The Rondo: Mauricio Pochettino’nun USMNT’de gençlik kumarı cesurca mı, yoksa çok fazla ve çok mu erken? Cavan Sullivan ve arkadaşları ne sunabilir?
Artık gençlerin oynama zamanı. Bu sonbaharda ABD Milli Takımı kadrosuna kimlerin dahil edileceğine dair uzun süredir süren spekülasyonların ardından teknik direktör Mauricio Pochettino, insani olarak mümkün olan en genç tercihi yaptı. Davet edilen 28 oyuncunun 13'ü daha önce hiç ABD'nin A Milli Takımı formasını giymedi. Cavan Sullivan, Julian Hall, Adri Mehmeti ve Zavier Gozo, buraya çağrılan yüksek potansiyelli gençler arasında yer alıyor. Ve Christian Pulisic'e yer yok.
Elbette bazı tecrübeli isimler de kadroya girdi. Ancak bunun dışında bu, geleceği ciddi şekilde düşünen bir kadro. Peki bu doğru yaklaşım mı? Meksika, Kanada, Şili ve Peru ile oynanacak hazırlık maçları kolay olmayacak. ABD, bir grup gençle kazanabilir mi? Ve onları ateşe atmak için biraz erken değil mi? GOAL yazarları ABD'nin son kadrosunu tartışıyor ve gençlerin gerçekten bir kez daha... Rondo'da oynamaya hazır olup olmadığını soruyor.
USMNT kadrosu hakkında düşünceler?
Tom Hindle: Biraz riskli. İlk kez çağrılan 13 oyuncu sokak için iyi, hava için de hoş ama burada neredeyse hiç deneyim yok. Elbette ABD geleceğe bakmak zorunda, ancak Pochettino'nun fazlasıyla genç, fazlasıyla erken davrandığı yönünde bir risk var. Sullivan mantıklı, Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre ve Julian Hall da öyle. Ama Cole Campbell'ın burada olmasının gerekçesi ne? Mathis Albert gerçekten hazır mı? Zor bir karar.
Ryan Tolmich: İsteyeceğiniz şeye oldukça yakın: eskiyle yeninin kusursuz bir karışımı. Heyecan verici genç yüzlerin çoğu burada, ama onlara mentorluk yapabilecek tanıdık isimler de öyle. Sıfırdan başlamakla tanıdık bir şeyi korumak arasında çoğu zaman bir itiş kakış olur, ancak görünen o ki Pochettino bu dengeyi tam ortadan kurarak doğru sağlamış.
Alex Labidou: ABD Milli Takımı yol boyunca birkaç tökezleme yaşasa bile, cesur tercihler yaptığı için Mauricio Pochettino'yu takdir etmek gerek. Peru, Şili, Meksika ve Kanada'nın dördü de en güçlü kadrolarıyla gelirlerse bu gruba karşı favori olarak sahaya çıkabilir. Ancak Dünya Kupası döngüsünün bu aşamasında, özellikle genç oyuncular arasında, milli takım havuzunda elinizde ne olduğunu görmeniz gerekir. Uluslar Ligi maçlarının kasım ortasına planlanmış olması nedeniyle, Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi yıldızların sağlıklı olmaları hâlinde geri dönmeleri için daha olası pencere de bu gibi görünüyor.
Sürpriz eklemeniz kim?
TH: Diego Kochen. Buradan ne öğreniyoruz?
RT: En şaşırtıcı olan muhtemelen Mathis Albert, bunun nedeni yeteneği değil, tecrübesizliği. Dortmund'da birkaç kez göze çarptı, ancak kadrodaki diğer isimler kadar profesyonel maça hiç çıkmadı. Bununla birlikte, o da inanılmaz bir yetenek, bu yüzden döngünün bu kadar erken bir aşamasında ona öğrenmesi ve gelişmesi için bu fırsatın verilmesi mantıklı.
AL: Burada epey isim var. Red Bulls ikilisi Adri Mehmeti ve Julian Hall zaten gündemdeydi, ancak Brooklyn Raines'in bu kadroya girmesini gerçekten bekleyen var mıydı? Bu, yeteneğine yönelik bir küçümseme değil; açıkça büyük bir potansiyeli var, ancak çoğu tahminde radarda değildi. Aynı durum Justin Ellis için de geçerli; 19 yaşında umut vadetti, ancak diğer bazı genç oyuncularla aynı heyecanı yaratmadı.
En büyük dışarıda kalan kim?
TH: Muhtemelen bu hafta Atleti'de etkileyici bir performans sergileyen Johnny Cardoso. Burada savunmacı orta saha derinliği eksikliği varken, Cardoso'nun gündemde olması gerekir.
RT: Zor bir durum çünkü bu haftaya kadar pek forma şansı bulamamıştı, ancak Johnny Cardoso aranan isim olabilir. Sakatlığından önce Dünya Kupası kadrosunda yer almak için mücadele eden biriydi ve henüz 24 yaşında olmasıyla, 2030'da da fark yaratabilecek bir oyuncu olduğu açık. Yine de onun için başka fırsatlar olacaktır, özellikle de Atletico Madrid'de iyi oynarsa.
AL: Burada iki isim vereceğim: Tim Weah ve Matt Turner. Bu bir spekülasyon, ancak Pochettino artık Weah için net bir rol görmüyor olabilir mi? Takım zorlanmasına rağmen Marsilya'da iyi bir başlangıç yaptı ve performansları değerlendirmeyi hak ediyor. Dünya Kupası'ndaki sınırlı rolü, Pochettino'nun düşünce yapısına dair bir ipucu vermişti. Kasım ayında bir kez daha kadro dışı kalması daha büyük soru işaretleri doğurur.
Turner'a gelince, rakamları da kadroya dahil edilmesi yönünde bir gerekçe sunuyor. Ancak onun yokluğu daha çok Pochettino'nun üç genç kaleciye, Chris Brady, Brian Schwake ve Diego Kochen'e, gerçek bir fırsat vermek istemesiyle ilgili olabilir.
Pochettino bu kadar çok genç oyuncuyu seçmekte haklı mı?
TH: Hayır. Bu, en fazla beş ya da altı kişi için iyi bir kamptı. 13 ise düpedüz aşırı. Bu kadro, Şili'yi, Meksika'yı ya da Kanada'yı yenecek kadar iyi değil. Kaç genç oynarsa oynasın fark etmez, yine de en azından biraz mücadele ortaya koymanız gerekir.
RT: Kesinlikle, ayrıca bu kadar çok tecrübeli oyuncuyu seçmekte de haklıydı. Oyuncu havuzunu yenilemek için yeni yüzlere ihtiyacınız var ama onlara saha içinde ve saha dışında yol gösterecek deneyimli isimlere de ihtiyaç duyarsınız. Pochettino en iyi genç oyuncuları takıma aldı ve onlara örnek alabilecekleri gerçek mentorlar sundu. Yapılması gereken de buydu.
AL: Evet. Burada rekabet anlamında bir şey söz konusu değil, bu da birkaç risk almak için doğru zaman olduğu anlamına geliyor. Pochettino'nun, kasımda yardımcı olabilecek birini gözden kaçırdığı için pişmanlık duyması, genç bir oyuncuya şimdi fırsat vermesinden daha olası olurdu.
Bu kampta başarı neye benzerdi?
TH: Cavan Sullivan ve Julian Hall'dan goller. Neil Pierre, iyi bir forveti makul şekilde durdurmayı başarır. ABD, birkaç galibiyet ve sıfır sakatlıkla bu işin içinden çıkar.
RT: Anlar. Cavan Sullivan, ona hazır bir USMNT oyuncusu görüntüsü verecek bir şey yapabilir mi? Neil Pierre, kulüp formunu bu seviyeye taşıyabilir mi? Genç yıldızlardan birkaçı, onlara hayat değiştirecek bir özgüven artışı sağlayacak bir gol ya da asist üretebilir mi? Skorları ve sonuçları unutun; mesele tamamen mikro anlar ve bireyler.
AL: Burada galibiyetler daha az önemli, ancak takımın yine de rekabetçi olması gerekiyor. Amerikalıların düzenli olarak üç ya da dört farkla kaybetmesinin pek bir getirisi yok. Pochettino'nun ayrıca bu kampı, birinci kaleci pozisyonu için inandırıcı bir rakip belirlemek adına kullanması gerekiyor. Dört hazırlık maçının tamamında Matt Freese ile devam ederse, bu milli takıma ve kadrodaki diğer üç kaleciye haksızlık olur. Onları kadroya çağırmanın tek faydası, gerçekten rekabet etme fırsatı varsa ortaya çıkar.