Lionel Messi öfkeli görünüyordu. Inter Miami'nin Columbus Crew ile oynadığı ilk tur play-off maçının 48. dakikasında birkaç ilginç şey yaşandı.

Olaylar şöyle gelişti: Önce Messi, kendine özgü vücut çalımı ve yön değiştirme hamlesiyle savunmacı Gonzalo Tapia'yı kandıramayınca topu kaybetti. Ardından top saha dışına çıkarken rakibini hafifçe itti. Taç atışını kullanmak üzere topu aldı ve Tapia hızlı oynamasını engellemeye çalışınca topu doğrudan rakibinin kafasına fırlattı.

Her şeyden önce gülüp geçilecek bir andı. Evet, futbol ciddi bir spor. Evet, bu bir play-off maçı. Ama ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan, sonuç doğurmayan bir pozisyondu. Buna gereğinden fazla anlam yüklemeye gerek yok.

Yine de bu an, Miami'nin son dönemdeki hayal kırıklıklarının küçük bir yansımasıydı: Üst üste ters giden işler ve çocukça hareketlere başvuran, öfkeli bir yıldız oyuncu. Kuralları titizlikle uygulasaydık aslında iki oyuncu da sarı kart görmeliydi. Fakat asıl mesele bu değil. Mesele, genel olarak Miami'nin durumu. Bu takım birkaç yıldır aynı numarayla yoluna devam ediyor. Pek iyi oynamıyor. Her yerde açıklar var. Stoperleri yeterince iyi değil. Sonra Messi gelip takımı kurtarıyor.

Ancak bu sezon durum özellikle kötü. Messi döneminin tamamlanan normal sezonları arasında en kötü performans sergilendi: Önceki sezonlarda 65 ve 74 puan toplayan Miami, bu kez 60 puanda kaldı. Miami, Javier Mascherano ve Guillermo Hoyos ile yollarını ayırıp Kily González'i göreve getirerek bu sezon üçüncü teknik direktörüne geçti. MLS Kupası zaferinin üzerinden bir yıl bile geçmemişken, çalkantılı dokuz ay boyunca kayda değer hiçbir şey değişmedi. Crew karşısındaki eşleşmenin ilk maçını 3-0 kaybettiler. İlk turda elenmeleri yalnızca şaşırtıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tamamen hak edilmiş bir sonuç olur.