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Rondo GFX 1-1GOAL

The Rondo: Harry Kane’in Ballon d’Or’daki çıkışı, Alexia Putellas’ın tarihin en iyisi olma iddiası ve bitmek bilmeyen bir tören

Kane tacına kavuştu, Putellas tüm zamanların en iyisi tartışmasını alevlendirdi, tören ise gereğinden uzun sürdü. GOAL yazarları değerlendirmelerini paylaşıyor ve 2027 için ilk tahminlerini yapıyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Tebrikler!

    Bunu okuyorsanız, futbolun en iyi oyuncularını taçlandırmak için düzenlenen gösteriş ve törenlerle dolu, yorucu 700 dakikayı atlattınız demektir. Hayır, o kadar uzun sürmedi. Sadece öyle hissettirdi.

    Ama müzik performansları, ünlülerin kısa süreli sahneye çıkışları ve Ballon d’Or’u Oscar törenine dönüştürme çabaları arasında gerçekten anlatılmaya değer hikâyeler de vardı.

    Harry Kane, 2001’de Michael Owen’dan bu yana futbolun en çok arzulanan bireysel ödülünü kazanan ilk İngiliz oldu. Alexia Putellas, kadınlarda üçüncü Ballon d’Or’unu kazanıp rekoru egale ederek tüm zamanların en iyisi olarak anılma iddiasını güçlendirdi. İspanya’nın ise eve dönerken fazladan bir bavula ihtiyacı var gibiydi.

    Çok fazla sürpriz yoktu ama konuşulacak çok şey vardı. Ne Lionel Messi’nin ne de Cristiano Ronaldo’nun katıldığı gece, futboldaki kuşak değişimini bir kez daha hatırlattı. Bu dönemin yükselen ikonları kimler?

    O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, karşınızda yeni sayısıyla The Rondo.

  • Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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    PRESSE SPORTS

    Kane'in ilk Ballon d'Or'u, dur durak bilmeyen golcülüğünün karşılığı oldu ve İngiltere'nin bu ödül için 25 yıllık bekleyişine son verdi.

    Ryan Tolmich: Doğru karar. Gerçekten öne çıkan bir aday olmadığı için yarış kalabalıktı, ancak Kane’in kazanmasının nedeni basit: Futbolun en istikrarlı oyuncusuydu. Aslında uzun süredir böyle. Bu yıl ödülü tam olarak hak etmediğini düşünseniz bile kariyerinin öz geçmişinde bir Ballon d’Or bölümü açılmasını hak ettiğini inkâr edemezsiniz. 

    Celia Balf: Söylemeye cesaret edeyim, İspanya’nın damga vurduğu bir ödül töreninde ödülün Kane’e gitmesi biraz ferahlatıcı oldu. Gerçi İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmış ve en büyük ödülü alabilecek bazı oyuncular çıkarmış olması, buna rağmen ödülün Kane’e gitmesi biraz tuhaf. Galibiyetini kutladığım da söylenemez. Nasıl bir Arsenal taraftarı olurdum ki? Ama eminim İngiltere sonuçtan oldukça memnundur.

    Alex Labidou: Sonuna kadar hak etti. Harry Kane şu anda futbolun tartışmasız en etkili hücum oyuncularından biri; sahaya her çıktığında gol atmasını bekliyorsunuz. İngiltere’nin yetiştirdiği yetenekler düşünüldüğünde, Michael Owen’ın 2001’deki zaferinden bu yana bu ödülü kazanan ilk İngiliz oyuncu olması dikkat çekici. Kane içinse bu ödül, birkaç yıl önce Almanya’da kendini sınama kararının da ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

    Tottenham’da kalsaydı ödülü kazanır mıydı? Muhtemelen hayır. Bayern Münih’in standartları ve beklentileri çok yüksek, ancak Kane bu baskıyı kabullendi. Transfer, attığı gollere büyük kupalar ekleyebileceği bir ortam sağladı ve Kane de bu sınavın üstesinden geldi.

  • Alexia Putellas Ballon d’Or’u hak etti mi?

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    PRESSE SPORTS

    Putellas'ın üçüncü Ballon d'Or ödülü, kadın futbolu tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğu yönündeki görüşü güçlendiriyor.

    RT: Kesinlikle. Bu nedenle favoriydi. Ödülü hak eden başka oyuncular da vardı ancak o harika Barcelona takımının en büyük yıldızı Putellas'tı. Şimdi büyüklüğünü daha da pekiştirdi. Ön çapraz bağ sakatlığından geri dönüşü ise başlı başına etkileyici bir hikâye. 

    CB: Ödülü onun alması gerekiyordu. Ödüller yine İspanya'ya gitti ancak Aitana Bonmatí'nin sakatlıkları nedeniyle tekrar kazanması mümkün değildi. Putellas bunu hak etti. İspanya formasıyla 150. maçında ABD'ye karşı gol attığını gördükten sonra, hâlâ eskisi kadar etkili olduğu açık.

    AL: Evet, tüm zamanların en iyi kadın futbolcusu tartışmasında artık Marta'yla aynı seviyede. Brezilyalı futbolcu hâlâ bir adım önde ancak üçüncü Ballon d'Or, Putellas'ın iddiasını daha da güçlendiriyor. Barcelona'da başardıklarının ardından London City Lionesses ile dördüncüsünü kazanabilir mi?

  • Kazananlar arasında büyük bir sürpriz var mı?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Vicky Lopez, Ballon d'Or törenlerinde ödül kazanan birkaç İspanyol isimden biriydi.

    RT: Pek sayılmaz. En iyi oyuncuların hepsi takdir edildi, en iyi takımlar da öyle. Bu yıl kayda değer bir tartışma yaşanmadı. 

    CB: Kane derdim. Ödülü fazlasıyla hak ediyor ama İngiltere'den bir oyuncu 25 yıldır Ballon d’Or kazanmadığı için hâlâ pek gerçek gibi gelmiyor.

    AL: Hayır ama İspanya'nın etkisi her yerdeydi. Sahada, hem erkeklerde hem kadınlarda çıtayı belirleyen İspanya'nın şu anda dünya futbolunun önde gelen ülkesi olduğunu savunmak için güçlü gerekçeler var. Bu başarı, federasyonla ilgili tartışmaları ortadan kaldırmıyor ama yetenekleri inkâr etmek mümkün değil.

    Hatta Luis Enrique'nin takımın başında olması sayesinde PSG'nin erkeklerde kazandığı Yılın Kulübü ödülünün bile İspanya'yla bir bağlantısı vardı.

  • Tören üç saatten uzun sürdü. Sizce bu süre uygun muydu? Neyi değiştirirdiniz?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Bu yılki Ballon d'Or açıkça Oscar Ödülleri'nden esinlenmişti, peki organizatörler doğru bir iş çıkardı mı?

    RT: Kısaltın şunu! Törenin uzunluğu akıl alır gibi değil. İnsanların dikkat süresinin maçları izlemeye bile yetmediği konuşulup duruyor ama bir ödül için bunun iki katı süre bekliyoruz. Bir saate indirin ve bitirin şu işi. 

    CB: Hayır, çok fazla uzun. Üstelik geç başladı. Neredeyse her yıl herkese ne kadar ‘eski’ olduğunu hatırlatan bir ödül töreninin başı ve sonu ciddi biçimde kısaltılabilir. Ayrıca bütün gece trafik yüzünden gecikti; bu da… komediydi.

    AL: HAYIR.

    Bunu futbolun Oscar törenine dönüştürme çabası yanlış bir yaklaşım gibi geliyor. Akademi Ödülleri, en iyi hâlinde, bir komedyenin açılış monoloğundan ünlü oyuncuların yer aldığı skeçlere kadar, ödüllerin ötesinde izleme nedenleri sunuyor.

    Futbolun asıl çekiciliği sahada yaşananlarda. Tören kendi başına ilgi çekici bir şey sunmayacaksa uzatmayın: Daha az müzik performansı, daha kısa konuşmalar ve ödüllere daha fazla odaklanma. En fazla 90 dakika.

  • Henüz çok erken olsa da 2027’de erkekler ve kadınlarda Ballon d’Or’u kimlerin kazanacağına dair tahminlerinizi bizimle paylaşın.

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    Anadolu Agency

    Mbappe gelecek yılın ödülünü kazanabilir mi?

    RT: Lamine Yamal’ın taç giymesi kaçınılmaz, ama bu gelecek yıl mı olacak? Elbette her şey Şampiyonlar Ligi’ne bağlı ve şu anda favori PSG. Bu yüzden bu yıl tercihimiz Ousmane Dembele. Yamal ise 2028 Avrupa Şampiyonası’nı kazandıktan sonra ödüle uzanır. 

    Kadınlar ödülüne gelince, Dünya Kupası yılı olduğu için turnuvanın favorilerinden birini seçebilirsiniz. Biz İspanya’ya yöneleceğiz; belki de geçen yıl bir süre sahalardan uzak kalan Bonmati’nin büyük sahneye dönüşünü görürüz. 

    CB: Bana bunu yaptırmayın!!  Lamine Yamal diyorum, çünkü gelecek yıl daha büyük olacak ve tüm ödülleri silip süpürerek ödüllerin yeniden İspanya’ya gitmemesini neredeyse imkânsız hâle getirecek. Kadınlarda ise tercihim Ewa Pajor. Hem durdurulamaz Barcelona kadrosunun bir parçası hem de dikkat çekici bir oyuncu ve Polonya’yı temsil ediyor.

    AL: Pazartesi günkü törende hayal kırıklığı yaşadığı belliydi, ama 2027 sonunda Kylian Mbappé’nin yılı olabilir mi? Madrid’in son dönemdeki formu, kötü gidişatı geride bırakmış olabileceğini gösteriyor. Mbappé de sadece 10 lig maçında 11 gol atarak bu toparlanmanın merkezinde yer aldı.

    Real Madrid, Mbappé’nin öncülüğünde Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa bu, ödülün sonunda onun eline geçmesi için yeterli olabilir. Bekleyip göreceğiz.

    Kadınlarda tercihim Sophia Wilson. Evet, biraz taraflı bir seçim, ama ABD kadın millî takımı gelecek yıl Dünya Kupası’nı kazanırsa ne olur?

    Bu yıl millî takımdaki istatistikleri pek göz doldurmadı, ama tehlikeli göründü ve NWSL’deki üretkenliği etkileyiciydi. Bu yıl onun geri dönüş yılıydı. Gelecek yıl ise 2024’teki en iyi seviyesine yeniden ulaşabilir. Bu performans, Dünya Kupası zaferinde başrol oynamasını sağlarsa Ballon d’Or için güçlü bir aday olur.