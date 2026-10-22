Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası öncesinde GOAL'e konuşan Weah, hayatın döngüleri üzerine düşündü. Bir zamanlar hayalleri olan bir çocuktu. Sonra bu hayalleri gerçekleştiren genç bir oyuncu oldu. Şimdi ise röportaj sırasında ikinci Dünya Kupası'na hazırlanan deneyimli bir futbolcu.

“Bence bu döngü devam ediyor,” dedi. “Açıkçası bizim de örnek aldığımız oyuncular vardı. Şimdi onların yerinde biz varız ve büyük bir etkiye sahibiz. Çünkü yaklaşan Dünya Kupası evimizde düzenlenecek. Bu, hepimiz ve ailelerimiz için büyük bir an olacak. Ülkemizi temsil etmek ve başkalarına ilham vermek için bir fırsat. Bunun ön saflarında yer almak harika bir duygu. Böylesine prestijli bir turnuvada, evimizde o armayı taşıyabilmek bir hayalin gerçekleşmesi.

“Hâlâ bir bakıma çocukluk hayallerimi yaşıyorum. Herkesi gururlandırmaya çalışıyorum.”

Weah bunu yıllardır yapıyor. PSG'de ilk kez kendini göstermesinin üzerinden sekiz yıl geçti. ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkmasının üzerinden de. Bu sekiz yılda dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında oynadı. ABD Milli Takımı formasını da 53 kez giyip yedi gol attı. Bunların en ünlüsü, elbette, 2022 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında attığı goldü.

Ancak 2030 döngüsü başlarken Weah kendini farklı bir konumda buluyor. Geçen yaz yedek oyuncuydu ve Dünya Kupası'nda yalnızca iki kez forma giydi. İlkinde Paraguay karşısında oyuna sonradan girerek 18 dakika oynadı. İkincisinde ise Türkiye karşısında ilk 11'de başladı ve zorlandı. Weah da performansının yeterince iyi olmadığını söyledi.

“Bence bugün berbat oynadım. Kendimden hayal kırıklığına uğradım,” dedi Weah maçın ardından. “Geri dönüp beraberlik golünü atmayı başardık ve bence takım arkadaşlarım harika bir iş çıkardı. Kendi açımdan bakarsam berbat oynadığımı düşünüyorum. Hiçbir şeyin yolunda gitmediği günlerden biriydi.”

O maçtan bu yana ABD Milli Takımı formasını giymedi. Bu sürede bazı şeyler değişti. Pochettino yeni bir neslin önünü açtı. Eski kadrodan oyuncular da hâlâ takımda. Kadroda yer bulmak zorlaşıyor ve ABD Milli Takımı'nın eski savunmacısı Alexi Lalas, Weah'ın bu rekabette geri planda kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor.





“Önceki döngüde saf bir sağ kanat oyuncusu olarak en başarılı isim oydu,” dedi Lalas, Fox'un State of the Union podcast'inde. “İşler değişmeye başladığında Weah uyum sağlayamadı. Dünya Kupası'nda duygusal açıdan kendini veremeyen bir oyuncu gördük. Pochettino olsanız, bütün bu değişikliklere ve Weah'ın bunlara uyum sağlayamamasına rağmen ‘Ondan hâlâ verim alabilirim’ der misiniz? Bilmiyorum.

“Zaman değişti. Yunus Musah yeniden kadroya dahil oldu ama Tim Weah, görünüşe göre takımdan ayrılmaya doğru gidiyor.”

Lalas'ın değerlendirmesi elbette oldukça erken, ancak bu soru soruluyor. Bu, Weah'ın kontrolü dışında. Kontrol edebileceği şey ise buna nasıl karşılık vereceği.