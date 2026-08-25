Thierry Henry Bernabeu'yu susturduğunda: Arsenal'ın Real Madrid karşısındaki sürpriz galibiyeti, Arsene Wenger'in takımını 2006 Şampiyonlar Ligi finali yolculuğuna nasıl çıkardı
Santiago Bernabeu, Avrupa gecelerinin görkemi için inşa edilmişti ama 21 Şubat 2006'da Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ünlü performanslarından birine sahne oldu.
Arsene Wenger'in takımı, son 16 turundaki eşleşmenin ilk ayağına korkutucu bir Real Madrid kadrosuna ve adeta ezici görünen ihtimallere karşı çıktı.
Namağlup Premier League şampiyonluğunun üzerinden iki yıl geçmişken Fransız teknik adam, Invincibles kadrosundaki birkaç ismin ayrılmasıyla zorlu bir geçiş dönemini yönetti. Yetmezmiş gibi, maça savunmadaki sakatlık krizi ve ligdeki istikrarsız form eşliğinde çıktılar.
Buna rağmen Thierry Henry'nin önderliğinde cesur ve hücum odaklı bir oyun sergileyen Arsenal, bu şartlara meydan okuyarak Bernabeu tribünlerini şaşkına çevirdi ve unutulmaz bir 1-0'lık galibiyet aldı. Bu ünlü statta kazanan ilk İngiliz takım olan Arsenal için bu sonuç, beklenmedik bir final yolculuğunu ateşledi. Londra ekibi kısa süre sonra Avrupa tacını 15 dakika daha elinde tutmaya çok yaklaşsa da, rüya Frank Rijkaard'ın Barcelona'sı tarafından yıkıldı.
İşte İspanya'nın başkentindeki o unutulmaz galibiyetin ve sonrasında yaşananların hikayesi.
Arka plan
O noktada Arsenal, Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda çok az etki yaratmıştı. 1980'ler ve 1990'larda Avrupa Kupası'nda nadiren boy gösterdikten sonra, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda daha fazla başarı yakaladılar ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek ikinci oldular. 2006 finaline uzanan serüvenlerinden önce, Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performansları 2001'de Valencia'ya ve 2004'te Claudio Ranieri'nin Chelsea'sine karşı çeyrek finalde sona ermişti.
Bu sırada Madrid, müzesindeki dokuz Avrupa Kupası ile tartışmasız şekilde organizasyonun krallarıydı. Dünya çapında ünlü yeteneklerle dolu kadrosu, 18 gol attıkları altı maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Arsenal ise buna karşılık sendelemekteydi. Middlesbrough karşısındaki 7-0'lık ezici galibiyet ve Birmingham deplasmanındaki 2-0'lık zafer bir kenara bırakılırsa, İspanya deplasmanı öncesindeki haftalarda Bolton ile berabere kaldılar ve Everton, West Ham ile Liverpool'a yenildiler.
İki takım daha önce resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmemişti. Şimdi ise Arsenal, İspanya'nın başkentinde Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, daha önce diğer İngiliz ekipleri Manchester United'ın (dört kez), Derby County'nin, Tottenham'ın ve Leeds'in başaramadığı şeyi başarmakla görevlendirilmişti.
Yine de Madrid, bir önceki sezon bu aşamada Juventus tarafından turnuvanın dışına itilmişti; bunun, İspanyol devinin son 16 turunda üst üste yaşayacağı altı elenişin ilki olduğu ortaya çıktı.
Takımlar nasıl göründü?
Madrid'in ünlü Galactico dönemi o zamanlar gerileme işaretleri gösteriyor gibiydi, ancak yine de gıpta edilecek bir kadroya sahipti. Kalede Iker Casillas'ın; onun önünde Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo ve Raul gibi isimlerin yer aldığı takım karşısında Arsenal'e şans tanıyan çok az kişi vardı. 19 yaşındaki Sergio Ramos, savunmanın göbeğinde İngiltere milli oyuncusu Jonathan Woodgate ile birlikte görev yaparken, 22 yaşındaki Robinho ve Thomas Gravesen de ilk 11'de yer aldı.
Wenger yönetiminde zaten üç Premier League şampiyonluğu kazanmış olan Arsenal elbette küçümsenecek bir takım değildi, ancak Real Madrid'i kendi stadında yenmek her takım için zorlu bir görevdi. Buna karşın, savunma hattının yama gibi kurulmuş yapısı düşünüldüğünde Arsenal'in işi daha da umutsuz görünüyordu.
Sol Campbell sezon boyunca form ve fiziksel durumuyla ilgili sıkıntılar yaşarken, buna Madrid karşılaşmasından haftalar önce West Ham'e karşı sergilediği özellikle felaket performans da dahilken, Wenger savunmanın ortasında henüz 21 yaşına basmış Philippe Senderos'u Kolo Toure ile birlikte sahaya sürmeyi tercih etti. Bir ay önce sağ bek Lauren ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle kadro dışı kalmıştı, bu yüzden Emmanuel Eboue sezonun yalnızca dördüncü ilk 11 başlangıcını ve o sezon toplamda 10. maçını oynaması için kadroya alındı. Ashley Cole da sezonun büyük bölümünde yoktu; bunun sonucunda merkez orta saha oyuncusu Mathieu Flamini sol bekte görev yaptı. Bu, Wenger'in sezon boyunca o rolde denediği sekiz oyuncudan biriydi.
Orta saha, tecrübe ile gençliğin sağlıklı bir karışımıydı; Freddie Ljungberg ve Gilberto Silva, 18 yaşındaki Cesc Fabregas, 24 yaşındaki Alexander Hleb, Robert Pires'ın yerine tercih edilen isim olarak, ve kanatta 22 yaşındaki Jose Antonio Reyes ile birlikte forma giydi. Kulübede ise 16 yaşındaki Theo Walcott ilk maçına çıkmayı bekliyordu.
Tüm bunların en önünde Henry vardı. Londra ekibindeki yedinci sezonunu geçiren Fransız yıldız, iç sahadaki performansıyla değil, yurt içindeki maçlarda olağanüstü bir form grafiği yakalamıştı ve o noktaya kadar 20 maçta 15 gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'a karşı iki maçta üç gol attı, ancak Thun ve Ajax karşısında gol bulamadı; Arsenal de grubu beş galibiyet ve bir beraberlikle lider tamamladı.
Maç
Arsenal'ın hücum niyeti ilk andan itibaren netti. İlk 10 dakika içinde, hepsi Henry'nin dahil olduğu üç tehlikeli atak geliştirdiler.
Madrid orta sahada topu kaptırdı ve top Fransız yıldıza aktarıldı. Henry, ileri çıktıktan sonra henüz 90. saniyede ilk şutu çeken Reyes'i gördü ancak kanat oyuncusunun aşırtma vuruşunu Casillas kurtardı. Ardından Henry, Ljungberg'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı ama Casillas onu genişe zorladı ve Carlos iyi bir müdahaleyle tehlikeyi önledi. Sonrasında Henry, Reyes'in tehlikeli ortasında topla buluştu fakat kafa vuruşu hedefi bulmadı.
Madrid'in devredeki en iyi fırsatı, Beckham'ın Toure'nin önüne geçmeyi başardığı pozisyonda geldi ancak Lehmann gole izin vermedi.
Belirleyici gol ikinci yarının başlarında geldi. Fabregas, topu orta yuvarlakta Henry'ye aktardı ve ünlü 14 numara gerisini halletti. Gravesen'i geçti, Alvaro Mejia'nın müdahalesine rağmen ayakta kaldı ve Madrid yarı sahasının ortasında Guti'yi yerde bırakarak kaleye giden yolu açtı. Ramos kayarak müdahaleye geldiğinde Henry'nin sol ayağından çıkan vuruş, Casillas'ın yanından geçip ağlarla buluşmuştu.
Arsenal, Madrid'i sarsmıştı ve ikinci gol için yüklenmeyi sürdürdü. Ljungberg gole yaklaştı, tecrübeli Pires oyuna girip umut vadeden bir koşuyla hareketlilik getirdi ancak dar açıdan Casillas'ı geçemedi. Madrid de zaman zaman fırsatlar yakaladı ama Lehmann, duran topta Ramos ile Julio Baptista'nın topu çizgiden geçirmesine izin vermedi.
95 dakikanın ardından son düdük çaldı ve Bernabeu tribünlerindeki Arsenal taraftarları çılgına döndü.
Arsenal, Highbury'de işini yaptı
Wenger’ın takımı için tarihi bir galibiyetti, ancak işleri henüz yarılamışlardı.
Henry maçın ardından, "Savunmada mükemmeldik ama daha da önemlisi, oynamaktan korkmadık" dedi. "Sadece bir maç kazandık. Henüz hedefe ulaşmadık, bu yüzden sakin ve odaklanmış kalmalıyız. Aslında ilk yarıda bazı fırsatları harcadık. Son dönemde bazı maçlarda topu sebepsiz yere ileri vuruyorduk ama burada futbol oynadık. Arkada muhteşemdik, inanılmazdık."
Wenger da aynı görüşü paylaşarak gazetecilere şunları söyledi: "İhtiyaç duyduğumuzda iyi savunma yaptık ve bu beklediğimden çok daha iyiydi. Favori değildik ve daha fazla gol atma şansımız vardı. Genç oyuncular son derece iyi oynadı. Maçın anahtarlarından biri iyi başlamaktı. Saygılı oynadık ama Real, Highbury’de en iyi halinde olacaktır ve orada daha fazla gol atmaya çalışmalıyız."
Wenger’ın öngördüğü gibi, Arsenal’ın rövanşta Raul ve Ronaldo’yu durdurmak için daha disiplinli olması gerekiyordu. Madrid, iki dakika sonra Brezilyalı oyuncunun Lehmann’ı yoklamasıyla tehlike yarattı, ardından 15 dakika sonra gole gitmek üzereyken Gilberto bu hamleyi durdurdu. Arsenal karşılık verdi ve ilk yarının sonlarına doğru Reyes üst direğe vurdu, diğer tarafta ise Toure, Zidane’ın cesur koşusunu kesti.
İkinci yarı, takımların karşılıklı fırsatlar bulmasıyla yoğun geçmeye devam etti. Henry bir kafa vuruşunda az farkla auta gönderdi, ardından Raul’un bir şutu direğe çarpıp tekrar önüne düştü ancak Lehmann, ikinci denemesini dışarı çelmeyi başardı. Madrid kısa süre sonra bir gol bulmak için umutsuz bir çabayla baskıyı artırdı ama son dakikadaki kornerde Casillas’ın da ileri çıkmasına rağmen sonuca yaklaşamadı. Ev sahibi ekip golsüz beraberliği korudu ve çeyrek finale yükseldi.
Lehmann, "Maçın sonunda duygular büyük ölçüde boşaldı" dedi. "Bu sonuç bizim için çok şey ifade ediyor, bunun gerçekten farkına varmamız biraz zaman alacak. Genç oyuncular baskıyla son derece iyi başa çıktı ve iki olağanüstü maç oynadı."
Arsenal durdurulamıyor
Arsenal, 180 dakika boyunca büyük bir baskıya direndi ve Henry ile arkadaşları için fazla büyük görünen bir engeli aştı. İlk maç, hücum tarzlarının gücünü gösteren klas bir örnekti. İkincisi ise direnç ve kararlılık gösterisiydi.
Henry daha sonra, "O andan itibaren bir şey oldu" diye hatırladı. "Orada kazanış şeklimiz, onları turnuva dışına itmemiz, hepimize büyük bir moral verdi."
Bir sonraki turda Juventus'a karşı sahasında alınan 2-0'lık galibiyet ve rövanştaki bir başka 0-0'lık beraberlik, Villarreal'e karşı yıpratıcı bir yarı finalin kapısını açtı; burada Toure, iç sahadaki kıl payı galibiyeti getiren golü attı. Ardından Lehmann'ın 90. dakikada kurtardığı penaltının da yardımıyla, üst üste üçüncü golsüz rövanş, Sarı Denizaltı'yı Wenger'in efsanevi selefi George Graham'ı gururlandıracak bir şekilde saf dışı bıraktı.
Henry sözlerini şöyle sürdürdü: "Villarreal'e karşı maçlar çok daha zor olsa da, Madrid'i yenmek, isim, yer, itibar, hepimizin zihninde bir şey yaptı."
Arsenal tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselirken, Wenger şunları söyledi: “Bu, benim ve ekibim için dokuz yıllık çalışmayı tamamlıyor ve Arsenal'ın bana duyduğu güvenin ödülü niteliğinde.
"Paris'e gitmekten çok mutluyum çünkü Arsenal'ın orada olması beklenmiyordu ve sonunda finale kalmayı başardık. Oynayabileceğimiz kadar iyi oynamamış olsak da finalde olmayı hak ediyoruz çünkü Juventus, Real Madrid ve Villarreal'i eledik.
"Penaltıdan önce kendi kendime, eğer bu yıl bizim yılımızsa Jens bunu kurtarır, dedim."
Stade de France'ta Wenger'in takımını bekleyen ise, önce Chelsea ile Benfica'yı eleyen, ardından bir önceki yılın finalisti AC Milan'a karşı kendi 1-0'lık galibiyetini zar zor alan bir Barcelona takımıydı.
Rüyanın felaketle sonuçlanan sonu
Barcelona, üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu yeni kazanmıştı ve Rijkaard yönetiminde son derece güçlüydü. Hücumda Samuel Eto’o ve Ronaldinho’nun sürüklediği, kaptanlığını Carles Puyol’ün yaptığı ve orta sahada Deco, Mark van Bommel ile Edmilson’un yaratıcılığı ve sertliğiyle denge bulan takım, herhangi bir rakibini ezip geçecek kaliteye sahipti.
Ancak Arsenal’i ezip geçmeleri, göz alıcı ve büyüleyici bir futbolla olmadı. İngiliz ekibi, maç boyunca cezasız kalan sürekli faullerden şikayet etti. Ayrıca Lehmann’ın Eto’o’yu ceza sahası dışında düşürmesiyle erken bir felaket yaşadılar. 10 Şampiyonlar Ligi maçında gol yememiş olan kalecinin doğrudan kırmızı kart görmesi, Wenger’i Pires’i çıkarıp Manuel Almunia’yı oyuna almaya zorladı.
İnanılmaz şekilde ilk golü atan taraf Arsenal oldu; Campbell, ilk yarı bitmeden Victor Valdes’i kafa vuruşuyla mağlup etti. İkinci yarıda etkili bölümler oynadılar, ancak Barca baskıyı giderek artırdı. Oyuna sonradan giren Henrik Larsson, 76. dakikada Eto’o’nun beraberlik golünün hazırlayıcısı oldu. Wenger daha sonra bu golün ofsayt olduğunu savundu ve VAR kullanılıyor olsaydı golün iptal edileceğini söyledi. Buna rağmen gol geçerli sayıldı ve dakikalar sonra Juliano Belletti, Almunia’yı geçerek topu ağlara gönderip geri dönüşü tamamladı.
Arsenal’in zaman zaman muhteşem, zaman zaman da dirençli geçen Şampiyonlar Ligi serüveni görkemli bir yenilgiyle sona erdi.
Henry içinse bu, yutması zor bir hap oldu. Öfkesini hem sahada doğrudan hakem Terje Hauge’ye hem de maç sonrası röportajında dile getirdi.
“Tartışma başlatmak istemiyorum ama hakemin üstünde Barcelona forması mı vardı, bilmiyorum,” dedi. “İlk yarıda beni sahanın her yerinde tekmelediler. Topu burada aldım ve bana sarı kart verdi. Premier League’in temposuna ya da arzusuna alışık değiller mi bilmiyorum ama bunun ağır bir karar olduğunu düşündüm, üzgünüm. Belki Jens [Lehmann] için yeterince açıktı ama hakeme şunu söyledim: ‘Üzgünüm, kazanmamızı istemiyorsanız bunu en başta söyleyin’. Maçtaki bazı kararlar biraz garipti.”
Daha sonra şu şikayette bulundu: “Düzgün bir hakem de görmek isterdim. Üzgünüm, maça tekrar bakarsanız Puyol’ün çok kez sarı kart görmesi gerekirdi. [Rafael] Marquez çok kez arkadan gelip ayak bileklerimi kırmaya çalıştı, sarı kart görmedi.”
Sonra ne oldu?
Arsenal'ın finale uzanan beklenmedik yolculuğu, Invincibles sonrası döneme yeni bir inanç getirdi. Takıma katılan yükselen yıldızlarla birlikte Wenger'in onları yeniden büyük başarılara taşıyacağı yönünde umut vardı. Ancak Fransa'daki yenilginin hemen ardından en büyük endişe, Barcelona'nın istediği Henry'nin geleceğiydi.
Wenger, "Takımımızda çok sayıda genç oyuncu var. Büyük bir takım olarak büyük bir geleceğimiz var ama bunu başarmak için Thierry Henry'ye ihtiyacımız var" dedi. "O, takımımız üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip ve dünya futbolunda önemli bir güç haline gelmemize yardımcı olabilir."
Bu vaat hiçbir zaman gerçekleşmedi. Arsenal, sonraki sezon son 16 turunda elendi ve Henry 2007 yazında Barcelona'ya katıldı. Wenger döneminde Şampiyonlar Ligi yarı finallerine sadece bir kez daha ulaşabildiler. 2007 ve 2011'de Lig Kupası finallerinde alınan yenilgiler dışında, 2013-14'te kazandıkları FA Cup'a kadar başka bir kupa için ciddi şekilde mücadele edemediler; Wenger yönetiminde bu kupayı iki kez daha kaldırdılar.
Arsenal'ın yeniden o seviyeye dönmesi 20 yıl sürdü. Mikel Arteta'nın Emirates'teki yeniden yapılanması, kulübün Invincibles'tan bu yana ilk Premier League şampiyonluğuyla sonuçlandı. Avrupa'da Arsenal, Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında yürek burkan bir yenilgi yaşamadan önce Bayer Leverkusen, Sporting CP ve Atletico Madrid'i geçti; Paris Saint-Germain ise Şampiyonlar Ligi kupasını korudu.
Aradan geçen iki on yılın ardından, Arsenal'ın 2006 Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki heyecan verici ve beklenmedik yükselişi, özellikle sonrasında gelen o kadar çok zayıf yılın ardından, kulübün Avrupa'daki en kıymetli anılarından biri olmaya devam ediyor. Arsenal, bunun 20. yılında o koşuyu tekrarlamışken, şimdi bu canlanmanın bir başka uzun süreli düşüşten ziyade kalıcı başarıya dönüşmesini sağlamak zorunda.