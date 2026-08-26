UEFA'nın Dünya Kupası boykotu çöküşe geçiyor: İngiltere, Fransa ve diğerleri FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Turnuvası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor
FIFA'nın, FIFA Forward Enterprise'ı (FFE) kurmaya yönelik tartışmalı teklifini açıklamasının üzerinden neredeyse tam bir ay geçti. Bu hamle, futbol dünyasında büyük tepkiye yol açarken Gianni Infantino'nun FIFA başkanı olarak geleceğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu ve UEFA'nın başı çektiği çok sayıda konfederasyondan boykot tehditlerini beraberinde getirdi.
20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, yaşanan gelişmelerin ardından takvimde yer alan ilk FIFA turnuvası konumunda. Ancak UEFA'nın FIFA organizasyonlarını boykot etme niyetinin sonucu olarak turnuvanın oynanamaması ya da en azından ciddi şekilde etkilenmesi yönündeki ilk endişelere rağmen, organizasyonun gelecek hafta planlandığı gibi başlayacağı görülüyor.
Her geçen gün farklı futbol federasyonlarından yeni açıklamalar geliyor. Pazar günü Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları, Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten oluşan Nordik ülkeleri, Infantino'ya duydukları güveni kaybettiklerini açıkladı. Ertesi gün ise Cebelitarık Futbol Federasyonu mevcut başkana verdiği desteği çekti. İngiltere, Galler, İrlanda, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, İsrail ve Yeni Zelanda da daha önce benzer açıklamalar yapanlar arasında yer alıyor.
Aynı zamanda, eylüldeki 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak 24 ülke, gelecek cumartesi Polonya'da başlayacak olan kadın gençlik futbolunun en önemli turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Peki organizasyon planlandığı gibi gerçekleşecek mi? Yoksa UEFA'nın boykotu hâlâ devreye girebilir mi?
'Şartlar yerine getirilmedi'
FIFA'nın FFE teklifini onaylamasından iki gün sonra, 30 Temmuz'da UEFA, planları "oy birliğiyle ve kesin bir dille" reddeden bir açıklama yayımladı.
"Dünya Kupası bir yatırım ürünü gibi ele alınamaz," ifadelerini kullanan UEFA ve ona bağlı 55 üye federasyon, "Bugünkü görüşmenin sonucunda, bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonunda yer almayacaktır; ancak bu teklifin tamamen terk edilmesi ve FIFA'nın yönetişimini ya da organizasyonlarını bir daha asla özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvencelerin verilmesi halinde bu durum değişebilir" dedi.
Bir gün sonra FIFA, teklifin ilerletilmeyeceğini açıkladı. Infantino'nun açıklamasında, "Destek düzeyi ne olursa olsun, projenin başlangıçta ortaya konan hedefin artık çıkarına olmayan türde bölünmelere yol açtığı netleşti" denildi.
Bununla birlikte, UEFA bu haberi memnuniyetle karşılasa da, takip eden günlerde yapılan bir açıklama, boykot ihtimalinin bir anda gündemden kalkmadığını gösterdi: "İlk olarak, büyük organizasyonların satışına ilişkin teklifler geri çekilmeliydi ve ikinci olarak, oyunu bu şekilde çarpıtma girişimlerinin bir daha asla yapılmayacağına dair güvenceler verilmelidir. Bu koşullar yerine getirilmemiştir."
İlk gerçek test
O günden bu yana geçen günler ve haftalarda, FIFA'nın yönetimine ilişkin endişeleri yineleyen çok sayıda açıklama dünyanın dört bir yanından geldi. Ancak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın olası boykotuna ilişkin olarak, bunun gerçekleşeceğini düşündürecek pek fazla işaret olmadı. Nitekim the Guardian'ın edindiği bilgiye göre UEFA, talihsiz FFE teklifine eşdeğer herhangi bir şeyin masaya getirilebileceğine dair güvence verilmesinin ardından bu tehdidi geri çekmeye hazırlanıyor.
Bu gelişme, turnuva öncesindeki oldukça sönük hazırlık sürecinin ardından geldi; takımlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında işlerini sürdürürken, UEFA'nın koşulların karşılanmadığına dair açıklamasından sadece bir gün sonra Fransa Futbol Federasyonu BBC Sport'a şu ifadeyi kullanacak kadar ileri gitti: "Şimdilik Fransa, FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak."
Bu, bu türdeki tek net açıklamaydı; turnuvaya katılmaya hak kazanan diğer beş Avrupa takımından, ev sahibi Polonya'nın yanı sıra İtalya, İngiltere, Portekiz ve İspanya'dan bu resmiyette herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak 5 Eylül'de başlayacak Dünya Kupası'na her ülkenin götüreceği kadrolara ilişkin duyurular gelmeye başladı.
Artılar ve eksiler
Kadınlar U20 Dünya Kupası’nın boykot edilmesi yönünde de buna karşı da argümanlar var. Sonuçta, FIFA’nın içine sürüklendiği kaosun dünyanın en iyi genç kadın futbolcularını etkilemesi haksızlık olur; bu oyuncuların çoğu bu büyük sahnede ilk ve belki de tek kez parlamayı umuyor. Neden çoğu henüz ergenlik çağındaki ve sadece bir Dünya Kupası’nda oynama onurunu yaşamayı dört gözle bekleyen bu oyuncular böyle bir duruma düşsün ve böylesine bir fırsattan mahrum kalma tehlikesi yaşasın?
Kadın futbolunun içinde, uzun süre tanınma ve saygı için mücadele ettikten sonra yükselişe geçmiş olan kadın futbolunun tartışmalardan en fazla zarar gören taraf olmasının gerçekten büyük bir üzüntü olacağı yönünde bir düşünce var; üstelik gelecek haftaki Dünya Kupası etkilenebilecek tek organizasyon da değil. Ekim ayında U17 Kadınlar Dünya Kupası düzenlenecek, ay sonunda ise UEFA ülkeleri gelecek yaz Brezilya’da yapılacak A takım turnuvasının elemelerinde sahaya çıkacak. Bu görüşe katılmamak zor.
Ancak bu U20 Dünya Kupası sorunsuz şekilde oynanırsa, en büyük kazanan Infantino mu olacak? FIFA başkanı olarak görev süresi kadın futbolu adına kesinlikle olumlu gelişmeler getirdi, ancak FFE’nin kurulmasına yönelik öneride kadın futbolundan neredeyse hiç söz edilmemesi dikkat çekiciydi. UEFA’nın bu turnuvaya yönelik herhangi bir boykotu mutlaka bir reformu tetiklerdi ve bunun da kadın futbolu için muhtemelen yalnızca olumlu sonuçları olurdu.
Ya da belki de Infantino’yla ilgili bu fiyasko, mart ayında yapılacak bir sonraki seçim geldiğinde zaten yeni bir FIFA başkanının seçilmesine yetecektir.
Tam gaz ileri
Son birkaç haftada turnuvanın yapılıp yapılmayacağı ihtimali konusunda yetkililerden herhangi bir açıklama gelmezken, ortamın nabzını tutmanın en iyi yolu turnuvada yer alan teknik direktörlerin sözleri oldu. Bu ayın başlarında, Genç Lionesses'in Portekiz'deki hazırlık kampı sırasında BBC Sport'a konuşan İngiltere U20 teknik direktörü Lydia Bedford, olası bir boykot hakkında şunları söyledi: "Benim açımdan bakıldığında, yönetimden en başından beri gelen mesaj, 'Sadece her zamanki gibi devam edin' oldu ve biz de öyle yaptık."
Öte yandan, daha geçen hafta muhabirlere konuşan Amerika Birleşik Devletleri U20 takımının teknik direktörü Vicky Jepson'a, turnuvanın gerçekleşmeyeceğine dair bir işaret olup olmadığı soruldu.
"Hayır, kesinlikle yok," diye yanıt verdi. "Ve ben, böyle bir durumda beni bilgilendirmek için toplantıya çağıracak harika bir federasyonda çalışıyorum. Her şey her zamanki gibi ilerliyor ve hepimiz hazırız. Etrafında çok fazla gürültü olduğunu biliyorum ama bu gürültü kampımıza sızmadı ve federasyon bana bu turnuvanın düzenlenmesi konusunda bir endişe olduğunu bir kez bile söylemediği için bu kesinlikle benim kaygı duyduğum bir konu olmadı."
U20 Kadınlar Dünya Kupası'nın gerçekleşmesi halinde bunun FIFA, Infantino ve UEFA'nın tutumu açısından ne anlama geleceğini ise zaman gösterecek. Ancak şu anki tablo, kadın futbolunun en iyi genç yeteneklerinden bazılarının, çalkantılı siyasi ortamın ortasında Patri Guijarro, Marta, Asisat Oshoala, Christine Sinclair ve Alyssa Naeher gibi bu turnuvanın önceki yıldızlarını örnek almaya hazırlanmasıyla birlikte, turnuvanın oynanacağına işaret ediyor.