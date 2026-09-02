Transfer dönemi değerlendirmesi: Avrupa'nın en zengin 10 kulübünün 2026 yazındaki transfer faaliyetlerinin ardından nihai notları
İşte oldu! 2026 yaz transfer dönemi, birçok dev kulübün kadrolarını son saniyelere kadar tamamlamak için büyük bir telaşa kapıldığı dramatik bir son günün ardından sona erdi.
Transfer ücretlerinin akıl almaz yeni bir seviyeye çıkmasıyla birlikte son dört ayda Avrupa genelinde milyarlar harcandı; kendini henüz kanıtlamamış ya da formsuz oyuncular için düzenli olarak çılgın paralar el değiştirirken rekorlar da art arda kırıldı. Ancak artık asıl iş başlıyor.
Peki hangi kulüpler piyasada en iyi değeri bulmayı başardı? En fazla savurganlık yapan kim oldu? Ve hangi transfer ekipleri hedefin çok uzağında kaldı?
GOAL, 2026 Deloitte Football Money League'de yer alan ilk 10 kulübün yaptığı işleri notlandırdı ve 2026-27 sezonu tüm hızıyla başlarken bunun onları nasıl bir konumda bıraktığını analiz ediyor...
Arsenal | Not: A
Arsenal, yaz transfer döneminde Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard ve Cristian Norgaard'ın da aralarında bulunduğu yedi oyuncuyu satarak kasasına tam 120 milyon £ (163 milyon $) koydu. Martinelli'yi Al-Hilal'e satmak küçük bir riskti ve dışarıdan kötü göründü, çünkü Mikel Arteta'nın sol kanatta çok fazla alternatifi yok ve Brezilyalı oyuncunun 25 yaşında hâlâ sunabileceği çok şey var. Ancak geçen sezon Premier League'de yalnızca bir gol atan bir oyuncu için kulüp rekoru olan 55,7 milyon £'luk (76 milyon $) teklifin kabul edilmesi nedeniyle Arsenal'i gerçekten suçlayamazsınız.
Üstelik Martinelli'nin kulübede oturmaya mahkûm olması muhtemeldi, çünkü Cristian Tzolis geldi ve Club Brugge'den 34 milyon £ (46 milyon $) karşılığında transfer olduktan sonra şimdiden ne kadar hesaplı bir hamle olduğu görülüyor. Hayır, Vinicius Junior ile aynı seviyede değil, ancak eski Club Brugge ve Norwich City oyuncusu heyecan veren, doğrudan oynayan, asist üretme konusunda çok etkili ve potansiyelinin tamamını hâlâ ortaya çıkarmamış bir isim.
Arsenal ayrıca Bruno Guimaraes için 75 milyon £ (102 milyon $) ödedi ki, bu piyasada bundan daha garanti bir hamle bulmak zor. Newcastle'da geçirdiği dört etkileyici yılda Premier League seviyesini kanıtlayan Brezilyalı oyuncu, baskı direnci, dikine pas kalitesi ve sert top kazanma becerisiyle Arteta'nın orta sahasını tamamlayacak profile sahip.
Kapıdan içeri giren son yeni yüz Ezri Konsa oldu; Aston Villa'dan 55 milyon £'luk (74 milyon $) anlaşmayla geldi. İngiltere milli oyuncusunun savunmadaki çok yönlülüğü, William Saliba ciddi bir sakatlıktan dönme mücadelesi verirken kritik olabilir. Çok etkileyici bir kiralık dönemin ardından Arsenal'e transferini kalıcı hâle getiren Piero Hincapie de güvenilir bir seçenek olacaktır.
Arteta'nın, Premier League kupasının Emirates'te kalmasını sağlamak ve belki de Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ileri gitmesini temin etmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçlar elinde.
Barcelona | Not: B
Yazın başında Barcelona, uzun süredir beklenen La Liga'nın 1:1 Finansal Fair Play kuralına dönüşünü resmen açıkladı. Bu da oyuncu satışlarından elde ettikleri her bir euroyu, son yıllarda kendilerini geride tutan sınırlamalar olmadan yeniden yeni transferlere harcayabilecekleri anlamına geliyor. La Liga şampiyonu, beş oyuncuyu elden çıkararak 120 milyon euro (103 milyon sterlin/139 milyon dolar) gelir elde etti. Ferran Torres'in 50 milyon euro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) karşılığında Paris Saint-Germain'e transferi en büyük farkı yaratırken, Robert Lewandowski ile Marcus Rashford da maaş bütçesinden çıktı.
Kulüp ayrıca yüksek kredi notunu kullanarak, gelecek dört ila beş yılda beklenen TV yayın hakları gelirleri avans gösterilerek 210 milyon euro (180 milyon sterlin/243 milyon dolar) tutarında banka kredisi aldı. Böylece Hansi Flick'e ana transfer hedeflerinin tamamının peşine düşme izni verildi. Alman teknik adam, Anthony Gordon ve Rodri'yi kadroya katarak bunların ikisini gerçekleştirdi. Bu iki oyuncu, Barca'ya toplamda 140 milyon euroya (120 milyon sterlin/162 milyon dolar) mal oldu.
Newcastle'ın eski yıldızı Gordon, Flick'in yüksek pres sistemine uygun kusursuz bir kanat oyuncusu ve Rodri de dünyanın en iyi defansif orta sahası. İkincisini Manchester City'den koparmak belki de tüm transfer döneminin en büyük hamlesiydi, çünkü 2024 Ballon d'Or kazananı, Blaugrana'yı 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyabilir.
Flick, Lewandowski ve Torres'in ayrılığının yarattığı boşluğu da Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi ile Arsenal'den Gabriel Jesus'u alarak doldurdu. Ayrıca 18 yaşındaki harika yetenek Jesse Bisiwu, Club Brugge'den geldi. Barca, transfer çalışmalarını Joao Cancelo'yu bonservissiz olarak kadroya katarak tamamladı. 32 yaşındaki oyuncu, Al-Hilal'den ilk kiralık dönüşünde gösterdiği büyük başarının ardından bunu fazlasıyla hak etmişti.
Bununla birlikte savunmaya başka yeni oyuncu alınmadı ve bu durum endişe verici; özellikle de Ronald Araujo'nun Liverpool'a kiralanmasının ardından. Geçen sezon Avrupa'da Barca'ya pahalıya patlayan şey, savunmadaki uyum eksikliğiydi, ancak o dönemde önlerinde koruma sağlayacak Rodri yoktu. İspanya'nın Dünya Kupası kahramanının tehlikeli geçişleri kesmesiyle herkesden daha fazla gol atarak işleri çözmeleri mümkün olabilir. Ancak Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i için sonuçsuz kalan girişim, kalıcı bir iz bırakabilir; çünkü sakatlık sorunlarına yatkın Jesus, güvenilir bir alternatif olarak onun seviyesine yaklaşamıyor.
Bayern Münih | Not: C
Bayern Münih oldukça sakin bir yaz geçirdi. Sözleşmesinin sonuna gelen kulüp efsanesi Leon Goretzka'nın da aralarında bulunduğu 10 oyuncu takımdan ayrıldı; doğrudan satışlarda yalnızca Joao Palhinha ve Noel Aseko 10 milyon euronun üzerinde gelir getirdi.
Vincent Kompany sonuç olarak sadece iki büyük transfer yaptı; bunların ilki PSV'den Ismael Saibari oldu. Bayern, Philips Stadion'daki son iki sezonunda Eredivisie'de 26 gol atan ve 2026 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) ödedi.
Saibari, çeyrek finale uzanan yolculukta Fas'ın en öne çıkan oyuncusuydu; en dikkat çeken anı ise Brezilya ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı goldü. Bayern'deki ilk maçında da Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik Bundesliga galibiyetinde iki asist yaptı. Kompany, eski Chelsea kiralık oyuncusu Nicolas Jackson'ın katamadığı taktik esneklik ve saf gücü hücum hattına getirmesi için Saibari'ye güvenebilir.
Bayern ayrıca bir başka 50 milyon euroluk anlaşmayla Almanya milli takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna kattı ve 23 yaşındaki futbolcu sol bekte Alphonso Davies'e değerli bir rekabet sunacak. Ancak Bundesliga şampiyonu için transfer döneminin en önemli başarısı Michael Olise'yi takımda tutmak oldu.
Real Madrid, Fransa milli takımı oyuncusu için dünya rekoru kıracak bir transfer hamlesiyle haftalar boyunca güçlü şekilde anıldı, ancak sonunda Bayern'le herhangi bir resmî temas kurulduğunu yalanlayan bir açıklama yayımladı. 2025-26 sezonundaki inanılmaz performansının ardından Ballon d'Or adayları arasında yer alan Olise'yi kaybetmek tam bir felaket olurdu, ancak artık Saibari ile birlikte daha da güçlü bir hücum hattının parçası olacak.
Kompany'nin kadrosunun büyük bir revizyona ihtiyacı yoktu, çünkü mayısta Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya çok yaklaşmışlardı; Harry Kane ile sözleşme uzatma görüşmelerinin başlatılması da hayatiydi, ancak genel olarak muhafazakâr bir transfer dönemi oldu. Bunun Bayern'in canını yakıp yakmayacağını ise yalnızca zaman gösterecek.
Chelsea | Not: B-
Chelsea, yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun futbol anlayışına açıkça uyarlanmış yapısal bir yaz yeniden yapılanmasına girişti; yeni yeteneklere £349 milyon ($471 milyon) harcayarak Premier League'deki rakiplerini geride bırakırken, oyuncu satışlarından £382 milyon ($516 milyon) gelir elde ederek dengeyi sağladı.
Manşet transfer, Aston Villa'dan kulüp rekoru olan £117 milyon ($158 milyon) karşılığında kadroya katılan Morgan Rogers oldu ve İngiltere milli oyuncusu, Chelsea formasıyla Premier League'deki ilk iki maçında iki gole katkı vererek hızlı bir başlangıç yaptı.
İlk işaretler, Rogers'ın dev bonservis bedelinin hakkını vereceğini gösteriyor; hücum bölgesinde Joao Pedro ve Cole Palmer ile anında uyum yakaladı. Alonso ayrıca tecrübeli ikili Danny Welbeck ile Jordan Henderson'ı da transfer etti; bu ikili, geçen sezon özellikle liderlik açısından ciddi eksik yaşayan kadroya çok ihtiyaç duyulan deneyim ve liderliği getiriyor.
Savunmada Chelsea, Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Pep Chavarria için toplam £111 milyon ($150 milyon) yatırım yaptı; Emi Martinez de düşük sayılabilecek £7,5 milyonluk bir anlaşmayla Rogers'ın ardından Villa'dan geldi. Arjantinli kaleci, hatalarla dolu önceki 1 numara Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir gelişim anlamına geliyor.
Öte yandan, gelecek vadeden forvet Emmanuel Emegha ile Arjantinli orta saha Valentin Barco, kardeş kulüp Strasbourg'dan Chelsea'ye katılarak kadro derinliğini daha da artırdı. Chelsea, transferde neredeyse her ihtiyacı karşıladı ve aynı derecede verimli bir şekilde kadrodaki fazlalıklardan da kurtuldu.
Marc Cucurella'nın Real Madrid'e gitmesi bir darbe oldu, ancak Andrey Santos, Nicolas Jackson ve Liam Delap gibi isimlerden yüksek bonservisler elde etmeleri büyük başarıydı. Altyapıdan yetişen Trevoh Chalobah ile Tyrique George da sırasıyla Como ve Everton'a toplam £50 milyonluk ($68 milyon) saf kâr karşılığında satıldı.
Son transfer gününde de hareket vardı; Chelsea, şimdiye kadarki en pahalı satışı olarak Enzo Fernandez'den gelir elde etti ve Man City'den Premier League rekoruna eşit olan £125 milyonluk bir bonservis çıkarmayı başardı. Arjantinli oyuncu için yaptıkları ilk yatırımın tamamını, hatta biraz daha fazlasını geri almak harika bir işti, ancak Chelsea onun yerine düşünülen Monaco'lu Lamine Camara için anlaşmayı sonuçlandıramadı.
Bu durum Stamford Bridge'deki iyimser havayı kesinlikle aşağı çekecektir, çünkü Alonso artık lig şampiyonluğunu getirecek kadar yeterli orta saha seçeneğine sahip değil. Huzursuz bir Fernandez bile Chelsea'nin yeni projesine çok şey katabilirdi ve onu kaybetmek bu projeyi tamamen zayıflatabilir.
Liverpool | Not: C-
Liverpool yazı gösterişli bir hamleyle noktaladı ve Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Bradley Barcola için 120 milyon sterlinlik (162 milyon dolar) anlaşmayı tamamlayarak onu kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yaptı. PSG'de her zaman düzenli ilk 11 oyuncusu olmasa da Barcola, kulübün son iki sezondaki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin ikisine de kritik katkı verdi ve Avrupa futbolunda ondan daha iyi çok az sol kanat var.
Çabuk ayaklı Fransız oyuncu, Mohamed Salah'ın ayrılığının ardından Liverpool'un hücumdaki yeni yıldızı olabilecek beceri setine sahip. Yeni teknik direktör Andoni Iraola da Osasuna'dan Victor Munoz'u yalnızca 34 milyon sterline (46 milyon dolar) kadroya katmayı başardı; Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı maçta İspanyol forvetin attığı muhteşem gole bakılırsa bu transfer büyük bir fırsata dönüşebilir.
Öte yandan savunmada Liverpool, ocak ayında Rennes'ten 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) karşılığında transferi konusunda anlaşmaya vardığı genç Fransız Jeremy Jacquet'yi ve Barcelona'dan kiralık olarak gelen Araujo'yu sonunda kadrosuna kattı. Ancak Jacquet hâlâ çok ham bir oyuncu ve ciddi bir sakatlıktan ancak kısa süre önce döndü; Barcelona ise Araujo'nun bir tür zaafa dönüşmesi nedeniyle ayrılmasına izin verdi.
Genel olarak Iraola, Bournemouth'tan sonra bu adımı attıktan sonra umduğu desteği görmedi. Salah'a ek olarak Liverpool, Andrew Robertson, Ibrahima Konate ve Curtis Jones ile de vedalaştı; bunların sonuncusu Inter'den 30 milyon sterlinlik (41 milyon dolar) bir bonservis getirdi.
Şu an Liverpool'un daha zayıf olduğu hissi var, özellikle de savunmada. Bir şampiyonluk yarışı vermeleri kesinlikle zor görünüyor ve sakatlıklar konusunda şanssızlık yaşarsa Iraola takımını yeniden Şampiyonlar Ligi sıralamasına taşımakta da zorlanabilir.
Manchester City | Not: C+
Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Savinho, Manuel Akanji, Nathan Ake, James Trafford: yaz boyunca Manchester City'den bonservisiyle ayrılan ilk takım yıldızlarının tam listesi bu. Bu oyuncular kulübe toplamda 327 milyon sterlin (442 milyon dolar) kazandırırken, Omar Marmoush ile Jack Grealish de sırasıyla Tottenham ve Everton'a kiralık olarak gitti.
Bu, efsane teknik direktör Pep Guardiola ile birlikte soyunma odasının çok önemli bir bölümünün ayrılması anlamına geliyor ve onun halefi Enzo Maresca'nın önünde artık çok büyük bir görev var. City, bu ayrılıkları telafi etmek için üç flaş transfer olan Enzo Fernandez, Elliot Anderson ve 18 yaşındaki Ayyoub Bouaddi'ye toplam 421 milyon sterlin (570 milyon dolar) harcadı.
City, bu üçlüyü kadrosuna kattıktan sonra yine de Premier League'de ilk dörde girmeli ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara yükselmeli, ancak iki kulvarı da kazanacak kadar güçlü değil. Bu üç orta saha oyuncusu, bireysel kalite açısından Rodri'nin seviyesine çıkamıyor, gerçi Bouaddi'nin daha çok gelecek için yapılan bir yatırım olduğunu not etmek gerekiyor. Fernandez, eski Chelsea patronu Maresca ile yeniden bir araya geldikten sonra hızlı uyum sağlamalı, ancak 125 milyon sterlinlik (169 milyon dolar) bonservisinin gerektirdiği ölçüde oyunu dönüştüren bir transfer olmayacak.
Maresca, City'ye hücum hattında bitiricilik kazandırmak için hâlâ Erling Haaland ve Rayan Cherki'ye güvenebilir; ancak Palmeiras'tan 32 milyon sterline (43 milyon dolar) getirilen Brezilyalı kanat oyuncusu Allan da Maresca'ya hücumda bir başka seçenek sunuyor. Buna karşın takım, Premier League'deki ilk iki maçında sahanın diğer ucunda fazlasıyla kırılgan göründü. Bir anda bağlantısız görünen bir takım var ve Rodri'nin ayrılığının ne kadar yıkıcı olduğunu abartmak mümkün değil; her şeyi bir arada tutan oydu.
Bu kadro, City'yi Guardiola'nın zirve yıllarındaki baş döndürücü seviyeye geri taşıyacak kadar güçlü değil; hatta geçen sezonki FA Cup ve Carabao Cup dublesinin, kendi standartlarına göre mütevazı başarısını bile tekrarlayacak güçte değil. Transfer piyasasında yeterince proaktif davranmadılar ve yan parçaları güçlendirmeyerek yeni transferleri yıpratıcı eleştirilere açık bıraktılar.
Manchester United | Not: F
Manchester United, Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia'yı haziranda sözleşmeleri sona erince serbest bıraktı; istenmeyen santrfor Rasmus Hojlund ile yedek kaleci Radek Vitek'in sırasıyla Napoli ve Middlesbrough'ya satışından da 50 milyon sterlin (68 milyon dolar) gelir elde etti. Bu ayrılıklar maaş bütçesinde ciddi bir alan açtı, ancak INEOS liderliğindeki sahiplik grubu transfer konusunda yine de oldukça temkinli davrandı.
Old Trafford'da 160 milyon sterlin (217 milyon dolar) bedelle yedi yeni oyuncu tanıtıldı, ancak bunların yalnızca üçü büyük üst düzey transfer kategorisine giriyor. Üstelik üçünün de oynadığı bölge aynı; Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andrey Santos, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin sakatlık nedeniyle yokluğunda oluşan boşluğu doldurmak için kadroya katıldı.
Baleba, ayak bileği problemiyle geldi ve Carrick, oyuncunun ilk maçının üç haftaya kadar gecikebileceğini doğruladı, ancak Brighton'ın eski yıldızının United orta sahasına fazlasıyla ihtiyaç duyulan fizikselliği katması bekleniyor. Tielemans da Premier League'de tecrübeli bir isim ve pazar günü Ipswich karşısında alınan 5-2'lik farklı galibiyette taraftarlara yaratıcı parlaklığının ilk gerçek örneğini sundu, ancak United açılış haftasında Hull City'ye sürpriz şekilde kaybederken o ve Santos ikilisi birlikte zorlandı.
United'ın yeni orta sahasının uyum yakalaması biraz zaman alabilir ve bu süreçte takımın savunmada ciddi sorunları var; ayrıca başvurabileceği doğal 9 numara seçenekleri de son derece sınırlı. En azından Carrick'in, kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdıktan sonra sol bekte Luke Shaw ile rekabet edecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı; Matthjis de Ligt uzun süreli sırt probleminden dönme mücadelesini sürdürürken tecrübeli bir stoper de büyük fark yaratabilirdi.
United ayrıca eski akademi cevheri Danny Welbeck'in Brighton'dan Chelsea'ye katılmasını ve Ollie Watkins'in Aston Villa'dan Al-Hilal'e geçmesini de sadece izledi. Bu iki İngiltere milli oyuncusundan herhangi biri, Benjamin Sesko'ya mentorluk yaparken hücumda uzman bir alternatif sağlayabilirdi; üstelik onları kadroya katmak için servet harcamaları da gerekmezdi.
Geldiğimiz noktada Carrick, yönetim kurulu tarafından eli kolu bağlanmış durumda bırakıldı. Böylesine hayal kırıklığı yaratan bir transfer döneminin ardından United'ın bir sonraki adımı atıp Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takıma dönüşmesi mucize olur.
Paris Saint-Germain | Not: A
Çok da uzun zaman önce değil, Paris Saint-Germain'in transfer modeli adeta alay konusu olmuştu; Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi süperstarların başını çektiği uzun yıldızlar listesi bile kulübü nihai hedefi olan Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyamamıştı. Ancak Luis Enrique'nin göreve getirilmesinin ardından her şey değişti; oyuncu transferinde çok daha mantıklı bir yaklaşım benimseyen İspanyol teknik adam, art arda Avrupa Kupaları kazandırdı.
Bu tema yaz boyunca da sürdü; PSG, Ferran Torres ve Maghnes Akliouche için ayrı ayrı 50 milyon euro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar), Mika Godts için 45 milyon euro (38 milyon sterlin/52 milyon dolar) ve Luca Digne için 7 milyon euro harcadı. Yaz aylarında İspanya'yı Dünya Kupası zaferine taşımanın yanı sıra Barcelona'nın üst üste La Liga şampiyonlukları kazanmasına yardımcı olan Torres, Luis Enrique'nin tam da sevdiği türden çok yönlü bir hücum oyuncusu ve Rennes'e karşı Ligue 1'deki ilk maçında iki gol atarak ne kadar faydalı bir parça olacağını gösterdi.
Akliouche ise geçen sezon Monaco'da ligin en iyi oyuncularından biriydi ve Godts, Ajax'ta müthiş bir çıkış yaptığı 2025-26 sezonunun ardından bir süredir Hollanda'dan çıkan en heyecan verici genç oyunculardan biri olarak görülüyor. Öte yandan büyük tecrübe sahibi Digne, sol bekte Nuno Mendes için ideal bir alternatif olacak ve Aston Villa ile kazandığı Avrupa Ligi şampiyonluğu ile Fransa formasıyla geçirdiği etkileyici Dünya Kupası'nın ardından ülkesine dönüyor.
PSG, Goncalo Ramos ile Randal Kolo Muani'nin kulüpten ayrılmasına izin verdikten sonra hücum hattını güçlendirmek için hızlı davrandı; bunlardan ilki saçma denebilecek 74 milyon euroluk bir transferle AC Milan'a giderken, diğeri 41 milyon euro karşılığında Juventus'a katıldı. Barcola da pencerenin son aşamalarında ayrıldı; Fransız oyuncunun PSG'nin son dönemdeki başarısına ne kadar katkı verdiği düşünüldüğünde bu üzücü bir kayıptı, ancak Liverpool'un 125 milyon euroluk teklifini geri çevirmeleri mümkün değildi. Ibrahim Mbaye'nin Aston Villa'ya transferinden 55 milyon euro (47 milyon sterlin/64 milyon dolar) gelir elde edilmesi de ayrıca ustalık işiydi.
Luis Enrique'nin kadrosu şimdi bir şekilde daha da güçlü görünüyor ve PSG bir anda verimli oyuncu alımının altın standardı hâline geldi. Artık yine hem yurt içinde hem de Avrupa'da yenilmesi gereken takım konumundalar.
Real Madrid | Not: B+
Jose Mourinho'nun transferlerden şikâyet etme konusunda uzun bir geçmişi var, ancak Real Madrid'deki ikinci dönemi planlandığı gibi gitmezse bunu bahane olarak öne sürmek için hiçbir nedeni olmayacak. İspanyol devi, Mourinho'nun başlıca hedefleri için tüm imkânlarını seferber etti ve PSG'nin elinden kapıp aldığı kulüp rekoru €125 milyonluk (£107 milyon/$144 milyon) Yan Diomande transferi de dahil olmak üzere bunların büyük bölümünü gerçekleştirdi.
Madrid ayrıca Manchester City efsanesi Bernardo Silva'yı bonservissiz olarak kadrosuna kattı, böylece sahanın sağ tarafını tamamen halletmiş oldu. Savunmada ise Ibrahima Konate, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz geldi; Real de Marc Curcurella ile Denzel Dumfries'i sırasıyla Chelsea ve Inter'den toplam €75 milyon (£64 milyon/$87 milyon) karşılığında aldı. Bu oyuncular, Madrid'in ligdeki ilk üç maçında sadece iki gol yiyen savunmasında anında fark yarattı.
Hücum hattına Carlos Espi geldi; Levante'den €25 milyonluk (£21 milyon/$29 milyon) akıllıca bir transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Espanyol'a karşı son dakikada attığı galibiyet golüyle taraftarların gönlünü hemen kazandı. Espi, esasen Alvaro Arbeloa yönetiminde çalışmayı sürdürmek üzere Fulham'a €40 (£34 milyon/$46 milyon) karşılığında gönderilen Gonzalo Garcia'nın yerini dolduracak. Diğer altyapı mezunları Cesar Palacios ve Manuel Angel da Craven Cottage'ın yolunu tuttu.
Madrid, Fran Garcia'yı Real Betis'e satarak bir €4 milyon daha kazandı ve sevilen savunma ikilisi Dani Carvajal ile David Alaba'ya da veda etti. Yine de her şey güllük gülistanlık değildi.
Mourinho'nun önceliği Manchester City'den Rodri'yi kadroya katmaktı, ancak İspanya kaptanı bunun yerine Barcelona'yı seçti. Bu, kabullenmesi çok zor bir darbeydi; özellikle de Rodri, Barca'nın İspanyol futbolundaki zirvedeki yerini en az birkaç yıl daha korumasına yardımcı olacak kadar iyi olduğu için.
Ancak Real sonuna kadar savaşmaya hazır olacak. Çünkü Vinicius Junior, sonunda Arsenal'e gitmek yerine sözleşmesini uzatmaya karar verdi ve böylece hâlâ daha üstün hücum hattına sahipler. Başarıyla sonuçlanan bu görüşmeler, Madrid'in hâlâ bir süper kulüp olduğunu ve Mourinho'nun yeni projesinin gerçekten sağlam temellere oturduğunu gösterdi.
Tottenham | Not: D
Son olarak, dünyayı umursamadan tüm çekincelerini bir kenara bırakıp parayı savuran kulüp geliyor. Tottenham, Premier League'de üst üste üçüncü kez 17. sırada bitirmekten kaçınmaya o kadar kararlıydı ki Roberto De Zerbi'ye 302 milyon sterlinlik (408 milyon dolar) bir transfer bütçesi verdi. Bu rakam, bu yaz ligde yalnızca Man City ve Chelsea'nin gerisinde kalan üçüncü en büyük bütçeydi ve kulübün İtalyan teknik adama büyük güven duyduğunu gösteriyor.
Ancak Tottenham'ın aldığı oyuncuların hiçbirinin ödenen paraya değdiğini rahatlıkla tartışabilirsiniz. Sando Tonali, bol miktarda Premier League deneyimine sahip iyi bir orta saha oyuncusu, ancak Newcastle 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) talep ederek yine de Tottenham'ı ağır bir şekilde kazıkladı.
Mateus Fernandes, 22 yaşında heyecan verici genç bir yetenek, ancak geçen sezon West Ham ile küme düştü ve kesinlikle 85 milyon sterlin (115 milyon dolar) etmezdi. Ardından, Man City formasıyla iki sezonda yalnızca iki Premier League golü atan Savio geliyor, fakat Spurs onun da Fernandes ile aynı çılgın harcamaya değer olduğuna inandı. Bu, İngiliz futbol tarihinin ve genel olarak futbol tarihinin en kötü anlaşmalarından biri.
Spurs, bununla da yetinmeyip Man City'nin bir başka hayal kırıklığını Omar Marmoush'u kadrosuna kattı. İlk etapta kiralık olarak geldi, ancak Tottenham gelecek yaz onu 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) karşılığında bonservisiyle almak zorunda, ki bu da bir başka kötü iş. Son anda yapılan tuhaf bir hamleyle Tottenham, Chelsea'nin gözden çıkardığı Mykhailo Mudryk'i de kadrosuna kattı; anlaşmada 75 milyon sterlinlik (101 milyon dolar) satın alma opsiyonu da yer aldı.
Brighton da Jan Paul van Hecke için Tottenham'dan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) aldığı için fazlasıyla memnun kalmıştır. Chelsea'den Tosin Ararabioyo'nun yalnızca 10 milyon sterline geç bir aşamada transfer edilmesi, Marcos Senesi ve Andrew Robertson'ın bedelsiz gelişleri sayılmazsa, Spurs adına mali açıdan mantıklı olan tek anlaşmaydı.
Tottenham, hesapları dengelemeye çalışmak için sekiz oyuncu sattı, ancak pazarlık masasında beklentilerin altında kaldı. Cristian Romero 32 milyon sterlin (40 milyon dolar) karşılığında Atletico Madrid'e giderken, Djed Spence de 30 milyon sterline (33 milyon dolar) Inter'e katıldı. İkisi de kulüpte kilit oyuncular olduğu ve her ikisi de güçlü Dünya Kupaları geçirdiği düşünüldüğünde bu zayıf bir geri dönüş oldu.
Son yıllarda Liverpool, Chelsea ve Manchester United gibi kulüpler, körü körüne para saçmanın işe yaramadığını gösterdi. Spurs'ün yeni sezona yaptığı korkunç başlangıç, bu dersi ağır şekilde öğrenecek sıradaki takımın onlar olacağını gösteriyor.