Real Sociedad, geçen yıl boyunca en değerli oyuncusunun geleceğini güvence altına almak için büyük çaba harcadı. Bask kulübü, Ekim 2025'te Jon Martin'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Dokuz ay sonra ise birçok Avrupa devi oyuncuyu transfer etmek için harekete geçince sözleşme şartlarını yeniden iyileştirme ihtiyacı duydu.

20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2032'ye kadar uzatıldı ve anlaşmaya, haberlere göre 60 milyon avroluk (50 milyon sterlin/66 milyon dolar) serbest kalma maddesi eklendi. Kulüp, yayımladığı övgü dolu resmî açıklamada, "Jon Martin, kulübün bugünü ve geleceği... Real Sociedad savunmasının temel direği" ifadelerini kullandı. Son bölüm kesinlikle doğru. Ancak Martin bu çizgide ilerlemeyi sürdürürse gelecek yıl elit kulüplerin yeniden hedefi olacak ve 60 milyon avro ödemek buna değecek.

Sky Sports'a göre "Premier Lig'in en büyük kulüplerinden bazıları", haziranda Irak'a karşı oynanan hazırlık maçında İspanya A Millî Takımı'ndaki ilk maçına çıkan Martin'i takip ediyor. Real Madrid ve Barcelona'nın da Sociedad'ın yıldızıyla ilgilendiği belirtiliyor. Ancak özelliklerinin La Liga'dan çok İngiltere'nin en üst ligine uygun olduğu da rahatlıkla savunulabilir.

Real Sociedad, altyapısından dünya çapında yetenekler yetiştirme konusunda köklü bir geçmişe sahip. Antoine Griezmann ve Xabi Alonso gibi isimler, başka yerlerde yıldızlaşmadan önce Anoeta'da yetişti. Martin'in de kulübün bir sonraki büyük başarı hikâyesi olması oldukça mümkün.