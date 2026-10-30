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MLS Rondo 1-1GOAL

The Rondo: Lionel Messi ve Inter Miami yeniden şampiyon olabilecek mi? Nashville hedefe ulaşamayacak mı? Cavan Sullivan, Julian Hall ve gençler MLS'de hâkimiyeti ele mi geçiriyor?

GOAL yazarları, MLS Kupası yarışından ligin yükselen yıldızlarına ve 2027 Sprint Sezonu’na kadar öne çıkan başlıkları değerlendiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • MLS normal sezonunda yalnızca iki maç haftası kaldı ve hâlâ mücadele edilecek çok şey var. Nashville, Supporters’ Shield'ı şimdiden kazandı ancak MLS Kupası'nı kimin kaldıracağı konusunda Lionel Messi ve son şampiyon Inter Miami'nin de söyleyecek çok sözü olacak. Antoine Griezmann ise gelişinden bu yana Orlando City'nin play-off mücadelesine ivme kazandırdı.

    Öte yandan Cavan Sullivan ve Philadelphia Union'ın genç yıldızları, takımlarının sezonun gidişatını değiştirmesine yardımcı oldu. Julian Hall ve New York Red Bulls'un henüz 20 yaşına gelmemiş oyuncuları da play-off bileti peşinde. LA Galaxy, Toronto FC ve Portland Timbers, sezonlarını sürdürmek için mücadele eden diğer takımlar arasında. Bazı teknik direktörlerin koltukları da tehlikede olabilir.

    Bu sezon sona yaklaşırken MLS, sırada ne olduğuna dair bir ipucu da verdi: 2027 Sprint Sezonu. Peki bu yıl şampiyon kim olacak? Hangi takım hayal kırıklığı yaşayabilir? Ligin bir sonraki denemesini nasıl değerlendirmeliyiz? GOAL yazarları tüm bunları The Rondo'nun son sayısında ele alıyor.

  • Bu sezonun en çok konuşulan konusu ne oldu?

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    Icon Sportswire

    Sullivan, Philadelphia Union'ın yeniden yükselişinin ve MLS genelinde güç kazanan genç oyunculara yönelişin ön saflarında yer alıyor.

    Alex Labidou: Gençleşme hamlesi. Sezon öncesinde Red Bulls'un Michael Bradley yönetiminde gençleşmeye tamamen yöneleceğine dair işaretler vardı, ancak üç genci ilk 11'de oynatmasını bekleyen var mıydı? Ya da Sullivan'ın sezonun ikinci yarısında MVP düzeyinde istatistiklere ulaşacağını?

    Gençlik akademilerine yaptığı yatırım için lige hakkını vermek gerek. Bu yatırım nihayet meyvesini veriyor gibi görünüyor.

    Ryan Tolmich: Söylemesi biraz çılgınca gelebilir ama Union'ın yeniden yükselişi. Geçen sezon Shield'ı kazandı, sezonun ilk yarısında kötüydü, ardından genç oyuncularına sahada özgürlük tanıdı. Sullivan, Neil Pierre ve Frankie Westfield artık millî takım oyuncuları ve takımın play-off şansı konusunda heyecan duymak için gerçekten neden var. Dünya Kupası öncesinde bunu kimse öngöremezdi 

  • Bu sezon kim şampiyon olacak?

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    Icon Sportswire

    Luis Suarez, 39 yaşında bu sezon 16 gol ve yedi asistle müthiş bir geri dönüşe imza attı.

    AL: Bu görüş pek rağbet görmeyecek ama ben Inter Miami'nin üst üste ikinci kez şampiyon olacağını düşünüyorum. Nashville'in harika bir sezon geçirdiği ve Supporters' Shield şampiyonluğunu hak ettiği inkâr edilemez. Ancak tek maçlık eleme turlarına gelindiğinde, Lionel Messi'nin yanı sıra maçların kaderini tek başına değiştirebilen Luis Suárez ve Germán Berterame gibi iki forvete sahip Inter Miami'nin karşısında durabilir misiniz?

    Kâğıt üzerinde Miami'nin en büyük rakibi LAFC olmalıydı. Ancak LAFC bu sezon potansiyeline ulaşmakta zorlandı. Bu yüzden Miami'nin bir kez daha şampiyonluğa yürüdüğünü görüyoruz.

    RT: Messi bu ligden ayrılana kadar onun karşısına bahis oynamak için aptal olmak gerekir. Sahadaysa favori Miami'dir, nokta. 

  • Bu sezon en büyük hayal kırıklığı kim olacak?

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    Nashville, Supporters’ Shield’i kazandı ancak play-off’lar başladığında beklentiler daha da artacak.

    AL: Nashville veya Chicago. Nashville yine MLS’in normal sezondaki en iyi takımıydı, ancak play-off’larda rakip eşleşmeleri o kadar belirleyici ki formunun zirvesine çıkan bir yıldızla karşılaşmasından endişe ediyorum.

    Geçen yıla bakmak yeterli: Messi, belirleyici maçta iki gol atarak Nashville’in ilk turda elenmesine neden olmuştu. Nashville bu yıl Şampiyonlar Kupası’nda Miami’den rövanşı aldı, ancak Shield’i kazanmak işin bittiği anlamına gelmiyor.

    Chicago’ya gelince, neredeyse on yıl play-off’ların dışında kaldıktan sonra Gregg Berhalter yönetiminde üst üste ikinci kez play-off’a dönmesi harika. Ancak Berhalter’ın takımın başında olması ve Robert Lewandowski’nin transferi, bu iddialı takımdan beklentileri artırıyor. Şu anki hâliyle bu takım erken elenecekmiş gibi görünüyor.

    RT: Yukarıdaki cevabıma bakılırsa mı? Nashville. Bu sezon açık ara en iyi takım onlar, ancak bunun play-off’lara nasıl yansıdığını hepimiz biliyoruz: Çoğu zaman yansımıyor. Normal sezon dereceleri onları “Ya kupa ya hüsran” noktasına taşıyor ve bu konumdaki takımlar çoğu zaman hüsrana uğruyor. 

  • Son play-off biletlerini kimler kapacak?

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    Newscom World

    LA Galaxy, sezonun son düzlüğünde play-off umutlarını canlı tutmak için mücadele eden birkaç takımdan biri.

    AL: Doğu Konferansı'nda iddialı bir tahminde bulunacağım: Hell Is Real rekabetinin play-off versiyonu her zaman eğlenceli olsa da Toronto, FC Cincinnati ile birlikte wild card sıralarında yer alacak. Robin Fraser'ın teknik direktörlük görevini sürdürebilmesi için muhtemelen play-off'a kalması gerekiyor ve kadrosu uzun zaman sonra ilk kez büyük ölçüde sağlıklı. Toronto'nun play-off'a kalmasını bekliyorum.

    Batı Konferansı'nda Seattle muhtemelen Colorado'yu az farkla geride bırakarak yedinci olacak. Rapids ve LA Galaxy ise wild card sıralarını alacak. Galaxy, dokuzuncu sıradan play-off'a dönmeyi kıl payı başaracak.

    RT: Doğu Konferansı'nda play-off yarışına Red Bulls'un, Batı Konferansı'nda ise hem LA Galaxy'nin hem de Portland Timbers'ın gireceğini düşünüyorum. Red Bulls, yalnızca genç oyuncularının özgüveni sayesinde play-off'a kalmalı. Batı'da ise bu sıralar alınabilir görünüyor; çünkü şu anda o sıralarda bulunan takımların büyük ölçüde eksikleri var. Yine de burası MLS, dolayısıyla ne olacağını kestirmek zor. 

  • En çok baskı altında olan teknik direktör kim?

    Pascal Jansen
    Getty

    Kulüp yeni bir stadyuma taşınmaya hazırlanırken Pascal Jansen ve NYCFC, play-off'ları kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

    AL: Biraz hile yapıyorum ama üç isim söyleyeceğim: Fraser, Greg Vanney ve Mikey Varas.

    Evet, sakatlıklar bu sezon Toronto FC’yi ağır etkiledi. Ancak Josh Sargent gibi bir oyuncuya kulüp rekoru olan bir bonservis bedeli ödediğinizde beklentiler de son derece yüksek olur.

    Vanney’nin görevi ise basit: play-off’lara kalmak, yoksa başarısız sayılmak. Bir MLS Kupası şampiyonunun başarısını hem saha içinde hem de saha dışında Galaxy kadar değerlendirememesini hayal etmek zor. Takımın 2024 şampiyonluğu, kalıcı bir başarının başlangıcından çok, “Biliyor muydunuz?” sorusunun cevabı gibi görünmeye başladı.

    Son olarak, San Diego’nun yeniden play-off’lara kalamaması Varas üzerindeki baskıyı iyice artıracak. Bu da büyük hedefleri olan bir kulüp ve Chucky Lozano ile yollarını ayırma kararını kötü yönetti. Varas da bu kararın ön saflarındaydı. San Diego’nun ilk iki sezonu, LAFC’ninkinden çok St. Louis’ninkine benziyor. Kulüp de St. Louis’nin izinden gitmekten ne pahasına olursa olsun kaçınmak istiyor.

    RT: NYCFC’nin teknik direktörü Pascal Jansen. Garip ve gergin bir sezon geçiriyorlar ve şu anda play-off potasının dışındalar. Yeni ve göz alıcı bir stadyumun açılışı yaklaşırken NYCFC’nin büyük bir teknik direktör hamlesi yapmak için fazla bahaneye ihtiyacı yok. Play-off’ları kaçırmak, böyle bir kararı haklı çıkarmak için fazlasıyla yeterli.

  • Sprint Sezonu için heyecanlı mısınız?

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    NurPhoto

    MLS, yeni takvimine geçişe hazırlanırken 2027 MLS Sprint Sezonu'nda play-off'lar öncesinde 14 normal sezon maçı oynanacak.

    AL: Bir bakıma? Kısaltılmış sezon, teoride her maçın çok daha büyük bir baskı altında oynanacağı anlamına gelmeli. Ancak 16 takımlı play-off formatını korumak, kaçırılmış bir fırsat gibi görünüyor. Neden grup aşaması ve daha az takımın yer aldığı bir eleme turuyla NBA Kupası’na daha yakın bir format denenmesin? İşin ironik yanı, bu da basketbolun futbola daha çok benzeme çabası.

    Yine de normal sezonda yalnızca 14 maç oynanacak olması, her sonucun çok daha fazla önem taşıyacağı anlamına geliyor. Sprint Sezonu mayısta sona ereceği için yaz aylarındaki durgunluk da sorun olmayacak.

    RT: Kesinlikle! MLS her zaman çılgın ve sıra dışı bir lig. Peki bütün bir sezonu birkaç kısa haftaya sığdırınca ne olur? Umarım bolca kaos ve eğlence olur. Maçlar başlasın! 