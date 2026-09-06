Usain Bolt, Sunday League'in Harlem Globetrotters'ına mı? Premier League ikonlarının yer aldığı Wythenshawe FC'nin yıldızlar karması projesinin iç yüzü
Greater Manchester kasabası Wythenshawe'daki 1.500 kapasiteli Hollyhedge Park Community Stadium, ülke genelindeki futbolseverler için hafta sonunda son derece cazip bir destinasyon haline geldi. Wythenshawe'un yarı profesyonel A takımı, İngiliz futbolunun sekizinci kademesi olan Northern Premier League Division One West'te oynuyor, ancak kulübün popülaritesi artık veteran takım tarafından da yakalanmış durumda.
Bunun nedeni, eski Man City orta saha oyuncusu Stephen Ireland'ın çalıştırdığı kadronun geçen sezon kendi arasında 1.800'den fazla Premier League maçına çıkmış olması. Ireland, mart ayında Ladbrokes'e, The Sun'ın aktardığına göre şöyle konuştu: "Kayıt listesi saçma. Sonra sadece 11 kişi oynayabildiği için bu eski profesyonellere bu hafta size ihtiyacımız yok demek zorunda kalıyorum ve herkes oynamak için can atıyor."
Ayrıca sekiz kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Usain Bolt'un da dahil olmak için temasa geçtiğini açıkladı. Görüşmeler iyi geçmiş olmalı ki Jamaikalı sprint kralı, 2026-27 sezonu için resmen Wythenshawe Veterans'a kaydoldu.
Bolt, 2017'de atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolda kariyer yapmayı denedi ve kısa süreliğine A-League ekibi Central Coast Mariners'ta oynadı. Henüz sadece 40 yaşında olan Bolt, 35 yaş üstü Cheshire Veterans Premier League'de büyük etki yaratma şansını mutlaka yüksek görüyordur. Ancak Wythenshawe Vets, pazar futbolunun güçlü ekiplerinden biri olarak dikkat çekici yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, o da spot ışıklarını tam teşekküllü çok sayıda futbol yıldızıyla paylaşmak zorunda kalacak.
İrlanda, mimar
Wytheshawe Vets, 2024-25 sezonunda art arda yükselme alıp 32 maçın 30'unu kazandı, ancak üst üste County Cup final yenilgileri de yaşadı ve takımda ortak bir şekilde daha fazlasını başarma açlığı vardı. Oyunculardan biri olan Blake Norton, tesadüfen Ireland'ın yakın arkadaşıydı ve onu geçen yaz sezon öncesi çalışmalara katılmaya davet etti.
Geçmişte İrlanda Cumhuriyeti milli takımında da forma giyen, ayrıca Aston Villa, Newcastle ve Stoke City'de oynayan Ireland, böylece etkileyici bağlantı listesini iyi değerlendirebildi. Üstelik bu, insanları durup dururken arama meselesi de değildi; çünkü Ireland, Covid-19 pandemisinin ardından futbolcu arkadaşlarıyla salı geceleri gayriresmî dokuzar kişilik maçlar yapmaya başlamıştı. Ireland'ın eski Man City takım arkadaşı Nedum Onuoha ona katılan ilk isim oldu ve çok geçmeden Wythenshawe'nin antrenmanları Soccer Aid ekibi gibi görünmeye başladı.
Takımın hücum hattı, England ve Liverpool forveti Emile Heskey ile Everton yıldızı Oumar Niasse'den, Newcastle'ın kült kahramanı Papiss Cisse ve Burnley hücumcusu George Boyd'a kadar eski Premier League yetenekleriyle doldu. City ile Premier League şampiyonluğu yaşayan ve sert müdahaleleriyle tanınan savunmacı Joleon Lescott da alışılmış savunma rolü yerine forvette oynamak için takıma katıldı.
Wythenshawe'nin ayrıca eski Man Utd kaptanı Antonio Valencia ve Leicester ikonu Danny Drinkwater şeklinde başvurabileceği iki şampiyon daha vardı; Wigan savunmacısı Maynor Figueroa ile Swansea kanat oyuncusu Jefferson Montero da kadroya daha fazla tecrübe kattı. Ireland ayrıca son aylarda vatandaşları Paul McShane, Darron Gibson ve Ciaran Westwood'u da takıma getirmeyi başardı; her oyuncunun aylık takım aidatı olarak 15 £ ödemesi gerekiyor.
Bu, en üst seviyede oynamak için milyonlar kazanılan günlerden çok uzak, ancak burada yer alan hiç kimse için mesele para değil. Niasse, The Sun'a konuşurken, "Futbolu hâlâ seviyorsanız ve hâlâ bunu yapabildiğinizi biliyorsanız, futbol oynayabileceğiniz her yerde ne yapacaksınız?" dedi. "Bu daha çok, bizim düzenli bir şekilde oynayabileceğimiz bir yere sahip olmanın mutluluğu gibi."
“Çok eğlenceli”
Hatta Manchester United'ın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu Wayne Rooney'nin de bir süreliğine takıma katılmasından söz edildi. Drinkwater da, bu durum kendi yerini tehdit edecek olsa bile, bu fikri memnuniyetle karşılayanlar arasındaydı. Eski Chelsea orta saha oyuncusu The Sun'a şöyle konuştu: "Rooney, ha? Bir düşünsenize, bu inanılmaz olurdu. 10 numara pozisyonunda Rooney, hiç de fena olmazdı. Kenardan izlemeye razı olurdum."
Ancak oyuncu-antrenör Ireland, soyunma odasının en uzun süredir takımda bulunan isimlerinin daha ünlü isimlere yer açmak için gönderilmeyeceği konusunda ısrarcı. The Telegraph'a şunları söyledi: "Çok fazla insan getirmemek konusunda temkinliyim çünkü bunun gerçekten eski veteranlarla, her seferinde belki dört ya da beş profesyonelin karışımı olmasını istiyoruz. Ama çok eğlenceli. Biz bunu seviyoruz."
Bu durum geçen sezon açıkça görüldü; Wythenshawe tarihi bir dört kupa zaferi elde etti. Ireland ve arkadaşları, inanılmaz +87 averajla Cheshire Premier Division'ı kazandı ve East Manchester Vets'i 9-2 gibi farklı bir skorla geçerek sonunda County Cup kupasını kaldırdı. Lancashire FA Veterans Cup'ı almak için Vickerstown'ı 8-2 yendiler ve başarılarını The League Chairman's Cup'taki zaferle tamamladılar.
Tek taraflı skorlar sıradan hale geldi, ancak Drinkwater üstünlüklerinin kötü bir şey olduğunu düşünmüyor. Sky Sports'a verdiği demeçte, "Burada etraftaki herhangi bir seviyeden faydalanmak için değiliz, bu tamamen biraz keyif almak ve form tutmak için" dedi. "Umarım rakipler de bunun olumlu yanlarını görüyordur."
Drinkwater'ın kariyeri, Chelsea'deki sinir bozucu dönemin ardından ne yazık ki sönümlendi ve bir yıl kulüpsüz kaldıktan sonra 33 yaşında futbolu bıraktı. Wythenshawe forması giymek ona futbola olan tutkusunu geri kazandırdı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence futboldan bundan daha fazla keyif almak pek mümkün değil. Bunu [Premier League'deki hayatla] kıyaslayamazsınız; sonrasında bir bacon sarnie ve bir bira alıyorsunuz, harika."
Cisse viral oldu
Wythenshawe Vets, South Liverpool'u acımasız bir şekilde 13-0 yenmesinin ardından gazete manşetlerine taşındı; Cisse, sevinç içindeki ev sahibi taraftarlar önünde gollerin yedisini attı. Ancak eski Senegal 9 numarası, aynı zamanda utanç verici ve olağanüstü 30 saniyelik bir sekansla da viral oldu.
Cisse ilk yarıda bir penaltı kullanmak için topun başına geçti, ancak zayıf vuruşu South Liverpool kalecisi tarafından çelindi ve ardından dönen topu direğe nişanladı. Şutta Wythenshawe'a korner kazandıran hafif bir sapma vardı ve Cisse yüzünde alaycı bir gülümsemeyle kullanmak için köşe gönderine doğru jog attı.
Ancak bu, Cisse için dehşet dolu bir ifadeye dönüştü; çünkü bir şekilde topu doğrudan auta gönderip rakibine kale vuruşu kazandırdı. X'te bir kullanıcı bunu "şimdiye kadar gördüğüm en kötü korner" olarak tanımladı. Yine de son düdük çaldığında son gülen o oldu.
Gollerinin altısı ikinci 45 dakikada geldi; bunların arasında, tribünleri şaşkınlık içinde güldüren enfes bir aşırtma bitiriş de vardı. The Telegraph , maçı izlemek için yaklaşık 800 kişinin geldiğini bildirdi. Bu, Pazar Ligi veteran futbolunda neredeyse hiç görülmeyen bir şey. Onların birçoğu da maçın son bölümünde yıldızları yakından görebilmek için kulüp binasının yakınındaki kalenin arkasında toplandı.
Sahadan ayrılırken en büyük alkışı Cisse aldı ve şık bir jestle bir grup çocuk için imza dağıtmadan önce birkaç taraftarla konuştu. Wythenshawe sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve uluslararası tanınırlık kazandı; bu da kulüp başkanı Carl Barrett'ı memnun etti.
"Her şey tam anlamıyla bu County Cup'ları nasıl kazanabileceğimiz üzerine bir sohbetle başladı ve bir anda tüm bu yıldız oyunculara sahip olduk," demişti geçen yıl The Guardian'a. "Olumlu basın her zaman iyidir ama daha önce hiç buna benzer bir şey yaşamadık. Hatta Avustralya'daki aile üyelerimden biri bana mesaj attı; ulaştığımız yer işte bu kadar uzak.
"Wythenshawe en varlıklı bölge değil ama umarım bu, daha fazla oyuncu kazanmamıza, daha çok para üretmemize ve buradaki olumlu havaya katkı sağlar... bunu gerçekten hissedebiliyorsunuz."
Daha fazla yeni yüz
Ancak her şey de tamamen sorunsuz ilerlemedi. Ireland, mayıs ayında bir maçta geç gelen ve krampon tabanının önde olduğu bir müdahalenin kurbanı oldu; bu müdahale sonrası sahada sağlık görevlilerinden tıbbi tedavi almak zorunda kaldı. Hastaneye kaldırıldı ve daha sonra bacağındaki hem tibia hem de fibula kemiklerindeki ciddi kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.
Ireland şu anda hâlâ formuna kavuşmak için çalışıyor ve bu sakatlık, Wythenshawe'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geleneksel TST yediye yedi kupasındaki ilk katılımında forma giymesine engel oldu. Yine de Kuzey Carolina'da takımını desteklemek için oradaydı ve Manchester ekibi, mümkün olan dokuz puanın altısını alarak grubundan çıktı ve Son 32 Turu'nda Soccer Central FC ile eşleşti.
Wythenshawe sonuçta 3-2 kaybetti ve turnuvadaki 1 milyon dolarlık ödül için yarışma şansını kaçırdı, ancak bu deneyim onlara daha değerli bir görünürlük sağladı. Ireland o tarihten bu yana kadrosuna daha da fazla kalite katmayı başardı; Bolt'un gelişi bunun sadece görünen kısmı.
Drinkwater'ın Leicester'dan eski takım arkadaşı Marc Albrighton, en dikkat çeken transfer olarak öne çıkıyor. Kariyerine ilk olarak Aston Villa'da başlayan enerjik eski kanat oyuncusu, 14 yıla yayılan süreçte Premier League'de 310 maça çıktı. Wythenshawe ayrıca, hem Tony Pulis dönemindeki Stoke'un hem de Sean Dyche yönetimindeki Burnley'nin kilit isimlerinden olan sert ve mücadeleci bek Erik Pieters'i de kadrosuna kattı.
Diğer yeni transferler arasında öne çıkan isimler ise Arsenal altyapısından yetişen ve hem Swansea hem de West Brom formasıyla Premier League'de oynayan Kyle Bartley, Watford efsanesi Adrian Mariappa ve eski Rangers ile Derby forveti Martyn Waghorn. Kısacası, Wythenshawe bir başka çok güçlü yıl için hazır görünüyor.
Angry Ginge bağlantısı
Bir başka akıllıca hamleyle Wythenshawe, yayıncı ve I’m a Celebrity: Get Me Out Of Here galibi Angry Ginge’in yönettiği Winton Yanited’ın 2026-27 sezonu boyunca cumartesi maçlarını oynayabilmesi için sahalarını kullanmasına izin vereceğini açıkladı. Winton, Wythenshawe A takımının deplasmanda olduğu zamanlarda Hollyhedge’de sahaya çıkacak.
Barratt, bu düzenlemeyle ilgili olarak kulübün internet sitesine şunları söyledi: "Sahaya yeni bir kitle çekmek, Wythenshawe FC’nin bilinirliğini artırmak ve kulübüyle tesislerimizi daha önce bizi ziyaret etmemiş olabilecek insanlara tanıtmak için harika bir fırsat." Pazar günü ayrıca Manchester Minds ve Come Together CIC yararına Wythenshawe Vets ile Winton arasında bir yardım maçı oynandı ve Ireland’ın takımı bu karşılaşmayı 5-2 kazandı.
Biletleri tükenen ve 1.000’den fazla kişinin izlediği karşılaşmada kulüp çok iyi bir amaç için para toplarken, sezonun büyük açılışı öncesindeki heyecanı da daha da artırdı. Bolt’un da denkleme eklenmesi, Wythenshawe’ın gişe çekiciliğini başka bir seviyeye taşıyacak.
"Yarattığı etki ve yakaladığı karşılık... resmen patladı," diyen Ireland, mart ayında The Sun'a konuştu. "Artık çok büyük kalabalıklar geliyor. Harika. Sırada çok fazla şey var. Bazı adamlar bunun sayesinde iş buluyor, bazı oyuncular sponsorluk alıyor ve kapılar açılıyor."
Daha da önemlisi ise bir boşluğun dolmasına yardımcı olması. Hayatları futbolun etrafında dönen profesyonel oyuncular için emekliliğe uyum sağlamak zor olabilir ve Wythenshawe ortamı, bu süreci kolaylaştırmak adına dostlukla rekabetçiliğin mükemmel karışımını sunuyor.
Ireland şunları ekledi: "Formda kalmak, sosyalleşmek ve herkesin bir araya gelmesi için büyük bir teşvik oldu. Bir de işin ruh sağlığı tarafı var. Futboldan uzaklaşıyorsun ve kendinle ne yapacağını bilmiyorsun ya da bir amacın varmış gibi hissetmiyorsun. Buna hazırlanmaya çalışsan bile bu imkansız, çünkü bir gün elinden alınıyor ve rutinlerin de elinden alınmış oluyor. İnsanlara yeniden gerçek bir amaç veriyor."
'Futbol için gel, iyi enerji için kal' sözü Wythenshawe’ın temel felsefesi gibi görünüyor. Güzel oyun en saf haliyle bu.