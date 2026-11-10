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Xabi Alonso’nun balayı dönemi sona erdi: Chelsea’nin yeni teknik direktörü çözüm bulamazsa Chelsea cephesinden tepki görebilir

Pazar günü Sunderland karşısında alınan kötü yenilgi ciddi alarm zillerini çaldırdı. Chelsea, yeni teknik direktörünün yönetiminde şu ana kadar ancak tökezleyerek ilerleyebildi.

Krishan Davis
Çeviri:

  • 2026-27 sezonu tüm hızıyla sürerken kasım ayındaki millî maç arası, Xabi Alonso'nun Chelsea teknik direktörü olarak geçirdiği ilk dönemi değerlendirmek için doğal bir fırsat sunuyor. Kısacası, yazın büyük beklentilerle göreve gelen efsane eski orta saha oyuncusu hakkında kesin bir hükme varmak için henüz erken.

    Rakiplerinden daha fazla gol atarak kazandığı, güçlü ama savunmada açıklar verdiği bir sezon başlangıcının ardından Chelsea'nin sonuçları inişli çıkışlı bir seyir izledi. Brentford karşısında ağır bir yenilgi aldı, Bournemouth'u farklı mağlup etti, Tottenham'a karşı evinde nadir görülen, can sıkıcı bir yenilgi yaşadı ve zor günler geçiren Manchester United'ı yendi.

    Bu karışık tablo nedeniyle, sezonun ikinci millî maç arasından hemen önce, pazar günü ligin son sırasındaki Sunderland'a yapılan deplasman ziyareti kritik görünüyordu. Maç, hem Chelsea'nin Alonso yönetimindeki ilerlemesini ölçmek hem de sezon başlamadan önce şampiyonluk adayları arasında gösterilen takımın nasıl bir yol izleyeceğine dair fikir edinmek açısından önemliydi. Bu yüzden alınan 1-0'lık kötü yenilgi ve yenilginin yaşanış biçimi ciddi endişe kaynağı. Alonso'nun balayı dönemi artık kesin olarak sona erdi.

  • Wearside'da zayıf

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    Chelsea, Sunderland'a yenildiği maçta rakibi karşısında ezildi ve hücumda çözüm üretemedi

    Pazar günü Stadium of Light'taki maçı izleyen ve takımların durumunu bilmeyen biri için hangisinin düşme hattında olduğunu anlamak oldukça zordu. Sunderland, etkisiz konuk takım Chelsea'ye üstünlük kurarak hak ettiği ve çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti güçlükle aldı. Chelsea, Enzo Le Fee'nin galibiyeti getiren penaltısına yol açan 'faul' kararı ve kısa süre önce Cole Palmer ceza sahasının hemen önünde sert bir müdahaleyle yere indirildiğinde serbest vuruş bile verilmemesi dâhil bazı tartışmalı hakem kararlarından yakınmakta haklı olabilir. Yine de maçı kazanmak için gerekenin yakınından bile geçemedi.

    Alonso'nun takımı, kötü bir form döneminden geçen ve kendi sahasında gol bulmakta zorlanan rakibiyle karşılaşmaya hazırlanmak için bir haftası olmasına rağmen, ev sahibinin 2,55'lik beklenen gol değerine karşılık yalnızca 0,53 üretebildi. Topa hâkim olan Chelsea, hücumda yaratıcılıktan uzaktı; hem Palmer'ın hem de Morgan Rogers'ın her zamanki tehdidi, kalabalık rakip savunma karşısında etkisiz kaldı. Savunmada da dağınık bir görüntü sergiledi. Levi Colwill ve Wesley Fofana, belirleyici penaltıya yol açan pozisyon da dâhil olmak üzere, etkili oynayan Brian Brobbey karşısında çok zorlandı.

    Tartışmalı hakem kararlarına rağmen Alonso, sorumluluğu oyuncularına yüklemeyi tercih etti. Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Bu bizim hatamız. Çözüm bulmaya çalışıyordum. Topu dolaştırırken biraz hız, kapanan savunmaya karşı oynarken de biraz sabır eksikti. Yeterince fırsat yaratamadık; fırsat yaratmak için yeterli sabrı ya da yaratıcılığı gösteremedik" dedi.

    Buna katılmamak zor, ancak Tottenham yenilgisi endişe yaratmış olsa da bu mağlubiyet ciddi alarm zillerini çaldı.

  • Garip tercihler

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso, genç yıldız adayı kanat oyuncusu Estevao'yu defalarca yedek kulübesinde bırakması da dahil olmak üzere bazı kadro tercihleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

    Alonso'nun hakem yönetimini eleştirmekten kaçınması, takım tercihi gibi Chelsea taraftarlarının bir bölümünün tepkisini çekti. Premier League'in son sırasındaki takıma karşı hücum hattında net bir santrfora yer vermedi. Hücumun arkasında savunma ağırlıklı üç orta saha oyuncusunu tercih ederken, son maçta Manchester United karşısında göz kamaştıran Estevao'yu yedek kulübesinde bıraktı.

    Bu kararlar Chelsea'nin yaratıcılık ve bitiricilik eksikliğinde önemli rol oynadı. Jordan Henderson, Moises Caicedo ve Romeo Lavia, iç koridorlardaki Palmer ve Rogers'a top ulaştırmakta zorlandı. Sahte dokuz olarak oynayan Pedro Neto ise yalnız kaldı ve Sunderland savunmasına fiziksel açıdan sorun çıkaramadı. Böylece Chelsea, hücumda bir odak noktasından yoksun kaldı.

    Estevao'nun fiziksel olarak hazır olmaması gerekçesiyle ilk 11 dışında tutulması, Alonso'nun bugüne kadarki döneminde sıkça görülen bir durum oldu ve taraftarları giderek daha fazla rahatsız ediyor. Ancak Rogers veya Palmer'ın 10 numara olarak daha geride oynadığı bir düzende Estevao'nun kırılgan bir savunmaya karşı zor anlar yaşatmasına ihtiyaç duyulan bir başka maç da buydu. Joao Pedro'nun yokluğunda, Danny Welbeck ve Emmanuel Emegha yedek kulübesindeyken geleneksel bir 9 numarayla başlamamak da tuhaftı.

    Sakatlıklar Alonso'nun işini kolaylaştırmadı (Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix ve Pedro'nun tamamı forma giyemiyor). Josh Acheampong'un talihsiz bir darbe alması da teknik direktörü Stadium of Light'ta tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişinden vazgeçmek zorunda bıraktı. Yine de elindeki oyuncular düşünüldüğünde Alonso, takımını açık favoriye yakışacak şekilde hücumu ön planda tutan bir anlayışla sahaya çıkarmadı. Bunun yerine Sunderland'in fiziksel mücadelede başa çıkabildiği bir ilk 11 tercih etti; oysa daha fazla yaratıcılık ve hız çözüm olabilirdi.

  • Eksik kadro

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Chelsea, yazın kadrosuna bir kez daha çok sayıda takviye yapmasına rağmen kadrodaki birçok sorunu gideremedi.

    Her hafta istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürememesi, Stamford Bridge'deki ilk birkaç ayında Alonso'nun işini zorlaştırdı. Birkaç kilit oyuncunun yokluğu da Chelsea kadrosunun ne kadar dar olduğunu ortaya koydu. Sorun, oyuncu sayısından çok, yeterli kalitede alternatiflerin ve Alonso'nun sahada görevini yapacağına güvendiği oyuncuların eksikliği.

    Bunda, giderek başarısız bir yaz transfer dönemi olarak görünen sürecin payı büyük. Düzenli olarak ilk 11'de oynayan Rogers, Lacroix ve Martinez'in yanı sıra kulüp, bir grup genç oyuncu ve birkaç tecrübeli ismi kadrosuna kattı. Ancak bu oyuncular şu ana kadar kayda değer bir etki yaratmakta zorlandı; bazıları ise gereken seviyede olduğunu gösteremedi. Başantrenör değil, menajer olarak göreve getirilmiş ve transferlerde rol oynamış olan Alonso da bunun sorumluluğunun bir kısmını üstlenmeli.

    Bekler Marco Palestra ve Pep Chavarria hâlâ Premier League'e uyum sağlıyor ancak şu ana kadar pek etkili olamadı. Henderson üzerine düşeni yaptı fakat 36 yaşında sahada ona bel bağlanmaması gerekir. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck ve Emegha'nın az süre alması ise Alonso'nun onlara tam olarak güvenmediğini düşündürüyor. Bu arada taraftarların, yazın gönderilmesi gerektiğini düşündükleri Fofana ve Malo Gusto gibi oyunculara sabrı tükeniyor.

    Enzo Fernandez'in transfer döneminin son gününde yüksek bedelli Manchester City transferini tamamlamasına izin vermeden önce yerine bir oyuncu alınmaması, özellikle yanlış bir karar gibi görünüyor. James'in yine sakatlanması ve zaten asıl mevkisinin savunma olması, Lavia'nın fiziksel durumuyla ilgili soru işaretlerinin sürmesi, Barco'nun beklentileri karşılayamaması ve kariyerinin son dönemindeki Henderson'ın fiziksel olarak zorlanması nedeniyle Alonso'nun kadrosunda iki ceza sahası arasında oynayabilen bir 8 numaraya açıkça ihtiyaç var.

    Bu nedenle Chelsea'nin, oyunun her yönündeki becerileriyle bu rol için ideal olan Bournemouthlu Alex Scott için ocak ayı gibi erken bir tarihte harekete geçebileceğine dair haberler şaşırtıcı değil. Transfer döneminin son gününde transferi beklenmedik şekilde gerçekleşmeyen Monaco'dan Lamine Camara'ya ilgilerini yeniden canlandırırlarsa, iki yeni orta saha oyuncusu da kadroya katabilirler.

    Ancak ocak ayında yapılabilecek transferlere ve olası ayrılıklara rağmen, uzun vadede ve birden fazla kulvarda gerçekten rekabetçi bir kadro kurmak için en az bir transfer dönemine daha ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor. Mevcut durumda üst düzey bekler, en az bir stoper ve bir santrforun, Alonso ile kulüpteki karar vericilerin transfer listesinde yer almaya devam etmesi muhtemel.

  • Pedro yoksa parti de yok

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Chelsea'nin formu ve özgüveni, sakat forvet Pedro'nun olduğu ve olmadığı dönemlerde büyük farklılık gösteriyor

    Chelsea'nin sahipleri, kulübü yönettikleri dönemin birçok kötü anından birinde Alonso'yu takımın oyun tarzında devrim yaratması için göreve getirmiş olmalı. Belki de amaçları, takımı Alonso'nun 2023-24 Bundesliga sezonunda yenilgisiz şampiyon olan Bayer Leverkusen ekibine benzetmekti. Ancak şimdiye kadar o büyük takımın izlerini yalnızca zaman zaman görebildik.

    Chelsea sezona çok etkileyici bir başlangıç yaptı, gerçi çok sayıda gol de yedi. Ancak o zamandan bu yana geçen haftalar ve aylarda, İspanyol teknik adamın düzenli olarak sahaya yansıtması beklenen cesur ve hücum odaklı futbolu yeterince göremedik. Daha önce belirtildiği gibi, kadrosunun kısıtlı olması da işini zorlaştırdı.

    Açık olan şu ki Alonso'nun takımı, sakat olan en golcü oyuncusu Pedro ileri uçta oynamadığında çok daha az tehlikeli. Chelsea, Pedro'nun şu ana kadar kaçırdığı beş maçın üçünde gol atamadı ve bu maçlarda yalnızca bir kez kazandı. Manchester United karşısındaki o tek galibiyet de Lisandro Martinez'in ikinci yarıda yaptığı, takımına zarar veren iki savunma hatası sayesinde geldi. O anlara kadar Chelsea hiç de ikna edici görünmüyordu.

    Pedro olmadan Chelsea sık sık hücumda çözüm üretmekte ve yakaladığı fırsatları gole çevirmekte zorlandı. Pedro, takımın yeni teknik direktörü yönetimindeki oyun kimliği için kilit önemde ve kulüp, millî maç arasından sonra yeniden forma giymeye hazır olmasını büyük bir umutla bekleyecek. Chelsea bu nedenle tek yönlü bir takıma dönüşme riskiyle karşı karşıya, ancak maçları kazandığı sürece bunu umursamayacak.

  • Bunu zaman gösterecek.

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Alonso’dan millî maç arasının ardından Chelsea’yi yeniden doğru yola sokması beklenecek. Aksi takdirde, zorlu yıl sonu maç takviminde üzerindeki baskının artması riskiyle karşı karşıya kalacak.

    Chelsea ve Alonso için ligin son sırasındaki Sunderland karşısında alınan yenilginin daha ciddi sorunların başlangıcı değil, yalnızca istisnai bir sonuç olarak kalması hayati önem taşıyor. Zira kulüp, yoğun bayram dönemi fikstüründe zorlanma alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor. Kadroya dönmesi muhtemel diğer oyuncular seçenekleri artıracak olsa da Pedro'nun dönüşü kuşkusuz kritik olacak.

    Sezonun ikinci millî maç arası başlarken durumu değerlendiren teknik direktörün tespiti yerindeydi. Artık göreve gelişinin ardından yaşadığı balayı dönemini geride bırakan Alonso'nun bugüne kadarki görev süreci için de aynı değerlendirme yapılabilir.

    Kulübün kendi yayın organına konuşan Alonso, "Daha iyi olabilirdi. İlerleme kaydediyoruz ama daha istikrarlı olmak istiyoruz" dedi. Chelsea'nin Premier League'de hâlâ beşinci sırada olması, savunmasının toparlanması ve genel tablonun kulübün 2025-26 sezonundaki kötü bitişine kıyasla çok daha iyi olması onun için teselli kaynağı.

    Aranın ardından Leeds (evinde), Nottingham Forest (deplasmanda) ve Crystal Palace (evinde) karşısında kazanabilecekleri maçlar oynayacak olmaları, Noel döneminde fikstür zorlaşmadan önce bu istikrarı yakalama fırsatı sunuyor. Ardından Liverpool, Manchester City ve Aston Villa maçları geliyor. Chelsea ritmini bulamazsa Alonso, yıl bitmeden ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Yaz aylarında böyle bir durum düşünülemezdi bile.