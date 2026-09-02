İşte oldu! 2026 yaz transfer dönemi, birçok dev kulübün kadrolarını son saniyelere kadar tamamlamak için büyük bir telaşa kapıldığı dramatik bir son günün ardından sona erdi.

Transfer ücretlerinin akıl almaz yeni bir seviyeye çıkmasıyla birlikte son dört ayda Avrupa genelinde milyarlar harcandı; kendini henüz kanıtlamamış ya da formsuz oyuncular için düzenli olarak çılgın paralar el değiştirirken rekorlar da art arda kırıldı. Ancak artık asıl iş başlıyor.

Peki hangi kulüpler piyasada en iyi değeri bulmayı başardı? En fazla savurganlık yapan kim oldu? Ve hangi transfer ekipleri hedefin çok uzağında kaldı?

GOAL, 2026 Deloitte Football Money League'de yer alan ilk 10 kulübün yaptığı işleri notlandırdı ve 2026-27 sezonu tüm hızıyla başlarken bunun onları nasıl bir konumda bıraktığını analiz ediyor...