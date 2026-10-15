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Tyler Fredricson Brits Abroad 1:1GOAL

Tyler Fredricson: Manchester'dan Lozan'a ve İsviçre'de profesyonel futbolcu olarak hayatı

GOAL’ün ‘Yurt Dışındaki Britanyalılar’ serisinin son bölümünde, üç yaşında futbol oynamaya başlayan, Manchester United formasıyla Premier League’de sahaya çıktıktan sonra yolu Lausanne’a düşen bir isim; Fransızca öğrenmekten, Xbox oynayarak kafa dağıtmaktan ve İsviçre’de neler yapılabileceğinden söz ediyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzun olmayan bir süre öncesine kadar yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcular yok denecek kadar azdı. Oyuncuların alıştıkları coğrafyanın dışına çıkmak istememesi, topluca önlerinin kesilmesine yol açıyordu.

    Ancak artık yeni bir dönemdeyiz. Kültürel gelişmeler sayesinde dünyanın hiçbir köşesi gidilemeyecek kadar uzak görülmemeli. Yuvadan ayrılıp farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek de artık korkulacak değil, benimsenecek bir fırsat.

    Elbette bu yolda aşılması gereken mesleki ve kişisel engeller var. Peki onlardan kaçınmak yerine neden bu zorlukları göğüslemeyelim? Giderek daha fazla oyuncu böyle düşünüyor.

    Bunu göz önünde bulundurarak ve seyahat etmenin insanın ufkunu genişlettiği bize sürekli hatırlatılırken, GOAL sınırları aşmış, hem spor hem de seyahat konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelmiş cesur gezginlerden bazılarının hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

    Sırada, Lancashire'daki “Rüyalar Tiyatrosu”ndan ayrılıp İsviçre'deki “Olimpiyat Başkenti” Lozan'a giden Tyler Fredricson var...

  • Manchester United tarafından fark edilmek

    Tyler Fredricson Manchester United
    Getty

    Fredricson, bir gençler turnuvasında Manchester United tarafından izlendi.

    “Futbola Richmond Rovers adlı mahalle takımımda başladım. Ağabeylerim orada oynuyordu. Onları izlemeye gittiğim için biraz daha küçük yaşta başladım. Üç ya da dört yaşlarındaydım ve sadece Richmond’da oynuyordum. Sekiz ya da dokuz yaşlarımda bir turnuvada United’ın dikkatini çekene kadar birkaç yıl Richmond’da oynadım. Bir yıl gelişim programında yer aldım, ardından akademiye girdim ve her şey oradan başladı. Ama her şeyin başladığı yer mahalle takımım Richmond Rovers’tı.”

  • Geleceğin millî futbolcularıyla birlikte mezun olmak

    Kobbie Mainoo Alejandro Garnacho Manchester United
    Getty

    Mainoo ve Garnacho, FA Gençlik Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı

    “United'da benim yaş grubumda Kobbie Mainoo vardı. Alejandro Garnacho'yla da genç takımda birlikteydik. İngiltere'de ve yurt dışında oynayan daha pek çok oyuncu var. Ama en öne çıkan iki isim muhtemelen onlar, derim.”

  • Premier League'deki ilk maç öncesi uykusuz gece

    Tyler Fredricson
    Getty

    Stoper, Manchester United formasıyla dört resmî maçta oynadı.

    “Manchesterlı bir gencin United forması giymesi her zaman hedeftir. Premier League’in dünyanın en iyi ligi olduğunu düşünüyorum. Çoğu insan orada oynamak ister. Bu benim için büyük bir onurdu ve umarım Premier League’de yeniden oynama fırsatı bulurum. Unutmayacağım bir andı. Sanırım bana çoğu kişiye göre daha erken haber verildi. Aslında bir gün önce söylediler. Ruben Amorim’le yaptığımız toplantıda bana ‘Evet, ilk 11’de başlıyorsun’ dedi. Bu, sahaya çıkıp taktik çalışması yapmamızdan önceydi. Güzel bir andı. Beni epey heyecanlandırdı ama aynı zamanda güzeldi. Açıkçası o gece pek iyi uyuyamadım! Yine de kesinlikle heyecan vericiydi. Gerginlik de vardı.”

  • İsviçre'ye gidiş nasıl gerçekleşti

    Lausanne Stadium Stade de la Tuiliere
    Getty

    Fredricson artık Stade de la Tuiliere'i spor hayatındaki evi olarak görüyor

    “Bir süredir A takımda forma giyme fırsatı arıyordum. Menajerlerim Yuri ve Colin ile oturup konuştuk ve bu yolun benim için iyi olacağına karar verdik. Bunun zorlu ama benim için faydalı bir deneyim olacağını düşündüm. Avrupa liglerinin genç oyuncuların gelişimi için gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birkaç kez bir araya gelip hangi tekliflerin olduğunu değerlendirdik. İsviçre'den gelen bu teklifin gerçekten çok iyi olduğunu düşündük. Umarım öyle olduğu da ortaya çıkar.”

  • Yeni bir yaşam biçimine alışmak

    Olympic headquarters Lausanne
    Getty

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) merkezi Lozan'dadır.

    “İsviçre'de geçirdiğim zaman gerçekten güzeldi. Güzel bir yer. Futbol açısından ise işler o kadar iyi gitmedi. Ufak bir sakatlık yaşadım ama mümkün olan en kısa sürede geri dönmek istiyorum. Burası güzel bir yer. Yeni ülkeye ve yeni dile alışıyorum. Takım ve kulüp de bana karşı gerçekten çok iyi davrandı. Bu yüzden sezonun geri kalanı için heyecanlıyım. Umarım daha iyiye gidebiliriz.”

  • İsviçre'de yaşamanın en büyük zorlukları

    Lake Geneva Lausanne
    Getty

    Lozan, Cenevre Gölü'nün manzarasıyla ünlü kuzey kıyısında yer alıyor.

    “Şimdiye kadar benim için en zor kısım kesinlikle dil oldu. Ama soyunma odasındaki ve kulüpteki arkadaşlarım, çalışanlar, hepsi yardımcı oldu. Hepsi İngilizce konuşuyor. Ben de Fransızca dersleri alıyorum, umarım dili kısa sürede öğrenebilirim. Hepsi gerçekten yardımcı oldu.

    “Burası yaşamak için Manchester'dan biraz daha güzel bir yer sanırım. Yine de çok farklı değil. Çoğu gün antrenman yapıyorsunuz, dolayısıyla yaşam düzeniniz aşağı yukarı aynı. Açıkçası zamanımın çoğunu antrenman yaparak geçiriyorum. Sonra eve gidebilir, belki göl kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Manchester'da bunu yapamazsınız! Oldukça sakin bir hayat. Güzel.”

  • İsviçre mutfağı ve yerel halkın nasıl olduğu

    Tyler Fredricson Lausanne
    FC Lausanne-Sport

    Fredricson yeni ortamına kısa sürede uyum sağladı.

    “Yemek kültürü oldukça Fransız. Kruvasanlar ve krepler epey iyi. Ama bunun dışında normalde yediğim yemekleri yemeye devam ediyorum. İletişim kurduğum insanlar cana yakın görünüyor. İngilizce konuşuyorlarsa iletişimimiz iyi oluyor. Konuşmuyorlarsa pek konuşmuyorlar. Ama evet, insanlar iyi görünüyor. Konuştuklarım ve buradaki taraftarlar da iyi ve cana yakın görünüyor. Güzel bir şehir.”

  • İsviçre'de yaşam maliyeti

    Swiss francs
    Getty

    İsviçre'de yaşayanlar için günlük yaşam ucuz değil

    “Burası Manchester'dan çok daha pahalı. Bence şehir olması ve yaşamak için oldukça varlıklı bir yer olması nedeniyle karşılaştığım şeyler çok daha pahalı. Ama ödediğinizin karşılığını alıyorsunuz. Güzel bir şehir, bu yüzden her şeyin fiyatı daha yüksek. İthal edilen her şey pahalı, süpermarketteki yiyecekler bile çok daha pahalı. Ama sanırım bulunduğunuz yere para ödediğiniz için bu da normal.”

  • Golf ve video oyunları: Nasıl rahatlayıp kafa dağıtılır?

    GTA 6 Grand Theft Auto
    Getty

    GTA 6, uzun süredir beklenen çıkışını Kasım 2026'da yapacak.

    “Dinlenmek için ne yaptığıma gelince, ne kadar boş vaktim olduğuna bağlı. Bazen bir öğleden sonrayı golf oynayarak geçirme fırsatım oluyor. Biraz golf oynamayı seviyorum. Ama onun dışında açıkçası oldukça sakin vakit geçiriyorum. Bazen Xbox’ımda biraz oynuyorum, yürüyüşe çıkıyorum ya da kahve içmeye gidiyorum. Bunlar oldukça sakin ve düşük tempolu şeyler. Burada birkaç golf sahası bulup neler sunduklarına bakmam gerekiyor. GTA 6’ya tamamen hazırım. Ama FIFA da yeni çıktı, bu yüzden son zamanlarda onu oynuyorum.”

  • İsviçre deneyimini tam anlamıyla nasıl yaşarsınız?

    Switzerland ice hockey
    Getty

    Kış sporları, İsviçre genelinde tutkulu taraftar kitlelerine sahip

    “Bir buz hokeyi maçına gitmek istiyorum. Görünüşe göre buz hokeyi burada, özellikle de Lozan'da oldukça popüler. Tabii göl kenarında bir gün geçirebilirsiniz. Orası gerçekten çok güzel. Ayrıca çok sayıda kayak merkezi var.”

  • Oyuncular neden konfor alanlarının dışına çıkmalı?

    Lausanne lake
    Getty

    Daha fazla oyuncu dünyayı gezip keşfetmeye teşvik ediliyor

    “İnsanların bu fırsatlara neden açık olmayacağını anlamıyorum. Fırsat sizin için doğruysa neden olmasın? Elbette herkes farklı. Bazı insanlar evinden ayrılmak, evinden çok uzaklara gitmek istemeyebilir. Onları İngiltere'de tutabilecek başka şeyler de olabilir. Ben yeni bir meydan okumaya, evimden, ailemden ve arkadaşlarımdan uzakta yaşamaya hazır olduğumu düşünüyordum. Şimdiye kadar her şey iyi gitti ve ben sadece kariyerime odaklanıyorum. Bunun gençler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Avrupa liglerinde oynayan İngiltere'den çok daha fazla genç oyuncu var. Bu iyi bir fırsat ve bir oyuncu bunun kendisi için doğru olduğunu düşünüyorsa, bence iyi bir fırsat; neden olmasın?

    “Nereye taşınırsanız taşının, hangi yeni kulübe giderseniz gidin, bu biraz ürkütücü olur. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bence biraz tedirginlik oluyor. Yeni bir yere taşınan herkes belki de tedirginlik yaşar. Ama bunu bir kez yaptığınızda oldukça çabuk uyum sağlıyorsunuz ve çok geçmeden sizin için normal hâle geliyor. Özellikle de her gün insanları gördüğünüz ve insanlarla bir arada olduğunuz futbol ortamında.”

  • Gelecekte ne olacak?

    champions league trophy

    Fredricson, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hayal ediyor

    “Premier League'de oynama hedefim var. Sadece Premier League'de değil, dünyanın dört bir yanındaki büyük kulüplerde oynamak isterim. Şampiyonlar Ligi'nde ve üst düzey bir ligde oynayıp şampiyonluklar için mücadele etmek istiyorum. Uzun vadeli hedefim kesinlikle bu. Ama şu anda Lausanne'da iyi performans göstermeye ve umarım sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandım. Sanırım adım adım ilerleyeceğim.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Switzerland flag
    Getty

    İsviçre’de yaşam beş önemli alanda nasıl sıralanıyor?

    Hava durumu: 7/10. “Gördüğüm kadarıyla çok iyiydi. Ama birkaç ay içinde değişebilir!”

    Yemek: 5/10.

    İnsanlar: 8/10.

    Yapılabilecek şeyler: 6/10.

    Yaşam maliyeti: 3/10.

    Toplam: 29/50

    Tyler ile görüşme imkânı Murdock Sports Group sayesinde sağlandı.

    KAÇIRDIKLARINIZ

    FİNLANDİYA: Ayo Obileye

    HIRVATİSTAN: Daniel Adu-Adjei

    BRUNEİ: Nick Swirad