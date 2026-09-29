USMNT Rondo: Peru galibiyeti ne kadar büyüktü? Şili karşısında ne bekleyebiliriz? Ve Mathis Albert yıldız potansiyeline sahip mi?
İlki tamam, geriye üç maç kaldı. Açıkçası USMNT, Peru karşısında işi oldukça kolay gösterdi. Bu, enerjik ve diri oynayan genç bir takımdı. İki golü de iki genç oyuncu attı. Tecrübeli isimler de kadroda kalmayı hak ettiklerine dair güçlü bir mesaj verdi. Tyler Adams bir kez daha bu oyuncu havuzundaki en iyi isim olabileceğini gösterdi. Sebastian Berhalter da değerini göstermeyi sürdürüyor. Görev tamamlandı.
Şimdi ise gözler, kuşkusuz daha büyük bir tehdit oluşturacak Şili'ye çevrildi. Onlar, üst üste Copa America kazanan takımdan bir on yıl uzaklaşmış durumda. Ancak bu hâlâ hücumda önemli kalite sunacak iyi bir ekip. Ve eğer USMNT ile ilgili bir endişe varsa, o da savunmadaki istikrarsızlıkları. Bu kez elimizde daha zorlu bir maç olabilir.
Peki şu anda tablo ne durumda? Peru galibiyeti, ikna edici bir zafere ihtiyaç duyan bir program için yeniden umut aşıladı mı? Ve Şili karşısında iyi bir sonuç ne olurdu? GOAL yazarları, ... The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları tartışıyor.
Peru galibiyetinden en büyük çıkarımın ne?
Tom Hindle: Skorun düşündürdüğü kadar baskın olmasa da etkileyici bir performanstı. USMNT gençleri oynattı, genç forvetlerden goller buldu ve tecrübeli isimlerden de destek aldı. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var: Daha iyi bir takım, çok kötü savunmadaki bazı hataları cezalandırırdı. Yine de sağlam bir galibiyet.
Alex Labidou: ABD maça hafif favori olarak çıktı, ancak Orlando'daki 4-1'lik galibiyette ne kadar kendinden emin olduklarını görmek etkileyiciydi. Bu takımı onlarca yıldır izleyen biri olarak, 2026 Dünya Kupası'nın ilk iki maçı dışında, bu kadar özgür oynayan bir Amerikan takımını hatırlamak zor. Tüm bunlar cesaret verici çünkü Mauricio Pochettino büyük ölçüde gençlere yöneldi. Ve teknik direktör de bunu bizzat söyledi; bu, kendi altyapısından çıkan gençlerin kadronun kritik parçaları olmasını sağlayan MLS teknik direktörlerinin olumlu çalışmalarına işaret ediyor.
Ryan Tolmich: Belki de gençler hazır olmaya düşündüğümüzden daha yakın. Bazı hatalar vardı ama USMNT'deki tüm yeni yüzlerle birlikte cesaret verici birçok önemli işaret de görüldü. İyi bir Peru takımına karşı oynamak da bunu değerli kıldı, çünkü ilk sınavlarında hiçbiri seviyelerinin dışında görünmedi.
Cavan Sullivan yeniden ilk 11'de başlamalı mı?
TH: Evet. Eğer bu çocuk gerçekten sıradaki büyük umut ise, bunu kanıtlaması için ona mümkün olduğunca çok şans verin. Şili karşısında biraz dağınıktı; çok hareketli ve enerjikti ama kalite eksikti. Kısacası, biraz fazla çabalayan bir ergene çok benziyordu. Daha az hoşgörülü bir hakem, aptalca bir müdahale nedeniyle onu oyundan da atabilirdi.
AL: Bu zor bir soru ama Pochettino, takımın geri kalanında rotasyona gitse bile Sullivan'ı ilk 11'de başlatmak zorunda. 16 yaşındaki oyuncu umut veren bazı işaretler gösterdi ama genel olarak uluslararası oyuna alışmaya çalışan bir ergen gibi göründü; bu seviye, ortalama bir MLS maçından daha taktiksel ve daha incelikli. Özellikle de Pochettino salı günkü maçta gençlere yönelecekse, Sullivan'ın kenarda oturup çok fazla süre almaması yanlış bir mesaj verir.
RT: Şili'ye karşı mı? Muhtemelen hayır, sadece fikstür ve toparlanma süresi nedeniyle. Meksika'ya karşı mı? Neden olmasın? Temponun seviyesi çok ciddi şekilde artar ama bu noktada ne zararı var? En kötü ihtimalle iyi bir ders olur. En iyi ihtimalle ise Sullivan'ın bundan sonra daha fazlasına hazır olduğunun bir göstergesi olur.
Hangi genç ilk maç oyuncusu sizi etkiledi?
TH: Mathis Albert. Manşetleri Sullivan topladı ama Albert çok daha hareketliydi. Ve daha iyi bir ifade bulamadığımız için söyleyelim, aklına geleni deniyor. Bir parantez de Julian Hall için açmak gerek; daha büyük maçlar geldiğinde kendine yer bulabilmek için bir şeyler ortaya koyması gerekecek.
AL: Justin Ellis ve Julian Hall büyük övgüyü ve takdiri hak ediyor; burada net şekilde hesaptalar ama Albert için de birkaç söz etmek gerek. Onun üst düzeyde çok fazla görüntüsü yoktu ve Peru karşısında 30 dakikasını izledikten sonra Dortmund'un onda neden bu kadar çok şey gördüğü çok açık. Direkt oynuyor, çok iyi bir hıza sahip ve sahada kaldığı süre boyunca ABD'nin hücumda yaptığı neredeyse her olumlu işin içindeydi. Yıldız potansiyeli akıyor ve umarız ABD taraftarları salı günü ondan daha fazlasını görür.
RT: Albert'in fark yaratması sadece birkaç dakika sürdü. Sonradan bakınca faul ceza sahasının dışında olduğu için bunun muhtemelen penaltı olmadığı söylenebilir ama en çok cesaret veren şey o aksiyondu. Henüz 17 yaşında olsa da Albert, adam eksiltebilen ve rakiplerini rahatsız edebilen bir oyuncu. Gelişimini sürdürdükçe bu, ABD Milli Takımı grubu için çok büyük bir artı olabilir.
Hangi oturmuş ismin Şili karşısında büyük bir maça ihtiyacı var?
TH: Kesinlikle Yunus Musah olmalı. Dünya Kupası öncesindeki süreçte Pochettino'nun gözüne giremediği çok açıktı ve son 12 ay kadar sürede de yeterince futbol oynamadı. Orta sahada ortaya koyacağı iyi bir performans ona çok şey kazandıracaktır.
AL: Burada iki isim seçeceğim: Musah ve Auston Trusty. Musah birçok iyi şey yaptı ancak ne yazık ki son iki yılda USMNT ile yaşadığı bir miktar belirsiz durum nedeniyle, görünüşe göre her geçen gün daha da kalabalıklaşan bir pozisyonda yerini sağlamlaştırmak için gerçekten çok iyi bir maça ihtiyaç duyuyor. Trusty, Musah'ın yaşadığı tartışmalı duruma sahip değil ama o da stoperde forma için çok yoğun bir rekabetin içinde. Cumartesi günü ortalama bir performans sergiledi ve stoperde Chris Richards'ın yanında bir rolü garantilemek istiyorsa kendini daha net biçimde ortaya koyması gerekiyor.
RT: Musah'tan ve Musah konusunda hâlâ daha fazlasını görmemiz gerekiyor; o da kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışıyor. Peru karşısında bazı olumlu anlar vardı ama bunlar Musah'ın gerçekten geri döndüğünü doğrulamak için yeterli değildi. AC Milan'ın orta saha oyuncusu için bu kamp büyük önem taşıyor ve son maçta onu daha savunmacı bir rolde oynattıktan sonra Pochettino'nun onu bundan sonra nasıl kullanacağını görmek ilginç olacak.
Şili karşısında ne görmek isterdiniz?
TH: Biraz daha fazla kontrol. ABD, Peru karşısında etkileyiciydi ancak zaman zaman oldukça dengesizdi ve geçiş hücumlarında da savunmasız kaldı. Şili daha iyi bir takım ve ABD'nin galibiyetle ayrılabilmesi için topa sahip olurken biraz daha güven vermesi ve savunmada daha derli toplu olması gerekecek.
AL: Aynısından daha fazlası; hücumdaki özgüven ve güven veren oyun. Şili, Peru'dan daha güçlü bir takım ve ABD'ye kıyasla daha tecrübeli oyunculara sahip. Pochettino'nun takımı, özellikle daha genç bir grupla maça güçlü başlarsa, bu durum nöbet değişiminin gerçekten geldiğinin işareti olabilir ve sahanın her bölgesindeki yerlerin kapışmaya açık olduğunu gösterebilir.
RT: Aynısından daha fazlası. Bu çocukların oynamasına izin verin, hata yapsınlar ve gelişsinler. Peru karşısında çok fazla hata yoktu ama gelecekler, çünkü genç yaştaki futbolcuların doğası gereği durum bu. Bu hatalardan şimdi ders çıkarmak, Gold Cup'ta ya da Olimpiyatlar'da öğrenmekten daha iyi, bu yüzden bu maçta birkaçına daha ciddi süreler verin ve ne olacağına bakın.