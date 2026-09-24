Futbol Federasyonu (FA) belli ki hatalarından ders almıyor. İngiltere, 2010 Dünya Kupası öncesinde Fabio Capello'ya yeni sözleşme verdikten sonra turnuvaya son 16 turunda veda etmişti ve Capello 19 ay sonra istifa etmişti; o noktada taraftarların güvenini ve heyecanını çoktan kaybetmişti.

Capello gibi Thomas Tuchel'in dönemi de olumlu başladı; 2026 Dünya Kupası elemelerinde kusursuz bir kampanya geçirdi ve FA, muhtemelen yaz aylarında onu üst düzey bir kulüp takımına kaptırma korkusuyla şubatta sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Tuchel, Manchester United ile güçlü şekilde anılıyordu, bu yüzden bu kararda belli bir mantık vardı, ancak yeni sözleşmeyi gerçekten hak etmemişti; İngiltere teknik direktörleri, büyük turnuvalarda olanlarla değerlendirilmektedir ve bu da doğrudur.

İngiltere, Dünya Kupası'nı sonunda üçüncü sırada tamamladı ve bu, 1966'dan bu yana en iyi derecesiydi, ancak ezeli rakibi Arjantin'e yarı finalde 2-1 kaybetmesi olabilecekken olmaması gereken bir yenilgi olduğu için ülkede baskın duygu yine de büyük hayal kırıklığı oldu.

Tuchel, İngiltere'nin Kuzey Amerika'dan dönüşünden sonra açıkladığı ilk kadronun ardından, "Bunun büyük bir başarı olduğunu hiç söylemedim" dedi. "Birçok pozitif şey olduğunu söyledim. Tam anlamıyla karşılığını bulmadı. Ama beklenti neden bu kadar yüksek? Buna en son ne zaman sahip olduk? Bunu ne zaman kazandık ki? [Bronz] madalya ile dönmenin bile neden takdir edilemediğine dair beklenti neden bu kadar yüksek?"

Böyle dikkat saptırma taktikleri, Tuchel'in taraftarlardan yeniden güven kazanmasına yardımcı olmayacak ve Alman teknik adam, İngiltere 2028 Avrupa Şampiyonası'na kendi sahasında hazırlanırken Arjantin maçında neyin bu kadar korkunç şekilde yanlış gittiğine dair sorumluluk alıp bundan ders çıkarmazsa Capello ile aynı kaderi paylaşacak.