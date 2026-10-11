Böylece Cuper'in iki yıllık görev süresi buruk bir şekilde sona erdi. Bu dönemde elde ettiği tek kupa İspanya Süper Kupası'ydı ve taraftarlar onun gidişine pek üzülmedi. Ancak yerine Rafael Benitez'in getirilmesi de taraftarlara pek güven vermedi.
Valencia Başkanı Pedro Cortes, Tenerife'yi kısa süre önce en üst lige çıkaran Benitez'in kulüp için “ideal teknik direktör” olduğunu savundu: “İstediğimiz türden bir takımın, yani genç, agresif ve kazanma arzusuna sahip bir takımın başına geçmek için son derece nitelikli bir profesyonel.” Ancak Valencia'nın görevi Javier Irureta, Mane Esnal ve Luis Aragones'e teklif ettiği ve üçünden de ret yanıtı aldığı herkesçe biliniyordu.
Benitez'in gelişi yalnızca taraftarları değil, kadroyu da şaşırttı. Yine de kendisiyle alay edebilen tavrını özgüveniyle birleştirmesi, oyuncuları hemen etkiledi. Canizares'e göre Benitez, takımla yaptığı ilk toplantılardan birinde onlara şöyle dedi: “Siz Şampiyonlar Ligi finalinden geliyorsunuz, ben ise Segunda Division'dan geliyorum. Ama mütevazı bir şekilde, sizi geliştirecek araçlara sahip olduğumu düşünüyorum.”
Benitez de tam olarak bunu yaptı, üstelik göreve başlamasının üzerinden beş ay bile geçmeden kovulmanın eşiğine gelmesine rağmen. “İstanbul Mucizesi”nin mimarı, Valencia'nın 13 Aralık'ta Espanyol deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetin kariyerinin en önemli maçlarından biri olduğunu açıkça dile getirdi. Valencia, galibiyet alamadığı beş maçlık serinin ardından ligde ikinci sıradan sekizinci sıraya gerileyince yeni teknik direktör yoğun baskı altına girmişti. Bu yüzden takımı Barcelona'da devre arasına iki gol geride girdiğinde Benitez'in görevden ayrılacağı düşünülüyordu.
Ancak Liverpool'un 2005'te AC Milan karşısındaki şaşırtıcı geri dönüşünde olduğu gibi, teknik direktör maçın seyrini değiştiren birkaç kritik taktik hamle yaptı. Valencia, Francisco Rufete'nin iki ve Illie'nin bir golüyle sahadan galip ayrıldı.
Bu galibiyet Benitez'e cesaret verdi. Kulübün medya kanalına yaptığı açıklamada “Ocak ayında birkaç oyuncuya ligi kazanacağımızı söyledim” dedi. “Deli olduğumu düşündüler. Ama o andan itibaren takım gelişti.
“Hector Cuper daha önce iyi bir iş çıkarmıştı. Takımı biraz daha hücumcu ve dengeli kılmak için buna bir dokunuş daha ekledik. Aimar çok yetenekli bir oyuncuydu ve çalışkan oyuncularla çevrili olduğunda çok daha iyi performans gösterebiliyordu. Baraja ceza sahasına herkesten iyi giriyordu. Vicente veya Kily gibi savunmaları aşan oyuncular vardı.
“Bence takım çok dengeliydi. Herkes Albelda ile Baraja'nın kusursuz işleyen ortaklığını öne çıkarıyordu. Ancak sağda Rufete ile Angulo, solda da Kily ile Vicente vardı; ileri geri gidip savunma görevlerini de yerine getiren oyunculardı. Kalite yalnızca beceri değildir. Kalite, doğru zamanda doğru şeyi yapmaktır ve biz bunu birçok kez yaptık.
“Ayrıca taraftarlarla yavaş yavaş güçlü bir bağ kuruldu ve Mestalla'da güçlü bir takım hâline geldik. Her geçen gün artan büyük bir özgüvenimiz vardı.”
Sonuçta Valencia, ocak ayının sonlarından 11 Mayıs 2002'ye kadar yalnızca bir maç kaybetti. Son sekiz maçının yedisini kazanıp Deportivo La Coruna'nın sekiz puan önünde bitirerek 31 yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaştı.
Benitez, BBC Sport'a “Kutlama geçidini ve sokaklarda ağlayan insanları görmeyi her zaman hatırlayacağım” dedi. Teknik direktörün ifadesiyle bu, Valencia ve taraftarları için “muhteşem bir dönem”di. Çünkü iki yıldan kısa bir süre sonra bir kez daha lig şampiyonu oldular ve bu kez başarının yanına UEFA Kupası'nı da eklediler.
Vicente, VCF Media Radio'ya yaptığı açıklamada “Hem bireysel hem de kolektif açıdan bütün takım için harika bir yıldı” dedi. “İşleri çok iyi yaptık; birbirine bağlı, sağlam bir takımdık. Savunmamız inanılmazdı ve hücuma çıktığımızda çok tehlikeliydik. Rakiplere üstünlük kurabiliyorduk ve hızlı hücumlarımız gerçekten iyiydi; rakip ceza sahasına çok sayıda oyuncu sokuyorduk.”
Valencia, sezonun büyük bölümündeki başlıca şampiyonluk rakibi Madrid'in aksine, taktiksel açıdan olduğu kadar zihinsel açıdan da güçlüydü. Florentino Perez'in Galacticos'u, bitime 12 hafta kala 12 puan öndeydi ancak son düzlüğe girildiğinde tamamen dağılarak ligi dördüncü sırada bitirdi. Valencia ise 10 maçlık yenilmezlik serisinde alınabilecek 30 puanın 28'ini toplayıp bu durumdan sonuna kadar yararlandı ve bitime iki hafta kala üç sezondaki ikinci şampiyonluğunu garantiledi.
Vicente, şöyle dedi: “Valencia'daki kutlamaları, Plaza del Ayuntamiento'da toplanan herkesi hatırlıyorum. Ben Valencialıyım, bu yüzden şehri öyle görmek tüylerimi diken diken etti.”
Oyuncular ve taraftarlar, 10 gün sonra Valencia'nın Göteborg'daki UEFA Kupası finalinde Marseille'i 2-0 yenip iki kupayla tamamladığı olağanüstü sezonu taçlandırmasıyla yeniden kutlama yaptı. Benitez, o gece İsveç'te coşkuyla “Bu harika bir sezondu ve gelecek sezon için yeni hedefler belirleyeceğiz” dedi. Ancak gelecek sezon başlamadan takımdan ayrılacaktı.