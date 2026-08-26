FIFA'nın, FIFA Forward Enterprise'ı (FFE) kurmaya yönelik tartışmalı teklifini açıklamasının üzerinden neredeyse tam bir ay geçti. Bu hamle, futbol dünyasında büyük tepkiye yol açarken Gianni Infantino'nun FIFA başkanı olarak geleceğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu ve UEFA'nın başı çektiği çok sayıda konfederasyondan boykot tehditlerini beraberinde getirdi.

20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, yaşanan gelişmelerin ardından takvimde yer alan ilk FIFA turnuvası konumunda. Ancak UEFA'nın FIFA organizasyonlarını boykot etme niyetinin sonucu olarak turnuvanın oynanamaması ya da en azından ciddi şekilde etkilenmesi yönündeki ilk endişelere rağmen, organizasyonun gelecek hafta planlandığı gibi başlayacağı görülüyor.

Her geçen gün farklı futbol federasyonlarından yeni açıklamalar geliyor. Pazar günü Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları, Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten oluşan Nordik ülkeleri, Infantino'ya duydukları güveni kaybettiklerini açıkladı. Ertesi gün ise Cebelitarık Futbol Federasyonu mevcut başkana verdiği desteği çekti. İngiltere, Galler, İrlanda, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan, İsrail ve Yeni Zelanda da daha önce benzer açıklamalar yapanlar arasında yer alıyor.

Aynı zamanda, eylüldeki 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak 24 ülke, gelecek cumartesi Polonya'da başlayacak olan kadın gençlik futbolunun en önemli turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Peki organizasyon planlandığı gibi gerçekleşecek mi? Yoksa UEFA'nın boykotu hâlâ devreye girebilir mi?