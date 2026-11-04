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West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

West Ham'ın Championship'i rahatlıkla kazanması bekleniyordu. Peki işler nasıl bu kadar ters gitti de Nuno Espirito Santo'nun görevden alınması gerekti?

West Ham United, 2026-27 sezonuna endişe verici ölçüde istikrarsız bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

James Westwood
Çeviri:

  • West Ham'ın Championship'te rahatça şampiyon olması bekleniyordu. Takım, 1995'te ligdeki takım sayısının 20'ye düşürülmesinden bu yana 17. sırada bitiren ekiplerin 34,5 puanlık ortalamasının oldukça üzerinde, 39 puan toplamasına rağmen 14 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig'den düştü.

    Mateus Fernandes, Crysencio Summerville ve El Hadji Malick Diouf gibi önemli oyuncular takımdan ayrıldı. Ancak West Ham, Celtic'in orta saha oyuncusu Arne Engels, Tottenham'ın kanat oyuncusu Manor Solomon ve Brighton'ın deneyimli Hollandalı savunmacısı Joel Veltman'ın da aralarında bulunduğu beş oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı. Leeds'ten Joel Piroe ve Nottingham Forest'tan Morato ise kiralık transferler arasında öne çıktı.

    Buna bir de takımın kilit forveti ve kaptanı Jarrod Bowen'ın, üst ligden gelen somut transfer ilgisine rağmen London Stadium'da yenilenmiş bir sözleşmeye imza atması eklenince West Ham, Premier Lig'e hemen dönmek için oldukça iyi bir konumda görünüyordu. Bahis şirketleri de aynı görüşteydi: Nuno Espirito Santo'nun ekibi sezon öncesinde Championship şampiyonluğunun favorisi olarak gösteriliyordu.

    West Ham'ın bu beklentilerin çok gerisinde kaldığını söylemek bile yetersiz olur. Kasım ayının başına geldik ve West Ham, ilk 13 lig maçının yalnızca altısını kazanarak hafta sonunu sekizinci sırada tamamladı. Cumartesi günü West Brom karşısında aldığı 3-1'lik ağır yenilgiyle üst üste ikinci kez sahasında kaybeden takımda yönetim, doğrudan yükselme umutlarını yeniden rayına oturtmak için Nuno'yu görevden almaya karar verdi.

    Peki son üç ayda tam olarak ne ters gitti?

  • Körü körüne inanç

    Nuno Espirito Santo

    Tüm uyarı işaretleri Nuno'nun bu görev için doğru isim olmadığını göstermesine rağmen West Ham, küme düştükten sonra da ona desteğini sürdürdü.

    Nuno, Nottingham Forest tarafından görevden alınmasından iki hafta sonra, 27 Eylül 2026'da West Ham'ın başına getirildi. Nottingham Forest'ı 2024-25 Premier League sezonunda yedinci sıraya taşımıştı. Bu, kulübün 1994-95'ten bu yana elde ettiği en iyi dereceydi. Doğu Londra'da, Graham Potter yönetiminde 19. sıraya gerilemiş ve özgüvenini kaybetmiş bir kadro devralan Nuno, ilk dört maçında galibiyet alamadı ve beklenen teknik direktör değişikliği etkisini yaratamadı.

    West Ham, ardından oynadığı altı maçın yalnızca birini kaybetti. Ancak peş peşe gelen üç yenilgiyle aralık ayı sonunda sondan üçüncü sıraya düştü ve ligde kalmasını sağlayacak sıranın beş puan gerisinde kaldı. Buna rağmen Nuno'nun o aşamada görevden alınması ihtimali gündemden çıkarıldı ve kulüp, eski Wolves teknik direktörüne ocak transfer döneminde tam destek verdi.

    Yıldız orta saha oyuncusu Lucas Paqueta Flamengo'ya giderken, West Ham'ı tehlikeden uzaklaştırmak için Valetin 'Taty' Castellanos, Pablo Felipe ve Adama Traore transfer edildi. Ancak bu transferlerin hiçbiri beklenen sonucu vermedi. Arjantinli forvet Castellanos ile Portekizli hücum oyuncusu Pablo, İngiliz futboluna uyum sağlamakta zorlandı; Traore ise hücumda sonuca yönelik bir katkı sunamadı. Savunmada etkileyici bir performans sergileyen tek yeni isim, Chelsea'den kiralanan Axel Diasi oldu. Ancak onun varlığı da West Ham'ı kurtarmaya yetmedi.

    Nuno'nun transferlerdeki isabetsiz kararlarının yanı sıra katı taktikleri, anlaşılması güç kadro tercihleri ve Bowen'a aşırı bağımlılığı da West Ham'ın başarısızlığında büyük rol oynadı. Buna rağmen kulüp, küme düşmenin kesinleşmesinin ardından Nuno ile devam etmeye karar verdi.

    West Ham, sezonun son gününün ardından yaptığı resmî açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Futbol operasyonu her zaman ilk önceliğimiz olmalı ve gelecek sezonun planlaması, pazar günü son düdüğün çalmasıyla başladı. Bu haftanın başında teknik direktör Nuno Espírito Santo ile görüşmeler yaptık. Bizim ona bağlılığımız gibi, onun da kulübe bağlılığını sürdürdüğünü ifade ettiğini teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz. Nuno, West Ham United'ı ilk denemede yeniden en üst lige taşıma hedefi için son derece motive olduğunu açıkça belirtti. Gelecek sezonun tartışmasız hedefi bu olmalı.

    "Nuno daha önce Championship'te bir sezon geçirdi ve bu sezon büyük bir başarıyla sonuçlandı: Wolverhampton Wanderers ile 99 puan toplayarak 2018'de şampiyon oldu. Pazar günü ortaya çıkan nihai sonuç acı verici olsa da yönetim kurulu, son aylarda daha genel anlamda iyileşme ve ilerleme işaretleri görüldüğüne inanıyor. Nuno'nun bu ilerlemeyi sürdürmesini istiyoruz.

    "Son 17 Premier League maçımızda aldığımız toplam 25 puan, maç başına 1,47 puana karşılık geliyor. Bu ortalama tüm sezona yayılsaydı yedinci sırada bitirmemizi sağlardı. Ayrıca ocak ayından bu yana kadronun mentalitesinde ve birlikteliğinde gördüğümüz belirgin gelişmenin, performans ve sonuçlardaki yükselişi beraberinde getirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Nuno'nun bizi ileriye taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz."

  • Kimlikten yoksun

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    West Ham United yeni sezona berbat bir başlangıç yaptı ve taraftarlar Nuno'yu hedef almaktan çekinmedi.

    Bu açıklama ile West Ham'ın salı sabahı Nuno'nun, yardımcısı Rui Pedro Silva'nın ve kaleci antrenörü Rui Barbosa'nın ayrılığını doğrulamak için yayımladığı açıklama arasındaki tezat çarpıcıydı. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Championship sezonuna ilişkin başlangıcın kapsamlı biçimde değerlendirilmesinin ardından yönetim kurulu, kulübün hedef ve beklentilerine ulaşma yolunda ilerlemesini sağlamak için şu anda bir değişikliğin gerekli olduğuna inanıyor."

    West Ham bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 16 maç oynadı. Bu nedenle karar ilk bakışta keskin bir fikir değişikliği gibi görünse de en sıkı taraftarlarının çoğu Nuno'nun yazın gönderilmesini istiyordu. Portekizli teknik adamın yönetiminde takımın belirgin bir kimliği yoktu ve Nuno ideal ilk 11'ini bir türlü belirleyemedi. Championship'in en pahalı kadrosundan yeterince verim alamaması, nihayetinde yönetim kurulunu harekete geçirdi.

    Sezona yapılan tutuk başlangıç, sonrasında yaşanacakların habercisiydi. West Ham, Burnley deplasmanında iki farklı üstünlüğünü koruyamayıp berabere kaldı; Watford ile 1-1 berabere kalmadan önce de evinde Charlton'a yenildi. Carabao Cup'ta Portsmouth ve Southampton karşısında alınan galibiyetlere rağmen son derece hayal kırıklığı yaratan bir ay geçirdi.

    Vicarage Road'da oyuncular, deplasmana gelen taraftarlar tarafından yuhalandı. Taraftarlar, "Sabah kovulacaksın" tezahüratlarıyla Nuno'yu da hedef aldı. Maç sonrası basın toplantısında bu sert tepkilere yanıt veren Nuno şunları söyledi: "Taraftarlar kulübümüzün en önemli parçası ve onlara büyük saygı duyuyorum. Her şeyi anlıyorum. Tekrar tek bir ricam var: İnanmaya devam edin, bize güvenmeye devam edin, desteğinizi sürdürün. Biz de durumu tersine çevirmeye çalışacağız.

    "Üç maç oynadık, iki puanımız var. Bundan kim memnun olabilir? Ama ben inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum, onlarla çok sıkı çalışıyorum. Bir takım kuruyoruz ve işler değişecek. İyimserim."

  • “Geriye çekilip beklemek için fazla iyi”

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    West Ham, Championship’te iki kez ivme yakalayacak gibi olsa da rakiplerinin maçların başında inisiyatifi ele geçirmesine izin veren pasif oyun tarzına geri döndü.

    Nuno başlangıçta istediği karşılığı aldı. West Ham, eylül ayındaki ilk maçında teknik direktörün eski kulübü Wolves'u 4-2 yendi. Ardından Derby'yi 3-0, Bolton'ı ise 3-2 mağlup ederek Championship'te zirveye çıktı. Londra Stadyumu'nda Wrexham'ı 6-0 yenerek rakibine ligdeki son 22 yılının en ağır mağlubiyetini yaşattı. Bu, West Ham'in Nuno yönetimindeki belki de en iyi performansıydı.

    Ancak dört gün sonra West Ham, Fulham'a elenerek Carabao Cup'a veda etti. Ardından ezeli rakibi Millwall ve QPR ile berabere kaldı. QPR karşısındaki performans özellikle endişe vericiydi: West Ham, Bowen'ın 70. dakikadaki beraberlik golüne kadar tek bir şut bile çekmedi. Bowen uzatma dakikalarında bir penaltı da kaçırdı, ancak QPR bu maçtan en az bir puan almayı sonuna kadar hak etti.

    Lincoln ve Swansea deplasmanlarında alınan galibiyetler Nuno üzerindeki baskıyı bir miktar azalttı. West Ham, Lincoln karşısında bir kez daha altı gol attı. Ancak evinde Southampton'a 3-2 yenilmesi, Nuno'yu yeniden gerçekle yüzleştirdi. West Ham ilk 12 dakikada iki gol geriye düştü. Üstelik Londra Stadyumu'na dönüşünde James Ward-Prowse, Southampton adına orta sahaya hükmetti.

    Nuno, “Maça istediğimiz gibi başlamadık ve gol yedik,” diye itiraf etti. “Pozisyonlarda tereddütlüydük, toplar sekiyordu. Southampton'a ikinci, üçüncü hamleleri yapıp gol bulması için çok fazla fırsat verdik.” Bu, tek seferlik bir durum değildi: West Ham, 15 maçın dokuzunda ilk golü yiyen taraf olmuştu.

    Eski Tottenham ve Wolves orta saha oyuncusu Jamie O'Hara, West Ham'in en büyük sorununu, takımın Southampton karşısındaki ikinci yarı performansını öven bir taraftara talkSPORT'ta verdiği yanıtta yerinde bir şekilde özetledi: “Sizin gibi iyi bir kulüp, geriye çekilip bekleyerek takımların Londra Stadyumu'na gelmesine ve ilk 15 dakikada sizi ezip geçmesine izin vermemeli. O ligdeki en iyi kadroya sahipsiniz. Rakipleri sahadan silmelisiniz; onlara iki gollük avantaj verip maç çoktan bitmişken ne kadar iyi oynadığınıza dair bahaneler üretmemelisiniz.”

  • Geri dönen kahraman

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    West Ham United, eski kaptanı Scott Parker’ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor ancak Parker’ı zorlu bir görev bekliyor.

    Aynı şey hafta sonu West Brom karşısında da yaşandı. Felix Horn Myhre, 20. dakikada hızlı hücumda West Ham'ı hazırlıksız yakalayarak golü attı. Bowen, devre arasından önce savunmaya çarpıp yön değiştiren bir şutla skoru eşitledi. Ancak West Ham, ikinci yarıda savunmada yine dağıldı; West Brom, Airidas Golambeckis ve Morato'nun hatalarından yararlanarak galibiyete ulaştı.

    Evinde oynadığı son dört maçta kazanamayan ve bunların üçünü kaybeden Nuno için ayrılığın yaklaştığı belliydi. Kendisi de bunun farkındaydı: "Gerçek şu: Bunu ancak maç kazanarak değiştirebiliriz. Evinde Charlton, Southampton ve West Brom'a kaybediyorsan tek çözüm, oyunumuzu geliştirmek. Her gün baskı var. Evimizde iki maçta altı gol yedik ve bunu düzeltmeliyiz. Bu yaşanmamalı."

    Nuno'nun yerine geçmesi beklenen Scott Parker yönetiminde bunun muhtemelen tekrarlanmayacak olmasının nedeni, West Ham'ı Championship'te olması gereken güçlü takımlardan biri hâline getirmek için daha donanımlı olması. Burnley, Bournemouth ve Fulham'ın eski teknik direktörü, ikinci ligde görev yaptığı üç sezonun her birinde takımını üst lige çıkardı. Futbolculuğu döneminde de West Ham'ın kaptanlığını yaptığı için kulübü zaten çok iyi tanıyor.

    Bu atama taraftarlar tarafından da olumlu karşılanmalı; çünkü Parker yönetiminde West Ham'ı yenmek çok daha zor olacak. Ancak özellikle transferler konusunda Nuno'nun geride bıraktığı sorunları gidermek kolay olmayacak.

    West Ham'ın eski teknik direktörü Harry Redknapp, talkSPORT'a şunları söyledi: "O [Parker] çok ama çok iyi bir futbolcuydu ve bence çok akıllı bir teknik direktör. Bu yüzden West Ham için harika bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ancak bence ilk yapması gereken şey [kadroyu düzeltmek]. Son dönemde bu West Ham takımını izliyorum. Kulübe 14 yaşımda katıldım ve geçen bütün o yıllara dönüp baktığımda, bunun muhtemelen o süre içinde West Ham'da gördüğüm en kötü oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onu kolay bir iş beklemiyor. Bowen'ı ayrı tutarsanız, kadronun geri kalanında yıllar içinde çok fazla West Ham takımında forma bulabilecek çok az oyuncu var."

    West Ham'ın David Moyes yönetimindeki tarihi Konferans Ligi zaferinden yalnızca üç yıl sonra bu duruma düşmüş olması bile kulüp içinde yaşanan köklü yönetim sorunlarını gösteriyor. Nuno'ya böylesine körü körüne güvenilmesi, kulübü her şeye yeniden başlamak zorunda bıraktı. Şimdiki umut ise Parker'ın, Moyes döneminde varlığı doğal karşılanan istikrarı geri getirmesi.