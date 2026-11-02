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CanlıBiletler
Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

Wydad Casbalanca: “Denizde oynasalar onları izlemek için yüzeriz” diyen taraftarlarıyla Fas’ın en özel kulübüne içeriden bakış

Kuzey Afrika’nın en büyük takımlarından biri olan Wydad Casablanca, aynı zamanda Fas kimliğinin temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

James Westwood
Çeviri:

  • Wydad Casablanca, Fas'ın en başarılı kulübü. Kulüp, rekor düzeyde 22 Botola Pro Ligi şampiyonluğu, dokuz Fas Taht Kupası ve üç CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere pek çok başarı elde etti. Üstelik bunu, en üst ligden hiç düşmeden başardı.

    Kırmızı forması ve kale gibi gördüğü iç sahası nedeniyle Le Chateau Rouge (Kırmızı Kale) olarak anılan Wydad, gururu, aidiyeti ve sadakati temsil eden bir kulüp olarak görülüyor. Casablanca kentinin kimliğinde önemli bir yere sahip olan Wydad, Fas millî takımının gelişiminde de uzun süredir önemli bir rol oynuyor.

    Takım, üstünlük kurmak üzere yapılandırılmış durumda ve geçen yüzyıl boyunca beklentilerin gerisinde kaldığı dönemler nadir görüldü. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na diğer tüm Fas takımlarından daha fazla katılan Wydad, 2022'de çeyrek finale yükseldi. Geçen yıl genişletilmiş formatta düzenlenen turnuvada ise Manchester City, Juventus ve Al-Ain ile birlikte «Ölüm Grubu»na düşmesine rağmen mücadeleci bir performans sergiledi.

    Wydad, Arapçada «sevgi» anlamına geliyor. Kulüp, Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaklaşık 18 milyon taraftarın sarsılmaz sevgisini kazandı. Hikâyesi de başlı başına bir efsane.

  • Erken başarı

    FBL-CAF-C1-WYDAD-AHLY-FANS
    AFP

    Wydad'ın sevilen merhum kulüp başkanı Abderrazak Mekouar, takımın kendi stadındaki bayraklarda sık sık yer alıyor.

    Wydad, 1937'de Fas'ın Fransız işgali altında olduğu dönemde, Mohamed Benjelloun Touimi öncülüğündeki bir grup genç özgürlük savaşçısı ve milliyetçi tarafından kuruldu. Kuruculardan Mohamed Mases ise kulübün adının görüşüldüğü toplantıya geç kaldı. Çünkü sinemada, başrolünde Mısır'ın ünlü divası Umm Kulthum'un yer aldığı, «Wydad» adlı yeni bir müzikal dram filmi izlemişti.

    Mases özür dileyip filmden söz ettiğinde, «Wydad» adı grubun diğer üyeleri tarafından hemen benimsendi. Tamamen Arapça olan bu ada Fransız yetkililerin kolay kolay itiraz edemeyeceğini düşünen grup, adı kabul etmek için oy kullandı. Böylece Wydad Athletic Club doğdu. Kulüp, kamusal alanları Fransızlardan geri almak amacıyla başlangıçta bir yüzme ve su topu takımı olarak kuruldu ve «Wydad al-Ummah» (Ulusun Wydad'ı) lakabını aldı. Futbol şubesi ise 1939'da kuruldu.

    Wydad'ın ilk teknik direktörü ve sportif direktörü olan Pere Jego, Avrupa ve Güney Amerika'daki antrenman yöntemlerini inceleyerek kulübün ilk başarılarına yön verdi. Kulüpte 13 yıl kaldı; 1948 ile 1951 arasında üst üste kazanılan dört şampiyonluk da dâhil olmak üzere beş ülke şampiyonluğu ve art arda üç Kuzey Afrika Şampiyonası kazandırdı. Ardından 1953 ile 1956 arasında kulüpte ikinci kez görev yaptı.

    Wydad, Fas'ın 1956'da bağımsızlığını kazanmasının ardından Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na kaydolan ilk kulüp oldu ve sonraki 13 yılda sekiz kez daha ülke şampiyonluğuna ulaştı. Ancak ilk Taht Kupası zaferi için 1970'e kadar beklemek zorunda kaldı. Dört finalde yenildikten sonra Renaissance de Settat karşısındaki final galibiyetiyle kupayı kazandı.

    Abderrazak Mekouar, 1972'de Wydad başkanı oldu. Futbolculara ödeme yapılmasını Fas futboluna ilk kez getirirken kurumsal bir yapı ve veriye dayalı yönetim anlayışı da oluşturdu. Barcelona ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle hazırlık maçları düzenleyerek Wydad'ın dünya sporunda tanınması için aktif biçimde çalıştı. Ayrıca kulübün, Fas'ta düzenlenen ve Avrupa, Güney Amerika ile Afrika'dan takımların katıldığı prestijli bir davet turnuvası olan 1979 Mohamed V Kupası'ndaki zaferine başkanlık etti.

    Wydad, turnuvanın 27 yıllık tarihinde kupayı kazanan tek Fas takımı oldu. Bu kupa, Mekouar'ın başkanlığı döneminde kazanılan 14 büyük kupadan biriydi. Mekouar 2009'da hayatını kaybetti ancak taraftarlar onu hâlâ modern Wydad'ın mimarı olarak görüyor ve maç günlerinde onuruna bayraklar dalgalandırıyor.

  • “Arma takılmaz, hak edilir”

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Wydad'ın forması ve arması kulübün temel kimliğine dayanıyor; temsil ettikleri değerler ise zamanın sınavından geçti.

    Wydad'ın kırmızı ve beyaz renkleri, sömürge döneminde özgürlük için mücadele edenlerin tutkusunu ve kanını simgelemek üzere seçildi. Kırmızı, Wydad'ın tamamen Faslı ve Müslüman oyunculardan oluştuğu dönemde Fas bayrağına da bir göndermeydi. Beyaz ise barışı ve birliği temsil ediyor, ayrıca “Beyaz Ev” olarak bilinen Kazablanka şehrine duyulan saygıyı ifade ediyordu.

    Kulübün armasında, “Nadi al-Wydad al-Riyadi” (Wydad Atletik Kulübü) yazan incelikli Arap hatlarının yer aldığı kırmızı bir daire bulunuyordu. 1960'ta armaya İslami hilal de eklenerek Wydad'ın ulusal bir kurum olarak konumu pekiştirildi. Kulübün başarılarını anmak için yıllar içinde armaya yıldızlar da eklendi. Üstte, kazanılan her 10 birinci lig şampiyonluğu için bir tane olmak üzere iki yıldız; altta ise Wydad'ın CAF Şampiyonlar Ligi zaferlerini temsil eden üç yıldız yer alıyor.

    Wydad'ın iç saha maçlarında tribünlerde açılan büyük bir tifoda “Arma giyilmez, hak edilir” ifadesi yer alıyor. Bu mesaj, formayı giyen tüm oyunculara mücadele ruhunun, çok çalışmanın ve kulübün mirasına saygının vazgeçilmez olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Kulüp, 2025-26 sezonu formasını tanıtırken yaptığı açıklamada, her yıl vurguladığı bu duyguyu şöyle ifade etti: “Onlar renklerden çok daha fazlası; kimliğimiz, gururumuz ve tarihimiz. Bu kulübün sevgisini kalbinde taşıyan her Wydadlı için üretildi.”

    Wydad'ın güncel formalarının sırt kısmında, yakanın hemen altında, Arapça “Al-Aaila” (Aile) sözcüğü de kabartma olarak yer alıyor. Bu ayrıntı, kulübün birlik anlayışını bir kez daha yansıtıyor. Çarpıcı kırmızı arma ve taşıdığı derin anlam, Wydad'ın spor çatısı altındaki basketbol, voleybol ve hentbol takımlarına da uzanıyor.

  • İkonik ev

    FBL-CAF-C1-AHLY-WYDAD-FANS
    AFP

    Wydad'ın iç saha stadı, en büyük rakipleriyle paylaştığı köklü bir tarihe sahip.

    Wydad'ın kendine ait bir stadyumu yok. Stade Mohammed V, Kazablanka Belediyesi'ne ait ve Wydad bu stadyumu 71 yıldır ezeli rakibi Raja CA ve Fas millî takımıyla paylaşıyor. İnşaatına 1953'te başlanan stadyum, Fransız himayesi altındaki Kazablanka'nın tam merkezinde, yaklaşık 30 bin koltukluk mütevazı bir kapasiteyle 6 Mart 1955'te resmen açıldı.

    Stadyuma başlangıçta, 1949'da bir uçak kazasında hayatını kaybeden efsanevi Fransız-Faslı dünya boks şampiyonunun anısına Stade Marcel Cerdan adı verildi. Raja CA da aynı yıl kurulmuştu. Sömürge dönemiyle bağları koparmak için tesisin adı 1956'da Stade d’Honneur (Şeref Stadyumu) olarak değiştirildi. Yerel halk bugün hâlâ stadyumdan ‘Donor’ diye söz ediyor. Stadyum, 1970'lerde ayakta maç izleyen büyük kalabalıkları ağırlayabilmek için önemli ölçüde genişletildi.

    Son isim değişikliği, Kazablanka'nın 1983 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçilmesiyle 1981'de kesinleşti. Hayatını kaybeden Fas Kralı'na saygı duruşu niteliğinde Stade Mohammed V adı seçildi. Bu dönemde yapılan bir başka yenilemeyle tek bir sahadan oluşan tesis; kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve özel bir medya merkezi bulunan büyük bir çok amaçlı spor kompleksine dönüştürüldü.

    Bu dönemde stadyum genellikle yaklaşık 67 bin kişiyi ağırlıyordu ancak yapısal kapasite sınırı yaklaşık 80 bindi. Bilet satışındaki denetim eksikliği ve yoğun talep nedeniyle taraftarlar beton ayakta seyirci tribünlerini daha da doldurdu. 1997 ile 2004 yılları arasında Wydad-Raja derbilerinde ve Fas'ın maçlarında seyirci sayısı 110 bine ulaştı. Modern güvenlik kurallarına uyum sağlamak için sonunda bireysel koltuklar ve modern turnikeler kuruldu. Stadyumun kapasitesi bugün çok daha güvenli bir seviye olan 45 bin.

    Fas ise şu anda, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmasını umduğu Grand Stade Hassan II'yi Kazablanka'nın hemen dışında inşa ediyor. Dev stadyum 115 bin koltuğa sahip olacak. Hem Wydad'ın hem de Raja CA'nın, eskiyen Stade Mohammed V'den taşınarak yeni iç saha maçlarını burada oynaması planlanıyor.

  • Derbi günleri

    FBL-ARAB-CLUB-WYDAD-RAJA
    AFP

    Wydad ve Raja’nın ultra taraftar grupları, birbirlerini geride bırakmak için büyük çaba harcayarak hayranlık uyandıran bir atmosfer yaratıyor.

    Wydad ve Raja taşınmaya hazırlanırken Kazablanka derbisinin önümüzdeki birkaç yılda her zamankinden daha çekişmeli geçmesi bekleniyor. Ancak Grand Stade Hassan II'nin, şehrin futbol kültürünü uzun süredir şekillendiren Stade Mohammed V'nin derbi günlerindeki inanılmaz atmosferini yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil.

    Mevcut stat, taraftar gruplarına göre bölünmüş durumda: Wydad'ın ateşli taraftar grubu Ultras Winners 2005, Frimija Tribünü olarak bilinen kuzey kale arkasını sahiplenirken Raja'nın Green Boys 05 grubu güney kale arkasında yer alıyor.

    Eski Wydad forveti ve Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiş William Jebor, 2017'de SandalsForGoalposts'a şunları söyledi: “Kazablanka derbisi, Şampiyonlar Ligi finali gibi. Real Madrid ile Barcelona arasındaki maç gibi. Çok ciddiye alınıyor. İnsanlar ona büyük önem veriyor. Bütün lig bu anı bekliyor.”

    Wydad tarihsel olarak şehirli orta sınıfla ilişkilendirilirken Raja, sendika işçileri tarafından kurulduğu için halkın kulübü olarak tanınıyor. Her iki takımı da çalıştıran Jego, hangisini tercih ettiği sorulduğunda aralarındaki rekabetin niteliğini yerinde bir ifadeyle anlattı: “Wydad kalbin, Raja ise aklın kulübü.”

    Ultras Winners, kendisini Wydad takımının “ilk oyuncusu” olarak görüyor ve karmaşık tribün koreografileri, dev tifoları ve eş zamanlı görsel gösterileriyle dünya çapında tanınıyor. Her maçın duygusal temposunu belirlemeye çalışıyorlar. Ancak Green Boys da ham, kontrolsüz enerjisi, özenle hazırlanmış pankartları ve göz korkutucu piroteknik gösterileriyle derbide onlardan geri kalmıyor.

    Bir yanda göz alıcı bir kırmızı, diğer yanda yeşil denizi varken oyuncuların tribünler yerine sahaya odaklanabilmesi şaşırtıcı. Çoğu zaman bunu başarıyorlar, ancak yıllar boyunca tartışmalar da bu karşılaşmanın önemli bir parçası oldu.

    1978'de hakemin kalecilerini oyundan atıp Wydad lehine penaltı vermesinin ardından Raja oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk etti. Penaltı hiç kullanılmadı ve oyun durduğunda 1-0 önde olan Wydad, sonuçta hükmen aynı skorla galip ilan edildi. 1996'daki Taht Kupası çeyrek final karşılaşmasında ise Raya, derbi tarihinin en farklı galibiyeti olan 5-1'lik sonucu elde etti. Bu sonuç, maç sonrasında çirkin kavgalara ve Wydad taraftarlarının takımlarının mücadeleyi bıraktığı yönündeki suçlamalarına yol açtı.

    2001'de iki maç dünya çapında manşetlere taşındı. Bunlardan ilki, nisan ayında oynanan ve başlangıçta Wydad'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmaydı. Ancak haftalar süren medya ve bürokrasi mücadelesinin ardından Raja, Wydad'ın oynama hakkı bulunmayan yedek oyuncu Abdelhaq Ait Laarif'i sahaya sürdüğünü kanıtlamayı başardı. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu sonunda üç puanı Raja'ya verdi ve Wydad yöneticileri bu karara öfkelendi.

    Aynı yılın eylül ayında Taht Kupası'nda trajedi yaşandı. Kazablanka derbisinin 100. karşılaşması olması nedeniyle Fas futbolu adına bir kutlamaya dönüşmesi beklenen maç, 22 yaşındaki Wydad savunmacısı Youssef Belkhouja'nın sahada yere yığılıp 26 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle kâbusa dönüştü.

    Daha yakın dönemde ise şiddet, derbinin önüne geçti. Toplu gözaltılar sıkça yaşandı. 2022'deki bir derbi maçının ardından, kamu düzenini sağlamakla görevli yetkililere yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra olay çıkarma, kamuya açık alanda sarhoşluk ve hırsızlığa karıştıkları şüphesiyle 46 kişi gözaltına alındı. Dört polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

    Yine de derbinin ünü büyük ölçüde olumlu. Organizasyonun büyüklüğü, Avrupa'dan ve başka yerlerden futbol turistlerini ve stat gezginlerini çekiyor; sanatsal yaratıcılık, futbol tutkusu ve saf bir spor gösterisini karşı konulmaz biçimde bir araya getiriyor.

  • Altın çağlar

    FBL-MOROCCO-CAF-MIMOSAS-WYDAD
    AFP

    Galli efsane John Toshack, Wydad'ın başında unutulmaz iki yıl geçirdi ve kıtadaki hâkimiyetin temellerini attı.

    Wydad'ın profesyonel düzeydeki ilk parlak dönemi 1990 ile 1994 yılları arasında yaşandı. Kulüp bu süreçte üç lig şampiyonluğu ve ilk CAF Şampiyonlar Ligi zaferi dâhil yedi kupa kazandı. Ukraynalı teknik direktör Yuri Sebastienko yönetimindeki Wydad, finalde Sudan ekibi Al Hilal'i toplamda 2-0 yenerek Afrika'nın en prestijli turnuvasında ilk kez zafere ulaştı.

    Ancak Wydad, 1993'teki şampiyonluğunun ardından 13 yıl boyunca lig şampiyonluğu kazanamadı. Kulüp yönetimindeki krizler ve sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Ultras Winners'ın 2005'te kurulmasının nedeni de buydu. Bir yıl sonra Wydad, hem de olabilecek en dramatik şekilde, yeniden ligi zirvede bitirdi.

    Sezonun kaderi, 24 Mayıs'ta Raja ile oynanan Kazablanka derbisinde belirlenecekti. Wydad'ın şampiyonluk yarışında AS FAR Rabat'ı geride bırakması için beraberlik yeterliydi. Ancak Raja, ikinci yarının başlarında öne geçerek Wydad'ın şampiyonluk sevincini engelleyecek gibi oldu. Üstünlüğünü 90+6. dakikaya kadar korudu, ardından bir mucize yaşandı.

    Wydad savunmacısı Hicham Louissi, kaleye yaklaşık 23 metre mesafede soldan içeri kat edip sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Top uzak üst köşeden ağlara giderken Stade Mohammed V'in Wydad taraftarlarıyla dolu bölümünde büyük bir coşku yaşandı. Golün büyüklüğü ve maçtan önceki günlerde yapılan şiddetli hava koşulları uyarıları nedeniyle bu vuruşa 'Tsunami Golü' adı verildi. Gol, Louissi'yi bir kahramana dönüştürdü.

    Louissi, o anı hatırlarken Fas medyasına, "Topun ağların üst köşesine girdiğini gördüğümde gerçekten nefes alamadım. Wydad taraftarlarının çıkardığı ses kulakları sağır ediyordu" dedi. "Sanki saf bir duygu dalgası beni sürükledi. En büyük rakibimize karşı lig şampiyonluğunu getiren böyle bir gol atmak... Bu, hem bir kariyeri hem de bir ömrü tanımlayan bir an."

    Wydad, 2010'da bir kez daha şampiyon oldu ancak Abdelilah Akram'ın başkanlığında geçen sonraki dört yılda istikrarı yakalayamadı. Akram, mali kaynakları kötü yönetmesi ve sportif alandaki yetersizliği nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Said Naciri'nin 2014'te kulübün yeni başkanı olmasıyla işler nihayet değişti. Naciri, eski Real Madrid ve Galler teknik direktörü John Toshack'ı göreve getirerek kulübün işleyişini baştan aşağı yenilemeye başladı.

    Toshack, takımın başındaki ilk sezonunda Wydad'ı Botola şampiyonluğuna taşıdı ve kadronun taktik anlayışını ve disiplinini önemli ölçüde geliştirdi. Wydad, Toshack yönetiminde 2015-16 sezonunu ikinci sırada bitirdi ve CAF Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Toshack ayrıca Achraf Dari, Badr Gaddarine ve Aymane El Hassouni'nin de aralarında bulunduğu, altyapıdan yetişen altın bir kuşağın A takıma kazandırılmasında rol oynadı.

    Toshack, Eylül 2016'da görevden alındı ancak takımın sonraki beş yıl boyunca Afrika futboluna damga vurmasını sağlayacak temel yapıyı kurmuştu. Ayrılığı kesinleştikten sonra, "Bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan çok ama çok gurur duyuyorum. Tüm Wydadlılara çok teşekkür ederim" dedi.

    Wydad, Houcine Ammouta'nın Toshack'ın başlattığı projeyi bir üst seviyeye taşımasıyla 2016-17 sezonunda hem lig hem de CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonlar Ligi finalinde Afrika'nın en çok kupa kazanmış kulübü Al Ahly'yi geçti. Mısır'daki 1-1'lik beraberliğin ardından rövanşı 1-0 kazandı.

    Ardından bir CAF Süper Kupa zaferi ve iki Botola şampiyonluğu daha geldi. Walid Regragui ise 21 Ağustos'ta takımın başına geçti. Fransız-Faslı teknik direktör, Wydad'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahly'yi bir kez daha geçmesiyle Ammouta'nın lig ve Şampiyonlar Ligi dublesini tekrarladı. Bu kez final tek maç üzerinden oynandı.

    Regragui, takımının Stade Mohammed V'de aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, "Real Madrid gibi oynadık. Kompakt kaldık, çok çalıştık ve fırsatlar geldiğinde değerlendirdik" dedi. "Wydad güzel bir şampiyon. Bunu dışarıdan büyük çaplı transferler yapmadan, bu kulübün değerlerine ve altyapısına güvenerek başardık."

    Regragui, kısa bir süre sonra 2022 Dünya Kupası öncesinde Fas'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için Wydad'a veda etti. Turnuva için belirlediği nihai kadroya üç Wydad oyuncusunu, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah ve Yahya Jabrane'yi aldı. Ardından Fas'ın turnuvada yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olmasına yardımcı oldu.

  • Kulüp efsaneleri

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    Wydad, yıllar boyunca La Liga şampiyonluğu yaşamış savunma oyuncusu Noureddine Naybet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetenekli ve özverili futbolcuya ev sahipliği yaptı.

    Wydad, efsaneleşmiş ve çığır açmış oyuncularından oluşan uzun bir listeye sahip olmasaydı bugün olduğu gibi saygın bir kulüp olamazdı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında Ezzaki Badou ile Aziz Bouderbala kulüp tarihinin efsaneleri arasına girdi. İlki tüm zamanların en iyi kalecilerinden biri, ikincisi ise Wydad tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olarak hatırlanıyor.

    Badou, sekiz yıl boyunca Wydad'ın kalesini korudu ve beş büyük ulusal kupa kazandı. Ayrıca Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen tek Arap kaleci oldu. Bouderbala ise göz kamaştıran çalımlarıyla Wydad'ın üç Taht Kupası ve 1978 Botola şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti. Futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte teknik direktör olarak çalıştı.

    Ancak Stade Mohammed V'te forma giymiş belki de en tanınmış ve en yetenekli oyuncu, eşsiz futbol zekâsına sahip Faslı savunmacı Noureddine Naybet'tir. En iyi yıllarını İspanya'da Deportivo la Coruna formasıyla geçiren ve orada Liga şampiyonluğu yaşayan Naybet, Wydad'daki dört yılında da iz bıraktı. Botola kupasını üç kez kaldırdı ve kulübün CAF Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez kazanan kadrosunun temel taşı oldu.

    Naybet, 2023'te FIFA'ya yaptığı açıklamada, "Benim için Wydad bir anne gibi. Noureddine Naybet'i sadece bir oyuncu olarak değil, daha da önemlisi bir insan olarak yetiştiren kulüp burası. Başarımın tüm payı Wydad kulübüne, taraftarlarına ve tüm Faslı taraftarlara ait" dedi.

    Rachid Daoudi ise Wydad'da kazandığı 12 kupadan biri olan 1992'deki kıta şampiyonluğunun başlıca mimarıydı. Uzaktan kullandığı olağanüstü serbest vuruşlar nedeniyle sevgiyle 'Le gaucher magique' (Sihirli Solak) olarak anılan Daoudi, oyunu yönetmekte de ustaydı. En büyük maçlarda sorumluluk aldı ve özellikle 1997 Taht Kupası finalinde galibiyet golünü attı.

    Moussa Ndaw da Naybet ve Daoudi ile birlikte o dönemin simgelerinden biri. CAF Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Senegalli oyuncu oldu ve turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. 1989 ile 1993 arasında Wydad formasıyla toplam 62 gol attı. Bu etkili 9 numara, oynadığı beş Kazablanka derbisinin tamamında gol atan tek oyuncu olma özelliğini de taşıyor.

    Wydad 2017'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında da üç oyuncu diğerlerinden ayrıldı. Mohamed Ounajem, patlayıcı sürati ve mükemmel orta açma becerisiyle klasik bir sağ kanat oyuncusuydu. Achraf Bencharki, hücuma öncülük etti; Mısır'da Al Ahly karşısında kritik beraberlik golünü attı, ardından Kazablanka'daki rövanşta galibiyet golünün asistini yaptı. O golü atan Walid El Karti ise orta sahadaki bitmek bilmeyen mücadelesiyle Wydad'ın enerji standardını belirledi. Kulüp adına 283 maça çıkacak ve gayriresmî olarak 'Wydad Prensi' diye anılacaktı.

    2022'de finalde Al Ahly'yi mağlup eden iki golü de atan Zouhair El Moutaraji, tartışmasız takımın kilit oyuncusuydu. Bununla birlikte, 10 numara rolündeki Ayman El Hassouni'nin pas dağıtımı da Wydad'ın başarısı için aynı derecede önemliydi. Defansif orta saha oyuncusu Yahya Jabrane kaptan olarak örnek oldu, Dari dünya çapında bir stopere dönüşmüştü ve Allah'ın sol bekten yaptığı bindirmeler takıma ekstra bir farklılık katıyordu.

  • Çekim gücü

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Wydad'ın başarıları giderek azalmasına rağmen Nordin Amrabat gibi tanınmış futbolcular ve teknik direktörler kulübe ilgi duymaya devam ediyor.

    Wydad, Regragui'nin ayrılığından sonra başarıya hasret kaldığı bir dönem daha geçirdi. 2022-23 sezonu neredeyse bir çifte kupayla daha sona erecekti. Ancak Wydad, Botola'da FAR Rabat'ın bir puan gerisinde ikinci oldu ve CAF Şampiyonlar Ligi finalinde, 2022 ve 2017'deki yenilgilerinin rövanşını alan Al Ahly'ye kaybetti.

    Son üç sezon çok daha kötü geçti; Wydad kupaya yaklaşamadı bile. Geçen sezon özellikle hayal kırıklığı yarattı. Ligi beşinci bitirerek CAF Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı ve Taht Kupası'na son 32 turunda veda etti.

    Bu endişe verici düşüşe rağmen tanınmış oyuncular Stade Mohammed V'e gelmeye devam etti. PSV, Watford ve Hull City'nin eski kanat oyuncusu Nordin Amrabat, 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Wydad'a katıldı. Ajax taraftarlarının sevdiği isimlerden Hakim Ziyech geçen ekim ayında bir yıllık sözleşmeyle geldi; Monaco'nun eski oyuncusu Wissam Ben Yedder'a ise ocak ayında altı aylık sözleşme verildi.

    Ben Yedder beklenen etkiyi yaratamadı. Ziyech ise Hassania Agadir karşısında 3-2 kazanılan maçta yaptığı unutulmaz hat-trick de dahil olmak üzere 16 maçta dokuz gol attı. Chelsea'nin eski kanat oyuncusunun daha uzun süre kalabileceği konuşuluyordu ancak yönetimle arası açıldı ve eylül ayında Brezilya'da Botafogo ile yeni bir mücadeleye başlamak üzere ayrıldı.

    Amrabat ise Wydad'daki tek yılında taraftarların gözdesi oldu. 39 yaşındaki oyuncu kaptanlığı üstlendi ve her maçta yüzde 100'den azını vermedi. Bu da Wydad TV'nin onun bağlılığını üç kısa cümleyle övmesine yol açtı: “Konuşuyor. Liderlik ediyor. Wydad'ı yaşıyor.”

    Wydad, üst düzey teknik direktörleri de çekmeye devam ediyor. Fas devi, takımı yaz boyunca yeniden en büyük kupalar için yarışır hâle getirmek amacıyla Sporting CP'nin eski teknik direktörü Paulo Sergio'ya yöneldi. Sergio, 2012'de Hearts'ı Hibernian karşısında İskoçya Kupası finalinde tarihî bir galibiyete taşımıştı.

    Sergio, tanıtımında “Orta Doğu'da birkaç kulüple görüşüyordum ve mali teklifleri daha yüksekti ama Wydad'ı tercih ettim” dedi. “Benim için kulübün sportif projesi çok cazip.” Maddi kazanç bir bonus; Wydad'ın oyuncularına ve çalışanlarına sunduğu asıl armağan, Kazablanka halkıyla sonsuz bir sevda hikâyesinin parçası olma fırsatı.

    Toshack, takımına yaptığı etkileyici bir konuşmada bir keresinde şöyle demişti: “Bu taraftar kazanmak istiyor. Denizin ortasında oynasanız bile sizi desteklemek için yüzerek yanınıza gelirler. Bu taraftar, bilet almaya parası yetmediğinde ağlıyor. Bu nasıl bir sevgi? Nasıl bir tutku? Nasıl bir çılgınlık? Biz sizi sevmek için yaratıldık.” Wydad'ı Fas'ın en özel kulübü yapan da tam olarak bu.