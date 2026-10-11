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Fall of Valencia 1:1Getty/GOAL

Valencia'nın çöküşü: Üst üste Şampiyonlar Ligi finallerine çıkan takım, La Liga'da nasıl kümede kalma mücadelesi verir hâle geldi?

İspanya'nın en ünlü kulüplerinden biri, 1985'ten bu yana ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, bir zamanlar hem ülkesindeki hem de Avrupa'daki en güçlü takımlara kök söktüren bir kulüp için üzücü bir durum.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Rodri, Barcelona'nın 6 Eylül'de Valencia'yı 5-0 yendiği maçta bir saati biraz aşkın süre geride kalmışken oyundan alındı. Hiç de yorgun değildi. Doğrusu, Mestalla'da neredeyse ter bile dökmemişti. Ancak Barcelona üç gol öndeydi ve maç çoktan kazanılmıştı. Bu yüzden Hansi Flick'in dünyanın en iyi orta saha oyuncusunu oyundan çıkarması şaşırtıcı değildi.

    Rodri, özellikle de sakatlıktan kısa süre önce dönmüş olduğu için, erkenden oyundan alınmasını gayet iyi anlıyordu. Anlayamadığı şey ise maçın gülünç derecede tek taraflı geçmesiydi. İspanyol millî futbolcu, önceki yedi yılını İngiltere'de Manchester City formasıyla geçirmiş olsa da Valencia'nın ne kadar kötü bir duruma düştüğüne şaşırmıştı. Barcelona kulübesinde otururken takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye şöyle dedi: “Gerçekten çok zayıflar. Orta sahayı geçemediler.”

    Rodri'nin sözleri kameralara yansıdı ve oyuncu daha sonra yorumları için özür dileme gereği duydu. “Bunun yalnızca şaşkınlığımı ifade etme biçimim olduğunu da açıkça belirtmek istiyorum,” diye açıkladı. “Hiçbir noktada kimseyle alay etmeyi ya da bir takımın yaşadığı zor bir dönemi bağlamından koparmayı amaçlamadım. Tam tersine, hepimiz Valencia'nın ligde ait olduğu yere dönmesini istiyoruz.”

    Ne yazık ki en azından mevcut yönetim altında bunun gerçekleşme ihtimali pek görünmüyor. Valencia'nın sahadaki perişan hâlinin ardında, saha dışında yaşadığı tam bir karmaşa olduğu söylenebilir. Valencia, millî maç arasına La Liga puan tablosunda 19. sırada girdi. Sezon henüz başında olsa da küme düşme ihtimali gerçek. Hatta bazı taraftarlara göre bu bir gereklilik.

    Mestalla'daki ortamın ne kadar zehirli hâle geldiğinin bir göstergesi olarak, pek çok taraftar, tepki duydukları kulüp sahibi Peter Lim'in sonunda kulübü satmasını sağlayacaksa Valencia'nın küme düşmesini bile kabullenebilir. Bu son derece üzücü bir durum, çünkü Valencia bir zamanlar İspanya'nın en güçlü takımlarından biriydi. Hatta Valencia'nın tüm Avrupa'da korkulan bir takım olduğu dönemler vardı...

  • Ranieri özel bir şey başlatıyor

    Valencia's new Italian coach Claudio Ran
    AFP

    Claudio Ranieir, Mestalla'ya geldiğinde birçok taraftarın tanımadığı bir isimdi ancak Kral Kupası zaferiyle gelecekteki başarıların temellerini attı.

    Valencia'nın altın çağı esasen Claudio Ranieri ile başladı ve onunla sona erdi. İtalyan teknik adam, Eylül 1997'de, yeni sezonun henüz üçüncü haftasında kulübün başına getirildiğinde bugün olduğu gibi herkesin sevdiği bir isim değildi. Fiorentina'yı Serie B'den çıkarmış ve birkaç ay önce Ronaldo'lu Barcelona'ya elendikleri Kupa Galipleri Kupası'nda yarı finale taşımıştı. Yine de İspanya'da pek tanınmıyordu. Öyle ki Mestalla'daki ilk basın toplantısında Valencia Başkanı Paco Roig, kulübün yeni teknik adamından yanlışlıkla “Rinaldi” diye söz etti!

    Ranieri de görevinin başında dil konusunda sıkıntılar yaşadı. Ancak kısa sürede, elindeki zengin oyuncu kadrosunu selefi Jorge Valdano'dan daha iyi tanıdığı anlaşıldı. Jocelyn Angloma, Amedeo Carboni ve Miroslav Dukic gibi deneyimli savunmacılardan iyi yararlanırken Gaizka Mendieta, Miguel Angel Angulo ve Franciso Javier Farinos'a önemli roller verdi. Sezon ortasında takıma katılan Adrien Ilie ile birlikte oynattığı Claudio Lopez'den de en iyi verimi almaya başladı.

    1998-99 sezonunun başına gelindiğinde Valencia, gençlik ve deneyimi iyi harmanlayan bir kadroya sahipti. Bu kadro La Liga'yı dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Ancak taraftarlar Ranieri'nin takımının en iyi hâlini Kral Kupası'nda gördü.
    Son 16 turunda Levante'yi rahat geçen Valencia, çeyrek finalde Barcelona'yı hem evinde hem deplasmanda yendi. Rivaldo ve Patrick Kluivert'ın da forma giydiği Barcelona karşısında toplamda 7-5 kazanılan eşleşmede etkileyici bir performans sergileyen Lopez dört gol attı. Yarı finalde ise daha da çarpıcı bir sonuç geldi: Valencia, Mestalla tarihinin en unutulmaz gecelerinden birinde Real Madrid'i 6-0 mağlup etti.

    “Atmosfer harikaydı,” diye anlattı forvet Goran Vlahovic daha sonra VCF Media Radio'ya verdiği röportajda. “O dönemde takım olarak birkaç iyi maç çıkardık ama bu kesinlikle en iyilerinden biriydi. Sonuçta Real Madrid sıradan bir takım değildi. 6-0'lık skor, karşımızda zayıf bir takım olmasından değil, bizim harika oyunumuzdan kaynaklandı. Ama hatırlıyorum da sanki Real Madrid kalesine her yaklaştığımızda gol atıyorduk!”

  • Eleştirmenleri şaşırtmak

    Valencia 1999-2000
    Getty Images

    Valencia çok gol atmıyordu ancak savunmasını aşmak zordu; bu da onu yenilmesi güç bir takım hâline getiriyordu.

    Madrid'i toplamda 7-2'lik skorla eleyen Valencia'nın önündeki büyük soru, Atletico'ya karşı oynayacağı finalde işi bitirip bitiremeyeceğiydi. Yanıtı net oldu: Lopez'in Kral Kupası'ndaki yedinci ve sekizinci gollerini attığı maçta Atletico'yu 3-0 mağlup etti.

    “Futbol kariyerimin en güzel anılarından biriydi,” dedi eski Arjantinli hücum oyuncusu kulübün yayın organına. “Bunu taraftarlarla birlikte yaşamak ve maçın sonunda Valencia marşını duymak unutulmazdı.”

    Ne yazık ki bu maç, Ranieri'nin takımın başındaki ilk döneminin de son karşılaşması oldu. İtalyan teknik adam, Sevilla'da yendiği Atletico'nun başına geçmeyi önceden kabul etmişti. “Bunun bir nedeni sabırsız biri olmamdı,” dedi İtalyan teknik adam, 2015'te Tuttosport'a. “Atletico harika bir takım kurmak istiyordu ve beni oraya gitmeye ikna etti. Valencia ise bana fazla para yatıramayacağını söylemişti.

    “Onlara, ‘Real Madrid ve Barcelona'yı hem ligde hem de kupada yendik. Bir ya da iki büyük isim transferiyle şampiyonluk için mücadele edebiliriz,’ demiştim. Bunun mümkün olmadığını söylediler. Ama yanılmışım, çünkü o takım daha sonra iki Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi!”

    Ranieri'nin birkaç önemli oyuncu transferi istemesi son derece anlaşılırdı, ancak kurduğu takımın potansiyelini hafife aldığı da söylenebilir. Kaleci Santiago Canizares'in dediği gibi, “Claudio, 1999 Kral Kupası zaferiyle Valencia'da ilk taşı yerine koydu.” Yani geriye yapılacak çok fazla iş kalmamıştı.

    Valencia, Juan Sanchez, Mauricio Pellegrino ve Kily Gonzalez için toplam 8 milyon avrodan az harcayarak kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Ranieri'nin yerine gelen Hector Cuper, sırasıyla Alaves ve Villarreal'deki kiralık dönemlerinden yeni dönen iki genç orta saha oyuncusu Gerard Lopez ve David Albelda'yı yeni projenin vazgeçilmez parçaları hâline getirdi.

    Yine de Cuper'in kararları sürekli sorgulandı. Valencia, La Liga'daki ilk dört maçını kaybettiği berbat sezon başlangıcını geride bıraktıktan sonra bile Mallorca'da büyük başarı yakalamış olan Arjantinli teknik adam, savunmayı öncelediği öne sürülen temkinli taktikleri nedeniyle defalarca eleştirildi. Üstelik sevilen Ranieri kadar iyi bir izlenim bırakmaması da işini kolaylaştırmadı.

    Ancak sezonun zorlu geçen ilk yarısında Cuper'in görevden alınmasını isteyen taraftarlardan bazıları, Valencia'nın Nisan 2000'de Roma'da Lazio'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesinin ardından onu kahraman ilan etti. Bir sonraki ay Valencia, Mestalla'da Barcelona'yı 4-1 yenip toplamda 5-3'lük skorla turu geçti ve Paris'te Real Madrid'le karşılaşma hakkı kazandı.

    Valencia, La Liga'da Real Madrid'e karşı oynadığı maçlardan dört puan çıkarmış ve ligi üçüncü sırada, rakibinin iki basamak üzerinde bitirmişti. Ancak Saint-Denis'de Steve McManaman'ın sürüklediği Madrid'e karşılık veremedi ve Cuper büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

    Kendisinin de açıkça kabul ettiği gibi bu, “felaket bir deneyimdi”.Cuper daha sonra La Nacion'a şunları anlattı: “ Eve gittim ve eşim bana, ‘Gelecek yıl yine finalde olacaksın,’ dedi. Ona bakıp ‘Tabii, kesin olur...’ dedim. Ama ertesi yıl yine finaldeydik!”

  • “Çok acı verici bir an”

    SOCCER-ARSENAL-VALENCIA
    AFP

    Valencia, Arsenal gibi rakiplerini yenerek üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ancak finalde yürek burkan bir yenilgi yaşadı.

    Bir teknik direktör için üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak başlı başına müthiş bir başarıdır. Ancak Cuper’in bunu en iyi oyuncularından bazılarını kaybettikten sonra başarması, elde ettiği sonucu daha da etkileyici kılıyordu. Lopez, Gerard ve Farinos, 2000-01 sezonu öncesinde satılmıştı. Buna rağmen Cuper iyimserliğini koruyordu.

    “Takımlarıma her zaman, önceki sezon ne başarmışlarsa onun üzerine çıkmaları gerektiğini söylerim,” demişti Paris’teki yenilgiden birkaç ay sonra. “Hedefimiz de katıldığımız her turnuvayı kazanmak.”

    İyimserliğini sürdürmesinin nedenlerinden biri, takıma katılan oyuncuların kalitesiydi. Yaz transfer döneminde Ruben Baraja, Roberto Ayala, Vicente ve John Carew transfer edilmiş, Pablo Aimar da Ocak 2001’de takıma katılmıştı.

    Bu süreçte taraftarlar, Cuper’in temkinli taktiklerinden hâlâ hiç hoşnut değildi. Ancak o, yaklaşımını değiştirmeye niyetli değildi. “Valencia taraftarları daha fazla risk alınmasını ve daha eğlenceli bir oyun istiyor, ama seyir zevki nedir?” diye sormuştu. “Takımlarımın hücum futbolu oynamasını isterim ama intihar etmeye ya da rakibe hediyeler vermeye niyetim yok.”

    Üstelik Cuper’in pragmatik yaklaşımı, Avrupa’da dikkat çekici sonuçlar vermeyi sürdürüyordu. Valencia, La Liga’da ilk dörtte bitirmek için zorlu bir mücadele verirken bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Çeyrek finalde Arsene Wenger’in Arsenal’ını saf dışı bırakmış, yarı finalde ise kendisi gibi sürpriz bir çıkış yapan Leeds United’ı elemişti.

    Bayern Münih’in, Milano’daki finale favori çıkması şaşırtıcı değildi. Bunun nedeni yalnızca Avrupa kupalarındaki daha köklü geçmişi de değildi. Ottmar Hitzfeld’in takımı, Camp Nou’daki 1999 finalinde aldığı yıkıcı yenilginin rövanşını Sir Alex Ferguson’ın Manchester United’ından aldıktan sonra yarı finalde Madrid’i de saf dışı bırakmıştı. Cuper ise yalnızca sürpriz bir galibiyet elde etmeyi çok istemiyordu; bunu başaracağına da inanıyordu.

    “Bu finali kazanmak için hayatımı, hatta sonraki hayatlarımı verirdim,” demişti. “Geçen yıl Real Madrid karşısında yaptığımız bütün hataları düzelttik. Valencia ve benim için üst üste ikinci kez final oynamak bir onur ve ayrıcalık. Finali televizyondan izlemek zorunda kalmak daha kötü olurdu.” Ancak ardından yaşananlar, başka türden bir yıkım oldu.

    Paris’te beklenen performansı gösteremeyen Valencia, Milano’da ise zafere acı verici biçimde çok yaklaştı ama ulaşamadı. 1-1 biten maçın ardından penaltılarda 5-4 mağlup oldu. “Bir final daha elimizden kaçtı,” diye yakındı yıkılmış haldeki Cuper. “Bu çok acı verici bir an, ama buna katlanmak zorundayız.”

    Üstelik işler düzelmeden önce daha da kötüye gidecekti. Yalnızca üç hafta sonra, lig sezonunun son gününde Barcelona ile oynadığı ve fiilen Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi niteliği taşıyan maçta Rivaldo’nun olağanüstü hat-trick’iyle yenilen Valencia, sonraki sezonun turnuvasına katılma hakkını bile kazanamadı.

  • ‘İdeal teknik direktör’

    FBL-C3-FINAL-VALENCIA-PRESSER-BENITEZ
    AFP

    Rafael Benitez'in göreve getirilmesi şüpheyle karşılanmıştı ancak Benitez, Mestalla'da üç kupa kazandı.

    Böylece Cuper'in iki yıllık görev süresi buruk bir şekilde sona erdi. Bu dönemde elde ettiği tek kupa İspanya Süper Kupası'ydı ve taraftarlar onun gidişine pek üzülmedi. Ancak yerine Rafael Benitez'in getirilmesi de taraftarlara pek güven vermedi.

    Valencia Başkanı Pedro Cortes, Tenerife'yi kısa süre önce en üst lige çıkaran Benitez'in kulüp için “ideal teknik direktör” olduğunu savundu: “İstediğimiz türden bir takımın, yani genç, agresif ve kazanma arzusuna sahip bir takımın başına geçmek için son derece nitelikli bir profesyonel.” Ancak Valencia'nın görevi Javier Irureta, Mane Esnal ve Luis Aragones'e teklif ettiği ve üçünden de ret yanıtı aldığı herkesçe biliniyordu.

    Benitez'in gelişi yalnızca taraftarları değil, kadroyu da şaşırttı. Yine de kendisiyle alay edebilen tavrını özgüveniyle birleştirmesi, oyuncuları hemen etkiledi. Canizares'e göre Benitez, takımla yaptığı ilk toplantılardan birinde onlara şöyle dedi: “Siz Şampiyonlar Ligi finalinden geliyorsunuz, ben ise Segunda Division'dan geliyorum. Ama mütevazı bir şekilde, sizi geliştirecek araçlara sahip olduğumu düşünüyorum.”

    Benitez de tam olarak bunu yaptı, üstelik göreve başlamasının üzerinden beş ay bile geçmeden kovulmanın eşiğine gelmesine rağmen. “İstanbul Mucizesi”nin mimarı, Valencia'nın 13 Aralık'ta Espanyol deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin kariyerinin en önemli maçlarından biri olduğunu açıkça dile getirdi. Valencia, galibiyet alamadığı beş maçlık serinin ardından ligde ikinci sıradan sekizinci sıraya gerileyince yeni teknik direktör yoğun baskı altına girmişti. Bu yüzden takımı Barcelona'da devre arasına iki gol geride girdiğinde Benitez'in görevden ayrılacağı düşünülüyordu.

    Ancak Liverpool'un 2005'te AC Milan karşısındaki şaşırtıcı geri dönüşünde olduğu gibi, teknik direktör maçın seyrini değiştiren birkaç kritik taktik hamle yaptı. Valencia, Francisco Rufete'nin iki ve Illie'nin bir golüyle sahadan galip ayrıldı.

    Bu galibiyet Benitez'e cesaret verdi. Kulübün medya kanalına yaptığı açıklamada “Ocak ayında birkaç oyuncuya ligi kazanacağımızı söyledim” dedi. “Deli olduğumu düşündüler. Ama o andan itibaren takım gelişti.

    “Hector Cuper daha önce iyi bir iş çıkarmıştı. Takımı biraz daha hücumcu ve dengeli kılmak için buna bir dokunuş daha ekledik. Aimar çok yetenekli bir oyuncuydu ve çalışkan oyuncularla çevrili olduğunda çok daha iyi performans gösterebiliyordu. Baraja ceza sahasına herkesten iyi giriyordu. Vicente veya Kily gibi savunmaları aşan oyuncular vardı.

    “Bence takım çok dengeliydi. Herkes Albelda ile Baraja'nın kusursuz işleyen ortaklığını öne çıkarıyordu. Ancak sağda Rufete ile Angulo, solda da Kily ile Vicente vardı; ileri geri gidip savunma görevlerini de yerine getiren oyunculardı. Kalite yalnızca beceri değildir. Kalite, doğru zamanda doğru şeyi yapmaktır ve biz bunu birçok kez yaptık.

    “Ayrıca taraftarlarla yavaş yavaş güçlü bir bağ kuruldu ve Mestalla'da güçlü bir takım hâline geldik. Her geçen gün artan büyük bir özgüvenimiz vardı.”

    Sonuçta Valencia, ocak ayının sonlarından 11 Mayıs 2002'ye kadar yalnızca bir maç kaybetti. Son sekiz maçının yedisini kazanıp Deportivo La Coruna'nın sekiz puan önünde bitirerek 31 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.

    Benitez, BBC Sport'a “Kutlama geçidini ve sokaklarda ağlayan insanları görmeyi her zaman hatırlayacağım” dedi. Teknik direktörün ifadesiyle bu, Valencia ve taraftarları için “muhteşem bir dönem”di. Çünkü iki yıldan kısa bir süre sonra bir kez daha lig şampiyonu oldular ve bu kez başarının yanına UEFA Kupası'nı da eklediler.

    Vicente, VCF Media Radio'ya yaptığı açıklamada “Hem bireysel hem de kolektif açıdan bütün takım için harika bir yıldı” dedi. “İşleri çok iyi yaptık; birbirine bağlı, sağlam bir takımdık. Savunmamız inanılmazdı ve hücuma çıktığımızda çok tehlikeliydik. Rakiplere üstünlük kurabiliyorduk ve hızlı hücumlarımız gerçekten iyiydi; rakip ceza sahasına çok sayıda oyuncu sokuyorduk.”

    Valencia, sezonun büyük bölümündeki başlıca şampiyonluk rakibi Madrid'in aksine, taktiksel açıdan olduğu kadar zihinsel açıdan da güçlüydü. Florentino Perez'in Galacticos'u, bitime 12 hafta kala 12 puan öndeydi ancak son düzlüğe girildiğinde tamamen dağılarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Valencia ise 10 maçlık yenilmezlik serisinde alınabilecek 30 puanın 28'ini toplayıp bu durumdan sonuna kadar yararlandı ve bitime iki hafta kala üç sezondaki ikinci şampiyonluğunu garantiledi.

    Vicente, şöyle dedi: “Valencia'daki kutlamaları, Plaza del Ayuntamiento'da toplanan herkesi hatırlıyorum. Ben Valencialıyım, bu yüzden şehri öyle görmek tüylerimi diken diken etti.”

    Oyuncular ve taraftarlar, 10 gün sonra Valencia'nın Göteborg'daki UEFA Kupası finalinde Marseille'i 2-0 yenip iki kupayla tamamladığı olağanüstü sezonu taçlandırmasıyla yeniden kutlama yaptı. Benitez, o gece İsveç'te coşkuyla “Bu harika bir sezondu ve gelecek sezon için yeni hedefler belirleyeceğiz” dedi. Ancak gelecek sezon başlamadan takımdan ayrılacaktı.

  • “Lim, evine dön!”

    Peter Lim protest Valencia
    Getty

    Lim, kulübü 2014'te satın almasından bu yana Valencia'nın durumundaki ciddi kötüleşmeye tanıklık etti.

    1 Haziran 2004'te Benitez, Valencia teknik direktörlüğünden istifa etti. Liverpool'un cazibesi kararında rol oynadı ancak kulüpten ayrılacağı, Liverpool ona ilgisini açıkça göstermeden çok önce belli olmuştu. Hatta Benitez, 2003-04 sezonu başlamadan oyuncu transferleri konusunda Valencia sportif direktörü Jesus Garcia Pitarch ile ters düşmüştü. “Bir kanepe bekliyordum, bana lamba getirdiler,” demişti kulübün transfer dönemini değerlendirirken yaptığı ve çok konuşulan açıklamada.

    Valencia'dan ayrılmanın kariyerindeki “en zor kararlardan biri” olduğunu da açıkça belirtmişti. Yine de ayrılmaktan başka seçeneği kalmadığını düşünüyordu. “Kulübün beni tutmaya çalışmasını olumlu görmek istiyorum,” demişti. “Ancak bu sezon moralimi bozan olaylardan sonra kulüpteki geleceğimi yeniden değerlendirmeye karar verdim.”

    Valencia, taraftarların moralini yükseltmek için çok sevdikleri Ranieri'yi yeniden göreve getirdi. Ancak eski Chelsea teknik direktörünün Mestalla'daki ikinci dönemi felaketle sonuçlandı. Yalnızca sekiz ay görevde kalan Ranieri, UEFA Kupası son 32 turunda Steaua Bükreş karşısında alınan utanç verici yenilginin ardından kovuldu. Ne yazık ki Valencia bir daha eskisi gibi olamadı. Taraftarlara göre bunun başlıca nedeni Lim.

    Lim, kulübün mali açıdan tehlikeli bir durumda olduğu Ekim 2014'te yönetimi devraldığında taraftarlar, Singapurlu milyarderin Valencia'yı İspanya ve Avrupa futbolunda yeniden önemli bir güç hâline getireceği konusunda iyimserdi. Valencia 2019'da Kral Kupası'nı kazanıp aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Ancak Lim'in bu başarıya karşılık sevilen teknik direktör Marcelino ile büyük saygı gören futbol direktörü Mateu Alemany'yi transfer politikası konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle görevden alması, uzun süredir kulüp sahibini kulübü gerçekten önemsememekle suçlayan taraftarları öfkelendirdi.

    Lim, 2021'de The Financial Times'a verdiği ender röportajda Valencia'yı “prestijli bir varlık” olarak nitelendirip kulübün “ilişki ağı kurmak açısından inanılmaz faydalı” olduğunu söyleyerek bu şüpheleri gidermek için hiçbir şey yapmadı. Eski Manchester United beki Gary Neville'ın aynı zamanda Salford City'nin ortaklarından biri olduğu düşünülünce, 2016'da teknik direktörlüğe getirilmesi de bir anda çok daha anlamlı hâle geldi. Bu açıklama, Lim'in yönetiminde Valencia'nın neden süper menajer Jorge Mendes'in temsil ettiği bu kadar çok oyuncu ve teknik direktörü kadrosuna kattığına da bir ölçüde ışık tuttu.

    Canizares, Marcelino'nun 2019'daki sürpriz ayrılığının ardından kulüp sahibini en açık biçimde eleştirenlerden biriydi. Bugün de değişim çağrılarının ön saflarında yer alıyor. “Peter Lim'in takımın şu an ne durumda olduğunu, hatta maçları izleyip izlemediğini bile bilmiyorum,” dedi efsanevi kaleci Tiempo de Juego'ya. Canizares, Singapurlu iş insanının uzun süredir ortalarda görünmemesine ve 2024'te başkanlığa getirilen oğlu Kiat'ın bile Mestalla'da nadiren görülmesine atıfta bulunuyordu.

    “Valencia yaralı ama iş olarak bir altın madeni, tam anlamıyla bir altın madeni. Bir bakın: Acı çekeceklerini, utanç yaşayacaklarını bildikleri hâlde kırk bini aşkın insan Mestalla'ya geliyor. Yani olağanüstü bir taraftar kitlesi var.

    “Sorun, Peter Lim'in kulübü satın almaya çalışanları dinlemeye yanaşmaması. Son girişim en fazla bir yıl önceydi. Dolayısıyla bir sorunumuz var: Peter Lim'in bu kulübü satışa çıkarmasını ve bizi bu kâbustan uyandırmasını nasıl sağlayacağız?”

    Bazı taraftarların korktuğu gibi, tek yanıt küme düşmek olabilir. Ancak onlar, tıpkı Rodri de dâhil olmak üzere Valencia'nın görkemli yıllarını hatırlayan herkes gibi, işin o noktaya gelmemesini umuyor.