Arsenal orta saha oyuncusu Declan Rice'ın yükselişi, sahadaki bitmek bilmeyen temposu gibi dur durak bilmiyor. Giderek artan tanınırlığı, Britanya kültürünün belirleyici ya da etkili aktörlerinden GQ tarafından da kabul gördü. 27 yaşındaki futbolcu, ünlü derginin 2026 Yılın Erkekleri kapak yıldızları arasında seçildi. Bu seçki, moda, müzik, spor ve kültürün diğer alanlarında büyük etki yaratan isimleri onurlandırıyor.
Rice'ın seçilmesi, bireysel olarak, Arsenal'de ve uluslararası sahnede öne çıktığı bir yılın takdiri niteliğinde. Bazıları için nasıl olup da hâlâ görüş ayrılığı yaratan bir isim olsa da bu, onun saha içinde ve dışında bir süper yıldıza dönüşme yolundaki durdurulamaz yükselişinin son kilometre taşı.