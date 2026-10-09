Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e şok şekilde yenilmesinin ardından, Vinicius Junior'ın alt çenesini yeniden şekillendirmek için çene harmonizasyonu işlemi geçirdiği bildirildi. 26 yaşındaki oyuncunun cerrahi olmayan kozmetik tedavinin ardından kamuoyu önündeki ilk görüntüsü internette büyük yankı uyandırdı; birçok kişi onun tanınmaz halde göründüğünü öne sürdü ki bu tamamen abartı sayılmazdı. Yüzünün alt kısmı artık daha çıkık ve daha köşeli görünürken, çene hatları da eskisine göre çok daha belirgin.

Vinicius'un doğal görünümü, onu küresel bir futbol yıldızı yapan kimliğinin belirleyici parçalarından biriydi ve bu ani dönüşüme alışmak zaman alacak. Belki de kariyerinin bugüne kadarki en büyük hayal kırıklığının ardından zihinsel ve estetik açıdan yeni bir sayfa açmak istedi, ya da belki sadece daha şekilli bir çene hattının kendisine daha çok yakışacağını düşündü. Her iki durumda da bu onun bedeni ve onun seçimi, ancak bu tercih onu çok daha farklı bir düzeyde inceleme ve eleştirinin odağına açtı.

2026-27 sezonuna kulüp ve milli takım düzeyinde büyük ölçüde kasvetli bir başlangıç yapmasının ardından, bazı taraftarlar Vinicius'un görünümüyle alay etmekte gecikmedi; hatta bazıları onun klonlandığını bile iddia etti. Elbette bu teoriler tamamen saçma, ancak Real Madrid kanat oyuncusu bir zamanlar Ballon d'Or'un en büyük favorilerinden biri olan halinin gölgesinde kaldı ve o seviyeye geri dönüp dönemeyeceğini zaman gösterecek.