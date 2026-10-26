2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine bir ay kala Emma Hayes, oyuncularının kulüplerindeki performansını ve fiziksel durumunu yakından takip edecek. Bu hafta sonu, ABD Kadın Milli Takımı'nın Avrupa'da forma giyen oyuncuları için farklı sonuçlar getirdi.
Alyssa Thompson, Emily Fox ve Phallon Tullis-Joyce kulüplerinde forma giyerken Naomi Girma, Sam Coffey ve Lily Yohannes süre alamadı.
Thompson, Chelsea'nin Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta 45 dakika oynadı. Fox, Arsenal'ın Tottenham karşısında 2-1'lik galibiyet elde etmesine katkı sağladı. Tullis-Joyce ise Manchester United'ın lig lideri Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçta sınandı.
Kadro kararları yaklaşırken Hayes, süre alan oyuncularından istikrarlı performanslar görmeyi ve forma giyemeyenlerin ne zaman oynayabileceğine dair daha net bir tablo edinmeyi isteyecek. Girma ve Coffey'nin ne zaman döneceği belirsizliğini korurken Yohannes'in yokluğu, hafta sonu öncesinde görünürde bir sakatlık endişesi bulunmaması nedeniyle soru işaretleri yarattı.
GOAL, ABD Kadın Milli Takımı'nın yurt dışında forma giyen oyuncularının performansını inceliyor.