Futbol Federasyonu (FA) belli ki hatalarından ders almıyor. İngiltere, 2010 Dünya Kupası'nda turnuva arifesinde Fabio Capello'ya yeni sözleşme verilmesinin ardından son 16 turunda elendi ve Capello 19 ay sonra istifa etti; o noktaya gelindiğinde taraftarların güvenini ve heyecanını çoktan kaybetmişti.

Capello gibi Thomas Tuchel'in dönemi de olumlu başladı; 2026 Dünya Kupası için kusursuz bir eleme kampanyası geçirdi ve FA şubatta onun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Bu kararın arkasında muhtemelen yaz aylarında onu üst düzey bir kulübe kaptırma korkusu vardı. Manchester United, Tuchel ile güçlü şekilde anılıyordu, dolayısıyla kararda bir miktar mantık vardı, ancak yeni sözleşmeyi gerçekten hak etmemişti; İngiltere teknik direktörleri haklı olarak yalnızca büyük turnuvalarda yaşananlara göre değerlendirilir.

İngiltere sonunda Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı ve bu, 1966'dan bu yana en iyi derecesi oldu, ancak ülke genelinde baskın duygu yine de büyük bir hayal kırıklığıydı. Bunun tek nedeni, ezeli rakip Arjantin'e karşı yarı finalde alınan 2-1'lik yenilginin önlenebilir olmasıydı, hatta önlenmesi gerekirdi.

"Bunun büyük bir başarı olduğunu hiçbir zaman söylemedim," diyen Tuchel, İngiltere'nin Kuzey Amerika'dan dönüşünden bu yana ilk kadrosunu açıkladıktan sonra şöyle konuştu: "Pek çok olumlu şey olduğunu söyledim. Eksik kaldı. Ama beklenti neden bu kadar yüksek? Buna en son ne zaman ulaştık? Bunu ne zaman kazandık ki? [Bronz] madalyayla eve dönmenin bile neden takdir edilemediğine dair beklenti niye bu kadar yüksek?"

Böylesi saptırma taktikleri, Tuchel'in taraftarlardan herhangi bir güveni yeniden kazanmasına yardımcı olmayacak ve İngiltere 2028 Avrupa Şampiyonası'na evinde hazırlanırken Alman teknik adam, Arjantin maçında neyin neden bu kadar korkunç şekilde ters gittiği konusunda sorumluluk almaz ve bundan ders çıkarmazsa Capello ile aynı sonu yaşayacak.