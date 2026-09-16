Xavi, ilk Hollanda milli takım kadrosuyla sürpriz yapacak mı? Kadroya alabileceği dikkat çeken 16 aday art arda sıralandı
Xavi genç yeteneklere şans mı verecek, bildik isimlerde ısrar mı edecek, yoksa selefi Ronald Koeman döneminde neredeyse hiç gündeme gelmeyen oyuncular mı davet alabilecek? Voetbalzone, öne çıkan on altı ismi sıraladı. Bunların çoğu şimdiden kadroda bir yer için değerlendirmeye alınabilirken, bir avuç oyuncu ise sezonun ilerleyen bölümünde aday hâline gelebilir.
Jeffrey de Lange (Olympique Marseille)
Gerónimo Rulli'nin Manchester City'ye gitmesiyle birlikte De Lange, Olympique Marsilya'da kaleci sıralamasında bir basamak yükseldi. 28 yaşındaki Hollandalı kaleci, yeni teknik direktör Bruno Genesio döneminde kaleyi devralan bir numara konumunda.
De Lange sezona harika bir başlangıç yapmadı; takım, ligdeki ilk dört maçın üçünü kaybetti, ancak bunda ona yüklenilecek çok fazla bir şey yoktu. Koeman uzun yıllardır Bart Verbruggen, Mark Flekken ve Robin Roefs'ten oluşan sabit bir kaleci grubunu tercih ediyordu. De Lange'ın cuma günü hemen kadroya çağrılması şu an için çok olası görünmüyor, ancak sezonun ilerleyen bölümünde göstereceği iyi performansların karşılığını alabilir.
Givairo Read (Feyenoord)
Geçen transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine transfer yaptı. Read ise buna oldukça yaklaştı. Sağ bek, başta AS Roma ve Nottingham Forest olmak üzere bazı kulüplerin somut ilgisi altındaydı, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.
Read'in kendisi de De Kuip'te daha uzun süre kalma konusunda sorun yaşamadı. Yirmi yaşındaki savunmacı, Feyenoord'da sağ bekte tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan farklı galibiyette (0-7) tam üç asist yaparak öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı'nda rekabet hiç de kolay değil. Jurriën Timber kasık sakatlığını daha yeni atlattığı için Read, kadroya çağrılmanın hayalini kurabilir, fakat Denzel Dumfries'in ilk tercih olmaya devam edeceği şüphesiz.
Youri Baas (Ajax)
Bakış açısı çok hızlı değişebiliyor; Baas da bunu bizzat yaşadı. Savunma oyuncusu, Ajax’ta 2025/26 sezonunun ardından Yılın Oyuncusu seçilmişti, ancak Daley Blind’in gelişi sonrası bu sezonun başında kulübeye düştü.
FC Porto’ya transfer, transfer döneminin son günlerinde gerçekleşmedi ve Baas artık, kısmen de Blind’in sakatlığı nedeniyle, yeniden Ajax’ta ilk 11 oyuncusu. Xavi’nin stoperde seçebileceği oldukça fazla seçenek var. Yine de 23 yaşındaki stoperin geleceğe dönük olarak seçilmesi mantıksız olmaz.
Wouter Goes (AZ)
Eredivisie sezonuna mükemmel bir başlangıç yapan biri varsa, o da Goes'tur. Savunmacı, son yıllarda sahadaki davranışları nedeniyle sık sık manşetlere çıktı, ancak bir süredir konuşan artık ayakları oluyor. Goes hâlâ ikili mücadelelere sert giriyor, ama bunu abartmıyor.
AZ'nin savunmacısı için çok şey, Van Dijk'ın devam edip etmeyeceği sorusuna bağlı olacak. Jurriën Timber daha yeni form tuttu, Jan Paul van Hecke ise hâlâ bir adım önde. Er ya da geç debutunu yapacağına şüphe yok. Cuma günü kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots, FC Twente’deki mükemmel sezonunun karşılığını bu yaz başında Hoffenheim’a kulüp rekoru kıran bir transferle aldı. Sol bek, 16 milyon euro karşılığında Bundesliga’ya gitti ve böylece Tukkers kulüp tarihinin en pahalı giden transferi oldu.
Rots çok yüksek bir enerjiye sahip, topla rahat ve bu nedenle Xavi’ye çok şey sunabilir. Örneğin Cody Gakpo gibi bir oyuncu için bindirme yapabilir ya da sahanın merkezinde ekstra bir orta saha olarak pas opsiyonu haline gelebilir. Bek oyuncusunu önümüzdeki yıllarda Micky van de Ven, Jorrel Hato ve muhtemelen Ian Maatsen gibi isimlerle zorlu bir rekabet bekliyor.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots, Hoffenheim’da sözleşmesi bulunan tek Hollandalı değil. Burger, geçen sezon mavi-beyazlı formayla zaten büyük bir etki yaratmıştı. Bundesliga’da dört gol ve beş asistlik katkı veren oyuncu, Hoffenheim’ın sezonu beşinci sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.
Hollanda Milli Takımı’nın kaliteli orta saha oyuncuları açısından yetersiz kaldığı günler uzun zaman önce geride kaldı. Bu nedenle Burger’ın Hollanda kadrosuna kendini kabul ettirmesi kolay olmayacak. Ancak gelişimini baş döndürücü bir hızla sürdürürse, Xavi’nin gelecekte onu kadroya çağırmayı düşünmesi gerekecek.
Peer Koopmeiners (AZ)
AZ, yeni Eredivisie sezonuna ilk beş lig maçını hatasız geçerek rüya gibi bir başlangıç yaptı. Orta sahadaki kilit rolüyle Peer Koopmeiners da bunda önemli pay sahibi oldu. Xavi'nin ekibinden İspanyol bir yardımcı, bu ayın başlarında sc Heerenveen ile AZ arasındaki lig maçını, diğer isimlerin yanı sıra Peer Koopmeiners'ı iş başında görmek için izledi.
Xavi, 6 numara pozisyonu için gerçek bir ön libero arıyorsa, Peer Koopmeiners'ın radarında olması son derece mantıklı. Ancak başta ağabeyi Teun Koopmeiners, Joey Veerman ve Ryan Gravenberch olmak üzere rakipleri çok güçlü. Ayrıca Frenkie de Jong da sağlıklı olduğu takdirde gelecekte tartışmasız bir isim.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax, Steur’u yaz transfer döneminde azami 27 milyon euro karşılığında Newcastle United’a satmaya karar verdi. Henüz sadece 18 yaşında olan orta saha oyuncusu, The Magpies ile sezon öncesi hazırlık döneminde hemen büyük övgü topladı ve ilk 11’de bir yer kazandı, ancak ardından kısa süre içinde yeniden yedek kulübesine döndü.
Pazartesi günü Leeds United deplasmanında alınan 4-1’lik yenilgide oyuna sonradan girerek olumsuz bir başrol oynadı. Steur büyük bir potansiyele sahip ve hâlâ çok genç. Cuma günü şimdiden kadroya çağrılma ihtimali çok yüksek değil. Yine de Volendamlı oyuncu, takip edilmesi gereken bir yetenek olmaya devam ediyor.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio, Hollandalı Kenneth Taylor, Danilho Doekhi ve Tijjani Noslin sayesinde Serie A’ya mükemmel bir başlangıç yaptı. Taylor, bu yılın başında Maurizio Sarri yönetiminde doğrudan ilk 11’e girdi ve onun halefi Gennaro Gattuso döneminde de Lazio takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Taylor’ın şüphesiz Xavi’nin radarında olduğu düşünülüyor, ancak gerçekten çağrılıp çağrılmayacağı henüz belli değil. Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan’a transfer olmasına rağmen kadroda yerini garanti etmiş gibi görünüyor. Justin Kluivert, Quinten Timber ve Teun Koopmeiners ise son yıllarda Koeman döneminde sık sık çağrıldı. Ayrıca Luciano Valente ve Guus Til de orta sahanın hücum yönü en güçlü iki pozisyonu için diğer rakipler arasında yer alıyor.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman, Avrupa’nın en iyi pasörleri arasında yer alıyor. Buna rağmen Koeman, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak, son iki yılda onu Avusturya ile oynanan Avrupa Şampiyonası maçındaki dramatik performansı nedeniyle göz ardı etti.
Xavi yönetiminde herkes yeniden sıfırdan başlıyor. Bu da Veerman’ın Hollanda Milli Takımı’na dönüş umutlarını artırıyor. Yaratıcı orta saha, Borussia Dortmund’a rüya gibi bir transfer yaptı ve burada ilk andan itibaren çok büyük bir etki yaratmayı başardı. Frenkie de Jong’un sakatlığı ve Ryan Gravenberch’in Liverpool’daki sezona zorlu başlangıcı nedeniyle Veerman’ın kadroya çağrılması için elinin güçlü olduğu görülüyor.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël, ağustos ayının sonunda Lille OSC’nin ciddi şekilde ilgisini çekmişti, ancak Fransız kulübüne transferi gerçekleşmedi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geriye dönüp baktığında Feyenoord’da kaldığı için mutlu.
FC Utrecht’te kiralık olarak geçirdiği güçlü sezonun ardından Zechiël, Feyenoord’da yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde doğrudan ilk 11’de yer buldu. Zechiël, attığı goller ve yaptığı asistlerle hafta hafta Rotterdam ekibi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Altı lig maçının ardından hanesinde şimdiden beş gol ve üç asist bulunuyor; bu performansıyla Eredivisie’nin mutlak öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Ruben van Bommel (PSV)
Xavi'nin Van Bommel'i kadroya çağırmaya karar vermesi halinde, bu performansları göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı olmaz. Ancak Hollanda Milli Takımı'na seçilmesi yine de dikkat çekici olurdu, zira daha önce hiç davet almadı.
Van Bommel, Excelsior ve FC Utrecht karşısında attığı kritik gollerle PSV'yi şimdiden sırtladı. Hollanda Milli Takımı'nda sol kanatta Cody Gakpo'nun yeri tartışılmaz, ancak yedek olarak ciddi fırsatlar var. Özellikle de Crysencio Summerville'in sağ kanatta da bir seçenek olması nedeniyle.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel, yeni Eredivisie sezonunun ilk haftalarında adından söz ettiren tek sol kanat değil. 22 yaşındaki Daal, artan skor katkısını tekniğiyle birleştirerek Hollanda Milli Takımı için aday haline geldi.
Hücum oyuncusu, AZ’de teknik direktör Leeroy Echteld yönetiminde çarpıcı bir gelişim gösteriyor ve biri diğerinden daha güzel beş gole şimdiden imza attı. Xavi Daal, yaklaşan milli maç arasında henüz çağrı almasa bile, bunu daha sonra yine de alması ihtimali yüksek. Özellikle de AZ’nin yıldız ismi her hafta takımı adına fark yaratmayı sürdürürse.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Temmuz 2024, Steven Bergwijn'ın Hollanda Milli Takımı formasıyla son kez sahaya çıktığı gündü. Şu anda 28 yaşında olan hücum oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'nda Ronald Koeman'dan birkaç kez sonradan oyuna girme şansı aldı ancak Suudi Arabistan'a transferinin ardından dönemin milli takım teknik direktörünün tamamen gözünden düştü.
Xavi ise Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynayan futbolcuların, kendisine göre, Hollanda Milli Takımı'nda yer alma konusunda "normal şekilde" değerlendirmeye alındığını şimdiden ima etti. Tijjani Reijnders ve Crysencio Summerville en muhtemel isimler olarak öne çıkıyor, ancak Bergwijn da bir davet hayali kurabilir mi? 35 kez milli olan futbolcu, bu sezon şu ana kadar dört gol ve iki asist üretti. Üstelik hücum hattının her pozisyonunda görev yapabiliyor olması, onu Xavi için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.
Mexx Meerdink (AZ)
Hollanda Milli Takımı'nda santrfor pozisyonu, önümüzdeki milli maç döneminde belki de en dikkat çekici konu olacak. Xavi seçime devam edecek mi, etmeyecek mi? Eğer böyle olursa, Wout Weghorst ile Memphis Depay kadrodaki yerleri için endişelenmek zorunda kalacak. Xavi genç ve yetenekli bir santrfora yer açarsa, Meerdink potansiyel adaylardan biri.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, Troy Parrott'un ayrılığının ardından AZ'de tartışmasız birinci santrfor oldu. Hollanda Milli Takımı'nda uzun vadeye baktığımızda ise en büyük rakipleri Donyell Malen, Brian Brobbey ve Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Forvet pozisyonu için bir diğer seçenek de Flemming. 28 yaşındaki Hollandalı, örneğin Meerdink’e kıyasla şimdiden daha tecrübeli. Eski Ajaxlı oyuncu, geçen sezon Premier League’de fazlasıyla ayakta kalabildiğini de kanıtladı. Küme düşen Burnley formasıyla ligde tam 11 gol attı.
Flemming, daha önce bu yaz Ipswich Town’a transfer oldu ve geçen cumartesi Crystal Palace’a karşı alınan 2-3’lük galibiyette attığı geç golle yeni yükselen ekip için adeta altın değerindeydi.