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USMNT Rondo 1-1GOAL

USMNT Rondo: Cavan Sullivan, Christian Pulisic'in yanında ilk 11'de başlamalı mı ve Mauricio Pochettino, Haiti ile oynanacak Uluslar Ligi maçı için en iyi 11'ini buldu mu?

ABD erkek milli takımının Haiti ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı için belirlenen kadro, Mauricio Pochettino’nun en iyi oyuncularının kimler olduğu konusunda daha net bir fikre sahip olduğunu düşündürüyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Pekâlâ, artık bu işi biraz daha ciddiye alma zamanı gelmiş olabilir. ABD Milli Takımı için 2026 yazının büyüsü çoktan geride kaldı. O Dünya Kupası, hafızalarda yer eden pek çok ana sahne oldu. Ancak artık o günlerin ışıltısı biraz soldu. Geriye yalnızca anılar kaldı. Bunların hiçbiri artık o kadar somut, hatta güncel bile değil.

    Şimdi ise gerçekten önem taşıyan, farklı türde maçlar var. Hayır, Uluslar Ligi Dünya Kupası değil. Ama ABD Milli Takımı tur atlamak için bu maçları kazanmak zorunda. Eleme usulü turnuvalar böyle işler. Teknik direktör Mauricio Pochettino da buna uygun bir kadro seçti. Christian Pulisic, Gio Reyna ve Folarin Balogun gibi önemli isimler kadroda. Geçen ay etkileyici performanslar sergileyen gençler de öyle. Bu kadro, “Kazanmak istiyoruz” mesajı veriyor.

    Peki, bu tercihlerde hata var mı? Örneğin Ricardo Pepi de kadroda olmalı mıydı? ABD'nin Haiti'ye karşı ilk maçı yarın oynanacak olsa ilk 11 nasıl olmalıydı? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bu ve başka soruları ele alıyor.

  • Kadroda en büyük sürpriz ne?

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun son kadro seçiminde birkaç sürpriz vardı.

    Tom Hindle: Gerçek anlamda sürpriz olmaması! Ürkütücü bir Amerikan tabiri kullanacak olursak Pochettino, yaklaşık son 18 aydır sürekli beklenmedik tercihler yapıyordu. Bu kadro ise, nasıl desem, normal görünüyor. Geçen ay iyi performans gösteren gençler yerlerini korudu. Kulüp düzeyinde pek iyi oynamamış olsalar bile her zaman güvenebileceğiniz oyuncular da kadroya döndü. Bu, “güvendiğin oyuncularla birkaç maç kazan” kadrosu. Pochettino şimdiye kadar bunu yapmaya pek yanaşmamıştı.

    Ryan Tolmich: Gençlerden bu kadar çoğunun kadroya girmesi. Aynı dönemde bir U23 kampı da düzenlendiği için son kamptaki genç oyuncuların çoğunun Olimpiyat takımına gideceği düşünülüyordu. Cavan Sullivan ve Julian Hall gibi bazılarının kalması elbette muhtemel görünüyordu, ancak Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre ve Adri Mehmeti'nin de yerlerini koruması şaşırtıcı. Bu, Pochettino'nun onlara büyük değer verdiğini gösteriyor. İleride U23 takımında görev almaları hâlâ mümkün olsa da A takım kadrosu için de değerlendirildiklerini ortaya koyuyor.

    Alex Labidou: Pochettino bu seçimde büyük ölçüde beklenen isimlere yöneldi, ancak Santiago Castañeda ve Bryan Reynolds'a da dikkat çekmek gerek. Castañeda henüz fazla tanınmayan ama yükselişte olan bir yetenek. Reynolds ise azmin nasıl karşılık bulabileceğinin gerçek bir örneği. Roma'da kendisinden beklentiler çok büyüktü, ancak José Mourinho yönetiminde oynamanın ona uygun olmayacağını herkes tahmin edebilirdi. Birkaç kez kiralık olarak farklı takımlarda oynayıp Belçika'da özgüvenini yeniden kazandıktan sonra şimdi Fransa'da parlıyor ve savunmada bir yer için takımın değişmez isimlerinden Mark McKenzie'yi geride bırakmış görünüyor.

  • Kadro dışında bırakılan en önemli isim kim?

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    Joe Scally'nin sezona güçlü başlangıcının kadroya alınmasını haklı çıkarmaya yeteceği düşünülüyordu.

    TH: Var mı ki? USMNT'nin oyuncu havuzuna bakıp bu kadroya alınmamış, gerçekten fark yaratabilecek tek bir oyuncu gösterebilir misiniz? Belki Ricardo Pepi'nin adı anılabilir. Ancak o da sakatlıktan yeni döndü ve yeniden gol ritmini bulmaya çalışıyor. Joe Scally, hamstringleri zorlamamak adına savunmaya biraz daha derinlik katabilirdi. Belki Yunus Musah da düşünülebilir. Ama bunun dışında kadro iyi seçilmiş.

    RT: Bu isim açıkça Joe Scally. Şu anda inanılmaz formda ve hep eleştirildiği konuda, hücumda, gelişim gösteriyor. Pochettino genellikle kulüplerinde beklentilerin üzerine çıkan oyuncuları ödüllendirdi, ancak Scally bu kez davet almadı. Şimdi önündeki zorluk, bunun yalnızca formda olduğu bir dönemden ibaret olmadığını, gerçekten geliştiğini göstermek. Bunu başarırsa çok geçmeden geri dönecektir.

    AL: McKenzie'nin kadro dışında kalması ne kadar dikkat çekici olsa da Ricardo Pepi'yi seçelim. Sakatlıktan döndü ve formda, buna rağmen bu kadroda yine yer bulamadı. Evet, Pochettino'nun sakatlıktan yeni dönen oyuncuları kadroya almadığı örnekler var, ancak PSV'li yıldız Julian Hall ve Justin Ellis gibi oyuncuların da gerisine düşüyor gibi görünüyor. Ne yazık ki bu, Pepi'ye bazen en önemli meziyetin oynayabilecek durumda olmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

  • Folarin Balogun, sezona zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen kadroya alınmayı hak ediyor mu?

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    ABACAPRESS

    Folarin Balogun'un bu sezon şu ana kadar aldığı süreler istikrarsızlık gösterdi.

    TH: Karar düşündüğünüzden biraz daha zor, ama genel olarak evet. Hâlâ ABD millî takımının elindeki en yetenekli forvet. Son derece karmaşık bir yazın ardından biraz zorlanmış olsa da, kadro için yine de değerlendirilmesi gerekiyor.

    RT: Kesinlikle. ABD millî takımı, oyuncuların form durumuna bakıp bariz yetenekleri göz ardı edebilecek kadar güçlü değil. Onun kadar iyi bir oyuncu, sağlıklı olduğu sürece millî takım kampında yer alır. Genel olarak mesele bu kadar basit.

    AL: Evet, Balogun, Dünya Kupası'nda ABD'nin tartışmasız en iyi oyuncusu olduğu için biraz zorlanması mazur görülebilir. Ancak Pochettino, kadroda yer almanın ilk 11'de başlamayı garanti etmediğini açıkça belirtmeli. Hall kampa daha hazır gelirse eylülde gördüğümüz yaklaşıma neden devam edilmesin?

  • Pochettino aynı sistemi kullanmaya devam ederse ABD Erkek Milli Takımı sahaya nasıl dizilmeli?

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    Action Plus

    Gio Reyna, geçen ay oynanan birkaç hazırlık maçında etkileyici bir performans sergiledi ve ilk 11’deki yerini garantilemek için yeterince iyi oynamış olabilir.

    TH: Diziliş 4-2-3-1 olmalı. Şöyle bir kadro: Matt Freese; Freeman, Richards, Trusty, Robinson; Adams, McKennie; Pulisic, Reyna, Sullivan; Balogun. Yine de Pochettino'nun Malik Tillman'a ilk 11'de yer açmanın bir yolunu araması oldukça muhtemel.

    RT: Orta saha oyuncularını nasıl konumlandırdığınıza bağlı olarak 4-3-3 veya 4-2-3-1 uygun görünüyor. Bir kanatta Pulisic, diğerinde Sullivan veya Reyna olacak; orta saha ise yine Adams, McKennie ve Tillman üzerine kurulacak. İlk 11'in tamamı şöyle olmalı:

    Kochen, Robinson, Trusty, Richards, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Sullivan, Balogun

    Bu kadro, sahaya sürülebilecek en güçlü ilk 11'e yakın ve bu kampta böyle oynamak mantıklı olur.

    AL: 4-2-3-1 dizilişinde Kochen, Freeman, Trusty, Richards, Robinson, Berhalter, Adams, Tillman, Pulisic, Reyna, Balogun.

  • Bu kadro, Uluslar Ligi hakkında ne söylüyor?

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    Sports Press Photo

    Pochettino'nun kadro tercihi, ideal 11'ine dair bir fikri olduğunu düşündürüyor.

    TH: Bu maçın ciddiye alındığını gösteriyor! Kadroya alınması biraz şaşırtıcı olan birkaç oyuncu dışında burada deneme yok. Evet, bu kazanmak isteyeceğiniz bir çeyrek final. Pochettino’nun genç oyunculardan oluşan bir kadroyla güçlükle galip gelmeye niyeti yok. Bunun yerine, en iyi kadrosunun en iyi futbolunu sergilemesi için bir fırsat olarak görüyor.

    RT: ABD’nin turnuvayı ciddiye aldığını, ancak bu döneme aynı zamanda yeniden yapılanma süreci olarak yaklaştığını gösteriyor. Bu, kazanmanın zorunlu olduğu bir Dünya Kupası eleme maçı olsaydı takımda muhtemelen bu kadar çok genç oyuncu olmazdı. Ama öyle değil; bu, Uluslar Ligi. Dolayısıyla o maçlar için iyi bir prova ve son kampta bu fırsatı hak eden oyuncular için önemli bir üst seviye sınavı.

    AL: Pochettino bu turnuvayı açıkça değerli görüyor ve bunlar hazırlık maçı değil. Unutmayalım: ABD, onun yönetiminde ilk kez bu turnuvayı kazanamadı. Kupayı geri alma zamanı geldi ve ABD burada açık ara favori olmalı. Turnuva ayrıca ilerideki eleme maçları ve Altın Kupa için de faydalı bir hazırlık niteliğinde.