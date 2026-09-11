Resmen A takıma yükseltilip 12 numaralı forma verilen oyuncunun, Avrupa Şampiyonası'ndaki çıkışını sürdürmek için yaz tatilinden vazgeçtiği bildirildi. Bu karar karşılığını verdi ve hazırlık dönemi boyunca sağ bekte görev almak üzere kendisine güvenildi.

"Flick'in bana olan güvenini hissediyorum ve A takımda kalmak istiyorum; fırsatlardan yararlanmanız gerekir" dedi. "Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğümden beri burada yüzde 100'ümü vermeye ve buraya ait olduğumu, neler yapabileceğimi göstermeye çalıştım. Şimdilik mutluyum ama futbol günbegün yaşanan bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim."

Birmingham'a karşı oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan oyuncu, topla sakin kaldı ve Championship ekibi kanattan hücum etmeye ya da ceza sahasına girmeye çalıştığında rakibine sıkı şekilde bağlı kaldı. İçe kat eden bir bek gibi oynasa da, orta alandan oyunun temposunu belirlese de, geçişleri Flick'i etkiledi. Flick de maçın ardından, genç oyuncunun "bize üst düzey bir oyuncu olduğunu açıkça gösterdiğini" söyledi.

Sağ bek, İspanya şampiyonu için sorunlu bir bölge olmuştu. Kulübün mali kaynakları yaz aylarında Rodri, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin transferine yöneldi ve bu rol için Jules Kounde ile Joao Cancelo dışında doğal seçenek kalmadı.

Ancak şaşırtıcı olan, Espart'ın bu boşluğu doldurmak için orada kullanılmaması oldu. Şu ana kadar La Liga'daki dört maçın tamamında Alejandro Balde'nin yerine sol bekte oynadı.

Elche karşısında güçlü bir görüntü sergiledi ve ilk asistini yaptı; ceza sahası yayının önündeki Fermin'e gönderdiği çapraz pas, 5-0'lık galibiyette skoru tamamlayan golü hazırladı.

Dört gün sonra Athletic Club karşısında da cesur bir performans geldi. Fiziksel mücadelelere kendini attı, hücumları şekillendirdi ve zaman zaman ortaya kat ederek bir şeyler yaratmaya çalıştı. Yaptığı mükemmel orta, ceza sahasında çok uygun durumdaki Raphinha'yı buldu ancak Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşu direkten döndü ve Espart'ı asistten etti.

Joan Garcia, 2-0'lık galibiyetteki savunma performansı için, "Xavi Espart inanılmaz" dedi.

Flick, "Gördüklerimden çok memnunum, hatta sol bekte nasıl oynadığı konusunda biraz da şaşkınım" dedi. "Her zaman odaklanmış durumda. Çok kaliteli bir oyuncu ve savunmada bire bir durumlarda üst düzey. Ondan çok memnunum. Tüm oyuncular gibi onun da gelişime açık yönleri var."

Birkaç gün sonra Raphinha ile yine iyi bir bağlantı kurdu; yarı alana sızıp kaptana hızlı bir pas verdi, kaptan da koşusunu tamamlayıp Rayo Vallecano karşısındaki 5-2'lik galibiyette beraberlik golünü attı.