Her hafta istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürememesi, Stamford Bridge'deki ilk birkaç ayında Alonso'nun işini zorlaştırdı. Birkaç kilit oyuncunun yokluğu da Chelsea kadrosunun ne kadar dar olduğunu ortaya koydu. Sorun, oyuncu sayısından çok, yeterli kalitede alternatiflerin ve Alonso'nun sahada görevini yapacağına güvendiği oyuncuların eksikliği.

Bunda, giderek başarısız bir yaz transfer dönemi olarak görünen sürecin payı büyük. Düzenli olarak ilk 11'de oynayan Rogers, Lacroix ve Martinez'in yanı sıra kulüp, bir grup genç oyuncu ve birkaç tecrübeli ismi kadrosuna kattı. Ancak bu oyuncular şu ana kadar kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı; bazıları ise gereken seviyede olduğunu gösteremedi. Başantrenör değil, menajer olarak göreve getirilmiş ve transferlerde rol oynamış olan Alonso da bunun sorumluluğunun bir kısmını üstlenmeli.

Bekler Marco Palestra ve Pep Chavarria hâlâ Premier League'e uyum sağlıyor ancak şu ana kadar pek etkili olamadı. Henderson üzerine düşeni yaptı fakat 36 yaşında sahada ona bel bağlanmaması gerekir. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck ve Emegha'nın az süre alması ise Alonso'nun onlara tam olarak güvenmediğini düşündürüyor. Bu arada taraftarların, yazın gönderilmesi gerektiğini düşündükleri Fofana ve Malo Gusto gibi oyunculara sabrı tükeniyor.

Enzo Fernandez'in transfer döneminin son gününde yüksek bedelli Manchester City transferini tamamlamasına izin vermeden önce yerine bir oyuncu alınmaması, özellikle yanlış bir karar gibi görünüyor. James'in yine sakatlanması ve zaten asıl mevkisinin savunma olması, Lavia'nın fiziksel durumuyla ilgili soru işaretlerinin sürmesi, Barco'nun beklentileri karşılayamaması ve kariyerinin son dönemindeki Henderson'ın fiziksel olarak zorlanması nedeniyle Alonso'nun kadrosunda iki ceza sahası arasında oynayabilen bir 8 numaraya açıkça ihtiyaç var.

Bu nedenle Chelsea'nin, oyunun her yönündeki becerileriyle bu rol için ideal olan Bournemouthlu Alex Scott için ocak ayı gibi erken bir tarihte harekete geçebileceğine dair haberler şaşırtıcı değil. Transfer döneminin son gününde transferi beklenmedik şekilde gerçekleşmeyen Monaco'dan Lamine Camara'ya ilgilerini yeniden canlandırırlarsa, iki yeni orta saha oyuncusu da kadroya katabilirler.

Ancak ocak ayında yapılabilecek transferlere ve olası ayrılıklara rağmen, uzun vadede ve birden fazla kulvarda gerçekten rekabetçi bir kadro kurmak için en az bir transfer dönemine daha ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor. Mevcut durumda üst düzey bekler, en az bir stoper ve bir santrforun, Alonso ile kulüpteki karar vericilerin transfer listesinde yer almaya devam etmesi muhtemel.