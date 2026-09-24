Thomas Tuchel'in, İngiltere yeni bir döneme başlarken taraftarların ve oyuncuların güvenini yeniden kazanmak için iki yılı var
Futbol Federasyonu (FA) belli ki hatalarından ders almıyor. İngiltere, 2010 Dünya Kupası'nda turnuva arifesinde Fabio Capello'ya yeni sözleşme verilmesinin ardından son 16 turunda elendi ve Capello 19 ay sonra istifa etti; o noktaya gelindiğinde taraftarların güvenini ve heyecanını çoktan kaybetmişti.
Capello gibi Thomas Tuchel'in dönemi de olumlu başladı; 2026 Dünya Kupası için kusursuz bir eleme kampanyası geçirdi ve FA şubatta onun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Bu kararın arkasında muhtemelen yaz aylarında onu üst düzey bir kulübe kaptırma korkusu vardı. Manchester United, Tuchel ile güçlü şekilde anılıyordu, dolayısıyla kararda bir miktar mantık vardı, ancak yeni sözleşmeyi gerçekten hak etmemişti; İngiltere teknik direktörleri haklı olarak yalnızca büyük turnuvalarda yaşananlara göre değerlendirilir.
İngiltere sonunda Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı ve bu, 1966'dan bu yana en iyi derecesi oldu, ancak ülke genelinde baskın duygu yine de büyük bir hayal kırıklığıydı. Bunun tek nedeni, ezeli rakip Arjantin'e karşı yarı finalde alınan 2-1'lik yenilginin önlenebilir olmasıydı, hatta önlenmesi gerekirdi.
"Bunun büyük bir başarı olduğunu hiçbir zaman söylemedim," diyen Tuchel, İngiltere'nin Kuzey Amerika'dan dönüşünden bu yana ilk kadrosunu açıkladıktan sonra şöyle konuştu: "Pek çok olumlu şey olduğunu söyledim. Eksik kaldı. Ama beklenti neden bu kadar yüksek? Buna en son ne zaman ulaştık? Bunu ne zaman kazandık ki? [Bronz] madalyayla eve dönmenin bile neden takdir edilemediğine dair beklenti niye bu kadar yüksek?"
Böylesi saptırma taktikleri, Tuchel'in taraftarlardan herhangi bir güveni yeniden kazanmasına yardımcı olmayacak ve İngiltere 2028 Avrupa Şampiyonası'na evinde hazırlanırken Alman teknik adam, Arjantin maçında neyin neden bu kadar korkunç şekilde ters gittiği konusunda sorumluluk almaz ve bundan ders çıkarmazsa Capello ile aynı sonu yaşayacak.
Altın değerindeki fırsat heba edildi
İngiltere, Tuchel'den önce görevi yürüten Sir Gareth Southgate yönetiminde üst üste iki Avrupa Şampiyonası finaline çıktı; 2024'teki finalde İspanya'ya kaybetti, üç yıl önce ise İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu. Tuchel, İngiltere'nin 2024 turnuvasında "kaybetmemek için oynadığına" ve "turnuvayı kazanma arzusu ile heyecanını taşımaktan çok elenmekten korktuğuna" inandığını ifade etmişti.
Ancak bu yorumlar, 15 Temmuz'da Atlanta'da Arjantin'in bir gol geriden gelerek geri döndüğü maçta, İngiltere tarihinin en korkak performanslarından birinden sorumlu olan Tuchel için hiç iyi yaşlanmadı; bu performans, Southgate dönemindekilerin herhangi birinden de daha kötüydü.
İngiltere, maçın ilk 55 dakikasında üstün olan taraftı ve Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Bundan sonra rakibinin boğazına sarılmış olsaydı bir başka İspanya finali de gündeme gelebilirdi, çünkü en iyi günlerini geride bırakmış Arjantin alt edilebilecek durumdaydı.
Ama bunun yerine geri çekildiler ve Tuchel de Gordon'ın yerine Ezri Konsa'yı oyuna alıp beşli savunmaya dönerek karşılık verdi. Kimseyi şaşırtmayacak şekilde Arjantin daha da fazla oyuncuyla yüklendi ve İngiltere oyundan çıkamadı; karşılaşmanın son 20 dakikasında neredeyse art arda iki pas bile yapamadı. Lionel Messi başrole çıktı; önce Enzo Fernandez'e eşitlik golünü hazırladı, ardından uzatma anlarında Lautaro Martinez'in galibiyet golünü kafayla atması için ortayı yaptı.
Tuchel, göreve gelirken bağlı kalacağına söz verdiği ilkelerin tersine hareket etti ve oyuncularına tam anlamıyla güvenmediğini gösterdi. Evet, bazıları o anın baskısı çökünce korkudan adeta felç olmuş görünüyordu, ancak tam da böyle anlarda onların başını kaldırmasını sağlayıp galibiyet için gereken "açlığı" geri getirmesi gerekiyordu. Tuchel'in takımın içindeki şüphe duygusunu sadece daha da beslemesi affedilemez; bu, onun elit düzeydeki kimliğini kanıtlama anıydı ve bunu tamamen heba etti.
DNA bahanesi geçmez
Böylesine sarsıcı bir çöküşün ardından tek iki panzehir, anında bir özür ya da istifa açıklaması olurdu. Ancak Tuchel suçu başkasına attı ve takımının en büyük kupaları kazanmaya başlaması için İngiliz futbolunun "DNA"sının değişmesi gerektiğini savundu.
"Yapımız içinde fazla pasif kaldık. Beşli savunmayla daha pasif olmak için değil, daha aktif olmak, kanat oyuncularına daha çabuk çıkmak ve dörtlü savunma arasındaki boşlukları açmamak için yardımcı olmaya çalıştım" diye ekledi. "Herkesi öne çıkmaya, yapı içinde daha aktif olmaya teşvik ettik ama zorlandık. Artık hiçbir ikili mücadeleyi bulamadık, bu yüzden giderek daha derine gömüldük. Bu asla plan değildi ama oldu.
"Topa yeniden sahip olmamız gerekiyordu, aksi halde baskıyı kıramaz ve momentumu geri kazanamazsınız. Bence topa sahip olma çok kritik bir rol oynuyor. Topu alıp oyunu ve topu kontrol etmek, belki İspanyol, Arjantin ya da Brezilya DNA'sında olduğu gibi bizim DNA'mızda yok. Bu da büyük bir sorun."
Tüm bunları, İngiltere oyunu telaşla çevirmeye çalışırken Ivan Toney ya da Marcus Rashford'u uzatma dakikalarının beşinci dakikasına kadar oyuna almayı ihmal eden bir isim söyledi. Bu arada Bukayo Saka'nın kulübede tek bir dakika bile oynayamayacak kadar formsuz olduğuna karar verildi, ancak üç gün sonra Fransa'ya karşı oynanan üçüncülük maçında hat-trick yaptı ve karşılaşmanın tamamını oynadı.
İngiltere pasifti çünkü Tuchel ilk üç hamlesinde Konsa, Dan Burn ve Nico O'Reilly'yi tercih etti. Bunlar, takımlar arasında açılan topa sahip olma farkını kapatmak için tasarlanmış değişiklikler değil, daha çok kıl payı üstünlüğü koruma umuduna yönelik hamlelerdi. DNA bahanesi de geçerli değil, çünkü en üst düzey bir teknik adam dünya çapında yeteneklerden oluşan bir grupla oyun kalıpları oturtabilmeli; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice ve Elliot Anderson 82 dakika boyunca aynı anda sahadaydı.
Hayal dünyasında
İki aylık düşünme süresinin avantajına rağmen Tuchel, geçen hafta sözlerinin arkasında daha da güçlü durdu ve kaybedilen bir savaş verdiğini ima etti. "Onlara (topa sahip olmayı) çalıştıracak vaktim olup olmadığından emin değilim" dedi. "Bununla ben de boğuşuyorum çünkü bir takım Premier League'de maçları kontrol etse bile, bu takımlarda kaç İngiliz oyuncu var?
"Bu bizim DNA'mızda var mı? Kontrolü gerçekten önemsiyor muyuz? Bu, bir maçta bize gerçekten iyi hissettiren bir şey mi? Bu bize doğal gelen bir şey mi? Bence en derinde, özünde İngiliz oyuncular, ki bu güzel bir şey, ve seyirciler bunu sonuna kadar zorlamak istiyor. Hadi gidelim. 6-3 için oynayalım, 4-3 için oynayalım. 1-0 oynamayalım.
"Artık bir turnuva deneyimim olduğuna göre, bu takımın savaşmaya hazır olduğunu, her zaman ileri gitmeye hazır olduğunu hissediyorum. Bunun güzelliği de bu. Yüksek baskı anları geldiğinde daha iyi futbol oynayabildiğimiz, belki biraz cesaret ya da bu enerjiden yoksun kaldığımız anlar var... Belki de mesele biraz daha o yola girmek."
Bir takımın 1-0 için İngiltere'nin Arjantin karşısında yaptığı kadar körü körüne oynadığı hiç görülmemişti ve "cesaret eksikliği" her şeyden önce Tuchel tarafından takıma bulaştırılmıştı, ancak Alman teknik adamın sesinde alttan alta bir ironi yoktu. Dikkat çekici şekilde, kamuoyunun bunu çoktan geride bıraktığını düşündüğü de anlaşılıyor.
"Taraftarların yüzde 99,9'u oyuncu değişiklikleri, taktik dokunuşlar ya da taktik detaylar hakkında konuşmuyor" diye devam etti Tuchel. "Kongo'ya karşı oynadığımız maçı izlemenin ne kadar sinir bozucu olduğundan ve nerede kutlama yaptıklarından bahsediyorlar. Aldığım geri dönüş bu. Yarattığımız şey bu ve olması gereken de bu. Dünya Kupası'nın amacı da bu: insanlarla bağ kurmak ve onlara unutamayacakları deneyimler yaşatmak.
"Bu beni gururlandırıyor, mutlu ediyor. İster sadece bir takside, ister bir kahve dükkânında ya da süpermarkette olsun, bu küçük anları paylaşıyor ve bunun gerçekten bir anlam ifade ettiğini anlıyorsunuz."
Bütün bunlar tam bir hezeyan olarak sınıflandırılabilir. İngiltere taraftarlarının 2026 Dünya Kupası'ndan canlı şekilde hatırlayacağı tek şey, Tuchel'in Arjantin'in kahramanlarını boyun eğmeye zorbalıkla itmesine izin vermesi olacak. Tuchel yüzünden, Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmak için yakalanan en büyük fırsat kaçıp gitti ve bir daha böylesi hiç gelmeyebilir.
Palmer sorunu mu?
Tuchel artık İngiltere'nin geniş yıldız oyuncu grubunun tam desteğini de almayabilir. Arjantin karşısındaki taktik tercihleri birkaç oyuncuyu şaşkına çevirdi ve uçağa bile binemeyen bazılarının teknik direktöre karşı bir miktar kırgınlık duyması anlaşılabilir olurdu.
Cole Palmer'ın kesinlikle hoşnutsuz hissetmek için gerekçeleri var. Chelsea'li oyuncu 2025-26 sezonunda harika bir dönem geçirmedi, ancak her zaman oyunun gidişatını değiştirebilecek bir isim ve Tuchel'in Kanada, Meksika ve ABD'de kulübesinde bu türden yeterince oyuncusu yoktu.
Uzun yaz tatilinin ardından Palmer yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı; Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı beş maçta dört gole katkı verdi ve bu da Tuchel'i onu yeniden kadroya almaya ikna etmeye yetti. Ancak bu davet bir uyarıyla da geldi.
Tuchel, "Aday gösterilmek, yeniden kadroya dönmek ve performans sergilemek başka bir şey" dedi. "Cole'un formasını alması ve bu daveti haklı çıkarması için bu tür rakamlar ve performanslar göstermesi gerekiyor."
Tuchel kelimelerini daha dikkatli seçebilirdi. Jordan Henderson 36 yaşında ve en iyi döneminin çok gerisindeyken Dünya Kupası kadrosunda yer buldu; ayrıca Palmer'ın Eberechi Eze, Noni Madueke ve Toney'den daha fazla bunu hak ettiği de savunulabilir. Evet, Bellingham ve Rogers'ın yanına üçüncü bir 10 numara almak risk olurdu, ancak Palmer'lı bir İngiltere hücumu çok daha güçlü görünebilirdi.
Palmer küçük bir kas problemi nedeniyle son kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve başlangıçta yeniden İngiltere kampına döneceği için heyecanlıydı. Ancak Tuchel'in kamuoyu önündeki meydan okuması kolaylıkla olumsuz duygular yaratabilirdi, çünkü Palmer bu daveti kesinlikle haklı çıkarmıştı.
Tuchel'in Palmer'ı ele alış biçimi endişe verici, çünkü o İngiltere'nin sahip olduğu en yetenekli futbolculardan biri. İdeal bir senaryoda gelecek Avrupa Şampiyonası'nda kilit figürlerden biri olacaktır, ancak Tuchel'in göreve gelişinden bu yana ülkesi adına sadece üç maç oynadı. Tekrarlayan fiziksel sorunlar Palmer'ı sekteye uğrattı ve dayanıklılığını kanıtlaması elbette ona bağlı, fakat Tuchel'in de rehberlik ve teşvik sunmak için orada olması gerekir.
Tutarsız düşünce
Tuchel'in önündeki ilk gündem UEFA Uluslar Ligi; İngiltere artık organizasyonun en üst kademesine geri dönmüş durumda ve Wembley'de dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. İngiltere daha sonra Çekya ve Hırvatistan'a gidecek, ardından milli aranın devasa geçecek bu bölümünü tamamlamak için Wembley'de bir kez daha Çekya ile karşılaşacak.
Ancak Palmer, kadrodan çekilen tek isim değil; Rice, Kobbie Mainoo, Rashford ve Tino Livramento da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu konuda herhangi bir spesifik detay açıklanmadı, ancak sezonun bu erken aşamasında kulüplerin değerli oyuncularını korumak için ekstra temkinli davrandığı anlaşılıyor ki bu da Tuchel için ideal bir durum değil.
Tuchel buna, orta sahada Rice ve Mainoo'nun yokluğunu telafi etmesi için Everton'dan James Garner'ı kadroya çağırarak karşılık verdi. Buna ek olarak Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White'ı da dahil etti; Tuchel başlangıçta, Bellingham, Rogers ve Eze'nin yanına bir 10 numara daha eklemenin "kimseye yardımcı olmayacağını" düşündüğü için onu yine göz ardı etmişti. Görünüşe göre fark edemediği nokta ise Gibbs-White'ın sahte dokuz olarak, her iki kanatta ya da daha derinde de oynayabilecek çok yönlülüğe sahip olması.
Gibbs-White'ı Dünya Kupası kadrosunun dışında bırakmak bir hataydı ve şimdi, en azından bir süreliğine, Palmer'ı Tuchel'in planlarında geriye itmeye çalışacak olsa da teknik direktör 26 yaşındaki oyuncuyu belli bir kalıba sokarak hâlâ önemli bir fırsatı kaçırıyor. Gibbs-White'ın partneriyle çıktığı Dubai tatilini yarıda kesip telefonu Tuchel'in yüzüne kapatmak yerine son kampa katılması, onun adına büyük bir şans sayılabilir.
Tuchel'in bundan sonra İngiltere seçimlerini daha fazla liyakate dayalı hâle getirmesi akıllıca olur. Henderson bu kez ufak bir darbe aldığı için seçime uygun değildi, ancak adının en başta bile değerlendirmeye alınmış olması endişe verici. Öte yandan Rashford'un bu kadronun yakınından bile geçmemesi gerekirdi; Michael Carrick, Manchester United'da son derece istikrarsız bu kanat oyuncusunu yeniden takıma entegre etmenin bedelini şimdiden ödüyor.
Doğru yaptığı tek büyük kararlar ise Phil Foden ile Harry Maguire'ı dışarıda bırakmasıydı. İlki, Manchester City'de hâlâ en iyi formunu yeniden bulmakta zorlanıyor; ikincisi ise Premier League'de beş maçta sekiz gol yiyen bir Manchester United savunmasının parçası oldu. Southgate'in gözdesi olan iki oyuncu konusunda katı bir duruş sergilemesi olumlu, ancak Tuchel'in sahanın genelinde düşünce yapısında daha tutarlı olması gerekiyor.
Geleceğe bakış
Trent Alexander-Arnold, yeterince takdir edilmeyen bir değer olarak Palmer ve Gibbs-White'ın yanında yer alıyor. Olağanüstü pas yelpazesi, İngiltere için Dünya Kupası'nda paha biçilmez olabilirdi; potansiyel olarak Tuchel'in takımında Arjantin karşısında eksik olduğunu düşündüğü sakinliği ve teknik kaliteyi sağlayabilirdi.
Real Madridli oyuncu, bir daha herhangi bir büyük turnuvayı kaçırmayacak kadar iyi, ancak o da şartlı olarak yeniden kadroya çağrılanlardan biri. Tuchel, "[Onun] performans göstermesi gerekiyor, durum bundan ibaret. Bu bir rekabet ve biz [Dünya Kupası'nda] başka oyunculara güvendik. Hâlâ bu kararımın arkasındayım ve şimdi onun yeri için savaşma zamanı" dedi. "Her zaman mücadeleye hazır olduğunu söyledi, her zaman yeri için savaşmaya hazır olduğunu söyledi, özellikle de İngiltere için; yani bunu kanıtlamak ona bağlı ve kampa fazlasıyla hoş karşılanıyor. Uzun bir kamp sürecimiz var ve eminim kendini gösterecektir."
Dünya Kupası'nda gerçekten öne çıkan üç savunmacı olan Reece James, Djed Spence ve John Stones'un üçü de fiziksel sorunlar nedeniyle yok. Eğer durum böyle olmasaydı, Tuchel'in Alexander-Arnold'u yeniden göz ardı etmesi tamamen mümkün olabilirdi; çünkü diğer ana bek seçenekleri olarak O'Reilly, Jarrell Quansah ve başlangıçta Livramento ile yola devam etti.
İngiltere'nin savunma hattı Kuzey Amerika'da sık sık kırılgan göründü ve kariyerinin son demlerine yaklaşan Stones'un yerine geçecek net bir isim de yok. Jarrad Branthwaite, Everton'da sezona fena olmayan bir başlangıç yaparak Tuchel'in dikkatini çekmeyi başardı, ancak merkezde Marc Guehi ile anında uyum yakalaması için üzerinde büyük baskı olacak.
Tuchel, Kane'in arkasındaki hücum hattının durumundan da endişe duyuyor olmalı. Bu kez kulübeden ilk gelecek isim Dominic Calvert-Lewin olacak, ancak Ollie Watkins, Toney'e katılıp Suudi Arabistan'a gitmeyi seçmesinin ardından temelli olarak planların dışına çıkmış olabilir. Kane, bir sonraki Avrupa Şampiyonası başladığında 34 yaşında olmasına rağmen hâlâ fiziksel olarak ileri uçta oynamaya hazır olmalı, ancak ondan her bir dakikada sahada kalmasını beklemek çok fazla şey istemek olur.
Tuchel, Kane'e daha fazla destek vermek için 17 yaşındaki Aston Villa forveti Brian Madjo'yu hızla yukarı çekmek zorunda kalabilir. Eski Chelsea teknik direktörünün hakkını vermek gerekir ki, şimdiden birkaç gence şans tanıyor; Liverpool'un harika yeteneği Rio Ngumoha ile Bournemouth'tan Alex Scott'ın önümüzdeki üç hafta içinde etki yaratma ihtimali var.
Arsenal'in 19 yaşındaki sansasyonel oyuncusu Myles Lewis-Skelly'nin A milli İngiltere takımındaki altı maçlık sayısına yenilerini eklemesi beklenirken, Newcastle'dan Lewis Hall beşinci maçını hedefliyor. Max Dowman, Arsenal'deki mevcut yükselişini sürdürürse yakında o da mutlaka gündeme gelecektir. Tuchel, bu gençleri önümüzdeki iki yıllık döngünün vazgeçilmezleri hâline getirerek kendisinden şüphe duyan birçok kişiyi ikna edebilir, ancak onların düzgün bir teknik eğitime ihtiyacı var.
İngiltere, İspanya ile aynı futbol seviyesine ulaşmak için gereken kadro derinliğine sahip. Tuchel'in hâlâ buna aykırı inatçı görüşleri varsa bunları terk etmesi gerekiyor; aksi takdirde Avrupa Şampiyonası'nda tarih tekerrür edecek ve onun görev dönemi de Capello'nunki gibi aynı ölçüde zaman ve kaynak israfı olarak hatırlanacak.