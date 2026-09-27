Artık uzak bir anı gibi görünüyor ancak 2000'ler boyunca ve 2010'ların başında Udinese, Serie A'da zirvenin hemen arkasındaki en iyi takımlardan biriydi ve Avrupa kupalarının da gediklilerindendi. Kulüp, 2004-05'te tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı, 2008-09'da UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ve 2011-12'de ligde üçüncülüğe kadar çıktı.

Kulüp, 2007'den itibaren yedi yıl boyunca istikrarlı ve göreceli bir başarı dönemi yaşadı, düzenli olarak Avrupa kupalarına katılım sıralarında yer aldı. Tam da bu dönemde, modern dönemde kulübün en ikonik isimlerinden birçoğu Stadio Friuli'nin kapısından geçti. Bunlar arasında Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah ve daha sonra sportif direktör olarak geri dönen Gokhan Inler de vardı.

Bu isimler, kadrosunda efsane kaleci Samir Handanovic, geleceğin Barcelona ve Arsenal yıldızı Alexis Sanchez ile ikonik golcü Antonio Di Natale'yi zaten barındıran dengeli bir ekibin omurgasını oluşturdu. Bu çekirdek kadro, Udinese'nin 2000'de Intertoto Kupası'nı kazanmasından bu yana Avrupa'daki en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldu; takım 2009'da UEFA Kupası'nda son sekize kaldı, ancak sakat Handanovic ve Di Natale'den yoksun şekilde penaltılarda turnuvayı finalist olarak tamamlayacak Werder Bremen'e kıl payı elendi.

Inler, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Çok sayıda gerçekten iyi oyuncumuz, iyi liderlerimiz vardı. Sanchez, (Mauricio) Isla, kalede Handanovic, savunmada (Mehdi) Benatia gibi harika oyuncularımız vardı. Çok, çok fazla isim sayabilirim.

"Her yıl daha da geliştik ve burada kaldığım dört yıl içinde dördüncü yıl en iyisiydi. Böylesine genç bir kadroyla Şampiyonlar Ligi bileti aldık. Udinese ile bu harika dönemi yaşamış olmaktan mutluyum." dedi.