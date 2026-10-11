Rodri, Barcelona'nın 6 Eylül'de Valencia'yı 5-0 yendiği maçta bir saati biraz aşkın süre geride kalmışken oyundan alındı. Hiç de yorgun değildi. Doğrusu, Mestalla'da neredeyse ter bile dökmemişti. Ancak Barcelona üç gol öndeydi ve maç çoktan kazanılmıştı. Bu yüzden Hansi Flick'in dünyanın en iyi orta saha oyuncusunu oyundan çıkarması şaşırtıcı değildi.

Rodri, özellikle de sakatlıktan kısa süre önce dönmüş olduğu için, erkenden oyundan alınmasını gayet iyi anlıyordu. Anlayamadığı şey ise maçın gülünç derecede tek taraflı geçmesiydi. İspanyol millî futbolcu, önceki yedi yılını İngiltere'de Manchester City formasıyla geçirmiş olsa da Valencia'nın ne kadar kötü bir duruma düştüğüne şaşırmıştı. Barcelona kulübesinde otururken takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye şöyle dedi: “Gerçekten çok zayıflar. Orta sahayı geçemediler.”

Rodri'nin sözleri kameralara yansıdı ve oyuncu daha sonra yorumları için özür dileme gereği duydu. “Bunun yalnızca şaşkınlığımı ifade etme biçimim olduğunu da açıkça belirtmek istiyorum,” diye açıkladı. “Hiçbir noktada kimseyle alay etmeyi ya da bir takımın yaşadığı zor bir dönemi bağlamından koparmayı amaçlamadım. Tam tersine, hepimiz Valencia'nın ligde ait olduğu yere dönmesini istiyoruz.”

Ne yazık ki en azından mevcut yönetim altında bunun gerçekleşme ihtimali pek görünmüyor. Valencia'nın sahadaki perişan hâlinin ardında, saha dışında yaşadığı tam bir karmaşa olduğu söylenebilir. Valencia, millî maç arasına La Liga puan tablosunda 19. sırada girdi. Sezon henüz başında olsa da küme düşme ihtimali gerçek. Hatta bazı taraftarlara göre bu bir gereklilik.

Mestalla'daki ortamın ne kadar zehirli hâle geldiğinin bir göstergesi olarak, pek çok taraftar, tepki duydukları kulüp sahibi Peter Lim'in sonunda kulübü satmasını sağlayacaksa Valencia'nın küme düşmesini bile kabullenebilir. Bu son derece üzücü bir durum, çünkü Valencia bir zamanlar İspanya'nın en güçlü takımlarından biriydi. Hatta Valencia'nın tüm Avrupa'da korkulan bir takım olduğu dönemler vardı...