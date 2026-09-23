Jurgen Klopp'a, Todd Boehly'nin Premier League'de bir all-star maçı düzenlenmesi çağrısı yaptığı söylendiğinde, Alman teknik adam esprili bir şekilde, "Bir de Harlem Globetrotters'ı mı getirmek istiyor?!" yanıtını verdi. Klopp, kendisinin de kabul ettiği gibi, lafı hafife alıyordu ama zaten sıkışık olan takvime bir maç daha eklenmesi fikri karşısında gerçekten şaşkındı.

Dikkat çekici şekilde, Klopp Amerikalının daha yeni adım attığı bir dünyayı ne kadar hızlı yeniden şekillendirmeye çalıştığına da değindi. "Çok beklemiyor..." diye işaret etti Klopp; ses tonunda da şaşkınlık vardı. Ancak Boehly'nin Chelsea başkanı olarak görev süresinin en başından itibaren, Chelsea için büyük planları olduğu açıktı. Ve oyunun geneli için de.

"Bu sporun küresel ayak izinin gerçekten yeterince gelişmediğini düşünüyoruz," ifadelerini Haziran 2022'de kullandı; öncülük ettiği, Clearlake destekli konsorsiyumun Chelsea'yi satın alma işlemini tamamlamasından sadece birkaç hafta sonra. "Avrupa futbolunun dört milyar taraftarı var. NFL'in 170 milyon taraftarı var. Küresel kulüp futbolu, NFL'in medya gelirlerinin çok küçük bir kısmı. Bu yüzden Amerikan zihniyetinin bir bölümünü İngiliz sporuna taşıma ve onu gerçekten geliştirme fırsatı olduğunu düşünüyorum."

Bir all-star maçı, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik fikirlerden biriydi. Küme düşme play-off'u ise bir diğeriydi. "Nihayetinde," Boehly Eylül 2022'de şöyle dedi, "Premier League'in Amerikan sporlarından biraz ders almasını umuyorum." Ancak sonunda, İngiliz futboluna Amerikan zihniyetini dayatmanın tehlikelerine dair oldukça sert bir dersi alan taraf Boehly oldu.