Her zamanki gibi, yaz transfer dönemi de inanılmaz bir dramla son ana kadar sürdü. Ancak bu kez, bu dramanın merkezinde daha önce hiçbir Amerikalıda görülmemiş şekilde bir ABD Erkek Milli Takımı yıldızı vardı.

Folarin Balogun, Everton'a önerilen transferinin son saniyede suya düşmesiyle birlikte Transferin Son Günü'nün başrolü oldu. Anlaşmanın bozulması, birden fazla nedenle adeta herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Balogun için çılgın geçen bir yazı daha da sürdürdü.

Yine de transferini gerçekleştirememiş olsa da, bunu başaran başka isimler oldu. Büyük bir sıçrama yapan genç yıldızlardan zirvede son şanslarını alan tanıdık yüzlere kadar, son ana kadar süren çok sayıda hareketlilik yaşandı.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL transfer döneminin ABD Erkek Milli Takımı kazananlarını ve kaybedenlerini mercek altına alıyor...