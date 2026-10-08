Kamp daha başlamadan, ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino bunun zorluklarını ortaya koymuştu. Bunun yıpratıcı olacağını söylemişti ve bundan tam olarak memnun da değildi. Böylesine kısa bir zaman diliminde oynanacak dört maç zor olacaktı. Oyuncularını zorlu bir yol bekliyordu.

Sonunda USMNT, bu yolu herkesin hayal edebileceğinden daha iyi geçti. Dört maç, dört galibiyet ve önemli bir ilerleme; Pochettino bunu daha iyi hayal bile edemezdi.

Aynı şey birkaç oyuncu için de söylenebilir. On üç isim USMNT formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve bu birkaç haftayı zaten başlı başına bir rüyaya dönüştürdü. Bazıları bunu büyük anlarla daha da ileri taşıdı ve bundan sonrası için daha fazla forma şansı konusunda güçlü bir mesaj verdi.

Diğerleri ise bu sırada fırsatını kaçırdı. Eğer bu kamp bize bir şey gösterdiyse, o da oyuncu havuzunun değişmekte olduğu. Bazı oyuncular artık buna ayak uydurmaları gerektiğini biliyor olacak.

Bunu göz önünde bulunduran GOAL, değerini artıran isimlere ve bundan sonrası için daha fazla çalışması gerekenlere göz atıyor.