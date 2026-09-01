USMNT yaz transfer notları: Rokas Pukstas, Middlesbrough'nun Amerikalı transfer alışverişine katılırken, Zavier Gozo ve Gio Reyna da büyük hamleler yaptı
Dünya Kupası'nın oynandığı bir yazda bile transfer hareketliliği asla durmaz. Aslında piyasa, böyle yazlarda daha da hareketli olur. Dünya Kupası kadar büyük bir vitrin yok ve o vitrinde kendilerini göstermelerinin ardından geçen haftalarda ABD Erkek Milli Takımı oyuncularından birkaçı takım değiştirdi.
Bazıları bu yaz dikkat çekici performanslar sergiledikten sonra Avrupa'ya büyük bir adım attı. Diğerleri ise yeni bir başlangıç arayışıyla farklı adreslere gidiyor. Bir de kulüp kariyerlerini gerçekten başlatmalarını sağlayacak ilk fırsatı arayan genç oyuncular var.
Transfer dönemi sürerken, GOAL ABD Erkek Milli Takımı oyuncularını kapsayan tamamlanmış her büyük transferi notlandırıyor.
1 Eyl.: Luca Bombino (Stoke City, 4 milyon $)
Bombino için: Bu hamle, bu yaz 20 yaşına yeni giren Bombino'yu aceleye getirmeyecek bir adım gibi görünüyor. Stoke'un sol bek rotasyonunda Eric Bocat ve Aaron Cresswell var, ancak ikincisi sakat; bu da Bombino'ya bu sezon süre için hem tecrübeli akıl hocaları hem de zorlu rakipler sunuyor. Not: B+
Stoke City için: Genç bir yetenek için görece risksiz bir yatırım. Bombino, MLS'in daha yüksek değerlendirilen genç yeteneklerinden biriydi ve Stoke onu görece düşük bir bonservis bedeliyle aldı. Her şey yolunda giderse, gelecekte onu bunun çok üzerinde bir bedelle satabilecekler. Ancak bundan önce beklenti, onun takıma bu yıl ya da ilerleyen dönemde Premier League'e geri dönüş yolunda yardımcı olabilmesi. Not: B+
San Diego FC için: İşte iş böyle yapılır! San Diego, Bombino'yu LAFC'den ucuza kadrosuna kattı, ona gelişmesi için zaman verdi ve şimdi bir MLS takımı için güçlü bir geri dönüşle bunun karşılığını alacak. Bu yalnızca kulübe para girişi sağlamıyor, aynı zamanda kulüp için çok güçlü bir referans da oluşturuyor; artık Bombino'yu, genç yeteneklere nasıl sahip çıktıklarının bir örneği olarak gösterebilirler. Bu da gelecekte daha fazla Güney Kaliforniya yeteneğini kadroya katmaya çalışırken kulübe yardımcı olacak. Not: A+
31 Ağustos: Rokas Pukstas (Middlesbrough, 5,4 milyon $)
Pukstas için: Hırvatistan'da ulaşılabilecek her şeye ulaştıktan sonra bu transfer fazlasıyla mantıklı. Pukstas'a yönelik en büyük eleştiri görünürlüktü ve bu, Hırvatistan Ligi'nde gerçekten yoktu. Bu yüzden, USMNT umutları bu döngünün başında biraz daha gerçekçi görünürken, artık insanların izlediği bir ligde ve bir anda Avrupa'da ABD Futbol taraftarlarının gözdesi haline gelen bir takımda oynayacak. Artık gözler Pukstas'ın üzerinde olacak, bu nedenle USMNT'deki yerler için doğrudan rakiplerinden bazılarıyla birlikte oynarken bunu en iyi şekilde değerlendirmek ona kalmış. Not: A
Middlesbrough için: Bir Amerikalı daha, öyle mi? Diğerlerinden aldıkları ilk geri dönüşler düşünüldüğünde, neden yeniden Amerikan pazarına inandıklarını anlamak kolay. Ancak Pukstas'ı farklı kılan şey, Avrupa'da kendini kanıtlamış olması ve bu da saha içinde olduğundan çok saha dışında büyük anlam taşıyor. Uyum sağlaması zaman alır mı? Kesinlikle, ama bu gerçekleştiğinde burada ciddi bir potansiyel var ve bu da gerçekten üst sıralara tırmanma hedefi olan bir kulüp için her zaman güzel bir şey. Not: A-
Hajduk Split için: Kulübün en önemli potansiyellerinden birinin ayrıldığını görmek hiçbir zaman kolay değildir ama işin aslı, Pukstas kulübe yaptığı katkılarla artık potansiyel oyuncu etiketini geride bırakmıştı. Pukstas, kulüpte yapabileceği her şeyi kanıtlamıştı; bu nedenle iki taraf için de ayrılık ne kadar zor olsa da zamanı gelmişti. Şimdi kulüp yeniden yatırım yapabileceği oldukça iyi bir bonservis bedeli alıyor ve Pukstas'ın yerini doldurmak zor olsa da bu, bu tür kulüplerin ayakta kalma ve sonunda büyüme biçimi. Not: B+
18 Ağustos: Zavier Gozo (Crystal Palace, 15 milyon dolar)
Gozo için: Gerçekten onun için planları varmış gibi görünen bir kulübe, hak edilmiş önemli bir sıçrama. Kaynakların GOAL'e verdiği bilgiye göre, Avrupa'nın dört bir yanından gelen ilgiye rağmen genç hücum oyuncusunun Palace'ı seçmesindeki başlıca neden bu proje oldu. Kulübün genç yetenekleri geliştirme ve sonunda başka kulüplere gönderme konusundaki geçmişi göz önüne alındığında, Gozo görünüşe göre yüksek potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olacak hem seviyeyi hem de fırsatı sunan bir kulübe gelmiş durumda. Not: A
Crystal Palace için: Gozo'nun tecrübesizliği düşünüldüğünde bunun yüksek bir bonservis bedeli olduğu, bunu söylemek gerekir. Böyle bir bedel ödemek elbette bir kumar, özellikle de yerleşik bir Avrupa liginden değil MLS'ten geliyor olması dikkate alındığında. Yine de Palace'ın neden bu kumarı oynadığını görmek kolay. Gozo'nun hızı, yaratıcılığı ve gelişme arzusu var; ayrıca Real Salt Lake'te geleceği büyük ihtimalle kanatta olsa da kanat bekte de fark yaratabildiğini gösterdi. Palace büyük olasılıkla onu kademeli olarak takıma adapte edecektir, ancak beklenti sezon sonuna kadar bu transfer için neden kesenin ağzını açtıklarını gösterecek birkaç fırsat bulması yönünde. Not: B
Real Salt Lake için: Kaynaklar yılın başlarında GOAL'e, RSL'nin Gozo'yu MLS sezonu boyunca gerçekten takımda tutmak istediğini, çünkü bunun onlara kazanma konusunda en iyi şansı vereceğini söylemişti. Bu nedenle onun sezon ortasında ayrıldığını görmek, bonservis bedeli bunu biraz daha katlanılır kılsa da, acı bir darbe olacaktır. Gozo'nun kaybı kulübün bu sezona dair umutlarını gerçekten etkiliyor, ancak bu hem oyuncu hem de kulüp için doğru adımdı; kulüp artık bu parayı alıp yeniden yatırıma dönüştürebilir ve sırada ne varsa ona hazırlanabilir. Not: B-
4 Ağu.: Max Arfsten (Middlesbrough, 7,5 milyon $)
Arfsten için: Temelde inebileceği en ideal adres. İki diğer Amerikalıya, sağlam bir kulüpte, iyi bir tarihe sahip ve Premier League hedefi gerçekçi olan bir takıma katılıyor. Bu, ona Championship'te kendini kanıtlama fırsatı veriyor. Burası MLS'ten çok farklı bir lig, ancak yetenek seviyesi açısından da devasa bir sıçrama değil ve umarız buradan sonra daha da ileri gider. USMNT açısından bakıldığında ise bu transfer, özellikle Avrupa'da da MLS'tekiyle aynı seviyede oynayabildiğini kanıtlarsa, Arfsten'i aday havuzunda tutacaktır. Not: A
Middlesbrough için: Boro-merica etkisi tam anlamıyla sürüyor. Kulüp, piyasada avantaj olduğuna inandığı şeyi açıkça tespit etmiş durumda: MLS'teki USMNT oyuncuları. Bu yüzden bu tür hamleleri yapmayı sürdürüyorlar. Arfsten gibi oyuncuları yüksek potansiyelli ve iyi değerli isimler olarak görüyorlar; ayrıca Aidan Morris örneğinde haklı çıktıklarını gösteren bir geçmişleri de var. Bonservis bedeli ucuz değil, özellikle de Avrupa deneyimi olmayan bir oyuncu için, dolayısıyla bu bir risk, ancak kulüp yönetiminin burada net bir stratejisi olduğu açık. Not: B+
Columbus için: Hayalini kurduğunuz senaryo tam olarak bu. Bir oyuncuyu draftta seçersiniz, onu milli takım oyuncusuna dönüştürürsünüz ve ardından takıma yeniden yatırım yapılabilecek ciddi bir bedelle satarsınız. Her yerel yıldızı takımda tutmak harika olur muydu? Elbette, ama eğer gönderecekseniz, bunu herkesi mutlu edecek ve size yüklü miktarda para kazandıracak şekilde yapın. Burada Columbus çok iyi iş çıkardı; artık yeni bir döneme başlayabilir ve yetiştireceği yeni bir yetenek bulabilir. Not: A+
4 Ağustos: Gio Reyna (Strasbourg, 3,5 milyon)
Reyna için: Borussia Monchengladbach'ın ona ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı veremeyeceği iyice netleştikten sonra, fazlasıyla ihtiyaç duyduğu bir başka yeni başlangıç. Üstelik bu kez gerçekten çok yeni bir sayfa açılıyor; Reyna, yeni bir ülkede yeni bir lige katılarak Bundesliga'daki sorunlarını tamamen geride bırakma fırsatı buluyor. Reyna konusunda en büyük mesele fiziksel durum. Strasbourg onu sağlıklı tutmanın bir yolunu bulur ve ihtiyaç duyduğu süreleri verirse, bu hamle işe yarayabilir. Aksi halde, uzun süreler boyunca sağlıklı kalabildiğini henüz gösterememiş bir oyuncu için Avrupa'nın büyük liglerinden bir başka kulübün risk alacağını görmek zor. Not: B+
Strasbourg için: Neden böyle bir hamle yapabileceğinizi anlamak zor değil. Reyna 23 yaşında, üst düzeyde ciddi bir deneyime sahip ve bir dönem Borussia Dortmund'un en çok umut bağlanan yeteneklerinden biriydi. Ortada çok net şekilde bir oyuncu var, ancak bu potansiyel henüz tam olarak ortaya çıkmadı ve Strasbourg da o oyuncuyu ortaya çıkaracak takımın kendileri olacağına bahis oynuyor. Bonservis bedeli düşünüldüğünde bu oldukça düşük riskli bir hamle, özellikle de Chelsea bağlantılarından faydalanabilen ve işler yolunda gitmezse başka birini kadrosuna katabilecek bir kulüp için. Not: A-
Borussia Monchengladbach için: Bunu en baştan net şekilde ortaya koydular: kadro gereğinden fazla şişkindi ve birilerinin gitmesi gerekiyordu. Reyna da bunun için en açık adaydı. Bonservis bedeli yüksek değil ama onun için ödediklerine yakın. Strasbourg'un şimdi yapacağı gibi, Gladbach da Reyna'dan en iyi verimi almaya çalıştı ama bunu başaramadı. Yolları ayırmaktan memnun olacaklardır. Not: B
28 Temmuz: Sebastian Berhalter (Middlesbrough, 2 milyon $)
Berhalter için: Özellikle topa vurma becerisiyle Dünya Kupası performanslarında dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti, bu yüzden bu hamle kaçınılmaz gibi hissettirdi. Sözleşmesinin sonuna yaklaşılırken mesele tamamen Berhalter'in kendisi için doğru adresi bulmasıydı. Boro bu adres olabilir. Ayrıca uzun yıllardır arkadaşı ve takım arkadaşı olan Morris'le, bir de Arfsten'le yeniden bir araya gelerek Crew altyapısından çıkan üçlü bir grubu oluşturuyor. Berhalter biraz geç parlayan bir oyuncu ve hem yeteneği hem de enerjisiyle oyunu değiştirebileceğini gösterdi. Oyununa küçük nüansları da ekleyebilirse, bu onu yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Not: A-
Middlesbrough için: Boro, Berhalter'e baktı, ardından kendi orta saha yıldızı Morris'e baktı ve sonra da onları bir araya getirmenin ne kadar kolay olacağını düşündü. Ortada anında oluşabilecek bir uyum var ve bu da yeni transferlerinin hem saha içinde hem saha dışında takıma alışmasına yardımcı olacaktır. Bireysel olarak bakıldığında Berhalter fiziksel açıdan Championship'e hazır görünüyor ve duran top kullanımı da normalde alamayacağınız birkaç puanı kazandırabilecek türden. Yükselmeyi hedefleyen bir takım için bu fark yaratabilir. Not: A
Vancouver için: Zor bir durumdan mümkün olan en iyi sonucu çıkarmak. Berhalter büyük ihtimalle yıl sonunda bedelsiz ayrılacaktı ve bu da onları imkânsız bir tercihle karşı karşıya bıraktı: sezonun geri kalanında onu takımda tutup bir şeyler kazanmayı ummak ya da onun için doğru olanı yapıp satmak ve verilen emeğin karşılığında biraz gelir elde etmek. Onlar ikinci seçeneği tercih etti. Bunun mevcut takımlarına zarar vereceği kesin, ancak uzun vadede doğru karar olabilir. Yine de nihayetinde Whitecaps, Berhalter'i kendi takımında tutmayı tercih ederdi. Not: C+
2 Temmuz: Diego Kochen (Lyngby'ye, kiralık)
Kochen için: Oynamak için ne gerekiyorsa. Kochen artık 20 yaşında, yani kalecilik açısından hâlâ çok genç, ancak Barcelona yuvasından ayrılıp kendi profesyonel kariyerine başlamasının zamanı gelmişti. Bundan önce hem antrenmanlarda hem de yedek kulübesinde öğrenmek için bolca zamanı vardı, ancak bu döngüde USMNT'nin birinci kalecisi olmak istiyorsa gerçek şu ki oynamaya başlaması gerekiyor. Danimarka Ligi en üst seviye değil, ancak iyi bir başlangıç noktası. Bu sezon yeterince maç oynadığı sürece her şey yolunda olacaktır. Not: B
Lyngby için: Kolay bir kazanç. Barcelona'dan kiralık olarak ilk 11 seviyesinde bir kaleci alıyorsunuz ve bunun sonunda da çabanızdan kâr elde etmenize yardımcı olabilecek, uygun maliyetli bir satın alma opsiyonunuz oluyor. Gerçekçi olmak gerekirse bu, bu büyüklükteki bir kulüp için kaçırılmayacak bir fırsat. Kochen sahaya çıkıp formayı kapar ve diyelim ki $10-15 milyon değerinde bir kaleciye dönüşürse, bu inanılmaz bir iş olur. Not: A
Barcelona için: Bu, Kochen'in gelişimi için doğru karardı. Barcelona'da süre alma yolu tamamen kapalı, bu da Kochen'in artık bir ilk takım oyuncusu değil, bir varlık olduğu anlamına geliyor. Barcelona, bu varlığın değerini artırmak için onu değerin yükselebileceği bir yere gönderdi; umarız ileride bu değerin bir kısmını geri alır. Sonuç olarak Barcelona burada gerçekten hiçbir şey kaybetmiyor, ancak hem oyuncusu için doğru olanı yaptı hem de ileride biraz para kazanma şansını kendine tanıdı. Not: A