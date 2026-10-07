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USMNT GFX 1-1GOAL

USMNT kazananları ve kaybedenleri: Justin Ellis sakatlığa rağmen işi bitirdi, Alex Freeman parladı, Jesse Marsch'ın Kanada'sına karşı alınan zorlu galibiyette Yunus Musah zorlandı

Justin Ellis'in galibiyet golü, kusursuz geçen dört maçlık dönemi taçlandırdı; Alex Freeman etkileyici bir performans sergiledi ve Cole Campbell sonunda ilk maçına çıktı. Ancak Yunus Musah, Mauricio Pochettino'nun takımında yerini bulmakta zorlandı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • ST. PAUL -- ABD Erkek Milli Takımı'nın bu milli maç dönemindeki ilk üç karşılaşmasıyla kıyaslandığında, Kanada ile oynanan mücadelede daha az heyecan vardı. Belirleyici anı Justin Ellis yarattı.

    Orlando City'nin yıldızı, erken yaşadığı sakatlığı atlatarak maçın tek golünü attı. Eski Orlando City öne çıkanlarından Alex Freeman'ın 29. dakikada yaptığı ortayı ağlara gönderen oyuncu, ilk 11'de başladığı maçlardaki ikinci golünü kaydetti.

    USMNT önceki maçlarında dört, dört ve üç gol atmıştı. Kanada karşısında ise fiziksel geçen bu rekabet maçında öne çıkan anlar azdı ve oyun nadiren ritim buldu. Tek gol yeterli oldu.

    ABD bu zorluğun üstesinden geldi ve en yakın rakiplerine karşı üst üste galibiyetler de dahil olmak üzere dört maçta dört galibiyet alarak 1-0 kazandı.

    Ellis'in golü, bu kampta eksikliği hissedilmeyen genç golcüler temasını sürdürdü. USMNT'nin ilk 11'inde de genç oyuncu eksikliği yoktu. 21 yaşındaki Brooklyn Raines orta sahada maça başlarken, 17 yaşındaki Mathis Albert hücumda Ellis'e katıldı. Bir de Brian Schwake vardı; kalede 90 dakikanın tamamında oynadı ve ilk kez ilk 11'de başladığı maçta gol yemeden tamamladı.

    Şimdi USMNT dağılacak. Hem genç hem de tecrübeli yıldızlar kulüplerine dönecek. Bazıları kasımda geri döecek, bazıları ise dönmeyecek. Mauricio Pochettino'nun bundan sonra ne yapacağını göreceğiz. Ancak USMNT, bu kampta önüne çıkan her zorluğun üstesinden geldi; buna şimdiye kadarki en zoru olan bu son sınav da dahil.

    GOAL Allianz Field'daki USMNT galibiyetinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Justin Ellis

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    Ellis, belirgin bir sakatlığa rağmen oynayıp transfer dönemindeki ikinci golünü attı ve ABD Milli Takımı'nı Kanada karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı.

    İlk yarının ortalarında gelen sert bir faulün ardından Ellis uzun süre yerde kaldı. Kenara doğru aksayarak gitti ve birkaç dakika sonra aksayarak sahaya geri döndü. Sonrasında da hiçbir zaman yüzde 100 görünmedi.

    Yine de golünü attı; görünürdeki sakatlık bile onun gol tabelasına yazılmasına engel olamadı.

    Ellis'in golü tam anlamıyla saf bir mücadele örneğiydi; arka direkte doğru koşuyu yapıp Alex Freeman'ın ortasını ağlara gönderdi. Kutlamalar biraz sönük kaldı, çünkü Ellis'in köşe bayrağına doğru depar atması pek mümkün değildi. Yine de ilk yarı boyunca mücadeleyi bırakmadı, ABD Milli Takımı'nın 1-0 öne geçmesini sağladı ve takım devreye kadar bu üstünlüğünü korudu.

    Bu gol, aranın ardından Ellis'in ikinci golü oldu; bu da artık Orlando City'deki A takım kulüp gollerinin iki katı kadar ABD Milli Takımı A Takımı golü olduğu anlamına geliyor. Hücum hattındaki dinamizmi hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak fileleri bulma becerisi sorgulanıyordu. Şimdi ise bunu gerçekten yapabildiğini, üstelik bunun canını yaktığı anlarda bile o gol vuruşuna sahip olduğunu gösteriyor.

  • KAYBEDEN: Steven Madrigal

    Steven Madrigal referee
    Getty

    Madrigal, USMNT'nin Kanada ile oynadığı maçta gereksiz yere gündem oldu.

    Rekabetin doğası gereği maçın fiziksel geçmesi sürpriz değildi. Ancak bu tür fiziksel maçları kontrol altında tutmanın yolları vardır ve hakem Steven Madrigal bunu yapmak adına pek bir şey yapmadı.

    Neyse ki maç hiçbir zaman gerçekten çığırından çıkmadı, ancak oldukça kopuktu. Örneğin USMNT, ilk yarıda 13 faule maruz kaldı. Bu, Dünya Kupası elemelerinde 2012'de Guatemala'ya karşı oynanan bir maçtan bu yana bir ilk yarıdaki en yüksek sayıydı. Faul sayısının bu denli fazla olması oyunun ritmini bozdu, ancak faul kararlarındaki asıl tutarsızlık da hakemin sınırı nerede çizdiği konusunda kafa karışıklığı yarattı.

    Elbette oyuncular da fiziksel temas konusunda o çizgide oynamaya çalıştıkları için biraz suçlu, ancak maçı kontrol etmek hakemin görevi. Madrigal bunu başaramadı.

  • KAZANAN: Alex Freeman

    imago-sport-1084222500.jpg
    Icon Sportswire

    Freeman, Kanada karşısında iki yönlü katkı vererek Ellis'in galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu ve USMNT'nin 1-0'lık galibiyetinde Jacob Shaffelburg'u etkisiz tuttu.

    Her maçta daha iyiye gidiyor ve bu maçta da çok ama çok iyiydi.

    Elbette maçın öne çıkan anı asistiydi; çünkü bu, Freeman'ın hücuma çıkarken ne kadar tehlike yaratabildiğinin bir örneğiydi. Hücuma büyük ivme kazandırma becerisi, onu en başta ABD Milli Takımı'nın radarına sokan özelliğiydi; zira MLS'teki çıkışı hücum yetenekleriyle şekillenmişti. Bunlar hiçbir zaman soru işareti olmadı, ancak gelişmeye devam ediyor.

    Artık ABD Milli Takımı topa sahip olduğunda Freeman daha da agresifleşiyor, tehlikeli bölgelerde top istiyor ve oralardan rahatlıkla çıkıyor. ABD Milli Takımı topa sahip olmadığında ise savunmada üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor. Sık sık Freeman'la eşleşen Kanada'dan Jacob Shaffelburg, oyunun iki yönünde de hiçbir şansa sahip değildi. Freeman böyle oynadığında çok az oyuncu ona karşı koyabilir.

  • Kaybeden: Yunus Musah

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    Icon Sportswire

    Musah, Milan’daki formunu ABD Milli Takımı’nın Kanada galibiyetine taşımakta zorlandı ve geniş alanda oynadığı rolde rahatsız göründü.

    Musah, son birkaç ayda Milan'da merkez orta saha olarak kalitesini gösterdi. Ancak Pochettino'nun bu kampta onu oynattığı çeşitli rollerde hiçbir zaman öne çıkamadı; bu maç ise en kafa karıştırıcı performansı oldu.

    2022 Dünya Kupası gazisi, salı günü sık sık kanatta konumlandırıldı ve sahada kaldığı 45 dakika boyunca hiç rahat görünmedi. 11 pasının sadece sekizini tamamladı ve isabet ettiremediği üç pasın tamamı da oldukça dikkat çekiciydi. Musah, maç boyunca temponun yarım adım gerisinde kaldı ve bu da kısmen ABD hücumunun neden bu kadar durağan olduğunun açıklamasıydı.

    Milan'da cevaplamış gibi göründüğü pek çok şeye rağmen, uluslararası seviyede Musah hakkında hâlâ çok fazla soru işareti var. USMNT'deki yerini yeniden kazanmak için mücadele ederken, bu kamp ve bu maç bu sorulara cevap vermek adına pek bir şey yapmadı.


  • KAZANAN: Cole Campbell

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    Campbell'ın sabrı, kampını bir sakatlığın aksatmasının ardından ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk maçına Kanada karşısında çıktığında karşılığını buldu.

    Bekleyiş uzundu ama yüzündeki gülümsemeye bakılırsa, Campbell için buna değdi.

    İkinci yarıda oyuna girmesiyle Campbell, sahaya çıkan 13. ve son kez A milli formayı giymemiş oyuncu oldu. Campbell, kamp boyunca kendisini zorlayan hafif bir sakatlık nedeniyle herkesten daha uzun süre beklemek zorunda kaldı, ancak 61. dakikada sonunda sırası geldi. Pochettino'nun sarılmasıyla oyuna giren Campbell, beklediğinden daha uzun süre beklediği ABD Milli Takımı debutunu yaptı.

    Performansın kendisi ise çok dikkat çekici değildi. Topla çok fazla buluşmadı ve Elversberg'de Bundesliga'da çıkış yapmasını sağlayan hücum becerilerini sergileme fırsatı bulamadı. Yine de önemli olan, ülkesi adına sahaya çıktığı o anı yaşamasıydı.

    Kolay geçmeyen bir milli ara yaşayan bir oyuncu için bu, bir ödül gibi hissettirecektir ancak sonunda buna değdi çünkü Campbell resmen ABD Milli Takımı oyuncusu oldu.