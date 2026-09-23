Todd Boehly, Chelsea'de Premier League'in alay konusu haline geldi ve gelecekte futbol kulübü sahibi olacaklara bir ders bıraktı
Jurgen Klopp'a, Todd Boehly'nin Premier League'de bir all-star maçı düzenlenmesi çağrısı yaptığı söylendiğinde, Alman teknik adam esprili bir şekilde, "Bir de Harlem Globetrotters'ı mı getirmek istiyor?!" yanıtını verdi. Klopp, kendisinin de kabul ettiği gibi, lafı hafife alıyordu ama zaten sıkışık olan takvime bir maç daha eklenmesi fikri karşısında gerçekten şaşkındı.
Dikkat çekici şekilde, Klopp Amerikalının daha yeni adım attığı bir dünyayı ne kadar hızlı yeniden şekillendirmeye çalıştığına da değindi. "Çok beklemiyor..." diye işaret etti Klopp; ses tonunda da şaşkınlık vardı. Ancak Boehly'nin Chelsea başkanı olarak görev süresinin en başından itibaren, Chelsea için büyük planları olduğu açıktı. Ve oyunun geneli için de.
"Bu sporun küresel ayak izinin gerçekten yeterince gelişmediğini düşünüyoruz," ifadelerini Haziran 2022'de kullandı; öncülük ettiği, Clearlake destekli konsorsiyumun Chelsea'yi satın alma işlemini tamamlamasından sadece birkaç hafta sonra. "Avrupa futbolunun dört milyar taraftarı var. NFL'in 170 milyon taraftarı var. Küresel kulüp futbolu, NFL'in medya gelirlerinin çok küçük bir kısmı. Bu yüzden Amerikan zihniyetinin bir bölümünü İngiliz sporuna taşıma ve onu gerçekten geliştirme fırsatı olduğunu düşünüyorum."
Bir all-star maçı, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik fikirlerden biriydi. Küme düşme play-off'u ise bir diğeriydi. "Nihayetinde," Boehly Eylül 2022'de şöyle dedi, "Premier League'in Amerikan sporlarından biraz ders almasını umuyorum." Ancak sonunda, İngiliz futboluna Amerikan zihniyetini dayatmanın tehlikelerine dair oldukça sert bir dersi alan taraf Boehly oldu.
Chelsea'nin Roman Roy'u
Boehly'nin Chelsea'deki dört yıllık dönemi geçen çarşamba resmen sona erdi; Maviler, Clearlake'in 53 yaşındaki ismin kulüpteki azınlık hissesini ve uzun yıllardır iş ortağı olan Mark Walter'ın payını satın aldığını açıkladı. Ancak gerçekte Boehly dönemi çok daha önce bitmişti.
Resmî açıklamada da belirtildiği üzere, 'sahiplik geçişi' "günlük operasyonlar, liderlik veya strateji" üzerinde herhangi bir etki yaratmayacaktı; çünkü Boehly'nin rolü, Clearlake'in kurucu ortaklarından Behdad Eghbali ile ilişkisindeki çatlakların ilk kez ortaya çıktığı önceki iki yıl içinde belirgin şekilde azalmıştı.
O noktaya gelindiğinde, BlueCo konsorsiyumunun kamuoyundaki yüzü olan Boehly, kulübün nasıl yönetildiğine dair taraftar öfkesinin hedefi hâline çoktan gelmişti; çünkü itibarı, felaket geçen ilk sezon sırasında onarılamaz olduğu ortaya çıkan bir darbe almıştı.
Boehly batı Londra'ya ilk geldiğinde, kendisi ve ortaklarının "futbol uzmanları" olmadığını kabul etmiş, ancak durumun "doğru kaynakları bulmak, onları birlikte çalıştırmak, organize etmek ve küresel bir işi yerel düzeyde nasıl yöneteceğinizi düşünmekle ilgili olan herhangi bir insan sermayesi işini yürütmekten farklı olmadığını" savunmuştu.
"En iyi yeteneği bulmak istiyoruz ve bu insanları göreve getireceğiz," diye açıklamıştı Boehly; kulağa, 'Succession'daki, "şirketimizin tamamını nasıl düzelteceğini bilemeyecek kadar aptal" ama "neyin değişmesi gerektiğini ve bize yardım edebilecek kişileri anlayacak kadar akıllı" Roman Roy gibi geliyordu.
Ne yazık ki Chelsea için, Boehly de çevresindekiler de görevdeki ilk sezonlarında tam dört teknik direktör değiştirip, mevcut teknik adam Thomas Tuchel'i görevden alarak, bunun o dönemde kulüp sahipleri dışında neredeyse herkesin farkında olduğu gibi felaket bir karar olduğunun ortaya çıkmasının ardından "ciddi insanlar" gibi görünmedi.
Görüş ayrılığı
Tuchel, bundan sadece biraz daha uzun bir süre önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Buna rağmen Dinamo Zagreb deplasmanındaki yenilginin ardından 2022-23 sezonunun henüz yedinci maçında görevden alındı.
“Herhangi bir işi devraldığınızda, o işi yürüten insanlarla aynı doğrultuda olduğunuzdan emin olmanız gerekir” Boehly, sürpriz görevden alma hakkında böyle konuştu. "Tuchel'in son derece yetenekli olduğu ve Chelsea'de büyük başarılar elde etmiş biri olduğu çok açık. Kulüp için vizyonumuz, bizimle gerçekten birlikte çalışmak isteyen bir teknik direktör bulmaktı; gerçekten iş birliği yapmak isteyen bir hoca.
"Chelsea'de yıkılması gereken çok sayıda duvar var. Amacımız bir takımı bir araya getirmek. Bütün bunların kusursuz işleyen bir makine olması gerekiyor. Kararımızın gerçeği şuydu: Thomas'ın bunu bizim gördüğümüz şekilde görüp görmediğinden emin değildik. Kimse haklı ya da haksız değildi; sadece gelecek için ortak bir vizyonumuz yoktu.
“Konu Zagreb değildi, Chelsea'nin nasıl görünmesini istediğimize dair ortak vizyondu. Bu, tek bir galibiyet ya da mağlubiyet nedeniyle alınmış bir karar değildi. Bunun kulüp için doğru vizyon olduğuna inandığımız bir karardı.”
Boehly'nin tuhaf açıklaması çok bariz bir soruyu beraberinde getirdi: Chelsea, zaten "gelecek vizyonunu" paylaşmadığını bildiği bir teknik direktör için neden oyunculara 270 milyon £ harcadı?! Örneğin Tuchel'in gözdesi Pierre-Emerick Aubameyang, 1 Eylül 2022'de geldi ve teknik direktörün görevden alınmasından sadece altı gün önce transfer edildi. Bu da Boehly'nin ne yaptığını o anda kendisinin de tam olarak bilmediği yönündeki şüpheleri daha da güçlendirdi.
“Bu görevden alma, futboldaki yatırımcılara karşı olanların ekmeğine yağ sürüyor” ifadelerini kullanan Tuchel'in eski kulüplerinden Mainz'ın sportif direktörü Christian Heidel, o dönemde bunu BILD'e söyledi. "Bu tamamen bir yatırımcı kararıydı. Futbol hakkında hiçbir fikri olmayan biri muhtemelen altıncılığın onun için yeterli olmadığını düşündü ve 'Başka bir hoca deneyelim' dedi."
Bu 'biri' açıkça Boehly'ydi; o dönemde sadece başkanlık görevini yürütmekle kalmıyor, aynı zamanda Chelsea'nin geçici sportif direktörü olarak da çalışıyordu. Sonuçlar da tahmin edilebileceği gibi felaket oldu.
Bir kötü kararın ardından bir yenisi
Boehly, 2023 ocak transfer döneminin ortasında transfer süreçlerini Christopher Vivell ve Paul Winstanley'nin yönetmesine izin vermek için geç de olsa geri adım atmadan önce Chelsea'nin kadrosuna kattığı 15 oyuncudan yalnızca biri, Marc Cucurella, tartışmasız bir başarı olarak görülebilir. Üstelik Boehly, İspanyol oyuncuyu yalnızca Manchester City de onu istediği için transfer etti.
Bunların hiçbiri en ufak bir sürpriz değildi. Boehly daha sonra “iyi bir futbolcuyu neyin iyi yaptığını bilmediğini” bizzat kabul etti. Ancak belli ki iyi bir futbol kulübünün nasıl yönetileceği konusunda da hiçbir fikri yoktu; bu da sonunda etkisinin azaltılmasını kaçınılmaz hale getirdi.
Hatta, Tuchel'in yerine gelen Graham Potter'la “uzun vadeli proje”nin henüz yedinci ayında yolları ayırdıktan sonra, Frank Lampard'ı geçici teknik direktör olarak Chelsea'ye geri getirme gibi son derece tuhaf bir kararı berbat talk-show sunucusu James Corden'ın tavsiyesiyle aldığına dair söylentiler bile vardı.
Bu hikâyenin doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanmadı, ancak bu bir bakıma konuyu kaçırmak oluyor. Asıl mesele, o noktada Boehly'nin muhakemesine duyulan güvenin o kadar azalmış olmasıydı ki, giderek daha şüpheci hale gelen taraftarlara bu iddia son derece makul geliyordu.
Elbette Chelsea taraftarları, özellikle son iki yılda yönetim kurulu seviyesinde bu kadar az etkisi olmuşken, kulübün son dört yıldaki tüm sorunlarının sorumlusunun Boehly olduğunu düşünecek kadar saf değil. Hatta başkalarının başarısızlıkları için çok kullanışlı bir günah keçisine dönüştüğünü savunmak da kolaylıkla mümkün. Ancak cüretkâr milyarder, Chelsea'yi tartışmasız biçimde Premier League'in alay konusu haline getirmede kilit bir rol oynadı.
Boehly Premier League'e Harlem Globetrotters'ı getirmemiş olabilir ama Stamford Bridge'de gerçek bir maç oynanırken bir grup oyuncunun takım kulübesinin arkasında dişlerini fırçalamasına bir keresinde izin verdi. Peki neden? Kendi yapım şirketinin çektiği bir filmin tanıtımı için.
Bu akıl almaz derecede aptalca bir gösteriydi; ne kadar gülünçse o kadar da yanlış bir karardı. Ancak Chelsea'deki dönemi boyunca peş peşe hatalı değerlendirmeler yapan bir isimden gelince, bu da hiç şaşırtıcı değildi. Bu dönemin, İngiliz futbolunu Amerikanlaştırma fikrini düşünen kulüp sahipleri için muhtemelen ibretlik bir hikâye olarak kalması bekleniyor.