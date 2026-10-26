Dünya Kupası elemeleri yaklaşırken Sam Coffey ve Naomi Girma’nın fiziksel durumları Emma Hayes için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İki oyuncu da son dönemde millî takım maçlarında forma giyemedi. Bu nedenle gözler, iyileşme süreçlerine ve yokluklarında değerlendirilebilecek seçeneklere çevrildi.

Ocak ayında Portland Thorns’tan Manchester City’ye katılan Coffey, kulübün WSL şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda düzenli olarak forma giyerek kısa sürede etkisini gösterdi. Ancak fiziksel sorunlar bu ivmeyi sekteye uğrattı. City, oyuncunun bu yılın başlarında küçük bir diz ameliyatı geçirdiğini doğruladı. Coffey, daha sonra kulübün 4 Ekim’de Arsenal’ı 4-2 yendiği maçta türü açıklanmayan bir sakatlık yaşadı. Bu sakatlık nedeniyle ABD Kadın Milli Takımı’nın ekim ayında İspanya ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosundan çekildi.

Girma da 2025’te San Diego Wave’den Chelsea’ye katılmasından bu yana benzer şekilde kesintiler yaşadı. Stoper, bu WSL sezonunun başlangıcını kaçırdı; ardından antrenmanda aldığı bir darbe, son millî maç döneminde forma giymesini engelledi.

ABD Kadın Milli Takımı savunmasının temel taşlarından biri olan Girma’nın elemeler öncesinde dönmesi, Hayes’e önemli bir katkı sağlayacaktır. Chelsea’de ise art arda maçlarda forma giymesi, tekrarlayan aksilikler nedeniyle yakalamakta zorlandığı istikrarı bulma fırsatı verecektir.

Yohannes’in durumu daha belirsiz. OL Lyonnes’in Marseille karşısında aldığı 5-0’lık galibiyette forma giymedi ancak yokluğunun nedeni hâlâ bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadığı sürece kadroda yer almamasını yeni bir sakatlık endişesi olarak değerlendirmek için yeterli dayanak yok.

ABD Kadın Milli Takımı’nın en gelecek vadeden orta saha oyuncularından biri olan Yohannes, gelişimini sürdürürken kulübünde düzenli süre almaktan büyük fayda sağlayabilir. Hayes, elemeler yeniden gündeme geldiğinde üç oyuncunun da forma giymeye hazır ve ritimlerini bulmuş olmasını umacak.