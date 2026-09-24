Thomas Tuchel'in, İngiltere yeni bir döneme başlarken İngiltere taraftarlarının ve oyuncularının güvenini yeniden kazanmak için iki yılı var
Futbol Federasyonu (FA) belli ki hatalarından ders almıyor. İngiltere, 2010 Dünya Kupası öncesinde Fabio Capello'ya yeni sözleşme verdikten sonra turnuvaya son 16 turunda veda etmişti ve Capello 19 ay sonra istifa etmişti; o noktada taraftarların güvenini ve heyecanını çoktan kaybetmişti.
Capello gibi Thomas Tuchel'in dönemi de olumlu başladı; 2026 Dünya Kupası elemelerinde kusursuz bir kampanya geçirdi ve FA, muhtemelen yaz aylarında onu üst düzey bir kulüp takımına kaptırma korkusuyla şubatta sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Tuchel, Manchester United ile güçlü şekilde anılıyordu, bu yüzden bu kararda belli bir mantık vardı, ancak yeni sözleşmeyi gerçekten hak etmemişti; İngiltere teknik direktörleri, büyük turnuvalarda olanlarla değerlendirilmektedir ve bu da doğrudur.
İngiltere, Dünya Kupası'nı sonunda üçüncü sırada tamamladı ve bu, 1966'dan bu yana en iyi derecesiydi, ancak ezeli rakibi Arjantin'e yarı finalde 2-1 kaybetmesi olabilecekken olmaması gereken bir yenilgi olduğu için ülkede baskın duygu yine de büyük hayal kırıklığı oldu.
Tuchel, İngiltere'nin Kuzey Amerika'dan dönüşünden sonra açıkladığı ilk kadronun ardından, "Bunun büyük bir başarı olduğunu hiç söylemedim" dedi. "Birçok pozitif şey olduğunu söyledim. Tam anlamıyla karşılığını bulmadı. Ama beklenti neden bu kadar yüksek? Buna en son ne zaman sahip olduk? Bunu ne zaman kazandık ki? [Bronz] madalya ile dönmenin bile neden takdir edilemediğine dair beklenti neden bu kadar yüksek?"
Böyle dikkat saptırma taktikleri, Tuchel'in taraftarlardan yeniden güven kazanmasına yardımcı olmayacak ve Alman teknik adam, İngiltere 2028 Avrupa Şampiyonası'na kendi sahasında hazırlanırken Arjantin maçında neyin bu kadar korkunç şekilde yanlış gittiğine dair sorumluluk alıp bundan ders çıkarmazsa Capello ile aynı kaderi paylaşacak.
Altın fırsat kaçtı
İngiltere, Tuchel'in selefi Sir Gareth Southgate yönetiminde üst üste iki Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi; 2024'teki finalde İspanya'ya kaybetti, üç yıl önce ise İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu. Tuchel, İngiltere'nin 2024 turnuvasında "kaybetmemek için oynadığına" ve "turnuvayı kazanma arzusu ve heyecanını taşımaktan ziyade turnuvadan elenmekten daha çok korktuğuna" inandığını dile getirmişti.
Ancak bu sözler hiç de iyi yaşlanmadı; çünkü 15 Temmuz'da Atlanta'da Arjantin bir gol geriden gelip geri dönüşe imza atarken, Tuchel İngiltere tarihinin en korkak performanslarından birine imza attı. Bu performans, Southgate dönemindekilerin herhangi birinden daha kötüydü.
İngiltere, maçın ilk 55 dakikasında üstün olan taraftı ve Anthony Gordon'ın golüyle öne geçti. Bundan sonra rakibin işini tamamen bitirmeye gitmiş olsalardı, yeniden İspanya ile final oynama ihtimalleri doğabilirdi; çünkü en iyi dönemini çoktan geride bırakmış bir Arjantin, yenilmeye fazlasıyla açıktı.
Ancak bunun yerine geri çekildiler ve Tuchel de Gordon'ın yerine Ezri Konsa'yı oyuna alıp beşli savunmaya dönerek buna karşılık verdi. Kimseyi şaşırtmayacak şekilde Arjantin daha fazla adamla yüklendi ve İngiltere oyundan çıkamadı; karşılaşmanın son 20 dakikasında neredeyse art arda iki pas bile yapamadı. Sahneye Lionel Messi çıktı; önce Enzo Fernandez'e eşitlik golünü hazırladı, ardından uzatma dakikalarında Lautaro Martinez'in galibiyet golünü kafa vuruşuyla atması için ortayı yaptı.
Tuchel, göreve gelirken bağlı kalacağına söz verdiği ilkelerin tersine hareket etti ve oyuncularına tam anlamıyla güvenmediğini gösterdi. Evet, bazıları maçın ağırlığı üzerlerine çökerken korkunun etkisiyle açıkça felç olmuş gibiydi, ancak tam da böyle bir anda onların başını kaldırmasını sağlamak ve galibiyet için gereken "arzuyu" geri getirmek adına devreye girmesi gereken kişi oydu. Tuchel'in takımın içindeki şüphe duygusunu daha da beslemesi affedilemez; bu, onun elit seviyedeki kalitesini kanıtlama anıydı ve bunu tamamen eline yüzüne bulaştırdı.
DNA mazereti geçerli değil
Böylesine sarsıcı bir çöküşün ardından tek çare ya anında bir özür ya da istifa açıklaması olurdu. Ancak Tuchel suçu başkasına attı ve ekibinin en büyük kupaları kazanmaya başlaması için İngiliz futbolunun "DNA"sının değişmesi gerektiğini öne sürdü.
"Yapımız içinde fazla pasif kaldık. Beşli savunmayla daha pasif olmak için değil, daha aktif olmak, kanat oyuncularına daha çabuk çıkmak ve dörtlü savunma arasındaki boşlukları açmamak için yardımcı olmaya çalıştım" dedi. "Herkesi öne çıkmaya, yapı içinde daha aktif olmaya teşvik ettik ama zorlandık. Artık ikili mücadele bulamadık, bu yüzden giderek daha derine gömüldük. Bu asla plan değildi ama oldu.
"Topa yeniden sahip olmamız gerekiyordu, aksi takdirde baskıyı kıramaz ve momentumu geri alamazsınız. Bence topa sahip olmak çok önemli bir rol oynuyor. Belki topu almak, oyunu ve topu kontrol etmek İspanyol, Arjantinli ya da Brezilyalı DNA'sında olduğu gibi bizim DNA'mızda yoktur ve bu da büyük bir sorun."
Tüm bunları, İngiltere oyunu panik içinde çevirmeye çalışırken Ivan Toney ile Marcus Rashford'u uzatma dakikalarının beşinci dakikasına kadar oyuna almayan bir adam söyledi. Bu arada Bukayo Saka'nın kulübeden gelip bir dakika bile oynayamayacak kadar formsuz olduğu düşünüldü, ancak üç gün sonra Fransa'ya karşı oynanan üçüncülük maçında hat-trick yaptı ve karşılaşmanın tamamını oynadı.
İngiltere pasifti çünkü Tuchel ilk üç oyuncu değişikliği olarak Konsa, Dan Burn ve Nico O'Reilly'i tercih etti. Bunlar iki takım arasında açılan topa sahip olma farkını kapatmak için tasarlanmış hamleler değil, daha ziyade kıl payı üstünlüğü koruma umuduna yönelikti. DNA bahanesi de geçerli değil, çünkü en üst düzey herhangi bir teknik adam dünya çapında yeteneklerden oluşan bir grupla oyun kalıpları oturtabilmeli; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice ve Elliot Anderson 82 dakika boyunca aynı anda sahadaydı.
Hayal dünyasında
İki aylık düşünme süresinin avantajına rağmen Tuchel, geçen hafta sözlerinin arkasında durdu ve sanki kaybedilmiş bir savaş verdiğini ima etti. "Onlara (topu tutmayı) çalıştıracak vaktim olduğundan emin değilim" dedi. "Bununla ben de boğuşuyorum çünkü Premier League'de bir takım maçları kontrol etse bile bu takımlarda kaç İngiliz oyuncu var?
"Bu bizim DNA'mızda mı var? Kontrolü gerçekten önemsiyor muyuz? Bu, maçta kendimizi iyi hissettiren bir şey mi? Bu bize doğal gelen bir şey mi? Bence en derinde, özünde İngiliz oyuncular, ki bu güzel bir şey, ve seyirciler bunu istiyor. Haydi gidelim. 6-3 için oynayalım, 4-3 için oynayalım. 1-0 oynamayalım.
"Artık bir turnuvayı deneyim olarak yaşadığıma göre, bu takımın savaşmaya hazır olduğunu, her zaman ileri gitmeye hazır olduğunu hissediyorum. İşin güzelliği bu. Yüksek baskı anları geldiğinde daha iyi futbol oynayabileceğimiz, belki biraz cesaret ya da bu enerjiden yoksun kaldığımız oluyor... Belki de mesele biraz daha o yola gitmektir."
Hiçbir takım Arjantin'e karşı İngiltere'nin yaptığı kadar körü körüne 1-0'a oynamamıştı ve "cesaret eksikliği" her şeyden önce Tuchel tarafından takıma geçmişti, ancak Alman teknik adamın sesinde alttan alta bir ironi yoktu. Dikkat çekici biçimde, kamuoyunun bunu çoktan geride bıraktığını düşündüğü de anlaşılıyor.
"Taraftarların yüzde 99,9'u oyuncu değişiklikleri, taktik dokunuşlar ya da taktik detaylar hakkında konuşmuyor" diye devam etti Tuchel. "Kongo'ya karşı oynadığımız maçı izlemenin ne kadar sinir bozucu olduğundan ve nerede kutlama yaptıklarından söz ediyorlar. Bana gelen geri bildirim bu. Yarattığımız şey bu ve olması gereken de bu. Dünya Kupası'nın amacı budur: insanlarla bağ kurmak ve onlara unutmayacakları deneyimler yaşatmak.
"Bu beni gururlandırıyor, beni mutlu ediyor. İster sadece bir takside, ister bir kahve dükkânında ya da süpermarkette olsun, bu küçük anları paylaşıyor ve bunun gerçekten bir anlam ifade ettiğini anlıyorsunuz."
Bütün bunlar tam bir hezeyan olarak sınıflandırılabilir. İngiltere taraftarlarının 2026 Dünya Kupası'ndan canlı biçimde hatırlayacağı tek şey, Tuchel'in Arjantin'in onların kahramanlarını sindirip teslim almasına izin vermesi olacak. Tuchel yüzünden, Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmak için çıkan en büyük fırsat da kaçıp gitti ve bir daha bundan iyisi hiç gelmeyebilir.
Palmer sorunu mu?
Üstelik Tuchel artık İngiltere'nin geniş yıldız oyuncu grubunun tam desteğini de almayabilir. Arjantin karşısındaki taktik tercihleri birkaç oyuncuyu şaşkına çevirdi ve uçağa bile binemeyen bazı isimlerin teknik adama karşı kırgınlık duyması anlaşılabilir olurdu.
Cole Palmer'ın rahatsızlık duyması için kesinlikle gerekçeleri var. Chelsea'nin oyuncusu 2025-26 sezonunu harika geçirmedi, ancak her zaman maçın gidişatını değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor ve Tuchel'in Kanada, Meksika ve ABD'de kulübesinde bu türden yeterince oyuncusu yoktu.
Uzun yaz arasının ardından Palmer yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı beş maçta dört gole doğrudan katkı verdi. Bu da Tuchel'i onu yeniden kadroya dahil etmeye ikna etti. Ancak bu davet bir uyarıyla da geldi.
Tuchel, "Aday gösterilmek, kadroya geri dönmek ve performans göstermek ayrı şeyler" dedi. "Cole'un formasını alması ve bu daveti haklı çıkarması için bu tür rakamlar ve performanslar ortaya koyması gerekiyor."
Tuchel kelimelerini daha dikkatli seçebilirdi. Jordan Henderson 36 yaşında en iyi dönemini çoktan geride bırakmış olmasına rağmen Dünya Kupası'nda yer buldu. Ayrıca Palmer'ın Eberechi Eze, Noni Madueke ve Toney'den daha fazla bunu hak ettiği de savunulabilirdi. Evet, Bellingham ve Rogers'ın yanına üçüncü bir 10 numara almak risk olurdu, ancak Palmer'ın olduğu bir İngiltere hücum hattı daha ürkütücü görünürdü.
Palmer, hafif bir kas sorunu nedeniyle son kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve başlangıçta yeniden İngiltere kampına dönme ihtimali onu heyecanlandırmıştı. Ancak Tuchel'in kamuoyu önündeki çıkışı kolaylıkla olumsuz duygular yaratmış olabilir, çünkü Palmer bu daveti kesinlikle haklı çıkarmıştı.
Tuchel'in Palmer'ı ele alış biçimi endişe verici, çünkü o İngiltere'nin sahip olduğu en yetenekli futbolculardan biri. İdeal bir senaryoda bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda kilit figürlerden biri olacak, ancak Tuchel'in göreve gelişinden bu yana ülkesi adına sadece üç maç oynadı. Tekrarlayan fiziksel sorunlar Palmer'ı sekteye uğrattı ve dayanıklılığını kanıtlamak elbette ona düşüyor, ancak Tuchel'in de rehberlik ve teşvik sunmak için yanında olması gerekiyor.
Tutarsız düşünce
Tuchel'in önceliği Uluslar Ligi. İngiltere yeniden turnuvanın en üst kademesine döndü ve Wembley'de dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'ya karşı başlayacak kampanyasına hazırlanıyor. İngiltere daha sonra Çekya ve Hırvatistan deplasmanlarına gidecek, ardından bu dev milli ara dönemini tamamlamak için Wembley'de bir kez daha Çekya ile karşılaşacak.
Ancak Palmer, kadrodan çıkarılan tek isim değil. Rice, Kobbie Mainoo, Rashford ve Tino Livramento da sakatlık nedeniyle kadrodan çekildi. Herhangi bir özel detay paylaşılmadı, ancak sezonun bu erken aşamasında kulüplerin değerli oyuncularını koruma konusunda ekstra temkinli davrandığı görülüyor ki bu da Tuchel için ideal bir durum değil.
Tuchel buna, orta sahada Rice ve Mainoo'nun yokluğunu telafi etmesi için Everton'dan James Garner'ı kadroya çağırarak karşılık verdi. Buna ek olarak, Nottingham Forest'ın yıldızı Morgan Gibbs-White'ı da davet etti. Tuchel, Bellingham, Rogers ve Eze'nin yanına bir 10 numara daha eklemenin "kimseye yardımcı olmadığını" düşündüğü için Gibbs-White'ı başlangıçta yine göz ardı etmişti. Görünüşe göre fark edemediği şey ise Gibbs-White'ın sahte dokuz olarak, her iki kanatta ya da daha derin bir rolde de oynayabilecek kadar çok yönlü olması.
Gibbs-White'ı Dünya Kupası kadrosu dışında bırakmak bir hataydı ve şimdi en azından bir süreliğine Palmer'ı Tuchel'in planlarından çıkarmayı umacak olsa da, teknik adam 26 yaşındaki oyuncuyu belli bir kalıba sokarak hâlâ bir fırsatı kaçırıyor. Gibbs-White'ın, partneriyle birlikte Dubai'deki tatilini yarıda kesip telefonu yüzüne kapatmak yerine son kampta yer almak için gelmiş olması konusunda kendisini şanslı sayabilir.
Tuchel'in bundan sonra İngiltere seçimlerini daha fazla liyakat esasına göre yapması akıllıca olur. Henderson bu kez hafif bir sakatlık nedeniyle seçime uygun durumda değildi, ancak onun en başta değerlendirmeye alınmış olması bile endişe verici. Öte yandan Rashford, Michael Carrick'in Manchester United'da son derece istikrarsız kanat oyuncusunu yeniden takıma entegre etmesinin bedelini çoktan ödediği düşünüldüğünde, bu kadronun yakınından bile geçmemeliydi.
Doğru yaptığı tek büyük tercihler ise Phil Foden ile Harry Maguire'ı kadroya almamasıydı. İlki hâlâ Manchester City'de en iyi formunu yeniden bulmakta zorlanıyor, ikincisi ise Premier League'de beş maçta sekiz gol yiyen United savunmasının bir parçası oldu. Southgate'in gözdesi olan iki oyuncu konusunda sert tavrını koruması olumlu, ancak Tuchel'in sahadaki tüm bölgelerde düşünce yapısında daha tutarlı olması gerekiyor.
Geleceğe bakış
Trent Alexander-Arnold, yeterince değer görmeyen bir isim olarak Palmer ve Gibbs-White'ın yanında yer alıyor. Olağanüstü pas yelpazesi, Dünya Kupası'nda İngiltere için paha biçilmez olabilirdi; Tuchel'in takımında Arjantin karşısında eksik olduğunu düşündüğü sükuneti ve teknik kaliteyi sağlayabilirdi.
Real Madrid'li oyuncu, bundan sonraki hiçbir büyük turnuvayı kaçırmayacak kadar iyi, ancak o da şartlı olarak yeniden çağrılan isimlerden biri oldu. Tuchel, "Yapması gereken şey performans göstermek, mesele tam olarak bu. Bu bir rekabet ve biz [Dünya Kupası'nda] başka oyunculara güvendik. Ben hâlâ bu kararımın arkasındayım ve şimdi sıra onun yeri için savaşmasında" dedi. "Her zaman mücadeleye hazır olduğunu söyledi, her zaman yeri için savaşmaya hazır olduğunu söyledi, özellikle de İngiltere için, bu yüzden bunu kanıtlamak ona bağlı ve kampta kendisine fazlasıyla kapımız açık. Uzun bir kamp dönemimiz var ve eminim kendini gösterecektir."
Dünya Kupası'nda öne çıkan üç savunmacı, Reece James, Djed Spence ve John Stones, sakatlık sorunları nedeniyle kadroda yok. Eğer durum böyle olmasaydı Tuchel'in Alexander-Arnold'u bir kez daha dışarıda bırakmış olması tamamen mümkün görünüyordu; nitekim diğer ana bek seçenekleri olarak O'Reilly, Jarrell Quansah ve ilk etapta Livramento'da ısrar etti.
İngiltere'nin savunma hattı Kuzey Amerika'da sık sık kırılgan göründü ve kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Stones'un yerine geçecek net bir isim de ortada yok. Jarrad Branthwaite, Everton'da sezona fena olmayan bir başlangıç yaparak Tuchel'in dikkatini çekmeyi başardı, ancak merkezde Marc Guehi ile anında uyum yakalaması konusunda üzerinde büyük bir baskı olacak.
Tuchel, Kane'in arkasındaki hücum hattının durumu konusunda da endişe duyuyor olmalı. Bu kez kulübeden ilk gelecek isim Dominic Calvert-Lewin olacak, ancak Suudi Arabistan'da Toney'e katılmayı tercih eden Ollie Watkins gözden tamamen düşmüş olabilir. Bir sonraki Avrupa Şampiyonası başladığında 34 yaşında olacak Kane, hâlâ fiziksel olarak hücum hattına liderlik etmeye hazır olmalı, ancak her dakikayı oynamasını beklemek çok fazla olur.
Tuchel, Kane'e daha fazla destek vermek için 17 yaşındaki Aston Villa forveti Brian Madjo'yu hızlıca öne çıkarmak zorunda kalabilir. Eski Chelsea teknik direktörünün hakkını teslim etmek gerekirse, Liverpool'un harika genç yeteneği Rio Ngumoha ile Bournemouth'tan Alex Scott'ın önümüzdeki üç haftada etki yaratmaya aday olmasıyla birlikte, şimdiden birkaç genç oyuncuya fırsat veriyor.
Arsenal'in 19 yaşındaki sansasyonu Myles Lewis-Skelly'nin İngiltere A Milli Takımı'ndaki altı maçlık sayısına yenilerini eklemesi beklenirken, Newcastle'lı Lewis Hall beşinci maçını hedefliyor olacak. Max Dowman Arsenal'deki mevcut yükselişini sürdürürse, yakında onun da gündemde olacağı kesin. Tuchel, bu gençleri önümüzdeki iki yıllık dönemin vazgeçilmezleri hâline getirerek şüphe duyan birçok kişiyi ikna edebilir, ancak onların gerçek anlamda doğru koçluğa ihtiyacı var.
İngiltere, İspanya ile aynı futbol seviyesine çıkmak için gereken kadro derinliğine sahip. Tuchel'in hâlâ taşıdığı buna karşıt inatçı görüşler varsa, bunları bir kenara bırakmak zorunda, aksi takdirde Avrupa Şampiyonası'nda tarih tekerrür edecek ve onun dönemi de Capello'nunki gibi aynı ölçüde zaman ve kaynak israfı olarak hatırlanacak.