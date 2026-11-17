NWSL yarı finallerinde yok yoktu: etkileyici bir frikik, tekrar tekrar izlenmeye değer goller ve son şampiyonun elenmesi. Washington Spirit ile Kansas City Current, şampiyonluğa artık bir galibiyet uzaklıkta.

Spirit, cumartesi günü Utah Royals’ı 2-1 yenerek üst üste üçüncü kez finale yükseldi. Current ise pazar günü bir numaralı seri başı Gotham FC’yi eleyerek son şampiyonun unvanını koruma hedefini sona erdirdi.

Trinity Rodman fark yaratmanın yollarını bulmaya devam ediyor. Normal sezonda 14 gol attıktan ve çeyrek finalde Angel City karşısında iki kez ağları sarstıktan sonra yarı finalde hazırlayıcı rolü üstlendi. Washington’a galibiyeti getiren golü Clara Luvanga attı, ancak Spirit’in yeniden finale çıkmasında Rodman’ın takım odaklı oyunu ve bitmek bilmeyen çalışkanlığı da en az o kadar belirleyiciydi.

Washington’da parçalar tam zamanında yerine oturuyor. Sofia Cantore, Rodman ve Luvanga hücumda uyum yakalarken Esme Morgan ile Tara Rudd savunmanın bel kemiği olmaya devam ediyor. Utah, Spirit’i zorladı ancak Washington maçı kazanacak özgüvene ve kaliteye sahipti.

Kansas City de kendi gösterisini sundu. Croix Bethune, Gotham karşısında harika bir frikikle perdeyi açtı. Galibiyet golünü ise Haley Hopkins, uzak direkte yarım voleyle kaydetti. Temwa Chawinga, Michelle Cooper, Bethune ve Hopkins arasındaki uyumun yanı sıra Debinha’nın kulübeden gelerek katkı vermesi, Current’a rakiplerine sorun çıkaracak pek çok seçenek sunuyor.

Rodman ve Bethune, takımlarını kupaya bir adım daha yaklaştırdı. Gotham ve Utah içinse umut vadeden sezonlar finalin bir maç öncesinde sona erdi.

GOAL, NWSL yarı finallerinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor…