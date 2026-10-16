24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Gio Reyna 1-1GOAL

“Yaptıklarımın üzerine koymaya devam etmeliyim”: Gio Reyna, ABD Milli Takımı ve Strasbourg'da nihayet ritmini buluyor. Peki PSG karşısında ses getiren bir performans sergileyebilecek mi?

Orta saha oyuncusu, millî maç arasındaki dört karşılaşmanın tamamında forma giydi ancak bu hafta sonu Paris Saint-Germain'e karşı bir başka önemli maça çıkacak.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Maçın başlamasına yaklaşık bir saat kala ABD Milli Takımı ilk 11'ini açıklıyor. Son millî arada açıklanan her ilk 11'de aynı isim vardı: Gio Reyna. Rotasyon üzerine kurulu bir kampta değişmeyen tek oyuncu oydu.

    Tek başına bakıldığında bu pek bir şey ifade etmeyebilir. Mauricio Pochettino'nun sürekli aynı oyuncuyu seçmesinde ne var? Sonuçta hepsi profesyonel sporcu. Ancak o oyuncunun Reyna olması önemliydi. Özellikle de son birkaç yılda neler yaşadığını biliyorsanız.

    Reyna ilk 11'de yer almaya devam ederken bir istatistik dolaşıma girdi: Kariyerinde ilk kez üst üste yedi maça ilk 11'de başlamıştı. Reyna'nın Borussia Dortmund'da kendini göstermesinin üzerinden yedi yıl geçti, ancak 23 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce hiç böyle bir seri yakalayamamıştı. Reyna kariyerinde ilk kez düzenli olarak oynayabilecek kadar sağlıklı ve daha da önemlisi iyi oynuyor.

    Dortmund günleri geride kaldı. Şimdi Strasbourg'da oynuyor ve Almanya'da geçirdiği birkaç zorlu yılın ardından Ligue 1'de yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Gelişimi açısından kritik yıllarda değişmeyen tek şey sakatlıklardı. Reyna şimdi hem kulübü hem de ülkesi için değişmez bir oyuncu olmaya çalışıyor. Bunu başaracak yeteneğe sahip.

    Reyna, ABD Milli Takımı kampının sonunda, "Şu anda yalnızca devam etmeyi düşünüyorum. Aslında çok basit: Yaptıklarımın üzerine koymayı sürdürmek," dedi. "Her gün antrenmana gelmeye, çalışmaya, toparlanmaya ve her antrenmana, her maça zihinsel ve fiziksel olarak hazırlanmak için yapmam gereken her şeyi yapmaya devam etmeliyim.

    "Kendimi iyi hissediyorum ve sahaya her çıktığımda özgüvenim biraz daha artıyor."

    Asıl soru hâlâ aynı: Bedeni buna dayanacak mı? Reyna, kariyerinde ilk kez yanıtın "evet" olabileceğine dair işaretler veriyor. Bu da hem Strasbourg hem de ABD Milli Takımı için kritik bir gelişme.

  • Strasbourg'da başlangıç

    FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURG
    AFP

    Reyna, Bundesliga'da geçirdiği birkaç zorlu yılın ardından Ligue 1'de kendine yeni bir takım buldu.

    Reyna'nın bu yaz Borussia Monchengladbach'tan ayrılacağı konuşulurken neye ihtiyaç duyduğu pek de sır değildi: süre almaya. Reyna'nın nerede olursa olsun oynaması gerekiyordu.

    Reyna, Dünya Kupası'ndan hemen önce GOAL ile yaptığı görüşmede, “İçten içe yeteneğime ve sahaya her çıktığımda yapabileceklerime gerçekten güveniyorum,” dedi. “Elbette belki 20 dakika oynayacağınızı bildiğinizde bu o kadar kolay olmuyor. Bu yüzden maçtan maça ritim kazanmak önemli. Kariyerimde bir sonraki adımı atmak için ihtiyacım olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum.”

    Reyna'nın 19 yaşından şu anki yaşı olan 23'e kadar geçen sürede bu adımı atamamasının birkaç nedeni var. Bunların başında sakatlıklar geliyor. Reyna, 2021-22 sezonundan bu yana 15 ayrı dönemde maç kaçırmak zorunda kaldı. Bunların bazıları hastalık gibi hafif sorunlardan kaynaklandı. Bazıları ise kasık zorlanması, bacak sakatlığı ve birden fazla kas problemi gibi daha uzun süreli sorunlardı.

    Yine de Reyna'nın yeteneği ortadaydı ve Strasbourg bu yüzden ona şans verdi. Reyna şu ana kadar bu kararın neden yerinde olduğunu gösteren işaretler verdi. Henüz büyük bir çıkış yapmadı ama iyi anları oldu ve şu ana kadar sahada kaldığı 335 dakikada bir gol attı. Henüz ekim ayındayız ancak bu 335 dakika önemli. Reyna, 2021-22 sezonunun tamamında yalnızca 439, 2022-23'te 625, 23-24'te 515, 2024-25'te 350 ve geçen sezon 520 dakika oynadı. Her şey planlandığı gibi giderse Reyna, kışa kadar 2020-21'deki çıkışından bu yana herhangi bir sezonda oynadığından daha fazla süre almış olacak.

    Reyna, “Tam anlamıyla eski hâlime dönmeye başladığımı hissediyorum. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum,” dedi. “Kulübümde bu sezona iyi başladığımı düşünüyorum ve şimdi bunu buraya da taşıyorum.”

    Reyna, bu dakikalara ek olarak ABD Erkek Milli Takımı'nda da önemli miktarda süre aldı. Bu, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için önemli bir dönüm noktası olabilir.

  • “Gio her zaman çok ama çok iyi bir oyuncuydu”

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Orta saha oyuncusu, millî maç arasında 11 gün içinde dört maça ilk 11'de başladı.

    ABD Milli Takımı'nda ve çevresinde yıllardır pek çok kişi, Reyna'nın ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini konuşuyor. Pochettino, Dünya Kupası öncesinde onu “özel” olarak nitelendirmişti. Reyna'nın Türkiye karşısındaki trivela vuruşu da bu sözleri haklı çıkardı. Ancak Reyna hiçbir zaman takımın ilk başvurduğu seçenek olmadı. 2022 Dünya Kupası'nda yedek oyuncu olarak görev yapması tartışma yaratmıştı; bu yaz ise ilk 11'de yer almaması tartışma konusu değildi.

    Yine de Reyna, sakatlık sorunlarına rağmen sağlıklı olduğunda genellikle takımda yer aldı. Bunun bir nedeni var.

    ABD Milli Takımı kaptanı Tyler Adams, “Gio her zaman çok, çok iyi bir oyuncuydu,” dedi. “Üst üste maçlarda oynama fırsatı bulunca bu açıkça görüldü. Bunun onun için ve en iyi performansını ortaya çıkarması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bizim için çok önemli bir oyuncu olacak.”

    Son kampta da ABD Milli Takımı için çok önemliydi. Bu milli maç döneminin Peru'ya karşı oynanan ilk karşılaşmasında Reyna, maçın başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra Justin Ellis'e asist yaptı. Şili karşısında da Julian Hall'un golünün hazırlayıcısı oldu. Ardından Meksika karşısında sahaya dönüp 82 dakika boyunca sağlam bir performans sergiledi ve Kanada karşısında 45 dakikada beş kez faulle durduruldu. Tüm bu faulleri atlatması, bazı açılardan asistleri kadar önemli bir ilerlemeydi.

    Reyna, Kanada karşısında kendisine yapılan fauller hakkında, “Bunlar oluyor,” dedi. “Oyunun bir parçası. Alışığım. Hücum oyuncusu olmanın getirdiği şeylerden biri de bu.”

    Elbette Reyna'nın rollerinden biri buydu. Bir rolü daha vardı: akıl hocalığı.

  • Liderliği benimsemek

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Orta saha oyuncusu, hem kulübünde hem de millî takımında yeni bir liderlik rolü üstlendi.

    Kamp öncesindeki günlerde, ABD Milli Takımı’na yeni katılan 13 oyuncudan Justin Ellis’e kiminle birlikte oynamak için heyecanlandığı soruldu. Yanıtı, uzun zamandır örnek aldığı Reyna’ydı.

    Reyna, “Bu, kendini biraz yaşlı hissettiriyor,” dedi.

    Reyna ile vakit geçirdikten sonra Ellis, yeni takım arkadaşından övgüyle söz etti. ABD Milli Takımı’ndaki ilk maçından önceki gece Ellis’i bir kenara çekip ona gol pası vereceğini söyleyen Reyna’ydı. Dediğini de yaptı. Ellis, Mathis Albert ve Cole Campbell, Reyna’nın kendilerine yol gösterdiğini söyledi. Bunda bu kadar iyi olmasının bir nedeni var: Daha birkaç yıl önce kendisi de onların yerinde olan bir oyuncu olarak yeni kuşakla bağ kurabiliyor.

    Adams, “Gio, bu gençlerle benim aramda bir yerde,” dedi. “Dört yıl önce ben de bunları yapıyordum’ diyebilen o deneyime sahip biriyle konuşabilmeleri ve onun aralarına karışması, arada bir köprü oluşturuyor. Bence bu, gençlerin bulundukları ortamda rahat hissetmesi açısından önemli.”

    Bu yalnızca milli takımla sınırlı değil; kulüp düzeyinde de durum aynı. Strasbourg’da Reyna, kadronun daha deneyimli oyuncularından biri. Takımdaki en yaşlı oyuncu 24 yaşında. Chelsea ile aynı sahiplik grubuna bağlı olan kulüp, genellikle yeteneklerin gelişmek için gittiği bir yer olarak görülüyor. Reyna da 23 yaşında hâlâ bu grupta, ancak deneyim sahibi de.

    Reyna, liderliğe yaklaşımı hakkında şunları söyledi: “Her şeyden önce kendim olmaya çalışıyorum. ... Ayrıca 19 yaşında bir erkek kardeşim ve 17 yaşında bir kız kardeşim var. Bu yüzden 19 yaşındakilerin nasıl davrandığını biliyorum. Yaşça büyük oyuncularla yıllardır arkadaşım. Ben de kendim olmaya ve herkesle geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum.

    Daha genç oyuncular bazen biraz gergin ve sessiz olabiliyor. Bu yüzden biraz açılmalarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten harikalar.”

    Ancak bu daha başlangıç. Reyna’yı bu hafta sonu şimdiye kadarki en büyük sınavı bekliyor.

  • PSG karşısında büyük bir sınav

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Asıl soru hâlâ şu: Reyna sakatlıklardan uzak kalabilecek mi?

    Reyna ve Strasbourg, cumartesi günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Bu maçın ne anlama geldiğini herkes biliyor. PSG, elbette Ligue 1'in en güçlü takımı. Diğer takımların kendilerini kıyasladığı ölçüt ve lige hükmetmeyi sürdüren dev.

    Yine de PSG bu hafta sonu yenilebilir. Maç, Manchester City ve Barcelona karşılaşmalarının arasına denk geliyor; bu nedenle kadroda rotasyon bekleniyor. Buna rağmen PSG'nin yedekleri, Ligue 1'deki çoğu takımın ilk 11'inden daha iyi. Strasbourg ise bu fırsatı değerlendirmek için yeterli deneyime sahip olmayabilir. Reyna, takımda bu deneyime sahip oyunculardan biri. Dolayısıyla bir galibiyet gelecekse bunda öncü rolü onun üstlenmesi gerekecek.

    Bunlar kısa vadeli beklentiler; asıl odak noktası ise uzun vadede neler olacağı. Reyna zaman zaman başarılı olsa da bunu hiçbir zaman uzun bir döneme yayamadı. Onu geride tutan ve bugün dünyanın en büyük kulüplerinden birinde değil de Strasbourg'da olmasının nedeni bu. 23 yaşında hâlâ o seviyeye ulaşabilir, ancak bunun için fiziksel açıdan geliştiğini göstermesi gerekiyor. Bundan sonra daha da iyi olmalı.

    Belki de bunu sonunda bu sezon başaracak. Başarırsa Strasbourg da bundan büyük fayda sağlayacak. Özellikle gelecek ay başlayacak Uluslar Ligi düşünüldüğünde ABD Milli Takımı da öyle.

    Pochettino, “Kulübünde fazla forma şansı bulamadığı dönemde Dünya Kupası'nda bizimle olmasının nedeni buydu. Onun çok büyük bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.

    Şimdi, bunca zamanın ardından o yeteneği nihayet ortaya koymak Reyna'nın elinde.