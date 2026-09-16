Geçen transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine transfer yaptı. Read ise buna oldukça yaklaştı. Sağ bek, başta AS Roma ve Nottingham Forest olmak üzere bazı kulüplerin somut ilgisi altındaydı, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.

Read'in kendisi de De Kuip'te daha uzun süre kalma konusunda sorun yaşamadı. Yirmi yaşındaki savunmacı, Feyenoord'da sağ bekte tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan farklı galibiyette (0-7) tam üç asist yaparak öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı'nda rekabet hiç de kolay değil. Jurriën Timber kasık sakatlığını daha yeni atlattığı için Read, kadroya çağrılmanın hayalini kurabilir, fakat Denzel Dumfries'in ilk tercih olmaya devam edeceği şüphesiz.



