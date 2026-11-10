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“Üst düzey bir teknik direktörle çalışıyoruz”: Mauricio Pochettino, Manchester United'a mı gidiyor? Daha önce de gündeme gelen söylentilerin gerçeğe dönüşme ihtimali belirirken ABD Milli Takımı oyuncuları odağını koruyor

Manchester United'la anılması Mauricio Pochettino'nun geleceğini yeniden gündeme getirdi, ancak Antonee Robinson ve Cavan Sullivan ABD Milli Takımı kampında pek bir şeyin değişmediğini söylüyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Mauricio Pochettino, ABD erkek millî takımının teknik direktörü olduğu sürece yeni normal bu olacak. Ancak gerçek şu ki bu durum aslında pek de yeni değil.

    Şimdi manşetlere Manchester United söylentileri hâkim. Bunlar, Pochettino'nun ABD millî takımındaki görev süresine ilişkin son söylentiler de olabilir. Ancak ilk değiller. Son bir yıl içinde AC Milan, Tottenham ve Real Madrid'in adları da Pochettino ile birlikte büyük haberlere konu oldu. Nihai hedef olan Dünya Kupası'na haftalar kala bile Pochettino'nun bir sonraki adımının ne olacağına dair sorularla birlikte söylentiler manşetleri kaplamıştı. Sonuçta bu söylentiler, yaz aylarındaki serüveni değiştirmedi. Söylentiler her zaman gerçeğe dönüşmez.

    Oyuncuların hazırlanması gereken bir maç var. Pochettino'nun ise vermesi gereken bir karar olabilir. ABD millî takımı daha önce de bu söylentileri yaşadı. Ancak 2030'a kadar süren bir sözleşme, son söylentilerin merkezindeki soruyu yanıtlamıyor: Pochettino bundan sonra ne istiyor?

  • Manchester United'daki durum

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    Michael Carrick, Sir Alex Ferguson'ın on yılı aşkın süre önceki ayrılışından bu yana beklentileri karşılayamayan bir diğer teknik direktör.

    USMNT'nin başına getirildiğinde Pochettino'dan beklenen, takımı yeniden yapılandırmasıydı. Futbolda böyle bir yeniden yapılanmaya Manchester United'dan daha çok ihtiyaç duyan başka bir kulüp belki de yok. Belirgin bir kültür değişiminden daha fazla fayda sağlayabilecek bir kulüp de yok.

    Gerçek şu ki Pochettino'nun en iyi yaptığı iş bu. Teknik direktörlük dünyasının zirvesine yükselmesinin nedeni de bu. Güçlü yönleri, takımın havasını düzeltmek ve daha da önemlisi genç oyunculardan en yüksek verimi almak. Kulüp düzeyinde bunu Harry Kane, Son Heung-min ve Cole Palmer gibi oyuncularla gösterdi. USMNT'de ise Alex Freeman, Malik Tillman ve Folarin Balogun ile başardı. Pochettino, yıldız satın almak zorunda olan bir teknik direktör olmadığını, yıldız yetiştirebildiğini de gösterdi.

    Manchester United ise yıllardır sorunu hem para harcayarak hem de farklı fikirler deneyerek çözmeye çalışıyor. Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından bu yana kulüp hemen her yolu denedi. Taktik uzmanlarını da disipline önem veren teknik direktörleri de göreve getirdi. Büyük isimlere de kulüp efsanelerine de şans verdi. Takımın havasını düzeltmeye de oyuncu transferindeki sorunları gidermeye de çalıştı. Hiçbiri işe yaramadı. Bugün içinde bulunduğu durumun ve Pochettino ile anılmasının nedeni bu.

    Peki Pochettino bu sorunları çözebilecek kişi mi? Bunu kimse gerçekten bilmiyor. Bu görev, üstlenen herkes için yıpratıcı oldu ve hiçbiri Manchester United'ın en temel beklentilerini bile karşılayamadı. Hafif tabirle zor bir iş.

    Pochettino'nun ABD Futbol Federasyonu'na geldiğinde üstlendiği USMNT görevi de öyleydi. Dünya Kupası'nın ardından, böyle durumlar için sözleşmesine yüksek tutarlı bir çıkış maddesi konmuş olsa da bu görevi dört yıl daha sürdürmeyi taahhüt etti.

    Pochettino salı günü USMNT antrenmanını her zamanki gibi yönetti. Antrenmanlarına katılan oyuncular için de durumun olağan seyrinde ilerlediği hissini vermesi gerekiyor.

  • “Son derece odaklanmış”

    imago-sport-1078446925.jpg
    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Antonee Robinson ve Cavan Sullivan, Pochettino'nun geleceğine ilişkin spekülasyonların kamptaki yaklaşımını değiştirmediğini söylüyor.

    Antonee Robinson, Premier League’deki söylenti trafiğine yabancı değil. Onun da kariyerinin farklı dönemlerinde adı Manchester United’la anıldı. Bu yüzden manşetleri okuduğunda, gördüklerinin her zaman gerçeği yansıtmadığını biliyor. Bazen yansıtıyor, ama her zaman değil.

    Savunma oyuncusu salı günü basına yaptığı açıklamada, “O haber bizim de karşımıza dünyanın geri kalanında olduğu gibi bir anda çıktı, diyebilirim,” dedi. “Dünya Kupası’ndan sonra da benzer şeyler olmuştu. Büyük takımlar teknik direktörlerini kaybedince olası adaylara bakmaya başlıyor. Teknik direktörümüzün bu tür görevlerle anılması, çok şanslı olduğumuz anlamına geliyor. Üst düzey bir teknik direktörle çalıştığımızı biliyoruz.”

    Cavan Sullivan, Pochettino ile yalnızca birkaç haftadır çalışıyor. Eylül-ekim kampı, onun bu teknik direktör yönetimindeki ilk kampı ve ABD Milli Takımı’nın A takımındaki ilk deneyimiydi. Sullivan, birlikte geçirdikleri kısa sürede Pochettino ve ekibinin kendisiyle çalışmak ve gelişmesine yardımcı olmak için gerçekten inisiyatif aldığını hissettiğini söylüyor.

    “Mauricio beni müthiş bir şekilde kanatlarının altına aldı,” dedi. “Sonuçta takıma katılan genç bir oyuncuydum. Bana özgürce oynamamı, kendim olmamı ve yeteneklerime güvenmemi söyledi. Bu, benim kanca olduğum ya da benim için standartların daha düşük olduğu anlamına gelmiyordu; kamptaki herkes için her antrenmanda ve her maçta standart aynıydı.

    “Buna ve sahadaki doğrudan oyuna gerçekten değer veriyor. Ama bir de sıcaklığı, sarılmaları var. Saha dışında insanlarla çok kolay ilişki kuran biri.”

    Ne Sullivan ne de Robinson, söylentiler ortaya çıktığından beri Pochettino’da bir değişiklik gördüğünü söyledi. ABD Milli Takımı kampının ilk günlerinde her şey her zamanki gibi ilerledi.

    Robinson, “Bunlar yaptığımız işe hiçbir zaman yansımıyormuş gibi görünüyor,” dedi. “İster Dünya Kupası olsun ister bu kamp, bütün o söylentilerin onunla hiçbir ilgisi yok. O tamamen takımdan en iyi verimi almaya odaklanmış durumda.”

    Robinson haklı; bu konuda deneyimleri var. Söylentiler ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası serüvenini altüst etmediyse kasım ayındaki Uluslar Ligi kampında da fazla bir şeyi değiştirmeyecektir.

  • “Ne olacağını asla bilemezsin”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino, 2030’a kadar ABD Erkek Milli Takımı’nda kalmayı taahhüt etti ancak yeni sözleşmesinde iddiaya göre fesih bedeli maddesi bulunuyor.

    Mayıs ayında, Dünya Kupası kadrosunu açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra, Pochettino'nun adı AC Milan ile güçlü biçimde anılmaya başladı. İtalyan devinden gelen telefonları yanıtladığı ve odağının ABD Milli Takımı'ndan uzaklaştığı yönünde haberler yayıldı. Pochettino ise basınla bir araya geldiğinde bu iddialara karşı çıktı.

    “Kendimi bu işe adamamış olsaydım burada ne işim olurdu?” diye sordu. “Şu anda buradayım. Buradayım ve yarın bir yere gitmeyeceğim.”

    Yine de Pochettino, o dönemde adının başka görevlerle anıldığını kabul etti. Evet, farklı görevlerle ilişkilendirilmişti ve elbette birlikte çalıştığı kişiler de olası fırsatları her zaman takip edecekti. Bir menajerin veya temsilcinin işi, müvekkili için daima mümkün olan en iyi seçeneği aramaktır; Pochettino da bir müvekkildir. Dolayısıyla en azından Pochettino'yu temsil eden kişilerin başkalarıyla temas kurduğu zamanlar olacaktır.

    Mayıs ayında AC Milan söylentileri hakkında, “Elbette bize ulaşıldı. Size yalan söylemeyeceğim,” dedi. “Elbette farklı kulüplerden bazı insanlarla görüştüm ama futbol dünyasında dostlarımız olduğu için bu görüşmeler oluyor. Her yerde dostlarımız var ve temsilcim geleceğim için mümkün olan en iyi seçeneği bulmaya çalışıyor. Bu normal. Bütün meslektaşlarım için de normal. Farklı kulüplerle sözleşmesi olduğu hâlde başka insanlarla buluşup konuşan pek çok kişi var.”

    Şunları ekledi: “Farklı kulüplerde çalışırken görevime her zaman bağlı kaldım. Elbette insanların benimle konuştuğu zamanlar oldu. Tottenham'dayken de bunu yaşadım; teklifler aldım ve bazı kişilerle konuşup ‘Tottenham'la olan sözleşmeme saygı duyuyorum’ dedim. Bana göre hareket etmenin doğru yolu bu.”

    Pochettino'nun bu kez sözleşmesi, ayrılık için bir miktar esneklik sunuyor. Haberlere göre bir kulüp, yaklaşık 10 milyon dolar ödeyerek Pochettino'nun sözleşmesini sona erdirebilir. ABD Milli Takımı açısından bakıldığında da onu sürecin çok daha ileri bir aşamasında kaybetmektense şimdi kaybetmek neredeyse kesinlikle daha iyi olur. Bu durum kuşkusuz rahatsızlık yaratır ve hazırlıklarda değişiklik gerektirir. Ancak gerçek şu ki ABD Futbol Federasyonu, Pochettino'yla çalışmanın her an sona erebilecek bir süreç olduğunun gayet iyi farkında.

    ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, mayıs ayında basına yaptığı açıklamada, “Sözleşme yenilemeleri, geçici görevlendirmeler ve görevleri devralacak isimler için planlarımız var, çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz,” dedi. “Futbol küresel bir spor. Pek çok şey yaşanıyor ve bu da ABD Futbol Federasyonu olarak olgunlaşmamızın olağan bir parçası... Kurumumuzdaki kilit görevlerde ne olursa olsun, geçici çözümlere yönelik planlarımızın da olduğundan emin olmalıyız. Zaman içinde bu görevleri devralabilecek isimleri yetiştirmeye yönelik planlarımız var. Bu da olgunlaşmamızın olağan bir parçası.”

    Peki bundan sonraki aşama nasıl şekillenecek? Gerçek şu ki ABD Futbol Federasyonu bunu bilmiyor. Manchester United da bilmiyor olabilir. Sonuçta ister mevcut görevi ister bir sonraki görevi söz konusu olsun, her şey Pochettino'ya bağlı.

  • “Bir şeyler değişene kadar elimizdekilerle çalışıyoruz”

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    Pochettino, hem Amerikan futbolunda hem de Premier League'de hedefleri olduğunu dile getirdi. Bu da geleceğine nerede devam edeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

    Bu görev Pochettino için doğru seçenek olmasa bile, muhtemelen bir gün karşısına doğru fırsat çıkacak. İstediği itibara sahip doğru kulüp, uygun sayıda sıfır içeren bir teklif ve kulüp üzerinde istediği düzeyde kontrolle kapısını çalacak. Soru bunun olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı. Şimdi mi? 2028'de mi? 2030 Dünya Kupası'ndan sonra mı?

    Bu, Pochettino'nun ne istediğine bağlı ve aslında kendisi bunu genel olarak açıkça ortaya koydu. Bir gün Premier League'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı denemek istediğini söyledi. ABD'de futbolu kalıcı olarak değiştirmek istediğini de dile getirdi. Bir bakıma bunlar büyük hedefler değil, o hedeflere giden yollar. Pochettino'nun asıl hedefi, nerede olursa olsun, her zaman hırs ve başarı etrafında şekillendi.

    “Her zaman, bir şey elde etmek istiyorsan çok ciddi, çok sorumlu ve tamamen odaklanmış olman gerektiği, emek vermeden başarıya ulaşılamayacağı anlayışıyla yetişiyoruz,” dedi Dünya Kupası sırasında. “Futbolda işler böyle yürümüyor. Futbol iyi insanları [her zaman] ödüllendirmez; yeteneği ödüllendirir.”

    Pochettino dünyanın en yetenekli teknik direktörlerinden biri. Adının sürekli yeni görevlerle anılmasının ve bundan sonra da anılacak olmasının nedeni bu. Peki ne değişecek? Hiçbir şey... En azından her şey değişene kadar.

    “Şahsen onun adının bütün bu görevlerle anılmasına, ‘Bu, onu karşımda son görüşüm olabilir’ diye bakmıyorum,” dedi Robinson. “Sadece hafta sonu bir maçımız olduğu gerçeğine odaklanıyorum. Durum değişene kadar onun için ve bizden istediği şekilde oynamaya hazır olmak adına elimden geleni yapacağım.

    “Durum değişene kadar elimizdekilerle çalışıyoruz.”