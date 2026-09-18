Xavi, Hollanda Milli Takımı için ilk kadro seçiminde sürpriz yapar mı? Art arda seçebileceği 16 dikkat çekici aday
Xavi genç yeteneklere şans mı verecek, güvendiği isimlerde ısrar mı edecek, yoksa selefi Ronald Koeman döneminde neredeyse hiç gündeme gelmeyen oyuncular mı davet alabilecek? Voetbalzone, öne çıkan on altı ismi sıraladı. Bunların büyük bölümü şimdiden kadroda bir yer için değerlendirilebilirken, bir avuç oyuncu ise sezonun ilerleyen bölümünde aday hâline gelebilir.
Jeffrey de Lange (Olympique Marsilya)
Gerónimo Rulli’nin Manchester City’ye gitmesinin ardından De Lange, Olympique Marsilya’da kaleci hiyerarşisinde bir basamak yükseldi. 28 yaşındaki Hollandalı, yeni teknik direktör Bruno Genesio döneminde kaleyi devralan bir numara oldu.
De Lange sezona harika bir başlangıç yapmadı; ligin ilk dört maçında üç yenilgi aldı, ancak bunda ona pek suç yüklenemez. Koeman, uzun yıllardır Bart Verbruggen, Mark Flekken ve Robin Roefs’ten oluşan sabit bir kaleci grubunu tercih etti. De Lange’ın cuma günü hemen kadroya çağrılması çok beklenen bir durum değil, ancak belki de sezonun ilerleyen bölümünde olası iyi performanslarının karşılığını alabilir.
Givairo Read (Feyenoord)
Geçtiğimiz transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine transfer oldu. Read ise buna çok yaklaşmıştı. Sağ bek oyuncusuyla başta Roma ve Nottingham Forest olmak üzere ciddi şekilde ilgileniliyordu, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.
Read'in kendisi de De Kuip'te daha uzun süre kalmaya sıcak bakıyordu. Feyenoord'da 20 yaşındaki savunmacı sağ bekte tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan farklı 7-0'lık galibiyette tam üç asistle öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı'ndaki rekabet hiç de kolay değil. Jurriën Timber kasık sakatlığını henüz yeni atlattığı için Read milli davet hayali kurabilir, ancak Denzel Dumfries'in kuşkusuz ilk tercih olarak kalacağı belirtiliyor.
Youri Baas (Ajax)
Bakış açısı baş döndürücü bir hızla değişebiliyor; Baas da bunu bizzat deneyimledi. Savunmacı, 2025/26 sezonunun ardından Ajax'ta Yılın Oyuncusu seçilmişti, ancak Daley Blind'in gelişinin ardından bu sezonun başında yedek kulübesine çekildi.
FC Porto'ya transfer, transfer döneminin son günlerinde gerçekleşmedi ve Baas artık, kısmen de Blind'in sakatlığı nedeniyle, Ajax'ta yeniden ilk 11 oyuncusu oldu. Xavi'nin stoper bölgesinde tercih edebileceği epey seçenek var. Yine de geleceğe dönük olarak 23 yaşındaki stoperin seçilmesi mantıksız olmaz.
Wouter Goes (AZ)
Eredivisie sezonuna mükemmel başlayan biri varsa, o da Goes. Savunmacı, son yıllarda sahadaki tavırları nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyordu, ancak bir süredir konuşan artık performansı oluyor. Goes hâlâ ikili mücadelelere sert giriyor, üstelik bunda aşırıya da kaçmıyor.
AZ’nin savunmacısı için Virgil van Dijk’ın milli takım kariyerine devam etmesi can sıkıcı bir durum; bu nedenle stoper bölgesindeki rekabet son derece yüksek kalıyor. Jurriën Timber ancak yeni yeni form tutmuş durumda, Jan Paul van Hecke ise hâlâ bir adım önde. Er ya da geç mutlaka ilk maçına çıkacaktır. Cuma günü kadroda olup olmayacağı mı? Bunu bekleyip görmek gerekiyor.
Mats Rots (TSG Hoffenheim)
Mats Rots, FC Twente’de geçirdiği mükemmel sezonun ödülünü bu yaz başında Hoffenheim’a kulüp rekoru kıran bir transferle aldı. Sol bek, 16 milyon euro karşılığında Bundesliga’ya gitti ve böylece Tukkers tarihinin en pahalı giden transferi oldu.
Rots çok yüksek bir fiziksel kapasiteye sahip, topla rahat ve bu nedenle Xavi’ye çok şey sunabilir. Örneğin Cody Gakpo gibi bir oyuncu için bindirme yapabilir ya da sahanın merkezinde ekstra bir orta saha olarak pas opsiyonu haline gelebilir. Bek oyuncusunu önümüzdeki yıllarda Micky van de Ven, Jorrel Hato ve muhtemelen Ian Maatsen gibi isimlerle zorlu bir rekabet bekliyor.
Wouter Burger (TSG Hoffenheim)
Rots, Hoffenheim’da sözleşmesi bulunan tek Hollandalı değil. Burger geçen sezon mavi-beyazlı formayla zaten büyük bir etki yaratmıştı. Bundesliga’da dört gol ve beş asistlik katkı veren oyuncu, Hoffenheim’ın ligi beşinci sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.
Hollanda Milli Takımı’nın kaliteli orta saha oyuncuları açısından yetersiz kaldığı dönemler uzun zaman önce geride kaldı. Bu nedenle Burger’ın kendisini Hollanda’nın kadrosuna sokması kolay olmayacak. Ancak gelişimini baş döndürücü bir hızla sürdürürse, Xavi’nin gelecekte bir daveti düşünmesi gerekecek.
Peer Koopmeiners (AZ)
AZ, yeni Eredivisie sezonuna ilk beş lig maçında hata yapmayarak rüya gibi bir başlangıç yaptı. Orta sahanın kilit ismi olan Peer Koopmeiners da bunda önemli pay sahibi oldu. Xavi'nin ekibinden İspanyol bir yardımcı antrenör, bu ayın başında Peer Koopmeiners'ı da sahada görmek için sc Heerenveen ile AZ arasındaki lig maçını ziyaret etti.
Eğer Xavi 6 numara pozisyonu için gerçek bir ön libero arıyorsa, Peer Koopmeiners'ın radarında olması son derece mantıklı. Ancak başta ağabeyi Teun Koopmeiners, Joey Veerman ve Ryan Gravenberch olmak üzere rakipleri çok güçlü. Frenkie de Jong ise sağlıklı olduğu takdirde gelecekte tartışmasız isim olacak.
Sean Steur (Newcastle United)
Ajax, Steur'u yaz transfer döneminde en fazla 27 milyon euro karşılığında Newcastle United'a satma kararı aldı. Henüz sadece 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, The Magpies'ın sezon öncesi hazırlık döneminde hemen büyük övgü topladı ve ilk 11'de bir yer kazandı, ancak ardından kısa süre içinde yeniden yedek kulübesine döndü.
Pazartesi günü Leeds United deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgide sonradan oyuna girerek olumsuz anlamda başrolde yer aldı. Steur büyük bir potansiyele sahip ve hâlâ çok genç. Cuma günü şimdiden kadroya çağrılma ihtimali çok yüksek değil. Yine de Volendamlı oyuncu, takip edilmesi gereken bir yetenek olmayı sürdürüyor.
Kenneth Taylor (Lazio)
Lazio, Hollandalılar Kenneth Taylor, Danilho Doekhi ve Tijjani Noslin sayesinde Serie A'ya mükemmel bir başlangıç yaptı. Taylor, bu yılın başında Maurizio Sarri yönetiminde doğrudan ilk 11'e yerleşti ve onun halefi Gennaro Gattuso döneminde de Lazio'nun vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Taylor'ın Xavi'nin radarında olduğu kuşkusuz, ancak gerçekten çağrılıp çağrılmayacağı henüz belli değil. Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan'a transferine rağmen kadroda bir yerinin garanti olduğu izlenimini verirken, Justin Kluivert, Quinten Timber ve Teun Koopmeiners de son yıllarda Koeman tarafından sık sık çağrıldı. Ayrıca Luciano Valente ve Guus Til de orta sahadaki en hücumcu iki pozisyon için diğer rakipler arasında yer alıyor.
Joey Veerman (Borussia Dortmund)
Veerman, Avrupa'nın en iyi pasörleri arasında yer alıyor. Buna rağmen Koeman, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak, son iki yılda Avusturya ile oynanan Avrupa Şampiyonası maçındaki dramatik performansı nedeniyle onu göz ardı etti.
Xavi yönetiminde herkes yeniden sıfırdan başlıyor. Bu da Veerman'ın Hollanda Milli Takımı'na dönüş için umutlanabileceği anlamına geliyor. Yaratıcı oyuncu, Borussia Dortmund'a rüya gibi bir transfer yaptı ve burada hemen büyük bir etki yaratmayı başardı. Frenkie de Jong'un sakatlığı ve Ryan Gravenberch'in Liverpool'daki sezona zorlu başlangıcı nedeniyle Veerman'ın kadroya çağrılması için elinin güçlü olduğu görülüyor.
Gjivai Zechiël (Feyenoord)
Zechiël, ağustos ayının sonunda Lille OSC'nin ciddi şekilde ilgisini çekmişti, ancak Fransız kulübüne transferi gerçekleşmedi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, sonradan Feyenoord'da kaldığı için mutlu olduğunu söylüyor.
FC Utrecht'te kiralık olarak geçirdiği güçlü sezonun ardından Zechiël, Feyenoord'da yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde doğrudan ilk 11'de yer buldu. Zechiël, her hafta attığı goller ve yaptığı asistlerle Rotterdam ekibi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Altı lig maçının ardından hanesinde şimdiden beş gol ve üç asist bulunuyor; bu performansıyla Eredivisie'nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Ruben van Bommel (PSV)
Xavi, Van Bommel’i kadroya çağırmaya karar verirse, bu onun performansı nedeniyle çok da şaşırtıcı olmaz. Ancak Hollanda Milli Takımı’na seçilmesi yine de dikkat çekici olur, çünkü daha önce hiç davet almadı.
Van Bommel, Excelsior ve FC Utrecht karşısında attığı kritik gollerle PSV’yi şimdiden sırtladı. Hollanda Milli Takımı’nda sol kanatta Cody Gakpo’nun yeri tartışılmaz, ancak yedek olarak ciddi fırsatlar bulunuyor. Özellikle de Crysencio Summerville sağ kanatta da bir seçenek olduğu için.
Ro-Zangelo Daal (AZ)
Van Bommel, yeni Eredivisie sezonunun ilk haftalarında adından söz ettiren tek sol kanat değil. 22 yaşındaki Daal, artan skor katkısını teknik kapasitesiyle birleştirerek Hollanda Milli Takımı için aday haline geldi.
Hücum oyuncusu, AZ'de teknik direktör Leeroy Echteld yönetiminde çarpıcı bir gelişim gösteriyor ve birbirinden güzel tam beş gole imza attı. Xavi Daal, yaklaşan milli maç arasında henüz çağrı almasa bile bunu daha sonra alması ihtimali yüksek. Özellikle de AZ'nin yıldız ismi her hafta takımı adına fark yaratmayı sürdürürse.
Steven Bergwijn (Ittihad Club)
7 Temmuz 2024, Steven Bergwijn’ın Hollanda Milli Takımı formasını son kez giydiği gündü. Şu anda 28 yaşında olan hücum oyuncusu, Avrupa Şampiyonası’nda Ronald Koeman’dan birkaç kez sonradan oyuna girme fırsatı aldı, ancak Suudi Arabistan’a transferinin ardından dönemin milli takım teknik direktörünün gözünden tamamen düştü.
Xavi ise Suudi Pro League’de oynayan futbolcuların da onun nezdinde Oranje’de yer alma konusunda “gayet” değerlendirmeye alınacağını şimdiden ima etti. Tijjani Reijnders ve Crysencio Summerville en olası isimler olarak öne çıkıyor, ancak Bergwijn da bir davet hayali kurabilir mi? 35 kez milli olan oyuncu, bu sezon şu ana kadar dört gol ve iki asist üretti. Ayrıca hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi, onu Xavi için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.
Mexx Meerdink (AZ)
Hollanda Milli Takımı'nda forvet pozisyonu, yaklaşan milli maç döneminde belki de en çok merak uyandıran konu olacak. Xavi seçimi yenilemeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Eğer böyle olursa, Wout Weghorst ile Memphis Depay kadrodaki yerleri için endişelenmek zorunda kalacak. Xavi genç ve yetenekli bir forvete yer açarsa, Meerdink potansiyel adaylardan biri.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, Troy Parrott'un ayrılığının ardından AZ'de tartışmasız birinci santrfor konumunda. Hollanda Milli Takımı'nda uzun vadeye baktığımızda ise en büyük rakipleri Donyell Malen, Brian Brobbey ve Emmanuel Emegha.
Zian Flemming (Ipswich Town)
Forvet pozisyonu için bir diğer seçenek de Flemming. 28 yaşındaki Hollandalı, örneğin Meerdink'e kıyasla daha tecrübeli. Eski Ajaxlı oyuncu, geçen sezon Premier League'de fazlasıyla ayakta kalabileceğini de kanıtladı. Küme düşen Burnley formasıyla ligde tam 11 gol attı.
Flemming, bu yaz başında Ipswich Town'a transfer oldu ve geçen cumartesi Crystal Palace karşısında gelen geç 2-3'lük galibiyet golünü kaydederek yükselen ekip için altın değerinde oldu.