Geçtiğimiz transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa’nın üst düzey liglerinden birine transfer yaptı. Read ise buna çok yaklaşmıştı. Sağ bek, başta AS Roma ve Nottingham Forest olmak üzere kulüplerin somut ilgisi altındaydı, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.

Read de De Kuip’te daha uzun süre kalmaya sıcak bakıyordu. Yirmi yaşındaki savunmacı, Feyenoord’da sağ bek pozisyonunda tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan 0-7’lik farklı galibiyette tam üç asist yaparak öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı’ndaki rekabet oldukça çetin. Jurriën Timber kasık sakatlığını daha yeni atlattığı için Read, kadroya çağrılmanın hayalini kurabilir, fakat Denzel Dumfries’in ilk tercih olarak kalacağına şüphe yok.



