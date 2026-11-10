Mayıs ayında, Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra, Pochettino'nun adı AC Milan ile güçlü biçimde anılmaya başladı. İtalyan devinden gelen telefonları yanıtladığı ve odağının ABD Milli Takımı'ndan uzaklaştığı yönünde haberler yayıldı. Pochettino ise basınla bir araya geldiğinde bu iddialara karşı çıktı.
“Kendimi bu işe adamamış olsaydım burada ne işim olurdu?” diye sordu. “Şu anda buradayım. Buradayım ve yarın bir yere gitmeyeceğim.”
Yine de Pochettino, o dönemde adının başka görevlerle anıldığını kabul etti. Evet, farklı görevlerle ilişkilendirilmişti ve elbette birlikte çalıştığı kişiler de olası fırsatları her zaman takip edecekti. Bir menajerin veya temsilcinin işi, müvekkili için daima mümkün olan en iyi seçeneği aramaktır; Pochettino da bir müvekkildir. Dolayısıyla en azından Pochettino'yu temsil eden kişilerin başkalarıyla temas kurduğu zamanlar olacaktır.
Mayıs ayında AC Milan söylentileri hakkında, “Elbette bize ulaşıldı. Size yalan söylemeyeceğim,” dedi. “Elbette farklı kulüplerden bazı insanlarla görüştüm ama futbol dünyasında dostlarımız olduğu için bu görüşmeler oluyor. Her yerde dostlarımız var ve temsilcim geleceğim için mümkün olan en iyi seçeneği bulmaya çalışıyor. Bu normal. Bütün meslektaşlarım için de normal. Farklı kulüplerle sözleşmesi olduğu hâlde başka insanlarla buluşup konuşan pek çok kişi var.”
Şunları ekledi: “Farklı kulüplerde çalışırken görevime her zaman bağlı kaldım. Elbette insanların benimle konuştuğu zamanlar oldu. Tottenham'dayken de bunu yaşadım; teklifler aldım ve bazı kişilerle konuşup ‘Tottenham'la olan sözleşmeme saygı duyuyorum’ dedim. Bana göre hareket etmenin doğru yolu bu.”
Pochettino'nun bu kez sözleşmesi, ayrılık için bir miktar esneklik sunuyor. Haberlere göre bir kulüp, yaklaşık 10 milyon dolar ödeyerek Pochettino'nun sözleşmesini sona erdirebilir. ABD Milli Takımı açısından bakıldığında da onu sürecin çok daha ileri bir aşamasında kaybetmektense şimdi kaybetmek neredeyse kesinlikle daha iyi olur. Bu durum kuşkusuz rahatsızlık yaratır ve hazırlıklarda değişiklik gerektirir. Ancak gerçek şu ki ABD Futbol Federasyonu, Pochettino'yla çalışmanın her an sona erebilecek bir süreç olduğunun gayet iyi farkında.
ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, mayıs ayında basına yaptığı açıklamada, “Sözleşme yenilemeleri, geçici görevlendirmeler ve görevleri devralacak isimler için planlarımız var, çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz,” dedi. “Futbol küresel bir spor. Pek çok şey yaşanıyor ve bu da ABD Futbol Federasyonu olarak olgunlaşmamızın olağan bir parçası... Kurumumuzdaki kilit görevlerde ne olursa olsun, geçici çözümlere yönelik planlarımızın da olduğundan emin olmalıyız. Zaman içinde bu görevleri devralabilecek isimleri yetiştirmeye yönelik planlarımız var. Bu da olgunlaşmamızın olağan bir parçası.”
Peki bundan sonraki aşama nasıl şekillenecek? Gerçek şu ki ABD Futbol Federasyonu bunu bilmiyor. Manchester United da bilmiyor olabilir. Sonuçta ister mevcut görevi ister bir sonraki görevi söz konusu olsun, her şey Pochettino'ya bağlı.