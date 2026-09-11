Yeni Philipp Lahm mı? Hansi Flick, Barcelona'nın genç oyuncusu Xavi Espart'ta çok yönlü bir cevher keşfetti
Barcelona'nın altyapısından çıkan son büyük yetenek, beklenmedik bir rolde ortaya çıktı. Asıl mevkisi orta saha olan ve sağ beke dönüştürülen 19 yaşındaki Xavi Espart, sezona Hansi Flick'in savunmasının solunda başladı ve A takımda giderek daha fazla sırıtmamaya başladı.
Mükemmel tekniği, oyunun temposunu belirleme becerisi ve yaratıcı paslarıyla, La Masia'dan çıkan klasik bir orta saha oyuncusunun tüm özelliklerini taşıyor. Ancak etkileyici çok yönlülüğü, onun kendi jenerasyonunun Philipp Lahm'ı olarak görülmesini sağladı.
İlk maçında yüksek önem taşıyan bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan oyuncu, yaz aylarında İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu ve bu sezon sol bek rolünde parlamaya devam etti.
İyi bir başlangıç yaptı, peki Flick'in yeni altın çocuğundan neler bekleyebiliriz? GOAL mercek altına aldı...
Başlangıç
Katalonya'nın başkentinde doğan Espart, tam anlamıyla bir Barselona çocuğu.
Ünlü altyapı akademisine sekiz yaşında katıldıktan sonra, orta saha olarak gelişimine Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Marc Bernal ile aynı takımlarda başladı. 16 yaşında, çok yönlülüğüyle şimdiden tanınırken, 19 Yaş Altı takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi ve orta saha ile sağ bek arasında dönüşümlü olarak oynadı.
Juliano Belletti altyapı takımının başına geçtikten sonra, genellikle sağ bekte olmak üzere başrolde yer aldı ve takım 2024-25 sezonunda yurt içi ve Avrupa'da üç kupa kazandı. Geçen sezon Espart, Newcastle'ı 3-2 yendikleri maçta bir gol atıp bir asist yaptı, kıtasal turnuvada ise Paris Saint-Germain'e karşı galibiyet golünü kaydetti. Kısa süre sonra Flick'ten çağrı aldı.
Sezonun ilk birkaç haftasını kulübede süre almadan geçiren yerel oyuncu, talihsiz bir diz sakatlığı yaşadığında A takımdaki ilk maçına çıkmanın eşiğindeydi. Bu sakatlık onu üç aydan fazla sahalardan uzak tuttu, ancak Flick ilk A takım maçına çıkması için onu çok fazla bekletmedi.
Büyük ilerleme
Barcelona, Mart ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinin St James' Park'taki ilk maçında Newcastle karşısında 1-0 gerideyken Alman teknik direktör altyapının kahramanını oyuna çağırdı.
88. dakikada kaptan Ronald Araujo'nun yerine oyuna giren genç oyuncu baskıyı iyi yönetti. Bek oyuncusu, Joe Willock'u son çizgiye kadar zorladıktan sonra kayarak topu kazandı, hızla ayağa kalkıp topu Lamine Yamal'a aktardı. Dakikalar sonra Barca beraberlik golünü buldu.
Kulübün internet sitesine konuşan oyuncu, "Kendimi sahaya çıkarken gördüğümde buna inanamadım. Bundan çok keyif aldım ve duygularım çok yoğundu" dedi.
Beş gün sonra Camp Nou'da Sevilla'ya karşı 5-2 kazanılan La Liga maçının tamamında oynadı. Konuk ekibin baskısı nedeniyle topla fazla zamanı olmadı ve birkaç dikkatsiz an yaşadı, ancak karşısına çıkan her top için mücadele etti ve maç ilerledikçe top ayağındayken özgüveni arttı.
Daha sonra yeniden kulübeye döndü ve Barca'nın lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonunda sadece dört kez daha forma giydi, ancak Flick'in dikkatini çektiği açıktı.
"Benim gibi genç bir oyuncu için hocanın bana duyduğu güven her şey demekti" dedi. "Ona çok minnettarım. Bana duyduğu güven, baskı hissetmeden sakin kalmamı ve nasıl oynayacağımı bildiğim şekilde oynamamı sağladı."
Espart, yaz aylarında İspanya'nın Galler'de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında orta sahada müthiş bir performans sergiledi ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu.
Oyuncuların yanından rahatlıkla sıyrılıyor, topu agresif şekilde geri kazanıyor ve klas bir şekilde dolaştırıyordu; maçlara yön veriyordu. Topu önüne ustaca alıp ilk maçta ev sahibi ekibi 7-0 yendikleri karşılaşmada ilk golünü sert bir vuruşla attı ve bunun ardından Hırvatistan'a karşı yarı finalde 12. dakikada takımının açılış golünü kaydetti.
Espart çoğu zaman topu alıyor, başını kaldırıyor ve görüş alanında rakibin 11 oyuncusunun tamamını görüyordu. İster ortadan delici bir pas, ister bir takım arkadaşıyla yaptığı verkaçla orta sahanın arkasına sarkmak, ister doğrudan savunmacıların arasından yaptığı basit bir çıkış olsun, genellikle tehlikeli bir hücum yaratmanın yolunu buluyordu.
İspanya turnuva boyunca gol yemedi ve Espart Turnuvanın Takımı'na seçildi. Barcelona'ya, fırsatını değerlendirmeye hazır şekilde döndü.
Nasıl gidiyor
Resmen A takıma yükseltilip 12 numaralı forma verilen oyuncunun, Avrupa Şampiyonası'ndaki çıkışını sürdürmek için yaz tatilinden vazgeçtiği bildirildi. Bu karar karşılığını verdi ve hazırlık dönemi boyunca sağ bekte görev almak üzere kendisine güvenildi.
"Flick'in bana olan güvenini hissediyorum ve A takımda kalmak istiyorum; fırsatlardan yararlanmanız gerekir" dedi. "Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğümden beri burada yüzde 100'ümü vermeye ve buraya ait olduğumu, neler yapabileceğimi göstermeye çalıştım. Şimdilik mutluyum ama futbol günbegün yaşanan bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim."
Birmingham'a karşı oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan oyuncu, topla sakin kaldı ve Championship ekibi kanattan hücum etmeye ya da ceza sahasına girmeye çalıştığında rakibine sıkı şekilde bağlı kaldı. İçe kat eden bir bek gibi oynasa da, orta alandan oyunun temposunu belirlese de, geçişleri Flick'i etkiledi. Flick de maçın ardından, genç oyuncunun "bize üst düzey bir oyuncu olduğunu açıkça gösterdiğini" söyledi.
Sağ bek, İspanya şampiyonu için sorunlu bir bölge olmuştu. Kulübün mali kaynakları yaz aylarında Rodri, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin transferine yöneldi ve bu rol için Jules Kounde ile Joao Cancelo dışında doğal seçenek kalmadı.
Ancak şaşırtıcı olan, Espart'ın bu boşluğu doldurmak için orada kullanılmaması oldu. Şu ana kadar La Liga'daki dört maçın tamamında Alejandro Balde'nin yerine sol bekte oynadı.
Elche karşısında güçlü bir görüntü sergiledi ve ilk asistini yaptı; ceza sahası yayının önündeki Fermin'e gönderdiği çapraz pas, 5-0'lık galibiyette skoru tamamlayan golü hazırladı.
Dört gün sonra Athletic Club karşısında da cesur bir performans geldi. Fiziksel mücadelelere kendini attı, hücumları şekillendirdi ve zaman zaman ortaya kat ederek bir şeyler yaratmaya çalıştı. Yaptığı mükemmel orta, ceza sahasında çok uygun durumdaki Raphinha'yı buldu ancak Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşu direkten döndü ve Espart'ı asistten etti.
Joan Garcia, 2-0'lık galibiyetteki savunma performansı için, "Xavi Espart inanılmaz" dedi.
Flick, "Gördüklerimden çok memnunum, hatta sol bekte nasıl oynadığı konusunda biraz da şaşkınım" dedi. "Her zaman odaklanmış durumda. Çok kaliteli bir oyuncu ve savunmada bire bir durumlarda üst düzey. Ondan çok memnunum. Tüm oyuncular gibi onun da gelişime açık yönleri var."
Birkaç gün sonra Raphinha ile yine iyi bir bağlantı kurdu; yarı alana sızıp kaptana hızlı bir pas verdi, kaptan da koşusunu tamamlayıp Rayo Vallecano karşısındaki 5-2'lik galibiyette beraberlik golünü attı.
Güçlü yönler
Espart'ın oyunu okuması, pozisyon bilgisi ve topla farkındalığı, altyapıda orta saha oyuncusu olarak yükselirken en büyük güçlü yönleri arasındaydı. Bu özellikler onu sağ bek için uygun bir isim haline getirdi ve burada savunmada da hücumda da güven veren bir oyuncuya dönüştü.
Genç oyuncu fiziksel mücadeleden asla kaçmıyor; topu kazanmak ve ardından hızlı bir şekilde ileriye oynamak için kanat oyuncularının karşısına dikiliyor.
Bindiren bir bek gibi oynamıyor; bunun yerine düzenli pas bağlantıları kuruyor, iç koridora kayıyor ya da ceza sahasına doğru dripling yapıp bir takım arkadaşını pozisyona sokuyor.
"Ben farklı türde bir bek olabilirim; kanat beki olmak yerine takım arkadaşlarımla merkezi bölgelerde bağlantı kurabilen biri," diye açıkladı.
Gerek orta sahada gerek bekte pasları tehlike yaratıyor ve hızlı kararlarıyla temponun yüksek kalmasına yardımcı oluyor.
Uyum yeteneği de etkileyiciydi; orta sahadan sağ beke dönüştürüldü ve ardından sezonun başında sol bekte görev yapmaya başladı.
"Hepiniz gördünüz: topla harika, bekte de orta sahada da oynayabiliyor... ve bunu her zaman kusursuz yapıyor," dedi savunmacı Cubarsi, Marca'ya.
Gelişime açık
19 yaşındaki Espart fiziksel olarak hâlâ gelişimini sürdürüyor ve bu durum, La Liga’daki ilk maçlarında önemli bir endişe kaynağı gibi görünüyordu; zira rakipleri onu zaman zaman kolayca sarsabildi. Yaz arasından dönüşünden bu yana daha güçlü ve daha heybetli görünse de, hâlâ gelişim aşamasında bir oyuncu.
Altyapı seviyesinde derin bölgelerden tehlikeli paslar seçmek için zamanı vardı, ancak yoğun pres yapan La Liga takımlarına karşı topla panik belirtileri gösterdi ve zaman zaman yanlış pası tercih etti; ya hedefini tutturamadı ya da topu zaten baskı altındaki bir takım arkadaşına verdi.
Üst düzey futbolun temposuna hâlâ uyum sağlıyor ve büyük maçlarda bir zafiyet olabilir; özellikle de sağ bekte, zorlanması halinde Barca açık verecektir.
Sıradaki...
Mevkisindeki değişim, hücumcu yapısı ve topla derli toplu oyunu, onun Bayern Münih ve Almanya'nın efsanesi Philipp Lahm ile kıyaslanmasına yol açtı.
Flick, yaz aylarında, "Xavi'yi oynarken gördüğümde, topla olan özgüvenini gerçekten çok beğeniyorum" dedi. "Bana Philipp Lahm'ı hatırlatıyor, çünkü 6 numara ya da 2 numara olarak oynayabiliyor. Onu hem topluyken hem topsuzken izlemeyi seviyorum."
Lahm da profesyonel kariyerine sol bekte başlamış, ardından sağ tarafta parlamış ve sonra Pep Guardiola onu bir orta sahaya dönüştürmüştü. O dönem Flick'in yardımcılığını yaptığı Almanya Teknik Direktörü Joachim Low da Guardiola'nın izinden gitti ve onu 2014 Dünya Kupası'ndaki görkemli yolculuklarının büyük bölümünde burada kullandı.
Mükemmel yakın top kontrolü, oyunu yönlendirme becerisi ve pozisyon esnekliğiyle Flick'in Espart'ı kendi joker oyuncusuna dönüştürmeyi umduğu görülüyor ve ilk işaretler umut verici.
Sırada ne var?
Espart, bu sezon Barcelona'nın La Liga'daki ilk dört maçının her dakikasında oynadı, ancak Flick onu fazla yüklememeye özen gösterdi ve çarşamba günü Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyette yedek kulübesinde bıraktı.
Espart en üst seviyede tam bir sezonun gerekliliklerine uyum sağlarken, bu temkinli yaklaşımın sürmesi bekleniyor. Sol bek sıralamasında Balde'yi geride bıraktı, ancak Flick hafta ortasında gerekmesi halinde Cancelo'ya o rolde yeniden güvendiğini gösterdi.
"Şimdilik mutluyum ama futbol günü gününe yaşanan bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim" dedi geçen ay. "Burada başarmak çok zor ama asıl zor olan, bu oyuncuların belirlediği yüksek standartlar nedeniyle burada kalabilmek.
"Günün sonunda burası Barcelona, dünyanın en iyi takımı ve beklentiler her gün var.
"Asla gardınızı düşüremezsiniz."
Sonunda sol bekte mi kalacağı, sağ tarafa mı döneceği yoksa orta sahaya mı geçeceği belirsizliğini korusa da zekâsı ve çok yönlülüğü, Flick'e değerli seçenekler sunuyor.