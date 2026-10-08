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USMNT Stock and Up 1-1GOAL

USMNT’de hisse yükselenler, hisse düşenler: Gio Reyna ve Alex Freeman parladı, Yunus Musah ise Mauricio Pochettino’nun dört galibiyetle kusursuz geçen kampında fırsatını kaçırdı

Dört galibiyet ve 13 yeni milli, Pochettino'ya kutlayacak çok şey verdi, ancak artan rekabet USMNT'deki bazı yerleşik isimlerin kendilerini kanıtlaması için daha fazlasını gerektirdi.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Kamp daha başlamadan, ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino bunun zorluklarını ortaya koymuştu. Bunun yıpratıcı olacağını söylemişti ve bundan tam olarak memnun da değildi. Böylesine kısa bir zaman diliminde oynanacak dört maç zor olacaktı. Oyuncularını zorlu bir yol bekliyordu. 

    Sonunda USMNT, bu yolu herkesin hayal edebileceğinden daha iyi geçti. Dört maç, dört galibiyet ve önemli bir ilerleme; Pochettino bunu daha iyi hayal bile edemezdi. 

    Aynı şey birkaç oyuncu için de söylenebilir. On üç isim USMNT formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve bu birkaç haftayı zaten başlı başına bir rüyaya dönüştürdü. Bazıları bunu büyük anlarla daha da ileri taşıdı ve bundan sonrası için daha fazla forma şansı konusunda güçlü bir mesaj verdi. 

    Diğerleri ise bu sırada fırsatını kaçırdı. Eğer bu kamp bize bir şey gösterdiyse, o da oyuncu havuzunun değişmekte olduğu. Bazı oyuncular artık buna ayak uydurmaları gerektiğini biliyor olacak. 

    Bunu göz önünde bulunduran GOAL, değerini artıran isimlere ve bundan sonrası için daha fazla çalışması gerekenlere göz atıyor. 

  • Yükselişte: Tyler Adams

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    Icon Sportswire

    Tyler Adams'ın kaptan olarak atanması, Pochettino'nun saha içinde ve dışında standardı belirlemesi için ona duyduğu güveni pekiştirdi.

    Pochettino'nun şu anda bir kaptan belirlemesine gerek yoktu. Aslında bunun için gerçek bir neden de yoktu. Mesajın “kimsenin yeri garanti değil” olduğu bir dönemde, birini kaptan ilan etmek, birinin yerinin garanti olduğunu gösterecekti. 

    Yine de Pochettino bunu yaptı elbette. Bu, Adams'ın liderliğinin olduğu kadar Pochettino için taşıdığı değerin de bir göstergesi. 

    Teknik direktörün Adams konusunda endişelenmesine gerek yok. Onun mentalitesi her zaman yerinde ve doğru şeyi söyleyip yapma becerisi hiçbir zaman sorgulanmadı. İşte bu yüzden Pochettino, döngünün henüz bu kadar başında bile onu daha üst bir konuma çıkarmak istedi. Adams sıradan oyunculardan biri değil; o, örnek alınan isim. 

    Artık saha içinde ve dışında resmen Pochettino'nun tonu belirleyen ismi olurken, Adams'a düşen tam olarak böyle olmaya devam etmek. 

  • Düşüşteki Hisse: Yunus Musah

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    Marty Jean Louis

    Yunus Musah’ın uzun süredir beklenen dönüşü, Pochettino’nun dönüşen orta sahasında kendisine nerede yer bulacağına dair soru işaretleri bıraktı.

    Bu kamp, Musah için uzun süredir beklenen bir dönüş oldu; Mart 2025'teki Nations League'den bu yana ilk kez kadroya çağrıldı. Bu, onun yerini gerçekten yeniden kazanması için bir fırsattı, ancak kontrolü içindeki ve dışındaki koşullar nedeniyle bu tam olarak gerçekleşmedi. 

    AC Milan'da merkez orta saha olarak iyi oynasa da Musah bu kampta farklı rollerde kullanıldı. Peru karşısında daha geride oynadı, ardından Kanada maçında geniş alanda görev yapan bir orta saha olarak sahaya çıktı. Her iki rolde de anları vardı, ancak ikisi de ona gerçekten uygun değildi. 

    Pochettino'nun onu bu bölgelerde deneme kararı iki şeye işaret ediyor olabilir: bu bölgelerdeki derinlikten endişe duyuyor olması ya da Musah'ın tercih ettiği mevkideki derinlikle rekabet etme becerisi konusunda kaygı taşıması. Her iki durumda da bu, Musah'ın durumuna yardımcı olmadı. 

  • Yükselişte: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Alex Freeman'ın kendinden emin performansları, USMNT için artan etkisini ve muazzam potansiyelini gözler önüne serdi.

    Herkes Alex Freeman'ın iyi olduğunu biliyordu. Artık onun harika olabileceğini de biliyoruz. 

    Bu kampta Freeman'dan daha etkileyici bir oyuncu yoktu. Yaş olarak tecrübelilerden ziyade yeni gelenlere daha yakın olmasına rağmen, sahaya adeta bir veteran gibi hükmetti. Topu istedi, sık sık geri kazandı ve yepyeni bir özgüven seviyesi ortaya koydu. Villarreal'deki dönemi ve Dünya Kupası, oyununu açıkça yeni bir seviyeye taşıdı. 

    İşte bu yüzden Freeman, bu kamptaki herkes arasında en yüksek potansiyele sahip isim olabilir. Zaten USMNT'nin en iyi oyuncularından biri ve hâlâ gelişmek için geniş bir alanı var.

  • Düşüşteki hisseler: Tecrübeli yedek santrforlar

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    Newscom World

    Julian Hall ve Justin Ellis, Ricardo Pepi, Haji Wright ve USMNT’nin diğer yerleşik santrforları için çıtayı yükseltti.

    Ricardo Pepi ve Haji Wright değerlerini kanıtladı. Bu yüzden Folarin Balogun'la birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer aldılar.

    Şimdi ise Julian Hall ve Justin Ellis de kendileri için güçlü bir durum ortaya koydu. Zaten rekabetin yüksek olduğu bu pozisyon bir anda daha da kalabalık hale geldi.

    Hepsi farklı özellikler sunuyor ancak forvet pozisyonu söz konusu olduğunda belirleyici olan üretkenlik. Hall ve Ellis, artık Dünya Kupası tecrübesi olan isimlerle birlikte denklemde yer alıyor ve bu da herkesin gol atmayı sürdürmesi yönündeki baskıyı artırıyor. Ayrıca sakatlıktan döndüğünde değerlendirilmesi gereken bir Patrick Agyemang da var.

    Yani gol yarışı başladı. Pochettino'nun elinde daha fazla seçenek var ve kendini kanıtlamış isimlerin önünde artık daha fazla rekabet bulunuyor.

  • Yükselişte: Gio Reyna

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    ZUMA Press Wire

    Gio Reyna, dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ve USMNT'nin yeni oyuncuları için güvenilir bir akıl hocası olarak öne çıktı.

    Eleştirmenlerin Reyna hakkında söyleyecek her zaman çok şeyi vardı. Haklı ya da haksız, olgunluğu yıllardır sorgulanıyordu. Yıllarca sakatlık sorunları yaşaması da ona yardımcı olmadı. Tüm yeteneğine rağmen Reyna'nın etrafındaki soru işaretleri 2026 Dünya Kupası'na kadar sürdü. 

    Turnuvadan bu yana ABD Milli Takımı'ndaki ilk kampta Reyna bu soruların bazılarına yanıt vermeye başladı. Dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ve kulüp ile milli takımda üst üste yedi maça ilk 11'de çıkarak kariyerinin en uzun serisini yakaladı. Yıllar süren sakatlık sıkıntılarının ardından bu istikrar, iyimserlik için bir neden sundu.

    Daha da etkileyici olan ise liderliğiydi. Bu kadar çok genç oyuncunun yer aldığı bir kampta Reyna, köprü görevi gördü. Genç oyuncuların sık sık akıl hocası olarak gösterildi; onlar da geçiş süreçlerinde kendilerine yardım etmek için çoğu zaman ilk devreye giren kişinin Reyna olduğunu söyledi. 

    Sonuç olarak Reyna, sadece vaat ettiği şeyler ya da potansiyeli nedeniyle değil, bu ABD Milli Takımı grubuna gerçekten kattıkları sayesinde de her zamankinden daha değerli görünüyor