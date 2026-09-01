Bombino için: Bu hamle, bu yaz 20 yaşına yeni giren Bombino'yu aceleye getirmeyecek bir adım gibi görünüyor. Stoke'un sol bek rotasyonunda Eric Bocat ve Aaron Cresswell var, ancak ikincisi sakat; bu da Bombino'ya bu sezon süre için hem tecrübeli akıl hocaları hem de zorlu rakipler sunuyor. Not: B+

Stoke City için: Genç bir yetenek için görece risksiz bir yatırım. Bombino, MLS'in daha yüksek değerlendirilen genç yeteneklerinden biriydi ve Stoke onu görece düşük bir bonservis bedeliyle aldı. Her şey yolunda giderse, gelecekte onu bunun çok üzerinde bir bedelle satabilecekler. Ancak bundan önce beklenti, onun takıma bu yıl ya da ilerleyen dönemde Premier League'e geri dönüş yolunda yardımcı olabilmesi. Not: B+

San Diego FC için: İşte iş böyle yapılır! San Diego, Bombino'yu LAFC'den ucuza kadrosuna kattı, ona gelişmesi için zaman verdi ve şimdi bir MLS takımı için güçlü bir geri dönüşle bunun karşılığını alacak. Bu yalnızca kulübe para girişi sağlamıyor, aynı zamanda kulüp için çok güçlü bir referans da oluşturuyor; artık Bombino'yu, genç yeteneklere nasıl sahip çıktıklarının bir örneği olarak gösterebilirler. Bu da gelecekte daha fazla Güney Kaliforniya yeteneğini kadroya katmaya çalışırken kulübe yardımcı olacak. Not: A+