Greater Manchester kasabası Wythenshawe'daki 1.500 kapasiteli Hollyhedge Park Community Stadium, ülke genelindeki futbolseverler için hafta sonunda son derece cazip bir destinasyon haline geldi. Wythenshawe'un yarı profesyonel A takımı, İngiliz futbolunun sekizinci kademesi olan Northern Premier League Division One West'te oynuyor, ancak kulübün popülaritesi artık veteran takım tarafından da yakalanmış durumda.

Bunun nedeni, eski Man City orta saha oyuncusu Stephen Ireland'ın çalıştırdığı kadronun geçen sezon kendi arasında 1.800'den fazla Premier League maçına çıkmış olması. Ireland, mart ayında Ladbrokes'e, The Sun'ın aktardığına göre şöyle konuştu: "Kayıt listesi saçma. Sonra sadece 11 kişi oynayabildiği için bu eski profesyonellere bu hafta size ihtiyacımız yok demek zorunda kalıyorum ve herkes oynamak için can atıyor."

Ayrıca sekiz kez Olimpiyat altın madalyası kazanan Usain Bolt'un da dahil olmak için temasa geçtiğini açıkladı. Görüşmeler iyi geçmiş olmalı ki Jamaikalı sprint kralı, 2026-27 sezonu için resmen Wythenshawe Veterans'a kaydoldu.

Bolt, 2017'de atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolda kariyer yapmayı denedi ve kısa süreliğine A-League ekibi Central Coast Mariners'ta oynadı. Henüz sadece 40 yaşında olan Bolt, 35 yaş üstü Cheshire Veterans Premier League'de büyük etki yaratma şansını mutlaka yüksek görüyordur. Ancak Wythenshawe Vets, pazar futbolunun güçlü ekiplerinden biri olarak dikkat çekici yükselişini sürdürmeyi hedeflerken, o da spot ışıklarını tam teşekküllü çok sayıda futbol yıldızıyla paylaşmak zorunda kalacak.