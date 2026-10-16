Maçın başlamasına yaklaşık bir saat kala ABD Milli Takımı ilk 11'ini açıklıyor. Son millî arada açıklanan her ilk 11'de aynı isim vardı: Gio Reyna. Rotasyon üzerine kurulu bir kampta değişmeyen tek oyuncu oydu.

Tek başına bakıldığında bu pek bir şey ifade etmeyebilir. Mauricio Pochettino'nun sürekli aynı oyuncuyu seçmesinde ne var? Sonuçta hepsi profesyonel sporcu. Ancak o oyuncunun Reyna olması önemliydi. Özellikle de son birkaç yılda neler yaşadığını biliyorsanız.

Reyna ilk 11'de yer almaya devam ederken bir istatistik dolaşıma girdi: Kariyerinde ilk kez üst üste yedi maça ilk 11'de başlamıştı. Reyna'nın Borussia Dortmund'da kendini göstermesinin üzerinden yedi yıl geçti, ancak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce hiç böyle bir seri yakalayamamıştı. Reyna kariyerinde ilk kez düzenli olarak oynayabilecek kadar sağlıklı ve daha da önemlisi iyi oynuyor.

Dortmund günleri geride kaldı. Şimdi Strasbourg'da oynuyor ve Almanya'da geçirdiği birkaç zorlu yılın ardından Ligue 1'de yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Gelişimi açısından kritik yıllarda değişmeyen tek şey sakatlıklardı. Reyna şimdi hem kulübü hem de ülkesi için değişmez bir oyuncu olmaya çalışıyor. Bunu başaracak yeteneğe sahip.

Reyna, ABD Milli Takımı kampının sonunda, "Şu anda yalnızca devam etmeyi düşünüyorum. Aslında çok basit: Yaptıklarımın üzerine koymayı sürdürmek," dedi. "Her gün antrenmana gelmeye, çalışmaya, toparlanmaya ve her antrenmana, her maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmak için yapmam gereken her şeyi yapmaya devam etmeliyim.

"Kendimi iyi hissediyorum ve sahaya her çıktığımda özgüvenim biraz daha artıyor."

Asıl soru hâlâ aynı: Bedeni buna dayanacak mı? Reyna, kariyerinde ilk kez yanıtın "evet" olabileceğine dair işaretler veriyor. Bu da hem Strasbourg hem de ABD Milli Takımı için kritik bir gelişme.