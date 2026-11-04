West Ham'ın Championship'te rahatça şampiyon olması bekleniyordu. Takım, 1995'te ligdeki takım sayısının 20'ye düşürülmesinden bu yana 17. sırada bitiren ekiplerin 34,5 puanlık ortalamasının oldukça üzerinde, 39 puan toplamasına rağmen 14 yıl aradan sonra ilk kez Premier Lig'den düştü.

Mateus Fernandes, Crysencio Summerville ve El Hadji Malick Diouf gibi önemli oyuncular takımdan ayrıldı. Ancak West Ham, Celtic'in orta saha oyuncusu Arne Engels, Tottenham'ın kanat oyuncusu Manor Solomon ve Brighton'ın deneyimli Hollandalı savunmacısı Joel Veltman'ın da aralarında bulunduğu beş oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı. Leeds'ten Joel Piroe ve Nottingham Forest'tan Morato ise kiralık transferler arasında öne çıktı.

Buna bir de takımın kilit forveti ve kaptanı Jarrod Bowen'ın, üst ligden gelen somut transfer ilgisine rağmen London Stadium'da yenilenmiş bir sözleşmeye imza atması eklenince West Ham, Premier Lig'e hemen dönmek için oldukça iyi bir konumda görünüyordu. Bahis şirketleri de aynı görüşteydi: Nuno Espirito Santo'nun ekibi sezon öncesinde Championship şampiyonluğunun favorisi olarak gösteriliyordu.

West Ham'ın bu beklentilerin çok gerisinde kaldığını söylemek bile yetersiz olur. Kasım ayının başına geldik ve West Ham, ilk 13 lig maçının yalnızca altısını kazanarak hafta sonunu sekizinci sırada tamamladı. Cumartesi günü West Brom karşısında aldığı 3-1'lik ağır yenilgiyle üst üste ikinci kez sahasında kaybeden takımda yönetim, doğrudan yükselme umutlarını yeniden rayına oturtmak için Nuno'yu görevden almaya karar verdi.

Peki son üç ayda tam olarak ne ters gitti?