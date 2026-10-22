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Tim Weah 1-1GOAL

Tim Weah’ı şimdi ne bekliyor? Marsilya kaptanı, ABD Erkek Milli Takımı’ndaki yerini geri almak için mücadele vermek zorunda

Marsilya kaptanı Tim Weah formunu buluyor, ancak yeni bir jenerasyon yükselirken Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı planlarında yeniden yer edinmeyi başarabilecek mi?

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Tim Weah, geçen hafta sonu en iyi performanslarından birini sergiledi. Marseille'de kaptanlık pazubandını takan 26 yaşındaki kanat oyuncusu ve kanat beki, Angers karşısında alınan 5-2'lik galibiyette fark yarattı. Yaptığı iki asist, maçın oyuncusu seçilmeyi hak edecek düzeydeydi. Bu, açık ara farkla sezonun en iyi performansıydı.

    2030 Dünya Kupası döngüsünün henüz başlarında olsak da Weah'nın performanslarına ilişkin bir soru gündemde: Bunlar yeterli olacak mı? ABD Erkek Millî Takımı'ndaki yerini kazanabilecek ya da belki yeniden kazanabilecek mi? Her geçen hafta daha da kalabalıklaşan oyuncu havuzunda kendine nasıl bir yer bulacak?

    Kulüp düzeyinde son dönemde yakaladığı çıkışa rağmen Weah'nın millî takımdaki geleceği belirsiz. 2022 Dünya Kupası'nda ilk 11'in kilit isimlerinden biriydi, ancak bu yazki turnuvada daha sınırlı bir rol üstlendi. Farklı mevkilerde oynayabilmesi bir avantaj, fakat bu aynı zamanda mevcut ABD Erkek Millî Takımı'nda doğal bir yerinin olmayabileceği anlamına geliyor. Tecrübesi çok değerli, ancak kanatlardaki tüm mevkilerde yükselen yıldızlar kendini gösterirken önümüzdeki yıllarda bazı oyuncular kadro dışına itilecek.

    Elbette hiçbir şey kalıcı değil. Weah, ABD Erkek Millî Takımı'nın son kampına çağrılmayan birçok oyuncudan biriydi. 26 yaşındaki oyuncu da diğer herkes gibi kadrodaki yeri için mücadele etme fırsatına sahip olacak. Ancak önünde bir rekabet var.

  • ABD Erkek Milli Takımı'ndaki son deneyimler

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    PRESSE SPORTS

    Weah uzun süredir ABD Milli Takımı’nın değişmez isimlerinden biri olsa da bu yaz daha sınırlı bir rol üstlendi.

    Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası öncesinde GOAL'e konuşan Weah, hayatın döngüleri üzerine düşündü. Bir zamanlar hayalleri olan bir çocuktu. Sonra bu hayalleri gerçekleştiren genç bir oyuncu oldu. Şimdi ise röportaj sırasında ikinci Dünya Kupası'na hazırlanan deneyimli bir futbolcu.

    “Bence bu döngü devam ediyor,” dedi. “Açıkçası bizim de örnek aldığımız oyuncular vardı. Şimdi onların yerinde biz varız ve büyük bir etkiye sahibiz. Çünkü yaklaşan Dünya Kupası evimizde düzenlenecek. Bu, hepimiz ve ailelerimiz için büyük bir an olacak. Ülkemizi temsil etmek ve başkalarına ilham vermek için bir fırsat. Bunun ön saflarında yer almak harika bir duygu. Böylesine prestijli bir turnuvada, evimizde o armayı taşıyabilmek bir hayalin gerçekleşmesi.

    “Hâlâ bir bakıma çocukluk hayallerimi yaşıyorum. Herkesi gururlandırmaya çalışıyorum.”

    Weah bunu yıllardır yapıyor. PSG'de ilk kez kendini göstermesinin üzerinden sekiz yıl geçti. ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmasının üzerinden de. Bu sekiz yılda dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında oynadı. ABD Milli Takımı formasını da 53 kez giyip yedi gol attı. Bunların en ünlüsü, elbette, 2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında attığı goldü.

    Ancak 2030 döngüsü başlarken Weah kendini farklı bir konumda buluyor. Geçen yaz yedek oyuncuydu ve Dünya Kupası'nda yalnızca iki kez forma giydi. İlkinde Paraguay karşısında oyuna sonradan girerek 18 dakika oynadı. İkincisinde ise Türkiye karşısında ilk 11'de başladı ve zorlandı. Weah da performansının yeterince iyi olmadığını söyledi.

    “Bence bugün berbat oynadım. Kendimden hayal kırıklığına uğradım,” dedi Weah maçın ardından. “Geri dönüp beraberlik golünü atmayı başardık ve bence takım arkadaşlarım harika bir iş çıkardı. Kendi açımdan bakarsam berbat oynadığımı düşünüyorum. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği günlerden biriydi.”

    O maçtan bu yana ABD Milli Takımı formasını giymedi. Bu sürede bazı şeyler değişti. Pochettino yeni bir neslin önünü açtı. Eski kadrodan oyuncular da hâlâ takımda. Kadroda yer bulmak zorlaşıyor ve ABD Milli Takımı'nın eski savunmacısı Alexi Lalas, Weah'ın bu rekabette geri planda kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor.


    “Önceki döngüde saf bir sağ kanat oyuncusu olarak en başarılı isim oydu,” dedi Lalas, Fox'un State of the Union podcast'inde. “İşler değişmeye başladığında Weah uyum sağlayamadı. Dünya Kupası'nda duygusal açıdan kendini veremeyen bir oyuncu gördük. Pochettino olsanız, bütün bu değişikliklere ve Weah'ın bunlara uyum sağlayamamasına rağmen ‘Ondan hâlâ verim alabilirim’ der misiniz? Bilmiyorum.

    “Zaman değişti. Yunus Musah yeniden kadroya dahil oldu ama Tim Weah, görünüşe göre takımdan ayrılmaya doğru gidiyor.”

    Lalas'ın değerlendirmesi elbette oldukça erken, ancak bu soru soruluyor. Bu, Weah'ın kontrolü dışında. Kontrol edebileceği şey ise buna nasıl karşılık vereceği.

  • Kaptanlık

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    PRESSE SPORTS

    Weah, Fransa'nın en köklü kulüplerinden birinde lider olarak öne çıktı

    Dünya Kupası'ndan kısa süre sonra Weah, Marsilya'nın kaptanlığına getirilerek büyük bir onur yaşadı. Böylesine köklü bir kulüpte kaptanlık pazubendini takmanın önemi küçümsenemez. Didier Deschamps, Marcel Desailly ve Jean-Pierre Papin de kulübün eski kaptanları arasında. Üçü de Fransız futbolunun simgeleri.

    Weah ise elbette henüz böyle bir isim değil. Ancak teknik direktör Bruno Genesio'nun bir liderde aradığı her şeyi temsil ediyor.

    Genesio, "Kaptan, sahadaki tutumuyla örnek olmalı ama aynı zamanda liderlik ruhuna sahip olmalı ve lider enerjisi yaymalı. Geldiğimden beri Weah, bir kaptandan beklediğim özellikleri taşıyor. Çok olumlu, başkalarını düşünen ve işini kusursuz yapan biri. Biraz kısıtlı koşullarda, kadroda kaptanlık pazubendini takmak için en fazla kriteri karşılayan oyuncu o" dedi.

    Dolayısıyla kaptanlık pazubendi, Weah'nın en güçlü özelliklerinden biri olan ruhunun takdir edilmesi anlamına geliyor. İyi ve kötü dönemlerde Weah her zaman sakinleştirici bir etki yarattı. Genesio'nun ona güvenmeyi seçmesinin nedenlerinden biri de bu. Ancak sonuçta bu sakinleştirici etkinin sonuçlara yansıması gerekiyor.

    Şimdiye kadar bu tam olarak gerçekleşmedi.

  • Marsilya'nın şu ana kadarki sezonu

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    PRESSE SPORTS

    Marsilya, Ligue 1 ve Avrupa Ligi serüvenlerine pek iyi başlayamadı.

    Marsilya, Ligue 1'deki ilk yedi maçının üçünü kazanıp dördünü kaybederek sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı. Kulüp, Ligue 1'de son şampiyonluğunu 2010'da yaşadı. Sezonun başlangıcı bir göstergeyse bu durum bu sezon da değişmeyecek.

    Elbette, Marsilya'ya dört yenilgisinden birini yaşatan PSG'nin ezici üstünlüğü düşünüldüğünde şampiyonluk zaten pek olası görünmüyordu. Bu nedenle hedef, sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren bir sırada bitirmek olacak. Marsilya geçen sezon beşinci sırada kalarak bunu başaramadı ve Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasına katılma hakkını yalnızca bir puan farkla kaçırdı. Bu sezon ise ilk iki maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

    Yine de Weah'nın geçen hafta sonu yaptığı asistler, Marsilya'nın doğru yola girmesini sağlayabilir. Angers karşısında geçen hafta sonu alınan galibiyet, kulübün Ligue 1'in üst sıralarına yeniden yükselmesi için ihtiyaç duyduğu çıkış noktası olabilir. ABD Milli Takımı'nın bir sonraki kampı yaklaşırken, bu galibiyetin Weah için de bir çıkış noktası olması gerekecek.

  • ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın durumu

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    Brazil Photo Press

    Weah, birçok deneyimli oyuncu gibi ABD Millî Takımı'nda yer bulmak için mücadele ediyor.

    ABD millî takımının oyuncu havuzu genişliyor. Cavan Sullivan, Mathis Albert ve Zavier Gozo gibi genç yıldızlar, önceki dönemde seçeneklerin nispeten sınırlı olduğu kanatlarda yeni alternatifler sunuyor. Christian Pulisic ve Sergino Dest hâlâ bu bölgede oynayabiliyor; Alex Freeman ve Frankie Westfield ise sağ bek için rekabetin içinde.

    Bir de hem kanat oyuncusu hem de kanat beki olarak katkı verebilen, ancak iki rolde de rekabetle karşı karşıya olan Weah var. Yükselen yıldızlar adından da anlaşılacağı üzere yükselişte ve birkaç hafta önce çoğu kişinin düşündüğünden daha erken ilk 11'de yer alma potansiyeline sahipler. Weah gibi deneyimli oyuncular ise sekiz yıl boyunca düzenli olarak millî takıma çağrılmış olsalar da artık yerlerini korumak için her zamankinden daha fazla mücadele ediyor. Üstelik kadrodaki yerleri hiç de garanti değil.

    Form durumu belirleyici etkenlerden biri olacak. Tutum ve bağlılık da öyle. ABD millî takımının teknik direktörü Mauricio Pochettino, istek ve takım kültürünün önemini vurguladı. Bu nedenle kampa katılan herkesin belirli standartları karşılaması gerekecek. Söylenenlere göre Weah bunu her zaman yaptı, ancak bu, artık kadroda onu bekleyen bir yer olduğu anlamına gelmiyor.

    Peki Weah'ı bundan sonra ne bekliyor? Bu dönemin başındaki en büyük sorulardan biri bu. O da birçok tanıdık isim gibi millî takımda kalmak için mücadele etmek zorunda.