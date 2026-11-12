Rice için sahada, özellikle de Arsenal formasıyla kulüp düzeyinde, müthiş bir yıl geride kaldı. Orta saha oyuncusu, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in nihayet 22 yıllık sancılı Premier League şampiyonluğu hasretini bitirmesinde belirleyici rol oynadı. Rice, bu başarıyı GQ'ya hayat boyu kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olarak anlattı. İleriye yaptığı etkili koşular, bitmek bilmeyen enerjisi ve daha şaşırtıcı olan kritik hücum katkılarıyla takımının sonuca ulaşmasına defalarca yardımcı oldu.

Rice, sezonu tüm kulvarlarda 16 gole katkıyla tamamladı. Bunların 11'i takım arkadaşlarına yaptığı asistlerdi ve bu da oyununun fedakâr yönünü yansıtıyordu. Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar namağlup ilerlemesinde de kilit rol oynadı. Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda kaybedilmeseydi sezonu Avrupa'da iki kupa kazanmış bir oyuncu olarak tamamlayacaktı.

Kulüp sezonunda Arsenal formasıyla 55 maça çıkan Rice'ın, 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da başladığında enerjisinin tükenmiş olması anlaşılabilirdi. Ancak fiziksel sorunlarla boğuşmasına rağmen Thomas Tuchel'in düzeninde vazgeçilmez bir isim olmayı sürdürdü ve Jude Bellingham ile Elliot Anderson'ın yanında güçlü bir orta saha üçlüsü oluşturdu.

İngiltere'nin Arjantin karşısında artık kötü şöhretle anılan yarı final çöküşünden önce Rice, zaten olağanüstü geçen sezonunu Dünya Kupası finalisti olarak tamamlayacak gibi görünüyordu.