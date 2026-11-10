USMNT'nin başına getirildiğinde Pochettino'dan beklenen, takımı yeniden yapılandırmasıydı. Futbolda böyle bir yeniden yapılanmaya Manchester United'dan daha çok ihtiyaç duyan başka bir kulüp belki de yok. Belirgin bir kültür değişiminden daha fazla fayda sağlayabilecek bir kulüp de yok.

Gerçek şu ki Pochettino'nun en iyi yaptığı iş bu. Teknik direktörlük dünyasının zirvesine yükselmesinin nedeni de bu. Güçlü yönleri, takımın havasını düzeltmek ve daha da önemlisi genç oyunculardan en yüksek verimi almak. Kulüp düzeyinde bunu Harry Kane, Son Heung-min ve Cole Palmer gibi oyuncularla gösterdi. USMNT'de ise Alex Freeman, Malik Tillman ve Folarin Balogun ile başardı. Pochettino, yıldız satın almak zorunda olan bir teknik direktör olmadığını, yıldız yetiştirebildiğini de gösterdi.

Manchester United ise yıllardır sorunu hem para harcayarak hem de farklı fikirler deneyerek çözmeye çalışıyor. Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından bu yana kulüp hemen her yolu denedi. Taktik uzmanlarını da disipline önem veren teknik direktörleri de göreve getirdi. Büyük isimlere de kulüp efsanelerine de şans verdi. Takımın havasını düzeltmeye de oyuncu transferindeki sorunları gidermeye de çalıştı. Hiçbiri işe yaramadı. Bugün içinde bulunduğu durumun ve Pochettino ile anılmasının nedeni bu.

Peki Pochettino bu sorunları çözebilecek kişi mi? Bunu kimse gerçekten bilmiyor. Bu görev, üstlenen herkes için yıpratıcı oldu ve hiçbiri Manchester United'ın en temel beklentilerini bile karşılayamadı. Hafif tabirle zor bir iş.

Pochettino'nun ABD Futbol Federasyonu'na geldiğinde üstlendiği USMNT görevi de öyleydi. Dünya Kupası'nın ardından, böyle durumlar için sözleşmesine yüksek tutarlı bir çıkış maddesi konmuş olsa da bu görevi dört yıl daha sürdürmeyi taahhüt etti.

Pochettino salı günü USMNT antrenmanını her zamanki gibi yönetti. Antrenmanlarına katılan oyuncular için de durumun olağan seyrinde ilerlediği hissini vermesi gerekiyor.