İlki tamam, geriye üç maç kaldı. Açıkçası USMNT, Peru karşısında işi oldukça kolay gösterdi. Bu, enerjik ve diri oynayan genç bir takımdı. İki golü de iki genç oyuncu attı. Tecrübeli isimler de kadroda kalmayı hak ettiklerine dair güçlü bir mesaj verdi. Tyler Adams bir kez daha bu oyuncu havuzundaki en iyi isim olabileceğini gösterdi. Sebastian Berhalter da değerini göstermeyi sürdürüyor. Görev tamamlandı.

Şimdi ise gözler, kuşkusuz daha büyük bir tehdit oluşturacak Şili'ye çevrildi. Onlar, üst üste Copa America kazanan takımdan bir on yıl uzaklaşmış durumda. Ancak bu hâlâ hücumda önemli kalite sunacak iyi bir ekip. Ve eğer USMNT ile ilgili bir endişe varsa, o da savunmadaki istikrarsızlıkları. Bu kez elimizde daha zorlu bir maç olabilir.

Peki şu anda tablo ne durumda? Peru galibiyeti, ikna edici bir zafere ihtiyaç duyan bir program için yeniden umut aşıladı mı? Ve Şili karşısında iyi bir sonuç ne olurdu? GOAL yazarları, ... The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları tartışıyor.