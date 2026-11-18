Beklendiği gibi Lamine Yamal, Barcelona'nın La Liga şampiyonluğunu korumasına ve İspanya'nın ikinci Dünya Kupası zaferini kazanmasına yardım ettiği sezonun ardından, 2026 Ballon d'Or töreninde üst üste üçüncü kez Yılın Genç Yeteneği seçildi. 19 yaşındaki oyuncu, 1969'a kadar uzanan geçmişte Ballon d'Or kazanmış isimlerden oluşan jürinin oylarıyla belirlenen ödülde, hem kulüpten hem de millî takımdan arkadaşı Pau Cubarsi'yi az farkla geride bıraktı. Paris Saint-Germainli Warren Zaire-Emery ise üçüncü oldu.

Rekor sayıda, tam sekiz Altın Top kazanan Barcelona efsanesi Lionel Messi, sıralamasında Yamal'a birinci, Cubarsi'ye ikinci sırayı verdi. İlk üçünü ise sürpriz bir isimle tamamladı: Ibrahim Maza. Bayer Leverkusenli orta saha oyuncusunu bu kadar üst sıraya koyan tek jüri üyesi Messi'ydi. Bu tercih Maza'ya yalnızca bir puan getirdi ve oyuncu, 10 aday arasında dokuzuncu oldu.

Ancak futbol tarihinin en büyük oyuncusundan böyle bir takdir görmek başlı başına bir ödül gibiydi. Maza daha sonra RTL ve Sky Sports Germany'ye şunları söyledi: "Messi tarafından seçilmek benim için büyük bir onur. Bu özel bir şey. İnsana çok büyük bir motivasyon veriyor. Ballon d'Or'u kazanmak hayallerimden biri."

Maza artık Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin ilgisini çekiyor. Bunlar arasında üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain de var. "Böylesine büyük bir kulüpte oynayabilmek elbette kocaman bir hayal olurdu" diye ekledi. "Paris'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu hepimiz biliyoruz. Real Madrid, Barcelona ve Arsenal ile birlikte dünyanın en iyi kulüplerinden biri."

Mikel Arteta bu röportajı gördüyse Arsenal'in diğer kulüplerden önce davranmasını sağlamaya çalışmalı. Maza, en üst düzeyde oynama şansını hak ediyor. Teknik becerisi, olağanüstü oyun görüşü ve bitmek bilmeyen çalışma azmiyle Arsenal forması altında Premier League'de parlayacağını hayal etmek zor değil.