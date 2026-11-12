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Poch Rondo 1-1GOAL

The Rondo’nun Mauricio Pochettino özel bölümü: Manchester United’ı toparlayabilir mi? ABD Erkek Millî Takımı’ndaki dönemi başarılı geçti mi? Yerine kim geçebilir?

Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki görevini bırakıp Manchester United'ın alışıldık kaosunun içine girebilir. GOAL yazarları, Pochettino'nun bıraktığı mirası, United'ı yeniden ayağa kaldırma şansını ve ABD'nin başına bundan sonra kimin geçmesi gerektiğini tartışıyor.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Güle güle, Mauricio.

    Görünüşe göre Pochettino dönemi ABD millî takımı için sona erdi. Teknik direktörün millî maç arasının ardından Manchester United'ın başına geçmek üzere anlaşmayı neredeyse tamamladığı bildiriliyor. Manchester United'ın ABD tarafıyla bizzat temasa geçtiği ve 10 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı da belirtiliyor. İş tamam.

    Peki bu konuda ne düşünüyoruz? Öncelikle ABD'nin büyük bir kâr elde edeceği anlaşılıyor. 10 milyon dolar için sağ olun, arkadaşlar. Ancak Poch'un görev süresinde takımın durumuna ilişkin daha büyük sorular da var. Dünya Kupası yolculuğu son 16 turunda Belçika'ya yenilmesiyle sona ermişken ve kazanılmış önemli bir kupa da yokken Poch dönemi başarılı sayılabilir mi?

    Söylemesi zor. Pochettino'nun oyuncu havuzunu genişlettiği ve takıma yeniden enerji kattığı kesin. Ancak somut başarılar elde etmek daha zor oldu. Bir de yerine geçebilecek isimler var. Eski Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın adı şimdiden anıldı. Değerlendirilecek çok şey var ve GOAL yazarları da The Rondo'nun yeni bölümünde tam olarak bunu yapıyor.

  • Manchester United, Pochettino için doğru adres mi?

    bruno fernandes
    (C)Getty Images

    Manchester United, kadrosunda çok yetenekli oyuncular bulunmasına rağmen Michael Carrick yönetiminde form tutmakta zorlandı.

    Tom Hindle: Hayır, çünkü burası hiç kimse için doğru yer değil. Ciddi yapısal değişiklikler yapılmadıkça kimse bu kulübü gerçekten değiştiremez. Bunun tam bir başarısızlıkla sonuçlanması ve Pochettino'nun itibarının biraz zedelenmesi gayet olası.

    ANCAK, Manchester United'ın bugünkü hâline Pochettino'dan daha uygun bir teknik direktör hiç oldu mu? Pochettino genç oyuncuları geliştirebilir. Kulüp içindeki dengeleri de bir ölçüde yönetebilir. Dost canlısıdır ama saf değildir; etkileyicidir ama gerektiğinde sert davranabilir. Dolayısıyla hayır, bunun iyi sonuçlanması pek olası görünmüyor. Fakat Pochettino zorlukları sevdiğini defalarca gösterdi. Bu da en büyük sınavı.

    Alex Labidou: Bu zor bir soru. Manchester United, zaman zaman başarılar elde etse de on yılı aşkın süredir farklı düzeylerde düzensizlik yaşıyor. Bu kulüp, tutarlı bir futbol stratejisini sürdüremeden çok büyük paralar harcıyor. Bütün bu karmaşa düşünüldüğünde mantıklı cevap hayır olur.

    Yine de Pochettino ilgi çekici bir seçenek. Sürekli insanlardan bir sonraki projeye inanmalarını isteyen bir kulüpte, LinkedIn dilindeki ustalığı mutlaka işine yarar. Genç oyuncuları geliştirme konusundaki geçmişi de sunabileceği somut bir özellik.

    United'ın en büyük sorunlarından biri, altyapıdaki potansiyeli A takımda kalıcı başarıya dönüştürmek. Bunda, o oyuncuların nasıl yönetildiğinin de payı var. Kobbie Mainoo örneğini düşünün. Sistemde fırsat bekleyen yetenekler varsa Pochettino, onları geliştirmek için güçlü bir tercih olur.

    Ryan Tolmich: Burası açıkça bir süredir gitmek istediği kulüp. Sir Alex Ferguson'a duyduğu hayranlık iyi biliniyor; İngiltere'ye dönme isteği de öyle. Bu açıdan istediğini elde etti. Ancak bunun sonunda yine istediğini bulup bulamayacağını kimse bilemez. Dağılmış ve yıpranmış bir kulübe geliyor ve gerçekçi olmak gerekirse, göreve başlamak için en iyi zaman bu olabilir. Öte yandan, artık fazlasıyla bozulmuş bir yapıyı düzeltemeyecek bir başka teknik direktör için yeni bir tuzak da olabilir.

  • Pochettino gidişatı gerçekten tersine çevirebilir mi?

    Alex Ferguson Jim Ratcliffe 2025

    Manchester United'da hiçbir teknik direktör, Sir Alex Ferguson'ın yerini alabilecek kapasitede olduğunu kanıtlayamadı.

    TH: Kulübün mevcut yapısıyla olmaz. Pochettino'nun bunu gerçekten başarabilmesi için her kademede köklü bir yapısal değişim gerekir. Üst yönetimin sabrının yanı sıra kulübün bugün 'sıkıntı çekmeye' razı olup geleceği gözetmeye devam edeceğine dair güvencelere de ihtiyaç duyar. Son 10 yılda hiçbir teknik direktöre bunlar sağlanmadı. Poch için neden farklı olsun?

    AL: Bu, sabra ve United'ın bir teknik direktöre istikrarlı sayılabilecek bir temel sunup sunamayacağına bağlı. Jose Mourinho, Ruben Amorim ve Louis van Gaal, başka yerlerde elde ettikleri başarılarla kulübe geldi. United'da onlar da hatalar yaptı, ancak kulübün sorunları bir teknik direktörün ardından diğerini de geride bıraktı.

    Pochettino'nun zamana, yaklaşımına uygun transferlere ve futbolla ilgili kararları kimin verdiğinin net biçimde belirlenmesine ihtiyacı olur. United bu üçünü bir arada sürdürmekte zorlandı. Para harcamak başka, bu parayı istikrarlı biçimde bir plana uygun oyunculara harcamak başka.

    Bu değişirse evet, Pochettino gidişatı tersine çevirebilir. Ama United'da yeni bir başlangıç vaatlerini daha önce de defalarca duyduk.

    RT: Birinin bunu başarması gerekiyor, değil mi? Kulüp karmakarışık durumda ama bu kadar büyük bir markanın sonsuza dek böyle kalması da herhalde mümkün değil. Bir kulübü böyle bir durumdan çıkarmak için doğru bir vizyon ve biraz sabır yeterli. Asıl soru, Pochettino'ya bu sabrın gösterilip gösterilmeyeceği. Bu, zaman alacak. Bakalım Manchester United ona bu zamanı tanımaya istekli mi.

  • Bu, ABD Futbol Federasyonu’nu kötü gösteriyor mu? Yoksa onun ayrılması kaçınılmaz mıydı?

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Pochettino, Manchester United'a gitmeden önce dört yıllık sözleşme imzaladı.

    TH: Daha yeni dört yıllık dev bir sözleşme verdiğiniz kişi ilk fırsatta çekip gidince mahcup olursunuz, değil mi? Elbette Manchester United dev bir kulüp. Bu da çok büyük bir görev. Doğrusu kimse bunu geri çeviremez, gerçekten. Ama ABD için yine de biraz incitici. Şimdi bir ölçüde yeniden başa dönmüş durumdalar.

    AL: Manchester United'a olası bir geçişin ABD Futbol Federasyonu'nu kötü göstereceğini düşünmüyorum. Teknik direktörlük dünyasının en büyük isimlerinden birini Dünya Kupası boyunca takımın başında olması için getirdiler ve ardından sözleşmesini uzattılar. Bu, her iki taraf açısından da önemli bir bağlılık göstergesiydi. Yine de bu kadar kısa süre sonra yeniden teknik direktör arayışına girmek, devamlılık konusunda haklı sorular doğurur. United'ın durumu da kendine özgü. Sorunları ne olursa olsun, burası hâlâ dünya futbolundaki en önemli üç teknik direktörlük görevinden biri. Örneğin Pochettino Crystal Palace ya da Fulham için ayrılıyor olsaydı, buna bakış çok farklı olurdu.

    RT: Bence onları harika gösteriyor! Pochettino ayrılmadan önce ona dört (altı mı?) maç daha takımın başında görev yaptırmanın karşılığında 10 milyon doların üzerinde para aldılar. Bu para, yerine gelecek teknik direktörü işe almak için kullanılacak. Üstelik ayrılmayı açıkça isteyen bir teknik direktörü kaybetmenin tesellisi olarak da hiç fena değil. Manchester United kadar büyük bir kulübe teknik direktör kaptırmakta utanılacak bir şey yok. Olsa bile federasyon, yeni teknik direktör seçilene kadar Zombieland'deki Woody Harrelson gibi gözyaşlarını silebilir.

  • ABD erkek millî futbol takımındaki mirası nedir?

    Alex Freeman, USMNT
    GOAL

    Pochettino'nun ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda önemli anlar yaşasa da sonunda istediği sonuca ulaşamadı.

    TH: Eh, fena değil mi? Yani kadroyu epey iyi yeniledi, birkaç oyuncuyu takıma kazandırdı ve aşağı yukarı kendisinden beklenen sonuçları aldı. Ama büyük resme bakınca soru işaretleri sürüyor. Yedeklerden oluşan bir kadroyla Gold Cup’ta Meksika’yı yenmesi mi gerekirdi? Siyasi bir krizin ortasında kalan tam kadro bir takımın Belçika’yı yenmesi mi gerekirdi? Hayır. Pochettino kazanması beklenen maçları kazandı, kaybetmesi beklenen maçları kaybetti. Ne fazlası ne eksiği.

    AL: Şimdi ayrılırsa geride karmaşık bir tablo bırakır. Olumlu tarafta, Pochettino oyuncu havuzunu Amerikan futbolseverlerin daha önce görmediği ölçüde genişletti ve yerleşik hiyerarşiyi sorguladı. Christian Pulisic’in bile eleştiriden muaf olmadığı bir ortam yarattı; A takım ve B takım ayrımı fikrine de karşı çıktı. Mesaj açıktı: Yalnızca ünü, kimseye takımda yer garantilememeli.

    Olumsuz tarafta ise ABD’nin kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası macerası, son 16 turunda Belçika’ya karşı alınan 4-1’lik yenilgiyle sona erdi. Diğer alanlarda ne kadar ilerleme kaydedilmiş olursa olsun, bu sonuç onun göreve getirilmesiyle beklenen atılım değildi.

    Bir de geleceğine ilişkin sürekli yinelenen spekülasyonlar var. Bu fırsatlara ilgi göstermekten çekinmedi. Bir millî takımı çalıştırmanın, özellikle de çok yüksek bir maaş ve sağlanan imkânlarla, bir onur olduğu düşünüldüğünde bu tutum bazılarını rahatsız etmiş olmalı. Görevdeki ilk dört ayının ardından bir ayağı kapıdaymış gibi görünüyordu. Ayrılırsa bunun halefiyle birlikte değişmesini umalım. 

    RT: Karmaşık. Kültürü değiştirdi mi? Nesnel bakarsanız evet demek gerekir. Bu, kayda değer bir sonuca yol açtı mı? Nesnel bakarsanız hayır demek gerekir. Ne bir kupa kazanıldı ne de üst düzey bir rakibe karşı unutulmaz bir galibiyet alındı. Sahada hücum futbolu vardı ama sonuçlar açısından pek bir şey değişmedi. Bu yüzden Pochettino hakkındaki asıl değerlendirme, kurduğu temele dayanacak. Üstelik o temel üzerine inşa edilecekleri görmek için görevde kalmayacak.

  • Bundan sonra nereye gidecekler?

    Pep Guardiola
    (C)Getty Images

    Pep Guardiola'nın adı şimdiden ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüyle anılıyor.

    TH: Pep Guardiola söylentileri şimdiden başladı; bunda bir sorun yok. Ancak bunun gerçekleşme ihtimali düşük ve ABD için doğru hamle de değil. ABD'nin bu programı içeriden geliştirebilecek, taktik bilgisi kadar sistemi de baştan sona bilen birine ihtiyacı var. İşin ironik yanı, bu iş için en uygun teknik direktör şu anda Kanada'nın başında ve ABD'nin teknik direktörü asla, ama asla olmayacağını açıkça söyledi. Dolayısıyla Nashville SC'de harikalar yaratan ve geçici olarak görev yaptığı dönemde de iyi iş çıkaran B.J. Callaghan bariz bir tercih. Takımı ona emanet edip sonuçlar biraz kötüleşirse zorlu dönemi atlatmak gerekir. Böylece ABD, 2030 geldiğinde iyi bir konumda olacaktır.

    AL: Taraftarlar ve medyadan bazı isimler Guardiola'yı istiyor; bunun cazibesi açık. Kendisi muhtemelen tüm zamanların en iyi kulüp teknik direktörü. Ancak bir teknik direktörün antrenman sahasında çok daha az vakit geçirebildiği ve belirli eksikleri gidermek için oyuncu transfer edemediği millî takım futbolunda Guardiola'nın yöntemlerinin nasıl işleyeceği soru işareti.

    Onun çalışma temposu ve gelişiyle birlikte oluşacak beklentiler de dikkate alınmalı. Bu hâlâ kimliğini oluşturmaya çalışan, nispeten genç bir grup. Bu tercih, Jurgen Klinsmann'ın karşılaştığı bazı sorunların daha fazla göz önünde yaşanan bir tekrarına dönüşebilir.

    Benim tercihim Pellegrino Matarazzo veya B.J. Callaghan olurdu. Matarazzo, teknik direktörlük kariyerini Avrupa'da inşa etmiş, Almanya ve İspanya'da başarı kazanmış bir Amerikalı. Callaghan, Nashville'de etkileyici işler yaptı ve millî takım ortamını da zaten tanıyor. LAFC'deki başarısı göz önüne alındığında Steve Cherundolo da ciddi biçimde değerlendirilmeyi hak ediyor. Buradaki mesele, bu kararın nasıl karşılanacağı: U23 takımınızın teknik direktörünü A takımın başına getirmek, saygın bir ismi dışarıdan getirmek kadar cazip mi?

    RT: Duruma bağlı. Sözleşme fesih bedelinin tamamı yeni teknik direktör için ayrılan bütçeye mi aktarılacak, yoksa Pochettino için gereken parayı sağlayan bağışçılar, yatırımlarından karşılık alamadıkları için geri mi çekilecek? Asıl soru bu. Üstelik Guardiola ve Didier Deschamps gibi isimlerin bu görevi isteyeceğinin de garantisi yok. İyi haber şu ki ABD'nin bir sonraki resmî maçlara kadar bu meseleyi çözmek için dört ayı var. Bu da hangi yolu seçmek isterse istesin tüm seçenekleri değerlendirmesine zaman tanıyor.

  • ABD erkek millî takımındaki görev ne kadar cazip?

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino, Dünya Kupası sırasında Amerikan halkının sevgisini kazandı.

    TH: Makul ölçüde çekici, ama Amerikan tabiriyle kesin tercih edilecek bir iş değil. Avrupa'daki büyük kulüplerin çoğu daha cazip. Pochettino'nun ayrılığı, üst düzey kulüp görevlerinin de daha değerli olduğunu gösteriyor. Ancak ivme ve hedefleri olan bir millî takım kurmaya çalışma fırsatı olarak bakıldığında? Hiç de fena değil.

    AL: Çok cazip olmalı. Büyük kulüplerde kendini kanıtlamış oyuncuların ve rehavete kapılan herkese meydan okuyabilecek hırslı genç yeteneklerin bulunduğu bu kadro havuzu, tartışmaya açık olsa da ABD tarihinin en yeteneklisi.

    Hemen kazanmak için daha iyi donanıma sahip millî takımlar var. Ancak ABD, bir teknik direktöre hem kayda değer bir yetenek havuzu hem de geleneksel güçlerin üzerindeki şampiyonluk dışındaki her sonucu başarısızlık sayma baskısı olmadan kalıcı bir etki yaratma alanı sunuyor.

    Bu potansiyeli en büyük sahnede anlamlı bir ilerlemeye dönüştüren bir teknik direktör, önemli bir miras bırakabilir. Bu da oldukça ikna edici bir teklif olmalı.

    RT: Elbette, ama bir teknik direktörün ne istediğine bağlı. Avrupa futbolundan bunaldı mı? Baskının daha az olduğu bir iş mi arıyor? Poch'un yaptığı gibi Amerika'yı dolaşıp country müzik dinleme ve Chick-fil-A'de yemek yeme fikri ilgisini çekiyor mu? Bu sorulardan herhangi birinin yanıtı “evet” ise harika bir iş. Ücreti iyi, yetenek havuzu gelişiyor ve kendini bir kahraman olarak konumlandırma fırsatı da var. Yine de bazı teknik direktörler, bu işin sunmadığı günlük çalışma temposuna değer veriyor. Bu kişisel bir karar, ama bu işi isteyecek biri mutlaka vardır.