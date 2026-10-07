ST. PAUL -- ABD Erkek Milli Takımı'nın bu milli maç dönemindeki ilk üç karşılaşmasıyla kıyaslandığında, Kanada ile oynanan mücadelede daha az heyecan vardı. Belirleyici anı Justin Ellis yarattı.

Orlando City'nin yıldızı, erken yaşadığı sakatlığı atlatarak maçın tek golünü attı. Eski Orlando City öne çıkanlarından Alex Freeman'ın 29. dakikada yaptığı ortayı ağlara gönderen oyuncu, ilk 11'de başladığı maçlardaki ikinci golünü kaydetti.

USMNT önceki maçlarında dört, dört ve üç gol atmıştı. Kanada karşısında ise fiziksel geçen bu rekabet maçında öne çıkan anlar azdı ve oyun nadiren ritim buldu. Tek gol yeterli oldu.

ABD bu zorluğun üstesinden geldi ve en yakın rakiplerine karşı üst üste galibiyetler de dahil olmak üzere dört maçta dört galibiyet alarak 1-0 kazandı.

Ellis'in golü, bu kampta eksikliği hissedilmeyen genç golcüler temasını sürdürdü. USMNT'nin ilk 11'inde de genç oyuncu eksikliği yoktu. 21 yaşındaki Brooklyn Raines orta sahada maça başlarken, 17 yaşındaki Mathis Albert hücumda Ellis'e katıldı. Bir de Brian Schwake vardı; kalede 90 dakikanın tamamında oynadı ve ilk kez ilk 11'de başladığı maçta gol yemeden tamamladı.

Şimdi USMNT dağılacak. Hem genç hem de tecrübeli yıldızlar kulüplerine dönecek. Bazıları kasımda geri döecek, bazıları ise dönmeyecek. Mauricio Pochettino'nun bundan sonra ne yapacağını göreceğiz. Ancak USMNT, bu kampta önüne çıkan her zorluğun üstesinden geldi; buna şimdiye kadarki en zoru olan bu son sınav da dahil.

GOAL Allianz Field'daki USMNT galibiyetinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...