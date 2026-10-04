GLENDALE, Arizona -- Peru galibiyeti etkileyiciydi. Şili maçı da öyle. Peki ya Meksika? ABD Erkek Milli Takımı'nın gençleri onlara karşı nasıl bir performans sergileyecekti? Bu tutkuyu kaldırmaya hazırlar mıydı? Bu ateşi? Bir rekabete hazırlar mıydı?

Hazırlardı. Meksika ise değildi. İlk 11'deki en genç oyuncunun sahneye çıktığı maçta, USMNT'nin yeni nesli en büyük rakibini, yıllarca yeniden izlenecek anlarla dolu gösterişli bir galibiyetle ezip geçti.

İlk golü Julian Hall attı, ikinciyi Cavan Sullivan kaydetti, ABD'nin hücumdaki yıkımını ise Malik Tillman üçüncü golle tamamladı ve Amerikalılar 10 kişi kalan Meksika karşısında rahat bir galibiyete uzandı. Maç "Çöldeki Düello" olarak etiketlenmişti ama ortada düello yoktu; bu, gençlerin başrolde olduğu ağır bir üstünlüktü.

Elbette Hall bu kamp dönemi boyunca takımlara kök söktürüyor; artık üç maçta üç golü var. Sullivan da ona katıldı ve uzaktan attığı ilk golle, USMNT tarihinde uzun süre yaşayacak bir özet görüntü ve anı yarattı. Bir de Tillman vardı; Meksika'nın savunmadaki üçüncü konsantrasyon kaybını cezalandırarak tuz biber ekti.

Döngünün bu kadar erken bir dönemindeki hazırlık maçını bağlama oturtmak çoğu zaman zordur. Önümüzdeki birkaç yılda oynanacak çok daha fazla şey ve ufukta çok daha büyük maçlar var. Ancak USMNT için bu büyük hissettirdi. Bu, bir geliş gibi hissettirdi ve belki de CONCACAF'ın en eski rekabetinin en yeni üyelerinin öncülüğünde dengelerin değişmeye başladığını gösterdi.