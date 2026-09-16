Xavi, Hollanda Milli Takımı’ndaki ilk kadro seçimiyle sürpriz yapacak mı? Onun peş peşe kadroya alabileceği 16 dikkat çekici aday
Xavi genç yeteneklere şans mı verecek, alışılmış isimlere mi bağlı kalacak, yoksa selefi Ronald Koeman döneminde neredeyse hiç gündemde olmayan oyuncular mı davet alacak? Voetbalzone, öne çıkan on altı ismi sıraladı. Bunların büyük bölümü şimdiden kadroda bir yer için aday olabilirken, bir avuç oyuncu ise sezonun ilerleyen bölümünde aday hâline gelebilir.
Jeffrey de Lange (Olympique Marsilya)
Gerónimo Rulli’nin Manchester City’ye gitmesinin ardından De Lange, Olympique Marsilya’da kaleci hiyerarşisinde bir basamak yükseldi. 28 yaşındaki Hollandalı, yeni teknik direktör Bruno Genesio döneminde kaleyi devralan bir numara konumunda.
De Lange sezona harika bir başlangıç yapmadı; takım, ligdeki ilk dört maçın üçünü kaybetti, ancak bunda ona fazla bir suç yüklemek mümkün değildi. Koeman uzun yıllardır Bart Verbruggen, Mark Flekken ve Robin Roefs’tan oluşan sabit bir kaleci grubunu tercih ediyordu. De Lange’ın cuma günü hemen kadroya çağrılması şu an için çok olası görünmüyor, ancak belki sezonun ilerleyen bölümünde göstereceği olası iyi performansların karşılığını alabilir.
Givairo Read (Feyenoord)
Geçtiğimiz transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa’nın üst düzey liglerinden birine transfer yaptı. Read ise buna çok yaklaşmıştı. Sağ bek, başta AS Roma ve Nottingham Forest olmak üzere kulüplerin somut ilgisi altındaydı, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.
Read de De Kuip’te daha uzun süre kalmaya sıcak bakıyordu. Yirmi yaşındaki savunmacı, Feyenoord’da sağ bek pozisyonunda tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan 0-7’lik farklı galibiyette tam üç asist yaparak öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı’ndaki rekabet oldukça çetin. Jurriën Timber kasık sakatlığını daha yeni atlattığı için Read, kadroya çağrılmanın hayalini kurabilir, fakat Denzel Dumfries’in ilk tercih olarak kalacağına şüphe yok.
Youri Baas (Ajax)
Bakış açısı çok hızlı değişebiliyor; Baas da bunu bizzat tecrübe etti. Savunmacı, 2025/26 sezonunun ardından Ajax'ta Yılın Oyuncusu seçilmişti, ancak Daley Blind'in gelişi sonrası bu sezonun başında kulübeye çekildi.
Transfer döneminin son günlerinde FC Porto'ya geçiş gerçekleşmedi ve Baas, artık Blind'in sakatlığı da etkisiyle Ajax'ta yeniden ilk 11 oyuncusu oldu. Xavi'nin stoperde tercih edebileceği birçok seçenek var. Buna rağmen 23 yaşındaki stoperin geleceğe dönük olarak seçilmesi mantıksız olmaz.
Wouter Goes (AZ)
Eredivisie sezonuna mükemmel başlayan biri varsa, o da Goes'tur. Savunmacı, son yıllarda sahadaki tavırları nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyordu, ancak bir süredir artık konuşan ayakları oluyor. Goes hâlâ ikili mücadelelere sert giriyor, ama bunu abartmıyor.
AZ'nin savunmacısı için çok şey Van Dijk'ın devam edip etmeyeceği sorusuna bağlı olacak. Jurriën Timber ancak yeni yeni hazır hale geldi, Jan Paul van Hecke ise hâlâ bir adım önde. Er ya da geç debutunu yapacağına şüphe yok. Cuma günü kadroda olup olmayacağı ise bekleyip görülecek.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots, FC Twente’deki mükemmel sezonunun ödülünü bu yazın başlarında Hoffenheim’a rekor transfer yaparak aldı. Sol bek, 16 milyon euro karşılığında Bundesliga’ya gitti ve böylece Tukkers tarihinin en pahalı giden transferi oldu.
Rots’un fiziksel kapasitesi son derece yüksek, topla rahat ve bu sayede Xavi’ye çok şey katabilir. Örneğin Cody Gakpo gibi bir oyuncuya bindirmelerle destek verebilir ya da sahanın merkezinde ekstra bir orta saha olarak pas seçeneği haline gelebilir. Genç beki önümüzdeki yıllarda Micky van de Ven, Jorrel Hato ve muhtemelen Ian Maatsen gibi oyuncularla zorlu bir rekabet bekliyor.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots, Hoffenheim’da sözleşmesi bulunan tek Hollandalı değil. Burger, geçen sezon mavi-beyazlı formayla şimdiden büyük etki yaratmıştı. Bundesliga’da dört gol ve beş asist üreten oyuncu, Hoffenheim’ın sezonu beşinci sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.
Hollanda Milli Takımı’nın kaliteli orta saha oyuncuları açısından yetersiz kaldığı dönemler uzun zaman önce geride kaldı. Bu nedenle Burger’ın kendisini Hollanda kadrosuna oynayarak sokması kolay olmayacak. Ancak gelişimini baş döndürücü hızla sürdürürse, Xavi’nin gelecekte bir daveti değerlendirmesi gerekecek.
Peer Koopmeiners (AZ)
AZ, yeni Eredivisie sezonuna ilk beş lig maçını hatasız geçerek rüya gibi bir başlangıç yaptı. Orta sahanın kilit ismi olan Peer Koopmeiners, bunda önemli pay sahibiydi. Xavi’nin ekibinden İspanyol bir yardımcı, bu ayın başlarında Peer Koopmeiners’i de izlemek amacıyla sc Heerenveen ile AZ arasındaki lig maçını tribünden takip etti.
Eğer Xavi 6 numara pozisyonu için gerçek bir ön libero arıyorsa, Peer Koopmeiners’in radarında olması son derece mantıklı. Ancak başta ağabeyi Teun Koopmeiners, Joey Veerman ve Ryan Gravenberch olmak üzere rekabet çok büyük. Ayrıca Frenkie de Jong da fit olduğu sürece gelecekte tartışmasız isim konumunda.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax, Steur'ü yaz transfer döneminde en fazla 27 milyon euro karşılığında Newcastle United'a satma kararı aldı. Henüz sadece 18 yaşında olan orta saha oyuncusu, The Magpies ile sezon öncesi hazırlık döneminde hemen büyük övgü topladı ve ilk 11'de yer buldu, ancak ardından kısa süre içinde yeniden yedek kulübesine döndü.
Pazartesi günü Leeds United deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgide oyuna sonradan girerek olumsuz anlamda başrolde yer aldı. Steur büyük bir potansiyele sahip ve hâlâ çok genç. Cuma günü şimdiden kadroya çağrılma ihtimali çok yüksek değil. Yine de Volendamlı oyuncu, takip edilmesi gereken bir yetenek olmaya devam ediyor.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio, Hollandalı futbolcular Kenneth Taylor, Danilho Doekhi ve Tijjani Noslin’in katkısıyla Serie A’ya mükemmel bir başlangıç yaptı. Taylor, bu yılın başında Maurizio Sarri yönetiminde doğrudan ilk 11’e girdi ve onun halefi Gennaro Gattuso döneminde de Lazio kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Taylor’ın Xavi’nin radarında olduğu kuşkusuz, ancak gerçekten çağrılıp çağrılmayacağı henüz belli değil. Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan’a transfer olmasına rağmen kadroda yerini garantilemiş gibi görünüyor. Justin Kluivert, Quinten Timber ve Teun Koopmeiners ise son yıllarda Koeman tarafından sık sık davet edildi. Ayrıca Luciano Valente ve Guus Til de orta sahanın hücum yönü en güçlü iki pozisyonu için diğer rakipler arasında yer alıyor.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman, Avrupa’nın en iyi pasörleri arasında yer alıyor. Buna rağmen Koeman, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak, son iki yılda onu Avusturya ile oynanan Avrupa Şampiyonası maçındaki dramatik performansı nedeniyle görmezden geldi.
Xavi yönetiminde herkes yeniden sıfırdan başlıyor. Bu da Veerman’ın Hollanda Milli Takımı’na geri dönme umudu taşıyabileceği anlamına geliyor. Yaratıcı orta saha, Borussia Dortmund’a rüya gibi bir transfer yaptı ve burada ilk andan itibaren büyük bir etki yaratmayı başardı. Frenkie de Jong’un sakatlığı ve Ryan Gravenberch’in Liverpool’daki sezona zorlu başlangıcı nedeniyle Veerman’ın kadroya çağrılmak için güçlü bir konumda olduğu görülüyor.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël, ağustos ayının sonunda Lille OSC’nin ciddi şekilde ilgisini çekmişti, ancak Fransız kulübüne transferi gerçekleşmedi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonradan Feyenoord’da kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.
FC Utrecht’te kiralık olarak geçirdiği güçlü sezonun ardından Zechiël, Feyenoord’da yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde doğrudan ilk 11’de yer buldu. Zechiël, her hafta attığı goller ve yaptığı asistlerle Rotterdam ekibi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Altı lig maçının ardından hanesinde şimdiden beş gol ve üç asist bulunuyor; bu performansıyla Eredivisie’nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Ruben van Bommel (PSV)
Xavi, Van Bommel’i kadroya çağırmaya karar verirse, bu performansları göz önüne alındığında bunun çok da şaşırtıcı olduğu söylenemez. Ancak Hollanda Milli Takımı’na seçilmesi yine de dikkat çekici olur, çünkü daha önce hiç davet almadı.
Van Bommel, Excelsior ve FC Utrecht karşısında attığı kritik gollerle PSV’yi şimdiden sırtladı. Hollanda Milli Takımı’nda sol kanatta Cody Gakpo’nun yeri tartışılmaz, ancak yedek olarak ciddi fırsatlar var. Özellikle de Crysencio Summerville sağ kanatta da bir seçenek olduğu için.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel, yeni Eredivisie sezonunun ilk haftalarında adından söz ettiren tek sol kanat değil. 22 yaşındaki Daal, artan skor katkısını tekniğiyle birleştirerek Hollanda Milli Takımı için aday haline geldi.
Hücum oyuncusu, AZ’de teknik direktör Leeroy Echteld yönetiminde çarpıcı bir gelişim gösteriyor ve şimdiden biri diğerinden daha güzel beş gole imza attı. Xavi Daal, yaklaşan milli maç arasında henüz çağrılmasa bile, bunu daha sonra yapma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle de AZ’nin yıldızı her hafta takımı adına fark yaratmayı sürdürürse.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Temmuz 2024, Steven Bergwijn’ın Hollanda Milli Takımı formasını son kez giydiği gün oldu. Artık 28 yaşında olan hücum oyuncusu, Avrupa Şampiyonası’nda Ronald Koeman’dan birkaç kez sonradan oyuna girme şansı aldı, ancak Suudi Arabistan’a transferinin ardından dönemin milli takım teknik direktörünün tamamen gözünden düştü.
Xavi ise Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki oyuncuların da kendisinde “normal şekilde” Hollanda Milli Takımı’nda yer alma şansı bulabileceğini şimdiden ima etti. Tijjani Reijnders ve Crysencio Summerville en güçlü adaylar gibi görünüyor, ancak Bergwijn da bir davet hayali kurabilir mi? 35 kez milli olan oyuncu, bu sezon şu ana kadar dört gol ve iki asist üretti. Üstelik hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi, onu Xavi için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.
Mexx Meerdink (AZ)
Hollanda Milli Takımı’nda santrfor pozisyonu, önümüzdeki milli maç döneminde belki de en dikkat çekici konu olacak. Xavi seçime devam edecek mi, etmeyecek mi? Eğer durum böyle olursa, Wout Weghorst ve Memphis Depay kadrodaki yerleri için endişelenmek zorunda kalacak. Xavi genç ve yetenekli bir santrfora yer açarsa, Meerdink potansiyel adaylardan biri.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, Troy Parrott’un ayrılmasının ardından AZ’de tartışmasız birinci santrfor oldu. Hollanda Milli Takımı’nda uzun vadeye baktığımızda ise en büyük rakipleri Donyell Malen, Brian Brobbey ve Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Forvet pozisyonu için bir diğer seçenek de Flemming. 28 yaşındaki Hollandalı, örneğin Meerdink’e kıyasla daha tecrübeli. Eski Ajaxlı oyuncu, geçen sezon Premier Lig’de fazlasıyla ayakta kalabildiğini de kanıtladı. Küme düşen Burnley formasıyla ligde tam 11 gol attı.
Flemming, bu yaz başında Ipswich Town’a transfer oldu ve geçtiğimiz cumartesi günü de yükselen ekip adına Crystal Palace karşısında gelen geç 2-3’lük golü atarak büyük değer taşıdı.