O noktada Arsenal, Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda çok az etki yaratmıştı. 1980'ler ve 1990'larda Avrupa Kupası'nda nadiren boy gösterdikten sonra, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda daha fazla başarı yakaladılar ve 2000'de Galatasaray'a kaybederek ikinci oldular. 2006 finaline uzanan serüvenlerinden önce, Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performansları 2001'de Valencia'ya ve 2004'te Claudio Ranieri'nin Chelsea'sine karşı çeyrek finalde sona ermişti.

Bu sırada Madrid, müzesindeki dokuz Avrupa Kupası ile tartışmasız şekilde organizasyonun krallarıydı. Dünya çapında ünlü yeteneklerle dolu kadrosu, 18 gol attıkları altı maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Arsenal ise buna karşılık sendelemekteydi. Middlesbrough karşısındaki 7-0'lık ezici galibiyet ve Birmingham deplasmanındaki 2-0'lık zafer bir kenara bırakılırsa, İspanya deplasmanı öncesindeki haftalarda Bolton ile berabere kaldılar ve Everton, West Ham ile Liverpool'a yenildiler.

İki takım daha önce resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmemişti. Şimdi ise Arsenal, İspanya'nın başkentinde Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, daha önce diğer İngiliz ekipleri Manchester United'ın (dört kez), Derby County'nin, Tottenham'ın ve Leeds'in başaramadığı şeyi başarmakla görevlendirilmişti.

Yine de Madrid, bir önceki sezon bu aşamada Juventus tarafından turnuvanın dışına itilmişti; bunun, İspanyol devinin son 16 turunda üst üste yaşayacağı altı elenişin ilki olduğu ortaya çıktı.