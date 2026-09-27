Udinese'nin geride kalan altın jenerasyonu ve İtalya'nın son derece rekabetçi Serie A'sında ayakta kalma mücadelesi
Daha genç futbolseverlerin, İtalya'nın kuzeydoğusundaki 100.000'den az nüfuslu küçük Udine kentinden çıkan Udinese'ye çok da aşina olmamaları mazur görülebilir.
Ancak bugün tam anlamıyla Serie A'nın orta sıra takımlarından biri olsalar da, bir dönem yerleşik düzenin dışındaki ülkenin en iyi ekiplerinden biriydiler; kadroları da en iyi yıllarını Friulani'ye adamış, iki kez capocannoniere olmuş bir isim dahil olmak üzere kült kahramanlarla doluydu.
Beklentiler değişmiş olabilir, ancak Udinese, hem mecazi hem de gerçek anlamda ayakta kalma mücadelesinde sürdürülebilir başarı hedeflerken kendisini Serie A'nın demirbaşlarından biri olarak kabul ettirdi.
Altın yıllar
Artık uzak bir anı gibi görünüyor ancak 2000'ler boyunca ve 2010'ların başında Udinese, Serie A'da zirvenin hemen arkasındaki en iyi takımlardan biriydi ve Avrupa kupalarının da gediklilerindendi. Kulüp, 2004-05'te tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı, 2008-09'da UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve 2011-12'de ligde üçüncülüğe kadar çıktı.
Kulüp, 2007'den itibaren yedi yıl boyunca istikrarlı ve göreceli bir başarı dönemi yaşadı, düzenli olarak Avrupa kupalarına katılım sıralarında yer aldı. Tam da bu dönemde, modern dönemde kulübün en ikonik isimlerinden birçoğu Stadio Friuli'nin kapısından geçti. Bunlar arasında Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah ve daha sonra sportif direktör olarak geri dönen Gokhan Inler de vardı.
Bu isimler, kadrosunda efsane kaleci Samir Handanovic, geleceğin Barcelona ve Arsenal yıldızı Alexis Sanchez ile ikonik golcü Antonio Di Natale'yi zaten barındıran dengeli bir ekibin omurgasını oluşturdu. Bu çekirdek kadro, Udinese'nin 2000'de Intertoto Kupası'nı kazanmasından bu yana Avrupa'daki en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldu; takım 2009'da UEFA Kupası'nda son sekize kaldı, ancak sakat Handanovic ve Di Natale'den yoksun şekilde penaltılarda turnuvayı finalist olarak tamamlayacak Werder Bremen'e kıl payı elendi.
Inler, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda gerçekten iyi oyuncumuz, iyi liderlerimiz vardı. Sanchez, (Mauricio) Isla, kalede Handanovic, savunmada (Mehdi) Benatia gibi harika oyuncularımız vardı. Çok, çok fazla isim sayabilirim.
"Her yıl daha da geliştik ve burada kaldığım dört yıl içinde dördüncü yıl en iyisiydi. Böylesine genç bir kadroyla Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Udinese ile bu harika dönemi yaşamış olmaktan mutluyum." dedi.
Gol kralı
2000'lerin sonu ve 2010'ların başında kulübün başarısının bel kemiğini Di Natale'nin golleri oluşturdu ve en verimli geçen 12 yıllık döneminde en iyi yıllarını Friulani'ye adaması sayesinde, İtalya dışında da dikkatlerin Udinese'e yönelmesinin en büyük nedenlerinden biri oldu.
Kısa boylu, hızlı ve çok yönlü bir hücum oyuncusu olan, neredeyse her yerden gol atabilen ve sağ ayağında adeta bir füze taşıyan Di Natale, 2004'te Empoli'den katıldıktan ve üç yıl sonra kaptanlığı üstlendikten sonra kariyerinin ilerleyen yıllarında son derece üretken bir performans sergiledi.
30 yaşını geçmiş olmasına rağmen 2009 ile 2013 arasında üst üste dört sezonda 25'in üzerinde gol attı ve 2009-10'da (29 gol) ile 2010-11'de (28 gol) art arda iki sezonda Serie A'nın capocannoniere'si, yani gol kralı oldu. İlkindeki performansı ona ayrıca Serie A Yılın İtalyan Futbolcusu ödülünü de kazandırdı.
Eski Udinese orta saha oyuncusu ve şimdilerde teknik direktör olan Inler, GOAL'e şöyle konuştu: ""Di Natale bizim kaptanımızdı, sahada işleri yönetmemize yardım eden bir ağabeydi. Gerçekten yanımızdaydı, bazen genç oyunculara karşı sert de oluyordu ama gelişmenin doğru yolu buydu."
2009 ile 2011 arasında modern dönemin büyükleri Lionel Messi (82) ve Cristiano Ronaldo (86), Di Natale'nin 67 lig golünden daha fazlasını atan sadece iki oyuncuydu. Emeklilikle flört etmesine ve o dönem üst üste Scudetto kazanan Juventus'tan gelenler de dahil olmak üzere başka yerlere gitmesi için çeşitli teklifler almasına rağmen, tecrübeli forvet 2016'da 38 yaşında kramponlarını asana kadar sadakatle Udinese'de kaldı.
Orta karar gidişat
Udinese'nin kaderi, kulübün ve Di Natale'nin zirve yıllarının üzerinden on yılı aşkın süre geçmesinin ardından büyük ölçüde değişti. 1995'teki son yükselişinden bu yana ligde kalmayı başaran bir Serie A demirbaşı olsalar da, Bianconeri 2013'ten beri bir sezonu üst yarıda yalnızca bir kez bitirebildi; bu da geçen sezon elde edilen 10.'luk oldu.
Francesco Guidolin'in 2014'te ayrılması kuşkusuz olumsuz bir etki yarattı; zira önceki üç sezonda kulübü dördüncülüğe, üçüncülüğe ve beşinciliğe taşımıştı. Ardından başarısız teknik direktörlerden oluşan bir silsile geldi ve Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler ve diğerlerinden oluşan o altın nesil, yerleri gerektiği gibi doldurulamadan zamanla sahneden çekildi. Bu sırada Serie A'in en büyük kulüpleriyle aradaki mali fark da belirgin şekilde açıldı.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Udinese birkaç kez küme düşme tehlikesiyle de burun buruna geldi; 2015, 2016 ve 2024'te ligde kalmayı kıl payı başardı. Bunun dışında ise istikrarlı biçimde alt sıralardaki orta grup içinde yer aldı. Geçen sezonki sınırlı ilerlemenin ardından hedef artık, bir şekilde üstlerindeki takımlarla aradaki farkı daha da kapatmak. Bu sorumluluk, 40 yıllık sahipler olan Pozzo ailesine ve onların kurduğu yönetime düşüyor.
Watford'un mevcut çoğunluk hissedarları ve Granada'nın eski sahipleri olan Pozzo ailesi, farklı derecelerde başarı yakalayan çok kulüplü modelin öncülerinden. Bazıları onları diğer varlıklarına öncelik vermekle suçladı; Udinese'nin düşüşü de aşağı yukarı Watford'un 2015'te Premier League'e yükselmesiyle aynı döneme denk geldi.
“Bu baskı sende var”
Inler'e göre, Napoli, Inter, AC Milan ve Juve gibi takımlarla rekabet edebilmek için farkı kapatmanın anahtarı, yeni transferlere büyük paralar harcamaktan ziyade zihniyet ve disiplin olacak.
Geçen sezonu 10. sırada bitirmek zaten önemli bir ileri adımdı; ayrıca eski Bayern Münih ve Real Madrid savunmacısı David Alaba, bonservissiz olarak kulübe katıldı. Onun liderliği, Udinese'nin başarı şansını kesinlikle artıracaktır.
Inler, "Şimdi meydan okuma [eskisine göre] çok daha büyük" diyor. "Eskiden çok zordu çünkü Serie A'da çok sayıda büyük oyuncu vardı ama şimdi direktör pozisyonumda, oyuncuların ihtiyaç duyduğu zihniyeti ve disiplini getiriyorum. Özellikle her gün, çünkü onları her gün zorlamanız gerekiyor.
"Geçmişte biz sadece futbol oynuyorduk, hiç sosyal medya yoktu ama şimdi seyirciden gelen bu baskı da var. Bu yüzden oyuncularla çok konuşmak ve onlara nasıl kariyer inşa edeceklerini de göstermek önemli. Bu yüzden benim için günlük çalışma önemli, onlara hangi yoldan gitmeleri gerektiğini göstermek önemli."
Udinese, Serie A'da oynadığı ilk beş maçta sadece bir galibiyet alarak şu anda 13. sırada yer alıyor; uzun milli ara öncesinde üst üste üç yenilgi aldığı bir süreç de buna dahil. Inler, işlerin değişeceğine inanıyor.
"Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ama maç maç kazanmayı denememiz gerekiyor" dedi. "Burada bulunduğum önceki iki yıldaki gibi bir başlangıç yapmadık ve en önemli şey mütevazı kalmak, çok çalışmak ve enerjiyi yeniden güçlendirmek. İyi bir hazırlığa ihtiyacımız var, hem mental hem fiziksel."
Bu görüşü, Udinese'nin kilit savunmacılarından Oumar Solet de paylaşıyor. Fransız oyuncu, GOAL'e "Her maçta odaklanmayı sürdürmemiz gerekiyor. Geçen sezon Udinese için oldukça iyi iş çıkardık. Hedefimiz bu yolda kalmaya çalışmak, bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Gerekli çalışmayı ortaya koymalıyız. Sezon zaten başladı ama devam etmek ve neler olacağını görmek için çok heyecanlıyım" dedi.
Sürdürülebilir başarı
Kulüp, 2000'lerin sonu ile 2010'ların başındaki o şaşaalı günlerden bu yana önceliklerinin bir miktar değiştiğini gizlemiyor; saha dışındaki hedefler de artık öncelik kazanmış durumda.
Saha dışında ise Udinese, yeşil girişimleri sayesinde kendisini İtalya'nın en sürdürülebilir takımı ve Avrupa'nın genelinde de en sürdürülebilir takımlardan biri olarak konumlandırdı. Bu süreç, 2020'de forma tedarikçisi Macron'dan formalarını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmesini istemeleriyle başladı. Friulani'nin Bluenergy Stadyumu, maç günlerinde 2.400 panellik bir güneş enerjisi tarlasıyla tamamen besleniyor. Ayrıca gıda israfıyla mücadele etmek için de stratejiler uygulanıyor ve çevre sorunlarına ilişkin eğitim verilmesi amacıyla Udine topluluğuyla iş birliği yapıldı.
GOAL'e konuşan kulüp yöneticisi ve sahibi Giampaolo'nun kızı Magda Pozzo, şunları söyledi: "İtalya'da sürdürülebilirlik uygulamalarının tamamında çok aktif olan takımlardan biriyiz. Sürdürülebilirliği teşvik eden faaliyetleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Stada bisikletle gitmek, İtalya'da güneş enerjisi parkına sahip tek kulüp olmak, dolayısıyla maçlar sırasında enerjimizi güneşten almak... Bu gerçekten harika bir proje."
Kendisi, sürdürülebilirliğin saha içinde de saha dışında da hedef olması gerektiği görüşünde. "Udine'nin küçük bir şehir olduğunu unutmamalıyız, burada 100.000 kişi yaşıyor, bu yüzden muhafazakâr olmamız ve puan tablosunun orta sıralarında istikrarlı olduğumuzu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum" diyor. "Ama elbette aynı zamanda her yıl gelişmeye çalışmalıyız ve bence bütün fikir de bütün strateji de bu.
"Çok dikkatliyiz ve 40 yıldır bir aile olarak burada olmamızın, 30 yıldır da Serie A'da yer almamızın nedeni bu. Finansal konuda da sürdürülebilirliği uygulamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum."
Milan çağırıyor
Son dört yıldır, Udinese'nin kendini tanıtma hamlesi kulübü, şaşırtıcı biçimde, Milano Moda Haftası'na taşıdı. Friuli ekibinin üçüncü formasını bu özel ortamda tanıtması artık bir gelenek haline geldi ve 2026'da da Udinese, 130. yıl dönümünü kutlama fırsatını değerlendirdi.
Yıldız motifli, özel yıl dönümü armalı ve siyah detaylara sahip şık, krem rengi forma; salı günü Milano merkezinde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. İlk takım oyuncuları Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola ve Matteo Palma da formayı tanıtan isimler oldu.
Forma, Milano merkezli Giuseppe Buccinna tarafından tasarlandı ve fotoğrafçı Tina Modotti ile şair Pier Paolo Pasolini'den ilham aldı. İkili de kendi sanat mecraları aracılığıyla Udinese'nin memleketi olan Friuli'nin ruhunu yansıtmıştı.
Inler, GOAL'e konuştu: "Bunu dört yıldır yapıyoruz, kulüp ve Macron sayesinde birçok insanın ve ünlü sanatçının bulunduğu Milano Moda Haftası'nda yer alabiliyoruz. Her yıl formamızı yaratması için bir sanatçı arıyoruz ve buraya gelmek her zaman özel. Oyuncular da bunu seviyor çünkü onların sadece sahadaki futbolcular olarak değil, aynı zamanda moda haftası gibi bir etkinlikte kendilerini temsil eden isimler olarak da görünmeleri önemli."
Udinese'nin 2026-27 sezonu üçüncü forması şu anda Udinese'nin resmi mağazalarında veya Macron.com'da satışta.