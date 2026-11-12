Tom Hindle: Hayır, çünkü burası hiç kimse için doğru yer değil. Ciddi yapısal değişiklikler yapılmadıkça kimse bu kulübü gerçekten değiştiremez. Bunun tam bir başarısızlıkla sonuçlanması ve Pochettino'nun itibarının biraz zedelenmesi gayet olası.

ANCAK, Manchester United'ın bugünkü hâline Pochettino'dan daha uygun bir teknik direktör hiç oldu mu? Pochettino genç oyuncuları geliştirebilir. Kulüp içindeki dengeleri de bir ölçüde yönetebilir. Dost canlısıdır ama saf değildir; etkileyicidir ama gerektiğinde sert davranabilir. Dolayısıyla hayır, bunun iyi sonuçlanması pek olası görünmüyor. Fakat Pochettino zorlukları sevdiğini defalarca gösterdi. Bu da en büyük sınavı.

Alex Labidou: Bu zor bir soru. Manchester United, zaman zaman başarılar elde etse de on yılı aşkın süredir farklı düzeylerde düzensizlik yaşıyor. Bu kulüp, tutarlı bir futbol stratejisini sürdüremeden çok büyük paralar harcıyor. Bütün bu karmaşa düşünüldüğünde mantıklı cevap hayır olur.

Yine de Pochettino ilgi çekici bir seçenek. Sürekli insanlardan bir sonraki projeye inanmalarını isteyen bir kulüpte, LinkedIn dilindeki ustalığı mutlaka işine yarar. Genç oyuncuları geliştirme konusundaki geçmişi de sunabileceği somut bir özellik.

United'ın en büyük sorunlarından biri, altyapıdaki potansiyeli A takımda kalıcı başarıya dönüştürmek. Bunda, o oyuncuların nasıl yönetildiğinin de payı var. Kobbie Mainoo örneğini düşünün. Sistemde fırsat bekleyen yetenekler varsa Pochettino, onları geliştirmek için güçlü bir tercih olur.

Ryan Tolmich: Burası açıkça bir süredir gitmek istediği kulüp. Sir Alex Ferguson'a duyduğu hayranlık iyi biliniyor; İngiltere'ye dönme isteği de öyle. Bu açıdan istediğini elde etti. Ancak bunun sonunda yine istediğini bulup bulamayacağını kimse bilemez. Dağılmış ve yıpranmış bir kulübe geliyor ve gerçekçi olmak gerekirse, göreve başlamak için en iyi zaman bu olabilir. Öte yandan, artık fazlasıyla bozulmuş bir yapıyı düzeltemeyecek bir başka teknik direktör için yeni bir tuzak da olabilir.