Tablo artık biraz daha net.

Mauricio Pochettino hâlâ USMNT'nin teknik direktörü, ama aslında değil. Bu nedenle, onun ayrılışının ardından takımın nasıl bir görünüm alabileceğine dair bir fikir oluşmaya başladı. Öncelikle, Poch'un yerine düşünülen başlıca adaylardan biri olduğu söylenen Pep Guardiola'nın, teknik direktörlüğe bir yıl ara verme ihtiyacını gerekçe göstererek adaylar arasından çıktığı bildirildi.

Pep'e de hak vermek lazım. Buna hakkı var. Peki şimdi ne olacak? Listede hâlâ birkaç isim daha var (B.J. Callaghan, ne dersiniz?). Üstelik Poch'un ilgilenmesi gereken bir maç daha bulunuyor. ABD, Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Haiti'yi rahat geçti. Ancak oynanacak bir maç daha var.

Poch döneminin son günlerindeyken bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Görev süresinin bütünü için ne söyleyebiliriz? Guardiola gerçekten adaylar arasından çıktıysa ABD şimdi kime yönelecek? GOAL yazarları, Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları ele alıyor.