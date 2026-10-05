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Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC 2-1GOAL

USWNT yurt dışında: Sam Coffey Arsenal kapışmasını kazandı, Phallon Tullis-Joyce yıldızlaştı, sakatlık endişeleri ise USWNT'nin İspanya hazırlıklarının üzerine gölge düşürdü

Sam Coffey'nin Manchester City'si Emily Fox'un Arsenal'ını yendi, Alyssa Thompson Chelsea için parladı, Naomi Girma antrenmanda sakatlandı ve Phallon Tullis-Joyce Liverpool'a karşı gol yemedi.

Çeviri:

  • Phallon Tullis-Joyce, gol yemeden kapattığı bir maçın ve yüksek moralle USWNT kampına gidiyor. Ancak Kadınlar Süper Ligi'ndeki (WSL) her Amerikalı için veda bu kadar sorunsuz olmadı. Dünyanın 1 numarası İspanya'ya karşı ufukta görünen iki maç öncesinde, hafta sonu hem cesaret verici performanslar hem de sakatlık endişeleri getirdi.

    Sam Coffey, Emily Fox, Alyssa Thompson ve Tullis-Joyce için artık kulüp renklerini milli takım formalarıyla değiştirme ve Atlanta'ya gitme zamanı. Emma Hayes'in kadrosuna yeniden alışmaları ve İspanya'ya karşı iki dev sınava hazırlanmaları için yaklaşık bir haftaları olacak.

    Naomi Girma ise onlara katılmayacak. Chelsea savunmacısı ilk olarak Hayes'in 26 kişilik kadrosuna alınmıştı ancak antrenmanda sakatlık yaşamasının ardından yerine başka bir isim çağrıldı. Coffey de Manchester City'nin hafta sonu maçından darbe almış gibi görünen bir sakatlıkla çıkınca endişe yarattı, ancak kamp kadrosunda kalmaya devam ediyor.

    Bu arada Tullis-Joyce, Manchester United'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta sekiz kurtarış yaparak yurt dışındaki Amerikalılar arasında öne çıkan performansa imza attı. Bu, milli takıma neler katabileceğini zamanında gelen bir hatırlatma oldu. Seattle Reign'den Claudia Dickey de yarışın içindeyken, rekabet

  • Coffey, City'nin Arsenal'i geriden gelerek geçmesine yardım etti

    Manchester City women

    Sam Coffey, Manchester City'nin Arsenal ve ABD Kadın Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Emily Fox karşısında 4-2 kazandığı zorlu maçta forma giydi.

    Coffey, gidip gelen bir öğleden sonrasında savunmaya istikrar kattı ve Manchester City'nin Arsenal'i 4-2 yenmek için iki kez geriden gelmesine yardımcı oldu.

    USWNT orta sahası maça ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı. City, Kadınlar Süper Ligi sezonundaki mükemmel başlangıcını sürdürürken paslarının yüzde 95'ini tamamladı.

    Coffey, görünen bir ayak bileği problemiyle maçtan çıktı ve bu durum USWNT kampı öncesinde endişe yarattı, ancak İspanya maçlarının kadrosunda yer almaya devam ediyor. Haziran kampını kaçırmasının ardından, dünyanın bir numaralı takımı karşısında zorlu iki sınavla geri dönmeye hazırlanıyor. Topla sergilediği soğukkanlılık ve orta sahadaki savunma disiplini özellikle değerli olabilir.

  • Tullis-Joyce öne çıkıyor

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26
    Getty Images

    Tullis-Joyce, Manchester United'ın Liverpool karşısında 1-0 kazandığı maçta olağanüstüydü.

    Julia Zigiotti Olme'nin altıncı dakikada Manchester United'ı öne geçirmesinin ardından Tullis-Joyce'un hata payı çok azdı. Liverpool maçı 14 şut ve 1,41 gol beklentisiyle tamamladı, ancak Amerikalı kaleci bu kıl payı üstünlüğün korunmasına yardımcı oldu.

    Öne çıkan anı ilk yarıda geldi; Cornelia Kapocs ve Beata Olsson'a peş peşe geçit vermedi. Daha sonra Olsson'un bir başka şutunu direğe çeldi, ardından da devre arasından sonra Alejandra Bernabe ve Marie Höbinger karşısındaki kurtarışlarıyla Liverpool'u frustrasyona uğratmayı sürdürdü. Bu müdahaleler, erken bulunan golün üç puana dönüşmesine yardımcı oldu.

    Bu sonuç, United'ın sezonun ilk gol yemediği maçını getirdi ve takımın tüm kulvarlardaki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Tullis-Joyce için ise skorun hiçbir zaman tek golden fazla açılmadığı bir üstünlüğü korumaya adanmış zorlu bir öğleden sonraydı.

  • Thompson'dan moral veren destek

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson, Chelsea'nın West Ham karşısındaki galibiyetine ilk 11'de başlamadı ancak ikinci yarıda oyuna girerek hücuma yine de katkı sağladı.

    Thompson, hafta sonunda Chelsea formasıyla etkisini sürdürdü ve takımının WSL'de West Ham'ı 3-0 mağlup etmesine yardımcı oldu. Skor katkısı yapmasa da Thompson hücumda etkiliydi ve Chelsea farkı açarken takımının maçın son bölümündeki gollerinde pay sahibi oldu.

    Bu performans, bir önceki hafta sonunda Arsenal karşısında sergilediği maç kazandıran oyunun ardından geldi; ilk yarıda attığı gol 1-0'lık galibiyeti getirmiş ve ona Chelsea'nin 'Maçın Yıldızı' ödülünü kazandırmıştı.

    USWNT'nin sıradaki rakibi İspanya olurken, artan rolü ve son dönemdeki form grafiği, ABD sonbaharın en büyük sınavlarından birine hazırlanırken Hayes'e hücumda bir dinamik seçenek daha sunuyor.

  • Naomi Girma'ya bir darbe daha

    Naomi Girma, Chelsea

    Naomi Girma, Chelsea'nin hafta sonundaki maçı öncesinde bir darbe aldı ve bu sakatlık nedeniyle ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

    Girma'nın hafta sonu, sahada takıma neler katabileceğinden çok Chelsea'nin nelerden mahrum kaldığıyla ilgiliydi; savunmacı, antrenmanda aldığı darbe nedeniyle forma giyemedi.

    Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, Girma'nın “belki birkaç hafta” sahalardan uzak kalmasının beklendiğini söyledi. Bu da, ilk etapta USWNT'nin 26 kişilik kadrosuna çağrılmış olmasına rağmen İspanya'ya karşı oynanacak yaklaşan USWNT maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor.

    Girma'nın yokluğu, hem Chelsea hem de ABD için önemli bir darbe. Özellikle de İspanya, uluslararası takvimdeki en zorlu sınavlardan birini oluştururken.

    Savunmacı, sezona sınırlı bir başlangıç yapmasının ardından Chelsea'nin planlarında yeniden yer edinmek için çalışıyordu ve soğukkanlılığı, atletizmi ile yeteneği henüz Chelsea için sahaya yansımış değil. Girma şimdi bir başka iyileşme sürecine odaklanacak; umut ise USWNT'nin Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde tam olarak hazır hale dönmesi.