Çok da uzun olmayan bir süre öncesine kadar yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcular yok denecek kadar azdı. Oyuncuların alıştıkları coğrafyanın dışına çıkmak istememesi, topluca önlerinin kesilmesine yol açıyordu.

Ancak artık yeni bir dönemdeyiz. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi gidilemeyecek kadar uzak görülmemeli. Yuvadan ayrılıp farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek de artık korkulacak değil, benimsenecek bir fırsat.

Elbette bu yolda aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Peki onlardan kaçınmak yerine neden bu zorlukları göğüslemeyelim? Giderek daha fazla oyuncu böyle düşünüyor.

Bunu göz önünde bulundurarak ve seyahat etmenin insanın ufkunu genişlettiği bize sürekli hatırlatılırken, GOAL sınırları aşmış, hem spor hem de seyahat konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelmiş cesur gezginlerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

Sırada, Lancashire'daki “Rüyalar Tiyatrosu”ndan ayrılıp İsviçre'deki “Olimpiyat Başkenti” Lozan'a giden Tyler Fredricson var...