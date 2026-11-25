İlk maç programı tamamlandı. MLS'de iki konferansta bambaşka hikâyeler yazılıyor. Doğu Konferansı, pek çok kişinin beklediği gibi tam bir kaosa sahne oluyor. İlk iki sıradan play-off'a giren takımlar da kaybetti ve sekiz takımın herhangi biri ciddi bir çıkış yakalayabilir.

Batı Konferansı'na gelince, orada neler olacağını kestirmek zor. Zirvedeki takımlar bir seviye üstün görünüyor. St. Louis CITY'nin birkaç gergin dakika geçirmesi de takım olarak LAFC'den daha iyi olduğu gerçeğini değiştirmedi.

Şimdiye kadar izlemesi oldukça keyifliydi. Taşlar da bir ölçüde yerine oturduğuna göre sormaya değer: Bir şey değişti mi? Nashville SC'nin ilk maçı kaybedeceğini öngörmeli miydik? Inter Miami'nin işi bitti mi? Başka sürprizler yolda mı? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bunları ve daha fazlasını değerlendiriyor.