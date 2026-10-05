Phallon Tullis-Joyce, gol yemeden kapattığı bir maçın ve yüksek moralle USWNT kampına gidiyor. Ancak Kadınlar Süper Ligi'ndeki (WSL) her Amerikalı için veda bu kadar sorunsuz olmadı. Dünyanın 1 numarası İspanya'ya karşı ufukta görünen iki maç öncesinde, hafta sonu hem cesaret verici performanslar hem de sakatlık endişeleri getirdi.

Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson ve Tullis-Joyce için artık kulüp renklerini milli takım formalarıyla değiştirme ve Atlanta'ya gitme zamanı. Emma Hayes'in kadrosuna yeniden alışmaları ve İspanya'ya karşı iki dev sınava hazırlanmaları için yaklaşık bir haftaları olacak.

Naomi Girma ise onlara katılmayacak. Chelsea savunmacısı ilk olarak Hayes'in 26 kişilik kadrosuna alınmıştı ancak antrenmanda sakatlık yaşamasının ardından yerine başka bir isim çağrıldı. Coffey de Manchester City'nin hafta sonu maçından darbe almış gibi görünen bir sakatlıkla çıkınca endişe yarattı, ancak kamp kadrosunda kalmaya devam ediyor.

Bu arada Tullis-Joyce, Manchester United'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta sekiz kurtarış yaparak yurt dışındaki Amerikalılar arasında öne çıkan performansa imza attı. Bu, milli takıma neler katabileceğini zamanında gelen bir hatırlatma oldu. Seattle Reign'den Claudia Dickey de yarışın içindeyken, rekabet