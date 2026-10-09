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Vincius Junior Real Madrid 1:1Getty/GOAL

Vinicius Junior'ın bir dublörü yok, ancak Real Madrid'in süper yıldızı Ballon d'Or kazandıran formundan her zamankinden daha uzak durumda

Hızlı kanat oyuncusu bu sezon yeni bir görünüme sahip, ancak performans seviyesi dramatik şekilde düştü ve bu durum sosyal medyada çılgın teorileri tetikledi

James Westwood
Çeviri:

  • Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e şok şekilde yenilmesinin ardından, Vinicius Junior'ın alt çenesini yeniden şekillendirmek için çene harmonizasyonu işlemi geçirdiği bildirildi. 26 yaşındaki oyuncunun cerrahi olmayan kozmetik tedavinin ardından kamuoyu önündeki ilk görüntüsü internette büyük yankı uyandırdı; birçok kişi onun tanınmaz halde göründüğünü öne sürdü ki bu tamamen abartı sayılmazdı. Yüzünün alt kısmı artık daha çıkık ve daha köşeli görünürken, çene hatları da eskisine göre çok daha belirgin.

    Vinicius'un doğal görünümü, onu küresel bir futbol yıldızı yapan kimliğinin belirleyici parçalarından biriydi ve bu ani dönüşüme alışmak zaman alacak. Belki de kariyerinin bugüne kadarki en büyük hayal kırıklığının ardından zihinsel ve estetik açıdan yeni bir sayfa açmak istedi, ya da belki sadece daha şekilli bir çene hattının kendisine daha çok yakışacağını düşündü. Her iki durumda da bu onun bedeni ve onun seçimi, ancak bu tercih onu çok daha farklı bir düzeyde inceleme ve eleştirinin odağına açtı.

    2026-27 sezonuna kulüp ve milli takım düzeyinde büyük ölçüde kasvetli bir başlangıç yapmasının ardından, bazı taraftarlar Vinicius'un görünümüyle alay etmekte gecikmedi; hatta bazıları onun klonlandığını bile iddia etti. Elbette bu teoriler tamamen saçma, ancak Real Madrid kanat oyuncusu bir zamanlar Ballon d'Or'un en büyük favorilerinden biri olan halinin gölgesinde kaldı ve o seviyeye geri dönüp dönemeyeceğini zaman gösterecek.

  • Brezilya bilmecesi

    Australia v Brazil
    Getty Images Sport

    Son milli takım arası, Brezilya formasıyla büyük ölçüde beklentileri karşılayamayan Vinicius için unutulacak türdendi

    Vinicius, aslında Dünya Kupası'ndan itibarını koruyarak çıkan az sayıdaki Brezilya oyuncusundan biriydi. Beş maçta dört gol attı ve bir de asist yaptı; en dikkat çekici performansını ise grup aşamasında İskoçya'ya karşı alınan 3-0'lık farklı galibiyette sergiledi.

    Bununla birlikte, Vinicius'un ülkesi için hiçbir zaman kulübündeki seviyeye ulaşamadığını söylemek de adil olur. 57 maçta attığı mütevazı 14 golün ötesinde, Real Madrid'li oyuncu, kendisinden önce Neymar, Ronaldinho ve Ronaldo gibi isimlerin yaptığı şekilde Brezilya'nın tartışmasız tılsımı olmayı hâlâ başaramadı.

    Son milli arada da zorlukları sürdü; en dikkat çekici örnek, Townsville'de Avustralya ile 1-1 berabere kalınan maçtı. Sahada kaldığı 65 dakikada Vinicius topa yalnızca 36 kez dokundu, sadece bir dripling tamamladı ve savunma anlamında tek bir katkı bile veremedi.

    Brezilya'nın dört gün sonra kendi sahasında rövanşı alma fırsatı vardı ve bunu başardı; geceyi 4-2'lik galibiyetle kapatırken Vinicius da çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Vinicius, Brezilya'nın kritik üçüncü golünde Bruno Guimaraes'in golü öncesindeki hazırlıkta kilit rol oynadı, ardından penaltı noktasından takımının dördüncü golünü kendisi attı.

    Carlo Ancelotti'nin ekibi daha sonra programını, iki takım arasındaki ilk karşılaşmada Hindistan'ı 4-0 yenerek tamamladı, ancak bu kutlanacak bir sonuç değildi. Hindistan, FIFA Dünya Sıralaması'nda 138. sırada yer alıyor ve Brezilya bu maçı kazanmakta fazlasıyla zorlanarak medyada geniş çaplı eleştirilerin hedefi oldu.

    "Brezilya takımı maça uykulu, ağır ve ilhamsız bir başlangıç yaptı" denilen Brezilya merkezli UOL haberinde, "Vini Jr solda çok fazla alan buldu ama bunu değerlendiremedi ve oyun kurulumunda hatalar yaptı" ifadeleri yer aldı. Yüzde 54 gibi korkunç bir pas isabet oranıyla devre arasında oyundan alınan Vinicius'u özellikle öne çıkarmak sert bir yaklaşım değildi; Ancelotti bile "en iyi halinde değil" itirafında bulundu.

  • Sosyal medyada fırtına

    Vinicius Junior Brazil 2026
    Getty Images

    Kanat oyuncusu hakkında internette asılsız iddialar ortaya atıldı, ancak onun her zamanki yüksek standartlarının altında kaldığına dair şüphe yok.

    Vinicius o kadar dikkatsiz ve etkisizdi ki, kullanıcı adı '@The HateCentral2' olan bir X hesabı, onun en kötü anlarının tamamını 2 dakika 21 saniyelik bir videoda toplamayı gerekli gördü. Video 25 milyondan fazla izlendi ve 234 binden fazla beğeni aldı. Yorumlarda ise bazı taraftarlar, Vinicius'un sahada bile olmadığını, onun yerine Brezilya'nın bir dublör oynattığını öne sürdü.

    Bazıları, videolarda onun alametifarikası hâline gelen dövmelerinin görünmediğine dikkat çekti. Ancak bu, resmî olmayan maç görüntülerindeki açı ve ışıkla ilgili. Diğerleri ise Dünya Kupası'ndaki hâline kıyasla kaslarının daha az belirgin olmasını öne çıkardı. Bu komplo iddialarına hâlâ inanan herkes için tekrar net olmak gerekirse, sahadaki kişi kesinlikle gerçek Viniciustu, ancak şu anda açıkça ideal durumda değil.

    Bazı şık dokunuşlar ve arkaya yaptığı akıllı koşular vardı, ancak Vinicius'un uygulaması genel olarak kötüydü ve ona özgü patlayıcılıktan çok az iz görüldü. Bu da Real Madrid için iyiye işaret değil. İspanyol devi, cumartesi günü La Liga'da Villarreal'e karşı oynayacağı maça döndüğünde Flamengo altyapısından yetişen oyuncunun tam kapasiteyle oynamasına umutsuzca ihtiyaç duyuyor.

    Vinicius, kendi itirafına göre zihinsel açıdan da zorlanıyor. Brezilya'nın Avustralya'yı yenmesinin ardından, "Dünya Kupası'nın etkisi her zaman çok büyük oluyor ve geri dönmek de her zaman zor oluyor" dedi.

  • Artık belirleyici değil

    FBL-FRIENDLY-SCHALKE-REAL MADRID
    AFP

    Jose Mourinho'nun Madrid'e dönüşü, henüz Vinicius'un üst düzey formuna geri dönmesine ilham vermedi; Brezilyalı yıldız alışılmadık şekilde gol atmakta zorlanıyor.

    Vinicius'un yeni kulüp sezonunun ilk iki ayında sırtında ekstra bir yükle oynadığı kesinlikle görüldü. 28 Ağustos'ta La Liga'da Real Sociedad'a karşı 4-1'lik ezici galibiyette gol atıp Kylian Mbappe'nin hat-trick'ini tamamlaması için müthiş bir asist yaptığı yıldız performans bir yana, Brezilyalı milli oyuncu alışılmadık derecede silik kaldı.

    Vinicius o tarihten bu yana tüm kulvarlarda çıktığı altı maçta da gol bulamadı ve kendi taraftarı tarafından düzenli olarak ıslıklandı; buna, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış gecesinde Real'in Bernabeu'da Inter'i 2-1'lik skorla kıl payı mağlup ettiği maç da dahil. Genel kanı, Vinicius'un mevcut son vuruş sorunlarını telafi edecek kadar topsuz oyunda yeterli efor sarf etmediği yönünde, ancak teknik direktör Jose Mourinho hücum oyuncusunu kararlı şekilde savundu.

    Mourinho maç sonrası basın toplantısında, "Maçları çözen Vinicius olmak için çok çalışıyor. En iyi halinde olmamasına rağmen her zamankinden daha fazla çalışıyor" dedi. "Geri gelip savunma yapamadığı anlarda bunun sebebi yorgunluktu. Buna çok değer vermem gerekiyor. Bu Vinicius'a çok saygı duyuyorum. Maçları çözeceği ve bize maçlar kazandıracağı zaman gelecek. Çalıştığı sürece her zaman desteğimi alacak."

    Real'in hocası sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette solda yakaladığı bire birlerde, Vini en iyi halinde olsa maçı bitirirdi. Ondan beklediğimiz şey bu. Ama her şeyini verdi." Ancak bu yeni bir durum değil, çünkü Vinicius 2024'ten bu yana beklentileri gerçekten karşılayamadı.

  • Mbappe sorunu

    Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Vinicius şu ana kadar Mbappe ile uyum sağlayamadı ve bir çözüm bulunup bulunamayacağı henüz belli değil

    O yıl Ballon d'Or oylamasında Rodri'ye kaybettikten sonra 10 kat daha güçlü geri dönme sözü vermişti. Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde gol de attığı, 39 maçta 35 gole katkı vererek takımı yurt içi ve Avrupa'da çifte zafere taşıdığı sezonun ardından bunu söylemişti. Ancak artık o kampanya, zirveye çıktığı an olarak hatırlanabilir gibi görünüyor.

    Vinicius, Real Madrid adına son iki sezonda da 22'şer gol atmasına rağmen istikrarı yakalamakta zorlandı. Geçen yılın ekim sonu ile şubat ortası arasında La Liga'da 14 maçlık golsüz bir seri yaşadı ve 2024-25 sezonunun ikinci yarısında ligde sadece üç gol atabildi.

    Neyin değiştiğini anlamak için roket bilimcisi olmaya gerek yok. Mbappe'nin gelişi, Fransa kaptanının bir anda takımın vitrin yüzü olarak Vinicius'un yerini almasıyla taktiksel bir dengesizlik yarattı. Mbappe hücumun merkezinde yer alırken Vinicius daha çok yaratıcı rolüne uyum sağlamak zorunda kaldı ve penaltılarda birincil sorumluluk da Fransız yıldıza geçti.

    Ancak Mbappe doğal bir 9 numara değil. Paris Saint-Germain'de ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyordu ve hâlâ sık sık o tarafa kayıyor; bu da Vinicius'un alanına girip Brezilyalının rakip beklerle bire bir kalma fırsatlarını azaltıyor. Buna ek olarak, Mbappe'nin savunma katkısının düşük olması orta saha ve kanatların fiziksel yükünü artırıyor; Vinicius da idealde olmak istediğinden daha fazla şekilde kaleden uzaklaşmak zorunda kalıyor.

    Her iki oyuncu da kendi başına dünya klasında olsa da, ikili ortak olarak bir türlü uyum sağlayamadı ve bu da Madrid'i geriye çekiyor. Bu tema devam ederse Mbappe'ye kıyasla daha kırılgan konumda olan taraf Vinicius. Yazın rekor bonservisle gelen Yan Diomande, asıl mevkisi sol kanat olan bir oyuncu ve geçen sezon RB Leipzig'de son üçlü bölgede top kazanma istatistiğinde Avrupa'nın en iyi 10 oyuncusu arasında yer aldı. Diomande'nin, Mbappe ile bu ışığı paylaşmaya çalışmak yerine, görünmeyen işleri yapmaya ve spot ışıklarının en çok onun üzerinde parlamasını sağlamaya daha istekli olması mümkün.

  • Kaçan fırsat?

    FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRID
    AFP

    Vinicius, Premier League'de yeni bir meydan okumaya atılmak yerine ağustosta geleceğini Madrid'e bağladı ve bu karar pek iyi yaşlanmıyor

    Vinicius, yaz boyunca Premier League şampiyonu Arsenal'ın transfer ilgisinin odağındaydı ve kısa süreliğine de olsa bir anlaşmanın sağlanacağı izlenimi doğmuştu. Madrid, birkaç ay boyunca Vinicius'la sözleşme uzatma konusunda sonuç alamadı ve eğer bonservis geliri elde etmezse onu Haziran 2027'de bedelsiz kaybetme riski oldukça büyüktü.

    Ancak bu saga Arsenal adına hayal kırıklığıyla sona erdi; Vinicius, ağustos ayının başında Bernabeu'da altı yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Real, resmî açıklamasında, "Vinicius, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birinde en önemli oyunculardan biri hâline geldi" dedi.

    Mourinho daha sonra, hücum oyuncusunun geleceği hâlâ belirsizliğini korurken Vinicius'a verdiği tavsiyeyi açıkladı ve Diario AS'a şunları söyledi: "Ona söylediğim tek şey şuydu: 'Vini, nereye gitmek istiyorsun? Sadece Brezilya'da bulundun ve yalnızca Real Madrid'i biliyorsun. Real Madrid'i ancak ayrıldığında anlarsın; ayrıldığında Real Madrid'in ne olduğunu işte o zaman fark edersin: ayrılma. Buna değmez.'"

    Portekizli teknik adam bunu tecrübesine dayanarak söylüyordu; 2013'te Madrid'deki ilk dönemini noktaladığından beri yalnızca bir lig şampiyonluğu kazandı. Dünyada bundan daha büyük bir kulüp yok, ancak şu anda Vinicius'un Real Madrid oyuncusu olarak iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna bir yenisini eklemesi zor görünüyor ve Barcelona bu kadar baskın görünürken yakın gelecekte dördüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmak da kolay olmayacak.

    Arsenal'a yapılacak hamlenin ilgili tüm taraflar için en iyisi olacağı yönünde bir görüş var. Madrid yapısal olarak fayda sağlayabilirdi ve Vinicius da Avrupa'nın en rekabetçi ligindeki 1 numaralı kulüpte ana adam olarak yeniden Ballon d'Or adayı hâline gelebilirdi. Premier League'de başarıya ulaşmak bambaşka bir prestij seviyesi getirebilir.

    Emirates'teki yeni bir meydan okuma, Vinicius'u özgürleştirebilirdi. Şu anda Real'de fazla temkinli oynuyor ve istatistikler de bunu destekliyor; bu sezon yalnızca 4,6 dripling girişiminde bulundu, bu rakam 2025-26'da 5,6'ydı, ayrıca beklenen gol (xG) toplamı 0,59 seviyesinde, bu da 1,05'ten çok büyük bir düşüş anlamına geliyor.

    Mourinho'nun pragmatik taktikleri de Vinicius'a uygun değil. Kendi jenerasyonunun en yetenekli oyuncularından biri olarak yeniden bir ritim bulacak ve taraftarları kısa süre içinde tekrar kazanacaktır, ancak Madrid'deki ilk yıllarındaki başarıyı tekrarlamak imkânsıza yakın bir görev olabilir.