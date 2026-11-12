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Declan Rice GFX HIC 1-1GOAL

‘Yılın Adamı’ Declan Rice’ın gerçek bir futbol süperstarı olma yolundaki durmak bilmeyen yükselişi

Arsenal’ın orta saha oyuncusu hem bireysel olarak hem de kulübüyle olağanüstü bir yıl geçirdi ve Britanya kültüründe kimin etkili olduğuna karar verenlerin takdirini kazandı.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice'ın yükselişi, sahadaki bitmek bilmeyen temposu gibi dur durak bilmiyor. Giderek artan tanınırlığı, Britanya kültürünün belirleyici ya da etkili aktörlerinden GQ tarafından da kabul gördü. 27 yaşındaki futbolcu, ünlü derginin 2026 Yılın Erkekleri kapak yıldızları arasında seçildi. Bu seçki, moda, müzik, spor ve kültürün diğer alanlarında büyük etki yaratan isimleri onurlandırıyor.

    Rice'ın seçilmesi, bireysel olarak, Arsenal'de ve uluslararası sahnede öne çıktığı bir yılın takdiri niteliğinde. Bazıları için nasıl olup da hâlâ görüş ayrılığı yaratan bir isim olsa da bu, onun saha içinde ve dışında bir süper yıldıza dönüşme yolundaki durdurulamaz yükselişinin son kilometre taşı.

  • Yıldızlarla dolu bir yıl

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Rice, Mikel Arteta'nın şampiyon olan Arsenal takımının kilit isimlerinden biriydi ve kulübün Premier League şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişini sona erdirmesine yardımcı oldu.

    Rice için sahada, özellikle de Arsenal formasıyla kulüp düzeyinde, müthiş bir yıl geride kaldı. Orta saha oyuncusu, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in nihayet 22 yıllık sancılı Premier League şampiyonluğu hasretini bitirmesinde belirleyici rol oynadı. Rice, bu başarıyı GQ'ya hayat boyu kurduğu bir hayalin gerçekleşmesi olarak anlattı. İleriye yaptığı etkili koşular, bitmek bilmeyen enerjisi ve daha şaşırtıcı olan kritik hücum katkılarıyla takımının sonuca ulaşmasına defalarca yardımcı oldu.

    Rice, sezonu tüm kulvarlarda 16 gole katkıyla tamamladı. Bunların 11'i takım arkadaşlarına yaptığı asistlerdi ve bu da oyununun fedakâr yönünü yansıtıyordu. Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar namağlup ilerlemesinde de kilit rol oynadı. Paris Saint-Germain'e penaltı atışları sonucunda kaybedilmeseydi sezonu Avrupa'da iki kupa kazanmış bir oyuncu olarak tamamlayacaktı.

    Kulüp sezonunda Arsenal formasıyla 55 maça çıkan Rice'ın, 2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da başladığında enerjisinin tükenmiş olması anlaşılabilirdi. Ancak fiziksel sorunlarla boğuşmasına rağmen Thomas Tuchel'in düzeninde vazgeçilmez bir isim olmayı sürdürdü ve Jude Bellingham ile Elliot Anderson'ın yanında güçlü bir orta saha üçlüsü oluşturdu.

    İngiltere'nin Arjantin karşısında artık kötü şöhretle anılan yarı final çöküşünden önce Rice, zaten olağanüstü geçen sezonunu Dünya Kupası finalisti olarak tamamlayacak gibi görünüyordu.

  • Şaşırtıcı biçimde görüş ayrılığı yaratan

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Sahada istikrarlı bir performans sergilemesine ve saha dışında sevilen biri olmasına rağmen Rice, bir şekilde rakip takım taraftarlarının görüşlerini bölmeye devam ediyor.

    Bu yıl kulübü ve ülkesi adına gösterdiği performansa rağmen Rice, rakip takım taraftarları arasında hâlâ görüş ayrılığı yaratan bir isim. Pek çok kişiye göre en büyük özelliklerinden biri bitmek bilmeyen enerjisi olduğu ve dünyanın teknik açıdan en yetenekli orta saha oyuncularından biri sayılmayabileceği için mevkisinin en iyileri arasında gösterilmeyi hak etmiyor. Bu nedenle de olduğundan fazla değer gördüğünü düşünüyorlar.

    27 yaşındaki oyuncunun neşeli ve dışa dönük kişiliği de kimilerini nedense rahatsız ediyor; onu yapmacık olmakla suçluyorlar. Hatta bazıları, uzun süredir birlikte olduğu Lauren Fryer'a hakaret edecek kadar ileri gitti. Rice, GQ dergisine, çevrim içi hakaretler nedeniyle üç yıl önce X'i (eski adıyla Twitter) bıraktığını ve olumsuz mesajların bazen bütün gününü mahvetmeye yettiğini anlattı.

    Rice'ın internetin bazı köşelerinde aldığı eleştirilerin tek mantıklı açıklaması, rakip kulüplerin taraftarlarının kıskançlığı ve onu yıpratmak için orta saha oyuncusu olarak bariz meziyetlerini görmezden gelmeyi tercih edenlerin duyduğu hınç. Oynadığı her takımı belirgin biçimde daha iyi hâle getirdiğini gösteren bir geçmişi var. Saha dışındaki insanın gardını düşüren kişiliği de onu farklı kılıyor.

  • ‘Yanıldığını kanıtlamak’

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice, eleştirileri dikkate alıp insanların kendisi hakkındaki görüşlerini değiştirebileceğine kesinlikle inanıyor.

    Rice ise 27 yaşında bile kendisini eleştirenleri haklı olduğuna inandırmaya kararlı. Sahadaki yılmazlığı, istikrarı ve kazanma zihniyeti sayesinde 2026'da bunu şimdiden bir ölçüde başardı.

    “Kendimi sürekli bir üst seviyeye taşıyorum. Sürekli gelişiyorum. Teknik direktörümden gelen eleştirileri dikkate alıyorum. Kulaklarım her zaman açık,” diyor kapak konusu olduğu British GQ'nun 2026 Yılın Erkekleri sayısı için verdiği röportajda. “Hata yaptığımı kabul edip ‘Bakın, bugün berbat oynadım’ derim.

    “Sonra iyi oynadım ama bunu gelecek hafta yine yapmam gerekiyor. İyi olduğumu düşünüyorsanız, güzel. Berbat olduğumu düşünüyorsanız, peki. Ama sonunda yanıldığınızı kanıtlayacağım.” Bu satırlar yazılırken Arsenal en yakın rakibinin beş puan önünde ve oldukça güçlü bir görüntü sergiliyor. Rice da üst üste ikinci Premier Lig şampiyonluğuna doğru ilerlerken onun bunu başaramayacağına bahse girmek istemezsiniz.

  • Saha içinde ve dışında etki

    Arsenal x Oakley
    Arsenal

    Rice, kısa süre önce gözlük markası Oakley ile birlikte Arsenal'ın kampanyasının yüzü oldu ve kültür dünyasında giderek daha görünür hâle geldi.

    Sahadaki başarısı, Rice'ın saha dışındaki marka değerini de artırıyor. Arsenal oyuncusu, küresel saç bakım markası L'Oreal'in marka elçisi. Sözleşmesinin sonunda farklı bir markaya geçebileceğine dair sinyaller vererek internette pek çok söylentiye yol açmasının ardından, adidas ile yaptığı kazançlı krampon anlaşmasını yenileyecek gibi görünüyor.

    İngiliz milli futbolcu, daha önce Prada ve Burberry kampanyalarında yer almış ve podyuma da çıkmış biri olarak lüks moda dünyasına da yabancı değil. Kısa süre önce Arsenal'in gözlük markası Oakley ile ortaklığının tanıtım videosunda başrol oynamak üzere seçildi. Videoda, Arsenal'in geçen yazki kupa kutlaması geçidinin güzergâhını yeniden izlerken oyunculuk becerilerini sergiledi.

    Bu kadar çok kazançlı sponsorluk anlaşmasına ve Emirates Stadyumu'ndaki yüksek bedelli sözleşmesine rağmen Rice, GQ röportajında futboldaki parayı “akıl almaz” bulduğunu ve paranın kendisi için temel motivasyon olmadığını söylüyor. Kendisi Londra'nın güneybatısındaki Kingston'da, bir toplu konut yerleşkesinde bulunan dairede büyüyen Rice, çocuklarına sahip oldukları ayrıcalıkların farkına varmalarını sağlayacak değerler aşılamayı amaçlıyor.

  • Prestijli bir takdir

    Declan Rice GQ - SINGLE USE ONLY
    Fanny-Latour Lambert/British GQ

    Rice’ın bu yılki başarıları, ona British GQ’nun 2026 Yılın Erkekleri kapak yıldızları arasında yer kazandırdı.

    Futbolda ve genel olarak kültür dünyasında giderek artan etkisi sayesinde Rice, British GQ'nun 2026 Yılın Erkekleri kapak yıldızları arasına girdi. Bu seçki, moda, müzik ve spor dünyasında önemli etki yaratanları onurlandırıyor. Şimdiye kadar Rice'a rapçi Fakemink eşlik etti. Diğer kapak yıldızları ilerleyen dönemde açıklanacak ve 17 Kasım Salı günü Londra'da düzenlenecek bir etkinlikte onurlandırılacak.

    Saygın derginin editoryal içerik sorumlusu Murray Clark, bu sayıdaki «Editörden Mektup» yazısında, «Her yıl düzenlediğimiz GQ Yılın Erkekleri kutlaması, kültür dünyasının en büyük, en gözde ve en iddialı isimlerini bir araya getiriyor» diyor. Rice'ın neden seçildiğini de şöyle açıklıyor: «Declan Rice, 2026 için bariz bir kapak yıldızı tercihiydi: Arsenal'ın Premiership lanetini kırmasına yardımcı olan ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olmaya devam eden bir futbolcu.»

    Declan Rice'ı sevebilir ya da ondan nefret edebilirsiniz. Ancak bu, onun saha içinde ve dışında süper yıldızlığa doğru durdurulamaz yükselişindeki son dönüm noktası ve yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yok.