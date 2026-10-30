MLS normal sezonunda yalnızca iki maç haftası kaldı ve hâlâ mücadele edilecek çok şey var. Nashville, Supporters’ Shield'ı şimdiden kazandı ancak MLS Kupası'nı kimin kaldıracağı konusunda Lionel Messi ve son şampiyon Inter Miami'nin de söyleyecek çok sözü olacak. Antoine Griezmann ise gelişinden bu yana Orlando City'nin play-off mücadelesine ivme kazandırdı.

Öte yandan Cavan Sullivan ve Philadelphia Union'ın genç yıldızları, takımlarının sezonun gidişatını değiştirmesine yardımcı oldu. Julian Hall ve New York Red Bulls'un henüz 20 yaşına gelmemiş oyuncuları da play-off bileti peşinde. LA Galaxy, Toronto FC ve Portland Timbers, sezonlarını sürdürmek için mücadele eden diğer takımlar arasında. Bazı teknik direktörlerin koltukları da tehlikede olabilir.

Bu sezon sona yaklaşırken MLS, sırada ne olduğuna dair bir ipucu da verdi: 2027 Sprint Sezonu. Peki bu yıl şampiyon kim olacak? Hangi takım hayal kırıklığı yaşayabilir? Ligin bir sonraki denemesini nasıl değerlendirmeliyiz? GOAL yazarları tüm bunları The Rondo'nun son sayısında ele alıyor.