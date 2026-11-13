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Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

Wael Mohya: Borussia Monchengladbach'taki etkileyici performansıyla Jurgen Klopp'un dikkatini çeken, tarihe geçen genç yetenek

Genç futbolcu, Borussia-Park'taki performanslarıyla Bayern Münih'in yanı sıra başkalarının da dikkatini şimdiden çekti.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Wael Mohya, altyapıda gelecek vadeden bir oyuncudan Bundesliga’da düzenli olarak ilk 11’de forma giyen bir isme o kadar hızlı dönüştü ki bu yükseliş 17 yaşındaki oyuncuyu bile şaşırttı.

    Borussia Mönchengladbach altyapısından yetişen oyuncu, kariyerinin henüz başındaki bu çıkışı sırasında kulüp ve lig rekorları kırdı. Performansıyla Jurgen Klopp’un kendisini Almanya millî takım kadrosuna çağırmasını da sağladı.

    Çabuk ayakları ve çevikliğiyle dikkat çeken ofansif orta saha oyuncusu bir süredir başka kulüplerin ilgisini çekiyor. Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da onu takip ediyor. Gladbach, altın jenerasyonunun altyapıdan yetişen bu kahramanını henüz elinden kaçırmak istemiyor. Ancak özellikle sezona kötü başlayan kulüp kümede kalmayı başaramazsa onu erken kaybetmekten endişe duyacaktır.

    GOAL genç yaşında dikkat çeken Alman oyuncuya yakından bakıyor...

  • Başlangıç

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya, Gladbach'ın altın jenerasyonunda kilit isimlerden biri olarak öne çıktı.

    Monchengladbach'ın doğusundaki Mettmann kasabasında doğan Mohya, futbola yedi yaşında yerel takım SV Straelen'den Gladbach'ın altyapısına katılarak başladı.

    Kısa boylu ve hücuma dönük genç oyuncunun dikkat çekmesi uzun sürmedi. Teknik becerisi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle yaş kategorilerinde hızla yükseldi; 15 yaşında U17 takımına katıldı, yalnızca bir yıl sonra da U19 takımına geçti.

    2025'te U17 takımının Almanya şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Bayern'e karşı kazanılan yarı finalde attığı iki golle Bayern'in yükselen yıldızı Lennart Karl'ı gölgede bıraktı. Finalde ise bir savunmacıyı geride bırakıp RB Leipzig'in ceza sahasına girdi ve dokuzuncu dakikada topu ağlara gönderdi. Son dakikalarda gelen ve 3-1'lik galibiyeti perçinleyen golün hazırlığını da Can Armando Guner'e verdiği pasla yaptı.

    Kısa süre sonra A takımın sezon öncesi antrenmanlarına katıldı. Sakatlanmasaydı muhtemelen sezonun ilk birkaç haftasında Gladbach'ın yedek kulübesinde yer alacaktı.

    Sportif direktör Roland Virkus, “Bu genç oyuncunun niteliklerine inanıyoruz. Borussia, genç oyunculara yeniden bu platformu bu şekilde sunacak” dedi.

    Geçen yıl ekim ayında, 17. yaş gününe yalnızca iki ay kala, Union Berlin deplasmanına gidecek kadroya alındı. İki haftadan kısa bir süre sonra Karlsruher'e karşı DFB-Pokal maçında ilk kez forma giydi. Aralık ayında St Pauli'nin Gladbach'ı 2-1 yendiği son 16 turu maçında da oynadı.

  • Dönüm noktası

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Gençler düzeyindeki göz kamaştırıcı performansı, rekor kırdığı ilk maçına çıkmasını ve A takımdaki ilk golünü atmasını sağladı.

    O ayın ilerleyen günlerinde teknik direktör Eugen Polanski, Wolfsburg'a karşı oynanan Bundesliga maçında onu oyuna sonradan dahil etti. 16 yaş 347 günlükken Bundesliga'da forma giyen en genç Gladbach oyuncusu oldu ve daha önce 18 yaşındaki Marko Marin'e ait olan rekoru kırdı.

    Sezonun ikinci yarısında çıkış yakaladı. Altısına ilk 11'de başladığı toplam 15 Bundesliga maçında forma giydi.

    Polanski, şubat ayında Union Berlin karşısındaki performansının ardından “Wael, profesyonel futbolda ilk kez ilk 11'de başladığı maçta olağanüstü bir performans sergiledi,” dedi. “Wael her gün sahaya gülümseyerek çıkıyor; bağlılığını ve oyundan aldığı keyfi gösteriyor. Ondan görmek istediğimiz tutum tam olarak bu.”

    İlk golünü mart ayında Bayern'e karşı attı. Bu golle kulüp tarihinin en genç golcüsü ve Bundesliga tarihinin en genç üçüncü golcüsü oldu. Konuk ekip 4-0 gerideyken direkten dönen şuta hamle yaparak topu yaklaşık 5,5 metreden ağlara gönderdi.

    Polanski, “Wael'den çok ama çok memnun kaldım,” dedi. “Sahada bulduğu süreleri elde etmek için son birkaç ayda çok mücadele etti. Yeterince uzun süre beklemek zorunda kaldı. Altyapımızda bu kadar genç oyuncuları yetiştirebildiğimiz için mutluyum.”

    Bir ay sonra sol kanattan gelen pası alıp Heidenheim'a karşı gol attı. Ardından sezonun son maçında Hoffenheim'ı 4-0 yendikleri karşılaşmada takımının ilk golünü atan Hugo Bolin'e asist yaptı.

  • Nasıl gidiyor

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp, onu yakından görmek için Almanya kadrosuna çağırdı ancak Sırbistan ya da Hollanda'ya karşı ilk maçına çıkmayacak.

    Mohya, yaz tatilinden ilk 11'de yer almaya hazır şekilde döndü. Polanski'nin eylül ayında görevden alınıp yerine Alexander Blessin'in getirilmesinden bu yana da yerini korudu.

    Gladbach sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak Mohya'nın takım için önemi açıkça görüldü.

    Hoffenheim'a karşı kavisli harika bir vuruşla gol atmasından bir hafta sonra, Gladbach'ın Stuttgart'ta sezonun şu ana kadarki tek lig galibiyetini almasında kilit rol oynadı.

    Mücadeleden kaçmayan genç oyuncu, ceza sahasında iki savunmacıyla girdiği fiziksel mücadeleden topla çıktı ve Shuto Machino'ya pasını verdi. Machino da güzel bir vuruşla golü buldu. Sol kanattan topu taşıyan Mohya, topu savunmacıların bacaklarının arasından geçirdi; top, anlaşılmaz bir şekilde kaleci Dennis Seimen'i de geçti.

    “Onu izlemek gerçekten keyifli. Antrenmanlarda elinden geleni yapıyor ve hâlâ antrenman konilerini taşıyor; bu önemli. Ayakları yere basıyor,” dedi Bessin kısa süre önce onun hakkında.

    Gösterdiği performans, Klopp tarafından millî takıma çağrılmasıyla karşılık buldu.

    Efsanevi teknik direktörden aldığı çağrı hakkında, “Çok sevindim,” dedi. “Sonra akşam yemeğinde aileme söyledim. Onlar da tabii ki çok mutlu oldu, hatta ağlamaya başladılar. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bence her oyuncu bir gün millî takıma çağrılmayı hayal eder. Buraya kadar gelmiş olmak gerçekten inanılmaz ve beni çok gururlandırıyor.”

    Klopp ise onun hakkında şöyle konuştu: “Görüşmeler çok iyi geçti. Ben 17 yaşındayken kesinlikle bu kadar özgüvenli değildim. Bundesliga'da oynayan çok fazla 17 yaşında oyuncu yok; bu bile tek başına olağanüstü bir başarı. Üstelik çok da iyi oynuyor. Gerçekten çok iyi.”

    Ancak Almanya formasıyla ilk maçına çıkmak için beklemesi gerekecek. Klopp, onu yalnızca diğer tecrübeli yıldızlarla birlikte antrenmanda görmek amacıyla fazladan bir oyuncu olarak çağırdı. Teknik direktör, Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak maçlar için kadroyu 23 oyuncuya düşürmek zorunda olduğundan Mohya perşembe günü kadrodan çıkarıldı.

    Kadroya fazladan bir oyuncu ekleme yaklaşımını açıklayan Klopp, “Asıl amaç onunla bir hafta çalışma fırsatı bulmak,” dedi. “Mümkünse gelecekte de bunu sürdürmek istiyoruz. Böylece bir oyuncunun sahaya çıkıp çıkamayacağını, hatta maç kadrosuna girip giremeyeceğini görebileceğimiz bir ortam yaratabiliriz.”

    Kadrodan çıkarılmasına rağmen takımın geri kalanıyla Belgrad'a gitti. Daha sonra, gelecek hafta Borussia Dortmund'a karşı oynanacak önemli iç saha maçına hazırlanmak üzere Almanya'ya dönecek.

  • Güçlü yönler

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Çevik, hızlı ve durdurulması zor olan oyuncu, Gladbach'ın ilk 11'inde yerini aldı.

    Hızlı ve çevik genç oyuncu çoğunlukla ofansif orta saha pozisyonunda görev alıyor ancak Gladbach formasıyla sol kanatta da tehlikeli olduğunu gösterdi.

    Topun peşine kararlılıkla düşüp rakiplerine alan bırakmayacak kadar yoğun baskı uyguluyor. Yerde veya havada fiziksel mücadeleye girmekten de çekinmiyor.

    Hızlı yön değişiklikleri ve zikzaklarla ilerleyen ayak hareketleriyle savunmacıların kafasını karıştırıyor. Dar alanlarda hızlı paslaşmalara da yatkın olması, Gladbach'ın kanat hücumlarında onu değerli kılıyor.

    Blessin, “Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla kaygısız. Rahat oynuyor ve fazla düşünmüyor,” dedi.

    Teknik direktör, baskıdan etkilenmediğini söyleyerek oyuncunun mental gücünden de etkilendiğini belirtti. “17 yaşındayken böyle bir medya baskısıyla karşılaşsaydım tamamen bunalmış olurdum,” diye ekledi. “Bu soğukkanlılığını korumasına yardımcı olmalıyız.”

  • Geliştirilmesi gereken yönler var

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Tüm meziyetlerine rağmen fizik gücünü ve isabetliliğini biraz geliştirmesi gerekiyor.

    Henüz 17 yaşında olan Mohya'nın oyunu doğal olarak hâlâ gelişim aşamasında. Hem antrenörleri hem de Alman gözlemciler, oyuncu profilini tamamlamak için geliştirmesi gereken birkaç belirgin noktaya dikkat çekiyor.

    Dar alanlarda temiz oynasa da uzun paslarını geliştirmesi gerekiyor. Etkileyici birkaç gol atmış olmasına rağmen şutlarında isabet sorunu yaşıyor.

    Gençler futbolundan Bundesliga'ya geçişin getirdiği yüksek tempoya alışma süreci de devam ediyor. Top için fiziksel ikili mücadelelere girmekten çekinmese de hava toplarında zayıf kalıyor ve üst vücut gücünün yetersizliği belirgin bir sınırlama oluşturuyor. Topu kazanmakta zorlanmasının yanı sıra bu zayıflığı, topu çok sık kaybetmesine de yol açıyor.

    Teknik direktör Blessin, Mohya'nın “hiçbir zaman sert müdahalelerle top kazanan bir oyuncu olmayabileceğini” kabul etse de onun potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmaya kararlı: “Sonuçta pürüzleri gidermek ve onunla konuşarak kendisine destek olmak da benim görevim. Her zaman inişler ve çıkışlar olacak. Gelişimine yön vererek istikrarlı biçimde ilerlemesini sağlayabileceğimi umuyorum.”

  • Transfer durumu

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Bundesliga’nın önde gelen takımları şimdiden hücuma dönük orta saha oyuncusunun peşinde. Ajax ise bir dönem onu transfer etmeyi ummuştu.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, A takımdaki çıkışını yapmadan önce bile başka kulüpler onunla ilgilenmeye başlamıştı. Geçen yıl, Gladbach ile sözleşmesinin bitişi yaklaşırken Ajax onu ilgi çekici bir transfer hedefi olarak belirlemişti. Ancak Eintracht Frankfurt da Hollanda ekibiyle rekabete girmeye hazırdı.

    Monchengladbach, o yılın haziran ayında onu 2028'e kadar çocukluk kulübüne bağlayan yeni bir sözleşme imzalamasından rahatlık duydu. Sözleşmeyi daha da uzatmak için görüşmelerin sürdüğü de bildirildi.

    Ancak Borussia Park kulübü ligin son sırasında ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken, oyuncu, en azından krizin derinleşmesi ihtimaline karşı makul bir serbest kalma maddesi olmadan yeni bir sözleşme imzalamaya isteksiz olabilir. Gladbach'ın, onu yakın zamanda satması hâlinde rekor bir bonservis bedeli almakta kararlı olduğu bildiriliyor. Kulübün hedefi, Granit Xhaka için aldığı 45 milyon avronun üzerine çıkmak.

    Sportif direktör Rouven Schroder, Sky'a şunları söyledi: "Tamamen normal görüşmeler yapıyoruz ve iki taraf da herhangi bir baskı altında değil! Aramızda karşılıklı güvene dayanan son derece güçlü bir ilişki var. İki taraf da birlikte en iyi işi çıkarmak istiyor ve kısa vadede karar vermek zorunda değil."

    Oyuncuya yönelik ilgi şimdiden çok büyük. Sky kısa süre önce Bayern Münih'in oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiğini bildirdi. Kicker ise Bayer Leverkusen'in onu transfer hedefleri listesinin başına koyduğunu öne sürdü. Borussia Dortmund ve RB Leipzig de altyapı cevherini yakından takip ediyor.

    Sportif direktör Max Eberl, "Her genç Alman yetenek FC Bayern'in radarındadır ve bu oyuncuyu da yakından takip ediyoruz," dedi. "Oyuncuyla, menajerlik şirketiyle veya Gladbach'la tek kelime konuşmadık."

  • Sırada ne var?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Henüz kariyerinin başlarında olan Mohya, Klopp'u kendisine A millî takımda ilk kez forma vermeye mecbur bırakmayı umuyor.

    Almanya kadrosundan çıkarılmak 17 yaşındaki oyuncu için bir darbe olmuş olabilir. Ancak Klopp yönetiminde, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz ve Jonathan Tah gibi isimlerle birlikte antrenman yapmak onun için olumlu bir deneyim olmuştur.

    Gelecek vadeden genç oyuncu, Uluslar Ligi'nin ardından da kadroda yer alma şansını korumakta kararlı olacak. Ancak önce kulübünün Almanya'nın en üst ligindeki kötü konumundan kurtulmasına yardımcı olmayı umacak.

    Klopp, Vincent Kompany ve Niko Kovac onu takip ederken, Borussia Mönchengladbach'ın küme düşmekten kurtulmasında kilit rol oynaması itibarını önemli ölçüde artıracaktır.