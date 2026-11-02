Wydad'ın profesyonel düzeydeki ilk parlak dönemi 1990 ile 1994 yılları arasında yaşandı. Kulüp bu süreçte üç lig şampiyonluğu ve ilk CAF Şampiyonlar Ligi zaferi dâhil yedi kupa kazandı. Ukraynalı teknik direktör Yuri Sebastienko yönetimindeki Wydad, finalde Sudan ekibi Al Hilal'i toplamda 2-0 yenerek Afrika'nın en prestijli turnuvasında ilk kez zafere ulaştı.
Ancak Wydad, 1993'teki şampiyonluğunun ardından 13 yıl boyunca lig şampiyonluğu kazanamadı. Kulüp yönetimindeki krizler ve sık sık yaşanan teknik direktör değişiklikleri taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Ultras Winners'ın 2005'te kurulmasının nedeni de buydu. Bir yıl sonra Wydad, hem de olabilecek en dramatik şekilde, yeniden ligi zirvede bitirdi.
Sezonun kaderi, 24 Mayıs'ta Raja ile oynanan Kazablanka derbisinde belirlenecekti. Wydad'ın şampiyonluk yarışında AS FAR Rabat'ı geride bırakması için beraberlik yeterliydi. Ancak Raja, ikinci yarının başlarında öne geçerek Wydad'ın şampiyonluk sevincini engelleyecek gibi oldu. Üstünlüğünü 90+6. dakikaya kadar korudu, ardından bir mucize yaşandı.
Wydad savunmacısı Hicham Louissi, kaleye yaklaşık 23 metre mesafede soldan içeri kat edip sağ ayağıyla sert bir şut çıkardı. Top uzak üst köşeden ağlara giderken Stade Mohammed V'in Wydad taraftarlarıyla dolu bölümünde büyük bir coşku yaşandı. Golün büyüklüğü ve maçtan önceki günlerde yapılan şiddetli hava koşulları uyarıları nedeniyle bu vuruşa 'Tsunami Golü' adı verildi. Gol, Louissi'yi bir kahramana dönüştürdü.
Louissi, o anı hatırlarken Fas medyasına, "Topun ağların üst köşesine girdiğini gördüğümde gerçekten nefes alamadım. Wydad taraftarlarının çıkardığı ses kulakları sağır ediyordu" dedi. "Sanki saf bir duygu dalgası beni sürükledi. En büyük rakibimize karşı lig şampiyonluğunu getiren böyle bir gol atmak... Bu, hem bir kariyeri hem de bir ömrü tanımlayan bir an."
Wydad, 2010'da bir kez daha şampiyon oldu ancak Abdelilah Akram'ın başkanlığında geçen sonraki dört yılda istikrarı yakalayamadı. Akram, mali kaynakları kötü yönetmesi ve sportif alandaki yetersizliği nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Said Naciri'nin 2014'te kulübün yeni başkanı olmasıyla işler nihayet değişti. Naciri, eski Real Madrid ve Galler teknik direktörü John Toshack'ı göreve getirerek kulübün işleyişini baştan aşağı yenilemeye başladı.
Toshack, takımın başındaki ilk sezonunda Wydad'ı Botola şampiyonluğuna taşıdı ve kadronun taktik anlayışını ve disiplinini önemli ölçüde geliştirdi. Wydad, Toshack yönetiminde 2015-16 sezonunu ikinci sırada bitirdi ve CAF Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Toshack ayrıca Achraf Dari, Badr Gaddarine ve Aymane El Hassouni'nin de aralarında bulunduğu, altyapıdan yetişen altın bir kuşağın A takıma kazandırılmasında rol oynadı.
Toshack, Eylül 2016'da görevden alındı ancak takımın sonraki beş yıl boyunca Afrika futboluna damga vurmasını sağlayacak temel yapıyı kurmuştu. Ayrılığı kesinleştikten sonra, "Bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan çok ama çok gurur duyuyorum. Tüm Wydadlılara çok teşekkür ederim" dedi.
Wydad, Houcine Ammouta'nın Toshack'ın başlattığı projeyi bir üst seviyeye taşımasıyla 2016-17 sezonunda hem lig hem de CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonlar Ligi finalinde Afrika'nın en çok kupa kazanmış kulübü Al Ahly'yi geçti. Mısır'daki 1-1'lik beraberliğin ardından rövanşı 1-0 kazandı.
Ardından bir CAF Süper Kupa zaferi ve iki Botola şampiyonluğu daha geldi. Walid Regragui ise 21 Ağustos'ta takımın başına geçti. Fransız-Faslı teknik direktör, Wydad'ın Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahly'yi bir kez daha geçmesiyle Ammouta'nın lig ve Şampiyonlar Ligi dublesini tekrarladı. Bu kez final tek maç üzerinden oynandı.
Regragui, takımının Stade Mohammed V'de aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, "Real Madrid gibi oynadık. Kompakt kaldık, çok çalıştık ve fırsatlar geldiğinde değerlendirdik" dedi. "Wydad güzel bir şampiyon. Bunu dışarıdan büyük çaplı transferler yapmadan, bu kulübün değerlerine ve altyapısına güvenerek başardık."
Regragui, kısa bir süre sonra 2022 Dünya Kupası öncesinde Fas'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek için Wydad'a veda etti. Turnuva için belirlediği nihai kadroya üç Wydad oyuncusunu, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah ve Yahya Jabrane'yi aldı. Ardından Fas'ın turnuvada yarı finale yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olmasına yardımcı oldu.