Tom Hindle: Biraz riskli. İlk kez çağrılan 13 oyuncu sokak için iyi, hava için de hoş ama burada neredeyse hiç deneyim yok. Elbette ABD geleceğe bakmak zorunda, ancak Pochettino'nun fazlasıyla genç, fazlasıyla erken davrandığı yönünde bir risk var. Sullivan mantıklı, Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre ve Julian Hall da öyle. Ama Cole Campbell'ın burada olmasının gerekçesi ne? Mathis Albert gerçekten hazır mı? Zor bir karar.

Ryan Tolmich: İsteyeceğiniz şeye oldukça yakın: eskiyle yeninin kusursuz bir karışımı. Heyecan verici genç yüzlerin çoğu burada, ama onlara mentorluk yapabilecek tanıdık isimler de öyle. Sıfırdan başlamakla tanıdık bir şeyi korumak arasında çoğu zaman bir itiş kakış olur, ancak görünen o ki Pochettino bu dengeyi tam ortadan kurarak doğru sağlamış.

Alex Labidou: ABD Milli Takımı yol boyunca birkaç tökezleme yaşasa bile, cesur tercihler yaptığı için Mauricio Pochettino'yu takdir etmek gerek. Peru, Şili, Meksika ve Kanada'nın dördü de en güçlü kadrolarıyla gelirlerse bu gruba karşı favori olarak sahaya çıkabilir. Ancak Dünya Kupası döngüsünün bu aşamasında, özellikle genç oyuncular arasında, milli takım havuzunda elinizde ne olduğunu görmeniz gerekir. Uluslar Ligi maçlarının kasım ortasına planlanmış olması nedeniyle, Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi yıldızların sağlıklı olmaları hâlinde geri dönmeleri için daha olası pencere de bu gibi görünüyor.