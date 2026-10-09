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USWNT 1-1GOAL

Trinity Rodman sahneye çıkıyor, Phallon Tullis-Joyce fırsatını kolluyor: Emma Hayes'in ABD Kadın Milli Takımı'nın dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşmasında öne çıkan beş nokta

ABD Kadın Milli Takımı, Dünya 1 numarasıyla oynayacağı iki hazırlık maçının ilkinde cumartesi günü Washington D.C.'deki Audi Field'da İspanya ile dört yıl aradan sonra ilk kez karşılaşacak.

Çeviri:

  • ABD Kadın Milli Takımı, Emma Hayes'in istediği türden bir sınava hazırlanıyor: Dünya Kupası elemeleri ufukta görünürken son dünya şampiyonu İspanya'ya karşı iki maç.

    Hazırlıklar salı günü, ABD Futbol Federasyonu'nun Georgia eyaletinin Fayetteville kentindeki Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi'nde başladı. USWNT, 2022'den bu yana dünyanın bir numaralı takımıyla oynayacağı ilk maçlar öncesinde yeni evine yerleşti.

    Son Olimpiyat şampiyonu için kısa vadeli hedef, Concacaf W Championship çeyrek finallerinde El Salvador'un rakip olarak beklediği süreçte 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını almak. İspanya ise biletini şimdiden aldı. Bu iki maç, Hayes'e takımının önündeki zorluklara ne kadar hazır olduğunu değerlendirme fırsatı sunuyor.

    Hayes, “İlk maçtan ikinci maça çıkaracağımız dersler olacak ama bu derslerin hepsi bizi eleme usulü futbola hazırlıyor. Bizim için harika bir öğrenme fırsatı olacak” dedi.

    Hayes, büyük bir turnuva öncesinde oyuncularını Avrupa'nın üst düzey rakipleriyle karşı karşıya getirmek istediği için bu maçların oynanmasında ısrarcı oldu. Sonuçlar, USWNT'nin hangi seviyede olduğuna dair bir ölçü sunacak ancak onun odağı, gelecek yılki Dünya Kupası'nı kazanabilecek bir takım kurmaya devam ediyor.

    Hayes, “Dinleyin, teknik direktör olarak galibiyet yüzdem umurumda değil; hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak” dedi. “İsteyeceğiniz son şey, Dünya Kupası'na gidip bu takımlarla ilk kez orada karşılaşmaktır.”

    26 kişilik kadrosu, Ashley Sanchez'in yeniden çağrılmasından Jaedyn Shaw'ın kadro dışı kalmasına ve bir başka “Triple Espresso” buluşmasına kadar üzerinde konuşulacak çok şey barındırıyor. Yeni isimler için de fırsatlar var; kampta ilk kez milli davet alan beş oyuncu bulunuyor. Bu grubun içinde, Naomi Girma'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Utah Royals savunmacısı Kate Del Fava da yer alıyor.

    Hayes, “Bakın, Dünya Kupası elemesi ya da Dünya Kupası kadrosunun nasıl görüneceğini size söyleyemem ama elimde gelişmiş bir oyuncu havuzu olduğundan emin olmam gerekiyor” dedi.

    Bu gelişimi, İspanya ile karşılaşmanın getirdiği gerekliliklerle dengelemek, bu kampın merkezinde olacak. Aynı şekilde, oturmuş hücum seçeneklerini ve kaledeki rekabeti değerlendirmek de önemli olacak; burada Phallon Tullis-Joyce ile Claudia Dickey ilk 11'de başlama rolü için yarışıyor.

    GOAL, USWNT'nin İspanya ile oynayacağı iki maçlık serinin ilk karşılaşmasına hazırlanırken öne çıkan beş noktaya göz atıyor.

  • Sanchez geri dönüyor

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez, yaklaşık iki yılın ardından ABD Kadın Milli Takımı'na geri döndü.

    Sanchez, NWSL'de hiç olmadığı kadar iyi görünüyor. Bir sezonda 20 gol atarak ligin tek sezondaki gol rekoruna ortak oldu ve yıllarca merkez orta saha oynadıktan sonra North Carolina Courage'da kanada geçişine de sorunsuz uyum sağladı.

    2023 Dünya Kupası kadrosunun bir parçası olan Sanchez, Ocak 2025'ten bu yana ilk kez kampa döndü. ABD Kadın Milli Takımı formasıyla son maçına Ekim 2024'te çıkan oyuncunun, Hayes'in ekibine geri dönerken yakalaması gereken çok şey var.

    Hayes, bu hafta hem yeni gelen oyuncuların hem de geri dönenlerin tempoyu yakalamasını vurguladı.

    Hayes, “Uzun süredir burada olmayan Ashley Sanchez'seniz, taktiksel anlamda bu çok fazla şey demek” dedi. “Oyuncuların gelişimini önceliklendirmek istiyorum ve daha az deneyimli oyuncuların sürekli kulübede oturup birkaç dakika oynamasını istemiyorum.”

    Antrenmanlarda Sanchez kanatta çalıştı ve kısa süre içinde uyum sağlamaya çalışarak her şeyi özümsemeye uğraştı. Her oyuncu süre almak, hatta belki ilk 11'de başlamak ister ancak Hayes, sahaya çıkan oyuncuların taktik rollerini anlaması gerektiği konusunda net. Sanchez ve düzene uyum sağlamaya çalışan diğerleri için bunun zaman alması gerekiyor.

    Hayes, “Bu hafta o oyunculara rollerinin ne olduğunu, taktiksel olarak hangi alanlarda gelişmeleri gerektiğini anlattım... bu birkaç kamp sürer, burada yoğun çalışıyoruz” dedi.

  • Trinity Rodman için bir an

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    Trinity Rodman ve Tara Rudd, NWSL'de Washington Spirit forması giyiyor.

    Rodman, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya ile oynayacağı iki maçlık seri öncesinde ekibin hücumdaki en tehlikeli silahlarından biri olarak öne çıkıyor. Washington Spirit formasıyla 2026'daki performansı olağanüstü oldu; bu sezon kulübünün oynadığı 26 maçın tamamına ilk 11'de başladı, kariyerinin en iyi istatistiği olan 11 gol ve yedi asist üreterek takımın her iki alanda da lideri oldu.

    Rodman, etkisinin sadece kulüp düzeyinde değil, milli takımda da hissedildiğini gösterdi. ABD Kadın Milli Takımı'nda ocak ayında Şili ve Paraguay'a karşı oynanan iki hazırlık maçında da gol attı, nisan ayında Japonya'ya karşı oynanan üç maçta toplam iki asist yaptı ve hazirandaki Brezilya deplasmanında buna bir asist daha ekledi.

    Rodman, serinin ilk maçında ABD'yi kulübünün iç saha stadı Audi Field'da temsil etme fırsatı yakalayacak. ABD Kadın Milli Takımı'nın en iyi performansını sergilemesini ve tribünleri ayağa kaldırmasını sağlayacak bir isim varsa, o da D.C.'de evinde oynayacak Rodman'dır.

  • Hücum üçlüsü seçenekleri

    Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson'ın şu ana kadar USWNT formasıyla dört golü ve dört asisti var.

    USWNT hücum hattında forma için büyük bir rekabet var.

    Hayes, bu iki maç boyunca kimin anında etki yaratabileceğini ve farklı kombinasyonların İspanya’ya karşı nasıl sorun çıkarabileceğini değerlendirebilir.

    Chelsea’den Alyssa Thompson, savunma hattını esnetebilecek, savunmacıları bire bir durumlarda bırakabilecek ve takım arkadaşları için alan yaratabilecek türde bir hıza ve doğrudanlığa sahip.

    Bu arada Sophia Wilson, kızının doğumunun ardından hâlâ en iyi formuna ulaşma yolunda ilerliyor, ancak milli takıma dönüşünde şimdiden etkisini gösterdi. Haziran ayında Brezilya’ya karşı gol attı ve şu anda milli takımda 25 gole ulaştı. Doğuştan bir golcü olan Wilson’ın 9 numara pozisyonunda görev yapması muhtemel.

    Michelle Cooper ve Emma Sears, Hayes’e hücumun ritmini değiştirebilecek alternatifler sunuyor. Kansas City Current forması giyen Cooper, ceza sahasına yaptığı servisler ve çabuk şut çıkarışıyla öne çıkıyor. Racing Louisville’den Sears ise hızı, çalışma temposu ve altı milli golüyle dikkat çekiyor.

    Belki de en dikkat çekici yeni isim, San Diego Wave FC ile çıkış yaptığı bir sezonun ardından ilk A milli USWNT davetini alan Trinity Byars. Byars, 2026’da 10 gol attı ve üç asist yaptı; böylece kendisini Wave’in en üretken hücumcularından biri olarak kabul ettirdi ve eylülde NWSL Haftanın Oyuncusu ödülünü kazandı.

    Savunmacıların arkasında boşluk bulma, fırsatları gole çevirme ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisi, onu Hayes’in İspanya karşısında değerlendirebileceği heyecan verici yeni bir seçenek haline getiriyor.

  • Stoper soru işaretleri gündemde

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    Kennedy Wesley, USWNT için bu maçlar serisinde muhtemelen daha fazla süre alabilecek bir stoper.

    Emily Sonnett ve Naomi Girma, USWNT savunmasının göbeğinde alışıldık yüzler oldu. İkisinin de sakatlık nedeniyle forma giyememesiyle Hayes'in, Alexia Putellas ve Salma Paralluelo'nun yer aldığı İspanya hücumuna karşı önemli bir sınavda farklı bir ikiliye ihtiyacı var.

    Hayes, Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Tara Rudd ve Kate Del Fava'nın da aralarında bulunduğu seçenekleriyle birkaç farklı kombinasyonu deneyebilir. Uyum yakalamak önemli olacak, ancak açık bırakılan her alanı değerlendirebilen bir takıma karşı organizasyon da aynı derecede belirleyici olacak.

    Wesley, “Topa sahip olduklarında hareketlilikleri ve kendi aralarındaki yer değişimleri çok dinamik” dedi. “Disiplinli kalmamız, pozisyonumuzdan çıkmamamız çok önemli olacak ki hücumlarını bozabilelim... Onlara alan ve zaman tanımamak gerekiyor çünkü en başarılı oldukları anlar bunlar.”

    Bekte Emily Fox'un bir yeri kapmış göründüğü söylenebilir. Diğer pozisyon için ise Gisele Thompson, Avery Patterson ve Evelyn Shores yarışıyor.

  • Phallon Tullis-Joyce'ın zamanı mı?

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    Phallon Tullis-Joyce ile Claudia Dickey, ABD Kadın Milli Takımı'nın ilk 11 kaleci pozisyonu için İspanya'ya karşı oynanacak iki zorlu maç öncesinde rekabet ediyor.

    Phallon Tullis-Joyce ve Claudia Dickey, dünyanın bir numaralı takımına karşı daha yakından incelenmeyi hak ediyor. Tullis-Joyce, Manchester United'dan değerli bir deneyim getiriyor ve ABD Kadın Milli Takımı formasıyla çıktığı yedi maçta beş kez kalesini gole kapattı. Dickey ise buna karşılık Hayes'in kalede daha sık tercih ettiği isim oldu ve 11 maçta dokuz kez gol yemedi.

    İspanya'nın teknik kalitesi, hareketliliği ve pozisyon üretme becerisi, bu hazırlık maçlarını ABD Kadın Milli Takımı'nın kaleci seçenekleri açısından önemli bir sınav haline getiriyor. Ceza sahasına hakimiyet, oyun kurma ve baskı altında soğukkanlılık dikkatle değerlendirilecek.