Dört maç, dört galibiyet, görev tamam, değil mi? Tabii tabii... USMNT'nin eylül/ekim dönemine yayılan genişletilmiş kampında eleştirilecek çok fazla şey bulmak zor. Teknik direktör Mauricio Pochettino burada birkaç risk aldı; birçok genç oyuncuyu kadroya çağırdı, bazı büyük isimleri dışarıda bıraktı ve kazanmaktan çok oyuncu gelişimine odaklı görünen bir kadro seçti.

Ortaya çıkan tablo, başından beri doğru tercihi yaptığını gösterdi. Gençler son derece etkileyiciydi. Julian Hall, USMNT formasıyla çıktığı ilk üç maçta gol attı. Cavan Sullivan ise hemen hazır olduğunu gösterdi. Her zamanki güvenilir isimler olan Chris Richards, Tyler Adams ve Antonee Robinson da üzerlerine düşeni yaptı. Evet, bunlar hazırlık maçları. Hayır, aslında hiçbir şey ifade etmiyorlar. Ama Pochettino burada birkaç şey öğrendi ve bir sonraki Dünya Kupası'na daha dört uzun yıl varken, bu fazlasıyla başarı gibi görünüyor.

Peki bir şey değişti mi? ABD kasımda farklı mı görünecek? Ve yarın gerçek hayatta önemli bir futbol maçı olsa, Pochettino'nun en iyi 11'i nasıl olurdu? GOAL yazarları, bir başka The Rondo bölümünde bunu masaya yatırıyor.