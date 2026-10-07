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Rondo 1-1GOAL

USMNT Rondo: Bu, Mauricio Pochettino'nun en iyi kampı mıydı? Cavan Sullivan tam zamanlı ilk 11'e hazır mı? Ve hangi Dünya Kupası ilk 11 oyuncusunun yeri tehdit altında?

Pochettino, olaylı geçen sonbahar kampından çok şey öğrendi ve bundan sonrası için kendisine çok sayıda olumlu seçenek sundu.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Dört maç, dört galibiyet, görev tamam, değil mi? Tabii tabii... USMNT'nin eylül/ekim dönemine yayılan genişletilmiş kampında eleştirilecek çok fazla şey bulmak zor. Teknik direktör Mauricio Pochettino burada birkaç risk aldı; birçok genç oyuncuyu kadroya çağırdı, bazı büyük isimleri dışarıda bıraktı ve kazanmaktan çok oyuncu gelişimine odaklı görünen bir kadro seçti.

    Ortaya çıkan tablo, başından beri doğru tercihi yaptığını gösterdi. Gençler son derece etkileyiciydi. Julian Hall, USMNT formasıyla çıktığı ilk üç maçta gol attı. Cavan Sullivan ise hemen hazır olduğunu gösterdi. Her zamanki güvenilir isimler olan Chris Richards, Tyler Adams ve Antonee Robinson da üzerlerine düşeni yaptı. Evet, bunlar hazırlık maçları. Hayır, aslında hiçbir şey ifade etmiyorlar. Ama Pochettino burada birkaç şey öğrendi ve bir sonraki Dünya Kupası'na daha dört uzun yıl varken, bu fazlasıyla başarı gibi görünüyor.

    Peki bir şey değişti mi? ABD kasımda farklı mı görünecek? Ve yarın gerçek hayatta önemli bir futbol maçı olsa, Pochettino'nun en iyi 11'i nasıl olurdu? GOAL yazarları, bir başka The Rondo bölümünde bunu masaya yatırıyor.

  • Kanada maçından çıkarılacak en büyük ders ne?

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    Icon Sportswire

    Pochettino, salı gecesi USMNT'yi üst üste dördüncü galibiyetine taşıdı.

    Tom Hindle: Futbol çok dağınık olabilir ve bu bazen sorun değildir! Gerçek futbol izlemeyi sevenler için biraz kasvetli bir maçtı (iki takım toplamda sadece dört isabetli şut çekti). Ancak USMNT, çok etkileyici bir futbol oynamamasına rağmen işi bitirdi ve bunun kötü bir şey olduğu kesinlikle söylenemez.

    Ryan Tolmich: Milli maçlar çok zor geçebilir ve bu normal olacak. İlk iki maç heyecan vericiydi. Üçüncüsü tek taraflıydı. Bu maç ise başa baş, fiziksel ve yer yer düpedüz çirkindi. USMNT buna rağmen galibiyeti aldı. Tecrübeli oyuncular için bu önemli bir artı. Yeni gelenler içinse bu bir dersti ve kampın geri kalanının seviyesi düşünüldüğünde kusursuz bir dersti.

    Alex Labidou: Bana bu kadar genç bir USMNT kadrosunun Peru, Şili, Meksika ve Kanada karşısında dörtte dört yapacağını ve bunu yaparken büyük ölçüde etkileyici bir futbol oynayacağını söyleseydiniz, şaşırırdım.

    Dünya Kupası sonrası ilk kamp çoğu zaman bir sıfırlanma gibi hissettirir; teknik direktörler yeni yetenekleri takıma katar ya da yeni teknik direktörler fikirlerini hayata geçirmeye başlar. Bu yüzden Pochettino'yu tutmak çok önemliydi: Artık Dünya Kupası döngüsünün başından itibaren yaklaşımını tam anlamıyla oturtmak için gerekli alana sahip. Son iki haftada bunun işlediğini gördük, Kanada karşısındaki temkinli final daha fazla direnç gerektirmiş olsa bile.

  • Sizi en çok hangi genç oyuncu etkiledi?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Birkaç heyecan verici performansla Sullivan, ABD formasıyla daha önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu kanıtladı.

    TH: Açık ara Sullivan. Hall hareketli bir performans sergiledi ve hem kenarda hem de merkezde oynayarak ciddi bir çok yönlülük gösterdi. Ama Sullivan, basitçe, geri kalanların çok üzerinde. Hazır.

    RT: Kamp boyunca mı? Hall elbette övgüyü hak ediyor ama Sullivan da öyle. Mesele sadece nasıl oynadığı değildi, her şeyi nasıl karşıladığıydı da. Diğer yeni gelenlerden farklı şekillerde ilgi odağı üzerindeyken, görünüşe göre tüm bunları son derece rahat karşıladı ve sonunda da seviyesini ana uyarlayıp yükseltti. Kalitesi ortadaydı ama bu kampta onun zihniyeti hakkında daha fazlasını öğrendik.

    AL: Sullivan, rahatlıkla. Ama Brooklyn Raines ve Mathis Albert da övgüyü hak ediyor, Albert Kanada'ya karşı sessiz bir maç çıkarmış olsa da.

    Raines'in en iyi rolü hâlâ açık bir soru: Ceza sahaları arasında gidip gelen bir orta saha mı, yoksa Tyler Adams tarzında daha çok bir ön libero mu? Her iki durumda da değeri çok net. Albert'ın tavanı da ABD oyuncu havuzundaki herkes kadar yüksek.

  • Hangi Dünya Kupası ilk 11 oyuncusu yerini kaybetme konusunda endişelenmeli?

    Sergino Dest, USMNT
    GOAL

    Sergino Dest Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiledi, ancak sağ bekte Alex Freeman'ın ortaya çıkışı onun yerini tehdit altına sokacak

    TH: Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson ya da Folarin Balogun dışında herkes. EVET, Christian Pulisic'i de bu listeye dahil ediyoruz. Bu artık gerçekten çok iyi bir grup ve USMNT'nin çok fazla derinliği olmasa bile, maçlar önem kazanmaya başladığında Pochettino'nun güvenebileceği 16-20 oyuncusu var. Bu küçümsenecek bir şey değil.

    RT: Sergino Dest'in ilk 11'deki yeri büyük tehlikede. Alex Freeman artık sağ bekte yerini sağlamlaştırdı ve onun şu anda takımın en iyi oyuncularından biri olduğunu da savunabilirsiniz. Bu arada yeni nesilde, Dest'in Dünya Kupası ilk 11'inde kapladığı yeri alabilecek birden fazla heyecan verici kanat oyuncusu var. Dest hiçbir yere gitmiyor çünkü oyunu eşsiz, ancak artık büyük ihtimalle ilk 11 oyuncusu değil, kulübe seçeneği olarak görülüyor.

    AL: Bu aşamada kaleci, hâlâ tartışmaya açık tek ilk 11 pozisyonu gibi görünüyor. Matt Freese bu kampta sadece bir devre oynadı, yedeklerinden birkaçı ise etkileyici performans sergiledi; özellikle Diego Kochen.

    Bunun ötesinde, daha büyük sorular kadro derinliğiyle ilgili. Julian Hall'un öne çıkan kampının ardından Ricardo Pepi hâlâ 2 numaralı santrfor pozisyonunu garanti etmiş durumda mı? Bu da kasımdaki kampı özellikle ilgi çekici hâle getirecek.

  • Bu, Mauricio Pochettino'nun en iyi kampı mıydı?

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    Icon Sportswire

    Pochettino, ekim kampında oyuncu havuzunu genişletti ve artık elinde çok daha fazla seçenek var.

    TH: Açık ara. Dünya Kupası adeta kendi evreninde var oluyor. Evet, bir plan vardı. Evet, iyi bir hava vardı. Evet, ABD iyi bir performans ortaya koydu. Ama bu, bir kampın saman aleviydi. Artık bunun pek de önemi yok. Ama bu, kesinlikle öyle değil. Oyuncu havuzunu gerçek anlamda genişletip dört maç kazanmak mı? Bingo.

    RT: Pek çok açıdan, evet. Sonuçlar sonuçtur ve elbette önemlidir. Daha da önemlisi gelişim. Yeni çocuklar için ne bir uyum süreci vardı ne de ciddi büyüme sancıları, bu da Pochettino'nun her şeyi doğru yaptığı anlamına geliyor. Doğru zamanda doğru oyuncular için doğru fikirlere sahipti, bu yüzden sonuçlar da böyle göründü.

    AL: Bunu onun en iyi kampı olarak nitelendirmem ama kesinlikle en eğlencelisiydi. Bunu, basın toplantıları ve maç sonu röportajları üzerinden, uzaktan bile hissedebiliyordunuz.

    Pochettino, Southampton günlerinden Chelsea'de Cole Palmer ile yaptığı çalışmaya kadar genç yetenekleri geliştirme üzerine itibarını inşa etti. Elinin altında en umut verici 13 genç Amerikalı varken üzerinde çalışacak çok şeyi vardı. Oyuncuları işin içine katmak için taktiklerinde değişikliğe gitme isteğinde onun heyecanını görebiliyordunuz.

    Dünya Kupası'ndan sonraki ilk kamp çoğu zaman dipnot olarak kalır. Bu kamp ise Arjantinli teknik adam için anlamlı bir yapı taşı gibi hissettirdi.

  • USMNT’nin yarın mutlaka kazanması gereken bir maçı olsa ve herkes hazır durumda olsa, senin ilk 11’in nasıl olurdu?

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    STEINSIEK.CH

    Bir dizi kilit oyuncu, yerlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir

    TH: İşte geliyor... Matt Freese (zar zor), Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. Malik Tillman ile Julian Hall'u dışarıda bırakmak acımasızca.

    RT: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Balogun, Sullivan.

    AL: Bu zor bir tercih, ama işte geliyor: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Berhalter, Tillman; Pulisic, Balogun, Dest.