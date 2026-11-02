Wydad Casablanca, Fas'ın en başarılı kulübü. Kulüp, rekor düzeyde 22 Botola Pro Ligi şampiyonluğu, dokuz Fas Taht Kupası ve üç CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere pek çok başarı elde etti. Üstelik bunu, en üst ligden hiç düşmeden başardı.

Kırmızı forması ve kale gibi gördüğü iç sahası nedeniyle Le Chateau Rouge (Kırmızı Kale) olarak anılan Wydad, gururu, aidiyeti ve sadakati temsil eden bir kulüp olarak görülüyor. Casablanca kentinin kimliğinde önemli bir yere sahip olan Wydad, Fas millî takımının gelişiminde de uzun süredir önemli bir rol oynuyor.

Takım, üstünlük kurmak üzere yapılandırılmış durumda ve geçen yüzyıl boyunca beklentilerin gerisinde kaldığı dönemler nadir görüldü. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na diğer tüm Fas takımlarından daha fazla katılan Wydad, 2022'de çeyrek finale yükseldi. Geçen yıl genişletilmiş formatta düzenlenen turnuvada ise Manchester City, Juventus ve Al-Ain ile birlikte «Ölüm Grubu»na düşmesine rağmen mücadeleci bir performans sergiledi.

Wydad, Arapçada «sevgi» anlamına geliyor. Kulüp, Afrika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaklaşık 18 milyon taraftarın sarsılmaz sevgisini kazandı. Hikâyesi de başlı başına bir efsane.