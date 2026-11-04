Pekâlâ, artık bu işi biraz daha ciddiye alma zamanı gelmiş olabilir. ABD Milli Takımı için 2026 yazının büyüsü çoktan geride kaldı. O Dünya Kupası, hafızalarda yer eden pek çok ana sahne oldu. Ancak artık o günlerin ışıltısı biraz soldu. Geriye yalnızca anılar kaldı. Bunların hiçbiri artık o kadar somut, hatta güncel bile değil.

Şimdi ise gerçekten önem taşıyan, farklı türde maçlar var. Hayır, Uluslar Ligi Dünya Kupası değil. Ama ABD Milli Takımı tur atlamak için bu maçları kazanmak zorunda. Eleme usulü turnuvalar böyle işler. Teknik direktör Mauricio Pochettino da buna uygun bir kadro seçti. Christian Pulisic, Gio Reyna ve Folarin Balogun gibi önemli isimler kadroda. Geçen ay etkileyici performanslar sergileyen gençler de öyle. Bu kadro, “Kazanmak istiyoruz” mesajı veriyor.

Peki, bu tercihlerde hata var mı? Örneğin Ricardo Pepi de kadroda olmalı mıydı? ABD'nin Haiti'ye karşı ilk maçı yarın oynanacak olsa ilk 11 nasıl olmalıydı? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bu ve başka soruları ele alıyor.