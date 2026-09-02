USMNT transfer kazananları ve kaybedenleri: Folarin Balogun'un kaotik son günü manşetleri çalarken Middlesbrough Amerika'nın kulübüne dönüşüyor
Her zamanki gibi, yaz transfer dönemi de inanılmaz bir dramla son ana kadar sürdü. Ancak bu kez, bu dramanın merkezinde daha önce hiçbir Amerikalıda görülmemiş şekilde bir ABD Erkek Milli Takımı yıldızı vardı.
Folarin Balogun, Everton'a önerilen transferinin son saniyede suya düşmesiyle birlikte Transferin Son Günü'nün başrolü oldu. Anlaşmanın bozulması, birden fazla nedenle adeta herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Balogun için çılgın geçen bir yazı daha da sürdürdü.
Yine de transferini gerçekleştirememiş olsa da, bunu başaran başka isimler oldu. Büyük bir sıçrama yapan genç yıldızlardan zirvede son şanslarını alan tanıdık yüzlere kadar, son ana kadar süren çok sayıda hareketlilik yaşandı.
Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL transfer döneminin ABD Erkek Milli Takımı kazananlarını ve kaybedenlerini mercek altına alıyor...
HAYAL KIRIKLIĞI: Folarin Balogun
Ne yaz ama, değil mi? Balogun'un kaotik 2026 yılının Dünya Kupası'ndaki kırmızı kart tartışmasıyla sona erdiğini düşündüyseniz, bundan daha fazla yanılmış olamazdınız.
Bu transfer döneminin bir açılıp bir kapanan özel hikâyesinde Balogun, Everton'a gitmeye kesin gözüyle bakılan isim gibi görünüyordu. Sonra başarısız geçen sağlık kontrolü bunun olmayacağını gösterdi. Ardından yeniden müzakere edilen anlaşma olacağını söyledi. Sonunda ise forvetin iddiaya göre fişi kendisinin çektiği, çıkış yaptığı Dünya Kupası'nın ardından bu kadar bariz görünen büyük transferi gerçekleştiremeden Monaco'ya döndüğü belirtildi.
Peki bu ne anlama geliyor? Bu, onu satmaya ve bundan gelecek parayı almaya oldukça sıcak bakan bir kulüpte kaldığı anlamına geliyor. Aynı zamanda, ona ihtiyaç duyabilecek bir Everton takımına giderek seviye atlama fırsatını da kaçırdığı anlamına geliyor. Everton şimdi bir santrforsuz kaldı, Monaco yüklü bir paradan mahrum kaldı ve Balogun da başladığı yere geri döndü. Hafif tabirle söylemek gerekirse bu, hayret verici.
Balogun, Everton ve Monaco için sırada ne olduğunu göreceğiz. Belki bu iş ocak ayında tamamlanır. Belki de bu, Balogun'un ileride daha büyük ve daha iyi bir transfer yapmasına imkân tanır. Ama şimdilik bu, yazın büyük transfer destanı; sporun tarihindeki en kaotik hikâyeler arasında yerini alacak bir hikâye.
KAZANAN: Middlesbrough
Avrupa'da destekleyecek bir takım arayan Amerikalı bir taraftarsanız, Middlesbrough bunun için fazlasıyla güçlü bir gerekçe sundu.
Kulübün kadrosunda zaten takımın en kritik oyuncularından biri olan Aidan Morris vardı ve bunun ardından Boro bu yaz üç Amerikalı oyuncu daha transfer etti. Sebastian Berhalter orta sahada şimdiden rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Columbus Crew geçmişlerinden gelen Morris ile uyum yakaladı. Max Arfsten'in de Crew geçmişi var ve o da Boro'nun bu transfer dönemindeki ikinci büyük Amerikalı takviyesi oldu. Ardından kulüp, Hajduk Split'ten ABD Milli Takımı adayı Rokas Pukstas'ı da kadrosuna kattı.
Amerikalı taraftarlar için Boro'nun her maçı kaçırılmaması gereken bir karşılaşma, ancak bu bir pazarlama hamlesi değil. Takımın Amerikalı oyuncularının her biri, Boro Premier League için mücadele ederken bu sezon önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Futbolda yükselme yarışı kadar heyecan verici çok az şey vardır ve eğer bu sezon bu gerçekleşirse, Boro her zamankinden daha fazla Amerikalının ekran başına geçtiği bir dönemde Amerika'nın kulübü hâline gelecek.
Kaybeden: MLS
Lig, "bundan sonrasını biz hallederiz" dedi. Görünen o ki bu biraz zaman alabilir.
Sahada gerçekten yer alan oyuncular söz konusu olduğunda, Dünya Kupası sonrası MLS'e yapılan büyük transferlerin sayısı azdı. Öte yandan lig, bu yaz USMNT'yi temsil eden birden fazla oyuncu da dahil olmak üzere birkaç üst düzey genç yeteneğini kaybetti. Sebastian Berhalter ve Max Arfsten artık yok, yükselen yıldızlar Zavier Gozo ile Luca Bombino da Avrupa'ya gitti. Mark McKenzie geri dönme yolunda, ancak ocak ayına kadar katılmayacak; Damion Downs'ın kiralık gelişi ise ilgi çekici. Yine de birkaç kısa hafta öncesine kıyasla MLS'te daha az tanıdık USMNT yüzü var.
Robert Lewandowski ve Antoine Griezmann gibi kariyerlerinin son dönemlerine giren bazı büyük isimlerin katılmasına rağmen, MLS'in bu yaz kazandığı kadar yeteneği de kaybettiği hissi oluşuyor. Belki takvim değişikliği ve kadroda yapılabilecek olası değişiklikler, USMNT yıldızları da dahil daha fazla büyük transferi beraberinde getirir, ancak bu yaz bunun yanına bile yaklaşılmadı.
KAZANAN: Genç yıldızlar
Dünya Kupası katılımcılarının transfer yapması doğal ve USMNT cephesinde de bunun bolca örneği vardı. Bununla birlikte, Dünya Kupası için henüz tam hazır olmayan birkaç yükselen yıldız da kendi büyük transferlerini yaptı; bu da hem ilerlemenin bir işareti hem de bu oyunculardan bazılarının ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor.
Buradaki en büyük isim Zavier Gozo; artık eski Real Salt Lake yıldızı olan oyuncu, yaklaşık 15 milyon dolar bonservis bedeliyle Crystal Palace'a imza attı. Gozo, MLS All-Star olarak kendini zaten kanıtlamıştı ve bu döngüde USMNT için kilit bir figür olabilecek gibi görünüyor. Nitekim bu döngü onun Premier League'deki ilk maçına çıkmasıyla başladı.
Ancak yalnız değildi. Pukstas, Hırvatistan'dan Championship'e geçiş yaptı ve böylece hem daha görünür hem de seviye olarak çok daha yüksek bir lige adım attı. Lucas Bombino, MLS'in büyük umut bağlanan bir başka yeteneği olarak San Diego'dan Stoke City'ye geçti ve önemli bir transfer yaptı. Hatta 15 yaşındaki Meksika-Amerikalı çifte vatandaş Benji Flowers'ı da buna örnek gösterebilirsiniz; oyuncu, 18 yaşına geldiğinde Chelsea'ye gitmesini sağlayan bir madde içeren FC Dallas sözleşmesine imza attı.
Görünen o ki gençler iyi durumda ve bu 2030 döngüsüne başlarken yeni meydan okumalara da hazırlar.
Kaybeden: Joe Scally ve Tanner Tessmann
Bu yaz farklı dönemlerde Joe Scally ile Tanner Tessmann'ın sırasıyla kulüplerindeki geleceklerine dair haberler çıktı. Borussia Monchengladbach, Scally ile yollarını ayırmaya hazırdı. Aynı durum Lyon'daki Tessmann için de geçerliydi. Ancak ikisi de sonunda ayrılmadı.
Bu durum gizli bir nimet haline gelebilir. Özellikle Tessmann, kulübün Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk 11'de başlayarak Lyon için şimdiden faydalı oldu. Ancak Lyon bu elemeleri geçemedi, bu da bu sezon Avrupa Ligi'nde oynayacağı anlamına geliyor. Belki de Avrupa Ligi, Tessmann'a ihtiyaç duyduğu platformu verir.
Öte yandan Scally, Gladbach'ın sezon açılış maçına ilk 11'de başlamadı ve RB Leipzig'e 3-0 kaybedilen karşılaşmada sonradan oyuna girerek 14 dakika oynadı. Kulüp yönetimi, bu sezon planların bir parçası olmadığını söyledi ve oyuncu sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Almanya'dan gelen haberlere göre Scally, şartlar göz önüne alındığında ocak ayına kadar büyük ölçüde yedek olarak görev yapacak.
Yine de ikisinin de mevcut kulüplerinde yeniden planların parçası olacak kadar kaliteye ve geçmiş performansa sahip olduğu ortada. Ancak size inanmayan bir kulüpte olmak hiçbir zaman özellikle hoş değildir.
KAZANAN: Gio Reyna
Size asla ikinci bir şans, ya da üçüncü, ya da dördüncü bir şans garanti edilmez. Ancak Reyna tam da bu noktada ve bu fırsat şimdiden bunun farklı olabileceğine dair gerçek bir umut sundu.
Borussia Monchengladbach'ta tutunmayı başaramayan Reyna, Ligue 1'de Strasbourg'a gitti. Lig değişti ve seviye muhtemelen biraz düştü, ancak her şey göz önüne alındığında bu hâlâ Reyna kadar çok soru işareti taşıyan bir oyuncu için oldukça iyi bir durak. Tüm yeteneklerine rağmen en iyi özellik, sahada kalabilmektir ve 23 yaşındaki oyuncunun da bunu sürdürebildiğini göstermesi gerekiyor.
İlk izlenimler olumlu oldu; Reyna, birkaç yıl önce birçok kişinin büyük umut bağladığı oyuncuya benzer bir görüntü verdi. Strasbourg sonunda bu potansiyeli ortaya çıkarabilir mi? Amerikan futbolundaki herkes bunu umacaktır çünkü onlar başaramazsa, başka birinin başarıp başaramayacağını kim bilebilir?