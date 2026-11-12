Güle güle, Mauricio.
Görünüşe göre Pochettino dönemi ABD millî takımı için sona erdi. Teknik direktörün millî maç arasının ardından Manchester United'ın başına geçmek üzere anlaşmayı neredeyse tamamladığı bildiriliyor. Manchester United'ın ABD tarafıyla bizzat temasa geçtiği ve 10 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı da belirtiliyor. İş tamam.
Peki bu konuda ne düşünüyoruz? Öncelikle ABD'nin büyük bir kâr elde edeceği anlaşılıyor. 10 milyon dolar için sağ olun, arkadaşlar. Ancak Poch'un görev süresinde takımın durumuna ilişkin daha büyük sorular da var. Dünya Kupası yolculuğu son 16 turunda Belçika'ya yenilmesiyle sona ermişken ve kazanılmış önemli bir kupa da yokken Poch dönemi başarılı sayılabilir mi?
Söylemesi zor. Pochettino'nun oyuncu havuzunu genişlettiği ve takıma yeniden enerji kattığı kesin. Ancak somut başarılar elde etmek daha zor oldu. Bir de yerine geçebilecek isimler var. Eski Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın adı şimdiden anıldı. Değerlendirilecek çok şey var ve GOAL yazarları da The Rondo'nun yeni bölümünde tam olarak bunu yapıyor.