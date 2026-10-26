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USWNT Abroad GOAL

Yurt dışındaki ABD Kadın Milli Takımı oyuncuları: Emily Fox, Arsenal'ın galibiyet hasretine son vermesine yardımcı oldu; Phallon Tullis-Joyce Manchester derbisinde etkileyici bir performans sergiledi, Naomi Girma ve Sam Coffey ise forma giymedi

Hafta sonu Alyssa Thompson, Emily Fox ve Phallon Tullis-Joyce forma giyerken Naomi Girma, Lily Yohannes ve Sam Coffey süre alamadı.

Çeviri:

  • 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine bir ay kala Emma Hayes, oyuncularının kulüplerindeki performansını ve fiziksel durumunu yakından takip edecek. Bu hafta sonu, ABD Kadın Milli Takımı'nın Avrupa'da forma giyen oyuncuları için farklı sonuçlar getirdi.

    Alyssa Thompson, Emily Fox ve Phallon Tullis-Joyce kulüplerinde forma giyerken Naomi Girma, Sam Coffey ve Lily Yohannes süre alamadı.

    Thompson, Chelsea'nin Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta 45 dakika oynadı. Fox, Arsenal'ın Tottenham karşısında 2-1'lik galibiyet elde etmesine katkı sağladı. Tullis-Joyce ise Manchester United'ın lig lideri Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçta sınandı.

    Kadro kararları yaklaşırken Hayes, süre alan oyuncularından istikrarlı performanslar görmeyi ve forma giyemeyenlerin ne zaman oynayabileceğine dair daha net bir tablo edinmeyi isteyecek. Girma ve Coffey'nin ne zaman döneceği belirsizliğini korurken Yohannes'in yokluğu, hafta sonu öncesinde görünürde bir sakatlık endişesi bulunmaması nedeniyle soru işaretleri yarattı.

    GOAL, ABD Kadın Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen oyuncularının performansını inceliyor.

  • Alyssa Thompson 45 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson, Chelsea'nin Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 45 dakika oynadı.

    Thompson, Crystal Palace karşısında sol kanatta savunmanın dengesini bozdu, rakip savunma hattını genişleterek Chelsea'nin maçın başında baskı kurmasına yardımcı oldu. İlk 20 dakika içinde gol yiyen Chelsea devre arasına 1-0 geride girerken Thompson'ın maçtaki görevi ilk yarının sonunda bitti. Chelsea, üç golünü de ikinci yarıda atarak geri dönüşü tamamladı.

    Thompson için sıradaki adım, hem Chelsea hem de ABD Kadın Millî Takımı adına hücumdaki bu tehdidine daha fazla gol eklemek. Hızı rakip savunmaları zorlamaya devam ediyor. Gol yollarında daha istikrarlı olması ise lig tablosunun zirvesindeki Manchester City'yi yakalamaya çalışan Chelsea'ye bir silah daha kazandıracaktır.

  • Tullis-Joyce, Manchester City karşısındaki önemli beraberlikte öne çıktı

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce, WSL'nin 1 numarası Manchester City'ye karşı oynanan zorlu maçta takımını oyunun içinde tuttu.

    Tullis-Joyce, Manchester United'ın pazar günü lig lideri Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sakin bir performans sergiledi.

    Kaleci, hareketli geçen ilk bölümde Lauren Hemp'in yakın direğe yönelttiği vuruşu rahatlıkla kontrol ederek erken bir sınav verdi. City'nin baskı kurduğu anlarda da güven veren Tullis-Joyce, 66. dakikada Khadija “Bunny” Shaw'ın golüne engel olamadı ve konuk ekip öne geçti. United ise 89. dakikada Elisabeth Terland'ın beraberlik golüyle karşılık verdi.

    Tullis-Joyce'un güçlü bir rakibe karşı sergilediği bu performans, ABD Kadın Millî Futbol Takımı'nda forma giyme iddiasını güçlendirdi. Emma Hayes'in ilk tercih ettiği kaleci olmak için yarışırken bu seviyeyi koruması belirleyici olacak.

  • Her yerde sakatlık var

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    Naomi Girma, Chelsea’nin Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyuna girebilecek yedekler arasında yer almadı.

    Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken Sam Coffey ve Naomi Girma’nın fiziksel durumları Emma Hayes için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İki oyuncu da son dönemde millî takım maçlarında forma giyemedi. Bu nedenle gözler, iyileşme süreçlerine ve yokluklarında değerlendirilebilecek seçeneklere çevrildi.

    Ocak ayında Portland Thorns’tan Manchester City’ye katılan Coffey, kulübün WSL şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda düzenli olarak forma giyerek kısa sürede etkisini gösterdi. Ancak fiziksel sorunlar bu ivmeyi sekteye uğrattı. City, oyuncunun bu yılın başlarında küçük bir diz ameliyatı geçirdiğini doğruladı. Coffey, daha sonra kulübün 4 Ekim’de Arsenal’ı 4-2 yendiği maçta türü açıklanmayan bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlık nedeniyle ABD Kadın Milli Takımı’nın ekim ayında İspanya ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosundan çekildi.

    Girma da 2025’te San Diego Wave’den Chelsea’ye katılmasından bu yana benzer şekilde kesintiler yaşadı. Stoper, bu WSL sezonunun başlangıcını kaçırdı; ardından antrenmanda aldığı bir darbe, son millî maç döneminde forma giymesini engelledi.

    ABD Kadın Milli Takımı savunmasının temel taşlarından biri olan Girma’nın elemeler öncesinde dönmesi, Hayes’e önemli bir katkı sağlayacaktır. Chelsea’de ise art arda maçlarda forma giymesi, tekrarlayan aksilikler nedeniyle yakalamakta zorlandığı istikrarı bulma fırsatı verecektir.

    Yohannes’in durumu daha belirsiz. OL Lyonnes’in Marseille karşısında aldığı 5-0’lık galibiyette forma giymedi ancak yokluğunun nedeni hâlâ bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadığı sürece kadroda yer almamasını yeni bir sakatlık endişesi olarak değerlendirmek için yeterli dayanak yok.

    ABD Kadın Milli Takımı’nın en gelecek vadeden orta saha oyuncularından biri olan Yohannes, gelişimini sürdürürken kulübünde düzenli süre almaktan büyük fayda sağlayabilir. Hayes, elemeler yeniden gündeme geldiğinde üç oyuncunun da forma giymeye hazır ve ritimlerini bulmuş olmasını umacak.

  • Fox bildiğini yapıyor

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox, Arsenal'ın Tottenham'ı 2-1 yendiği maçta 71 dakika oynadı.

    Emily Fox, cumartesi günü oynanan kuzey Londra derbisinde Arsenal’ın Tottenham’ı 2-1 yenmesine katkı sağladı. Bu kritik galibiyetle Arsenal’ın WSL’deki beş maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

    Her zamanki gibi sağ bekte başlayan Fox, Arsenal’ın kanattan gelişen hücumlarına destek verirken savunmada da istikrar sağladı. Arsenal, Cathinka Tandberg’in erken golüyle geriye düştü ancak Georgia Stanway skoru eşitledi. Alessia Russo’nun ikinci yarıda penaltıdan attığı gol geri dönüşü tamamlarken Fox, 71. dakikada oyundan alındı.

    Fox, Dünya Kupası elemeleri öncesinde Hayes’in savunmadaki en yerleşik seçeneklerinden biri olmayı sürdürüyor. Millî takım tecrübesi ve Arsenal’da güçlü rakiplere karşı düzenli forma giymesi, USWNT’nin ilk 11’indeki yerini korumak için ona güçlü bir konum sağlıyor.