USMNT kazananları ve kaybedenleri: Cavan Sullivan tarihe geçti, Julian Hall ise yükselişini sürdürdü; Mauricio Pochettino'nun yeni nesli Meksika'yı ezip geçti
GLENDALE, Arizona -- Peru galibiyeti etkileyiciydi. Şili maçı da öyle. Peki ya Meksika? ABD Erkek Milli Takımı'nın gençleri onlara karşı nasıl bir performans sergileyecekti? Bu tutkuyu kaldırmaya hazırlar mıydı? Bu ateşi? Bir rekabete hazırlar mıydı?
Hazırlardı. Meksika ise değildi. İlk 11'deki en genç oyuncunun sahneye çıktığı maçta, USMNT'nin yeni nesli en büyük rakibini, yıllarca yeniden izlenecek anlarla dolu gösterişli bir galibiyetle ezip geçti.
İlk golü Julian Hall attı, ikinciyi Cavan Sullivan kaydetti, ABD'nin hücumdaki yıkımını ise Malik Tillman üçüncü golle tamamladı ve Amerikalılar 10 kişi kalan Meksika karşısında rahat bir galibiyete uzandı. Maç "Çöldeki Düello" olarak etiketlenmişti ama ortada düello yoktu; bu, gençlerin başrolde olduğu ağır bir üstünlüktü.
Elbette Hall bu kamp dönemi boyunca takımlara kök söktürüyor; artık üç maçta üç golü var. Sullivan da ona katıldı ve uzaktan attığı ilk golle, USMNT tarihinde uzun süre yaşayacak bir özet görüntü ve anı yarattı. Bir de Tillman vardı; Meksika'nın savunmadaki üçüncü konsantrasyon kaybını cezalandırarak tuz biber ekti.
Döngünün bu kadar erken bir dönemindeki hazırlık maçını bağlama oturtmak çoğu zaman zordur. Önümüzdeki birkaç yılda oynanacak çok daha fazla şey ve ufukta çok daha büyük maçlar var. Ancak USMNT için bu büyük hissettirdi. Bu, bir geliş gibi hissettirdi ve belki de CONCACAF'ın en eski rekabetinin en yeni üyelerinin öncülüğünde dengelerin değişmeye başladığını gösterdi.
KAZANAN: Cavan Sullivan
Sullivan ilk golünü nasıl atarsa atsın, muhtemelen yıllarca yeniden izlenecek bir gol olacaktı. Pek çok kişinin olabileceğini düşündüğü oyuncu olursa, ilk golü hem 17 yaşındaki genç yıldız hem de ABD Erkek Milli Takımı için bir şeylerin başlangıcına işaret edecek.
Ancak Sullivan, golün kendisinin de öne çıkan anlara girecek nitelikte olmasını sağladı. Kariyerine başlama biçimi buysa, bu iş eğlenceli olabilir.
Sullivan'ın ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk golü, kaleci Raul Rangel'in ceza sahasının oldukça dışında yaptığı kötü bir pası değerlendirmesiyle uzak mesafeden geldi. Rangel kalesini terk etmişken Sullivan, bu rekabette uzun süre hatırlanacak bir golle sihrini konuşturdu. Bu gol ayrıca 17 yaşındaki oyuncuyu ABD Erkek Milli Takımı tarihinin en genç golcüsü yaptı ve sadece birkaç gün önce Mathis Albert tarafından kırılan rekoru geride bıraktı.
Bu anı unutulmaz kılan unsurlardan biri de sevinciydi. Golün ardından Sullivan köşe bayrağına doğru fırladı, ardından ABD Erkek Milli Takımı'ndan takım arkadaşları etrafını sardı. Yumruklarını sıktı, armayı öptü ve ikinci bir alkış için öne doğru itildi. Hiç şüphe yok, bu buna layık bir goldü.
Sullivan sahneye çıktı ve bunun yaşandığı gün olarak hatırlanacak gün de bu olacak.
KAYBEDEN: Raul Rangel
Rangel, hem Meksika hem de Chivas formasıyla, bu yazki Dünya Kupası da dahil olmak üzere zaman zaman iyi anlar yaşadı. Peki bu maç? Bu maç kötüydü. Kaleci, ABD Milli Takımı'nın üç golünün ikisinde hatalıydı; bunlardan biri basit, diğeri ise çarpıcıydı.
İlki, ABD Milli Takımı'nın 17 paslık uzun bir sekansının ardından geldi ancak Meksika'nın pozisyonu kontrol ettiği görülüyordu. Gio Reyna'nın alanı çok azdı ve bu da onu çizginin dibinden orta yapmaya zorladı. Pozisyon ilk bakışta zararsız görünüyordu ama öyle olmadı. Rangel topu hatalı oynadı ve meşin yuvarlağı Hall'ın önüne bıraktı; Hall da yakın mesafeden nispeten rahat bir vuruşla golü attı.
İkincisi yakın mesafeden gelmedi. Rangel'ın hatalı pası doğrudan ABD Milli Takımı'nın bir diğer genç oyuncusu Sullivan'a gitti, ancak onun da hâlâ yapması gereken çok iş vardı. Yine de bunu yaptı ve uzak mesafeden vurup ABD Milli Takımı'ndaki ilk golünü kaydetti.
Her hata, her kaleci için sinir bozucudur. İki hata mı? Hem de bu maçta? Bu, geceyi adeta kâbus gibi geçiren Rangel için büyük bir darbe olacak.
KAZANAN: Julian Hall
ABD Erkek Milli Takımı Glendale'da oynuyordu, Green Bay'de değil, ama Hall kendi Lambeau Leap versiyonunu yaptı. Topun ağlarla buluştuğunu gördükten sonra doğruca tribünlere koştu, reklam panolarının üzerinden atladı ve taraftarların arasına atlamaya çalıştı. Heyecanını kontrol edemiyordu. Üst üste üçüncü maçındaki üçüncü golü olabilirdi, ama bunun yeri farklıydı.
Hall attığı golle ilk üç milli maçının her birinde fileleri havalandırmış oldu. Peru karşısında sonradan oyuna girip arka direkte gol attı. Şili'ye karşı ise diğer büyük fırsatların ardından iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşuyla skoru buldu. Meksika karşısında da Hall anı iyi değerlendirdi ve devrenin büyük bölümünde Meksika savunması tarafından etkisiz tutulduktan sonra Raul Rangel'in sektirdiği topu ağlara gönderdi.
Henüz 18 yaşında olan Hall için elbette bir öğrenme süreci olacaktı, ancak New York Red Bulls'un genç yıldızı da her maçla birlikte daha iyiye gitti. Ayrıca Hall, eski ABD Erkek Milli Takımı forveti Eddie Johnson'dan bu yana ilk üç maçında üç gol atan ilk oyuncu oldu. Attığı her golle Hall, bu kamptaki performansları göz önüne alındığında artık net şekilde içinde yer aldığı santrfor yarışında biraz daha mesafe kat ediyor.
Hayal kırıklığı: Mateo Chavez
ABD Erkek Milli Takımı'nın ikinci golünden önce ortam zaten biraz ısınmıştı. Sullivan'ın şutu ağlarla buluştuğunda ise bu kaçınılmaz görünüyordu. Gerginlik bir noktada taşacaktı ama bunun ne kadar kötüye gideceği merak konusuydu.
Meksika adına oldukça kötüye gitti. Yedek olarak oyuna girdikten yalnızca 20 dakika sonra Mateo Chavez kırmızı kart gördü ve Meksika, yediği iki gole ek olarak bir kişi eksik kaldı. Elbette bundan geri dönüş yoktu ve bunların hepsi aslında önlenebilirdi.
Her şey Yunus Musah'a yapılan sert faulle başladı; Chavez, ABD Erkek Milli Takımı'nın orta saha oyuncusuna doğrudan girdi. Ardından Sebastian Berhalter takım arkadaşını savunmak için koşarak geldiğinde, Chavez'in onun yüzüne vurduğu görüldü. Kırmızı kart da saniyeler sonra çıktı. Neyse ki olaylar daha fazla büyümedi.
Yine de bir oyuncunun oyundan atılması kaçınılmaz gibi hissediliyordu. ABD Erkek Milli Takımı-Meksika rekabetinin doğasında bu var ama Chavez'in kırmızı kartı her şeyden çok saçmaydı.
KAZANAN: Mauricio Pochettino
İnsanları heyecanlandıran sonuç tam da budur. Bu yapının bazı yüzleri eksikken ABD, yükselen genç oyunculardan kurulu bir takımla en büyük rakibinin karşısına dikildi. Gözünü bile kırpmadı. Daha da iyisi, kazandı. Hem de çok net bir şekilde.
Sullivan ve Hall manşetleri süsleyecek, ki bunu kesinlikle hak ettiler. Diego Kochen da ilk 11'de başladığı ilk maçta kalede sergilediği performansla övgüyü hak ediyor. Alex Freeman bir Dünya Kupası'nda ilk 11'de başladı, ancak aksini düşündüren performanslar sergilemeyi sürdürmesine rağmen hâlâ çok genç bir oyuncu.
Pochettino ve ABD Erkek Milli Takımı için bu sonuç bir mesaj niteliğindeydi, çünkü bu Arjantinlinin El Tri'ye karşı aldığı ilk galibiyetti. Evet, geçen döngüde Meksika karşısında sıkıntılar yaşandı ve elbette bu sonuç Dünya Kupası'ndan elenmeyi unutturmuyor, ancak heyecan duymak için bir neden var. Pochettino'nun elinde çok sayıda yetenek var ve sadece birkaç haftanın ardından bu yetenek, Meksika'ya karşı bir maç kazanacak seviyeye geldi.
Yakında daha büyük maçlar olacak; hem ABD Erkek Milli Takımı'nın hem de Meksika'nın tam kadro sahada olacağı maçlar. Sonuçta bu döngüyü belirleyecek olan da, en baştaki bir hazırlık maçı değil, o maçlar olacak. Yine de bu galibiyet işe yarayacak, çünkü Pochettino ve takımı birkaç kısa hafta önce olduğundan çok daha yakın görünen bir geleceğe doğru ilerliyor.