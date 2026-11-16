Amerikan futbolunda Mauricio Pochettino dönemi uzun sürmedi ama çok şey yaşandı. Ev sahipliği yapılacak 2026 Dünya Kupası, USMNT’deki görevinin merkezindeydi ve bu görevin taşıdığı önem başından beri büyüktü. Yine de turnuva, yaşananların yalnızca bir parçasıydı. Baştan sona, kısmen planların, kısmen de koşulların etkisiyle inişli çıkışlı bir dönemdi.

Pochettino’nun görev süresinin sıkıcı geçtiği tek bir an bile olmadı. Arjantinli teknik direktör, ABD’ye geldiği andan itibaren değişim yaratmaya hazır görünüyordu. Tottenham, PSG ve Chelsea’de görev yapmış biri olarak tam da bunun için işe alınmıştı. Amerikan futbolunu, spor tarihinin en büyük anına taşıma görevi ona verilmişti. Sonuçta bunu yapmak kolay olmayacaktı.

Pochettino’nun teknik direktörlük dönemi, millî takım tarihinin en parlak anlarından bazılarına sahne oldu. Bugün hâlâ konuşulan, tartışmasız kötü anlar da yaşandı. Kısacası hareketli bir dönemdi: Pochettino, takımı büyük maçlara çıkarırken bir yandan da USMNT’yi süreç içinde kurdu, dağıttı ve yeniden inşa etti.

Peki belirleyici anlar hangileriydi? En kötü anlar nelerdi? GOAL Pochettino’nun görev dönemine dönüp bakıyor...