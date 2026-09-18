Geçtiğimiz transfer döneminde çok az Hollandalı oyuncu Avrupa'nın üst düzey liglerinden birine transfer oldu. Read ise buna çok yaklaşmıştı. Sağ bek oyuncusuyla başta Roma ve Nottingham Forest olmak üzere ciddi şekilde ilgileniliyordu, ancak Feyenoord ayrılığına onay vermedi.

Read'in kendisi de De Kuip'te daha uzun süre kalmaya sıcak bakıyordu. Feyenoord'da 20 yaşındaki savunmacı sağ bekte tartışmasız isim konumunda. Geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında alınan farklı 7-0'lık galibiyette tam üç asistle öne çıktı. Ancak Hollanda Milli Takımı'ndaki rekabet hiç de kolay değil. Jurriën Timber kasık sakatlığını henüz yeni atlattığı için Read milli davet hayali kurabilir, ancak Denzel Dumfries'in kuşkusuz ilk tercih olarak kalacağı belirtiliyor.



