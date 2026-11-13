Mohya, yaz tatilinden ilk 11'de yer almaya hazır şekilde döndü. Polanski'nin eylül ayında görevden alınıp yerine Alexander Blessin'in getirilmesinden bu yana da yerini korudu.

Gladbach sezona zorlu bir başlangıç yaptı ancak Mohya'nın takım için önemi açıkça görüldü.

Hoffenheim'a karşı kavisli harika bir vuruşla gol atmasından bir hafta sonra, Gladbach'ın Stuttgart'ta sezonun şu ana kadarki tek lig galibiyetini almasında kilit rol oynadı.

Mücadeleden kaçmayan genç oyuncu, ceza sahasında iki savunmacıyla girdiği fiziksel mücadeleden topla çıktı ve Shuto Machino'ya pasını verdi. Machino da güzel bir vuruşla golü buldu. Sol kanattan topu taşıyan Mohya, topu savunmacıların bacaklarının arasından geçirdi; top, anlaşılmaz bir şekilde kaleci Dennis Seimen'i de geçti.

“Onu izlemek gerçekten keyifli. Antrenmanlarda elinden geleni yapıyor ve hâlâ antrenman konilerini taşıyor; bu önemli. Ayakları yere basıyor,” dedi Bessin kısa süre önce onun hakkında.

Gösterdiği performans, Klopp tarafından millî takıma çağrılmasıyla karşılık buldu.

Efsanevi teknik direktörden aldığı çağrı hakkında, “Çok sevindim,” dedi. “Sonra akşam yemeğinde aileme söyledim. Onlar da tabii ki çok mutlu oldu, hatta ağlamaya başladılar. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bence her oyuncu bir gün millî takıma çağrılmayı hayal eder. Buraya kadar gelmiş olmak gerçekten inanılmaz ve beni çok gururlandırıyor.”

Klopp ise onun hakkında şöyle konuştu: “Görüşmeler çok iyi geçti. Ben 17 yaşındayken kesinlikle bu kadar özgüvenli değildim. Bundesliga'da oynayan çok fazla 17 yaşında oyuncu yok; bu bile tek başına olağanüstü bir başarı. Üstelik çok da iyi oynuyor. Gerçekten çok iyi.”

Ancak Almanya formasıyla ilk maçına çıkmak için beklemesi gerekecek. Klopp, onu yalnızca diğer tecrübeli yıldızlarla birlikte antrenmanda görmek amacıyla fazladan bir oyuncu olarak çağırdı. Teknik direktör, Uluslar Ligi'nde Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak maçlar için kadroyu 23 oyuncuya düşürmek zorunda olduğundan Mohya perşembe günü kadrodan çıkarıldı.

Kadroya fazladan bir oyuncu ekleme yaklaşımını açıklayan Klopp, “Asıl amaç onunla bir hafta çalışma fırsatı bulmak,” dedi. “Mümkünse gelecekte de bunu sürdürmek istiyoruz. Böylece bir oyuncunun sahaya çıkıp çıkamayacağını, hatta maç kadrosuna girip giremeyeceğini görebileceğimiz bir ortam yaratabiliriz.”

Kadrodan çıkarılmasına rağmen takımın geri kalanıyla Belgrad'a gitti. Daha sonra, gelecek hafta Borussia Dortmund'a karşı oynanacak önemli iç saha maçına hazırlanmak üzere Almanya'ya dönecek.