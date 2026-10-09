ABD Kadın Milli Takımı, Emma Hayes'in istediği türden bir sınava hazırlanıyor: Dünya Kupası elemeleri ufukta görünürken son dünya şampiyonu İspanya'ya karşı iki maç.

Hazırlıklar salı günü, ABD Futbol Federasyonu'nun Georgia eyaletinin Fayetteville kentindeki Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nde başladı. USWNT, 2022'den bu yana dünyanın bir numaralı takımıyla oynayacağı ilk maçlar öncesinde yeni evine yerleşti.

Son Olimpiyat şampiyonu için kısa vadeli hedef, Concacaf W Championship çeyrek finallerinde El Salvador'un rakip olarak beklediği süreçte 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını almak. İspanya ise biletini şimdiden aldı. Bu iki maç, Hayes'e takımının önündeki zorluklara ne kadar hazır olduğunu değerlendirme fırsatı sunuyor.

Hayes, “İlk maçtan ikinci maça çıkaracağımız dersler olacak ama bu derslerin hepsi bizi eleme usulü futbola hazırlıyor. Bizim için harika bir öğrenme fırsatı olacak” dedi.

Hayes, büyük bir turnuva öncesinde oyuncularını Avrupa'nın üst düzey rakipleriyle karşı karşıya getirmek istediği için bu maçların oynanmasında ısrarcı oldu. Sonuçlar, USWNT'nin hangi seviyede olduğuna dair bir ölçü sunacak ancak onun odağı, gelecek yılki Dünya Kupası'nı kazanabilecek bir takım kurmaya devam ediyor.

Hayes, “Dinleyin, teknik direktör olarak galibiyet yüzdem umurumda değil; hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak” dedi. “İsteyeceğiniz son şey, Dünya Kupası'na gidip bu takımlarla ilk kez orada karşılaşmaktır.”

26 kişilik kadrosu, Ashley Sanchez'in yeniden çağrılmasından Jaedyn Shaw'ın kadro dışı kalmasına ve bir başka “Triple Espresso” buluşmasına kadar üzerinde konuşulacak çok şey barındırıyor. Yeni isimler için de fırsatlar var; kampta ilk kez milli davet alan beş oyuncu bulunuyor. Bu grubun içinde, Naomi Girma'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Utah Royals savunmacısı Kate Del Fava da yer alıyor.

Hayes, “Bakın, Dünya Kupası elemesi ya da Dünya Kupası kadrosunun nasıl görüneceğini size söyleyemem ama elimde gelişmiş bir oyuncu havuzu olduğundan emin olmam gerekiyor” dedi.

Bu gelişimi, İspanya ile karşılaşmanın getirdiği gerekliliklerle dengelemek, bu kampın merkezinde olacak. Aynı şekilde, oturmuş hücum seçeneklerini ve kaledeki rekabeti değerlendirmek de önemli olacak; burada Phallon Tullis-Joyce ile Claudia Dickey ilk 11'de başlama rolü için yarışıyor.

GOAL, USWNT'nin İspanya ile oynayacağı iki maçlık serinin ilk karşılaşmasına hazırlanırken öne çıkan beş noktaya göz atıyor.