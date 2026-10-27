Tebrikler!

Bunu okuyorsanız, futbolun en iyi oyuncularını taçlandırmak için düzenlenen gösteriş ve törenlerle dolu, yorucu 700 dakikayı atlattınız demektir. Hayır, o kadar uzun sürmedi. Sadece öyle hissettirdi.

Ama müzik performansları, ünlülerin kısa süreli sahneye çıkışları ve Ballon d’Or’u Oscar törenine dönüştürme çabaları arasında gerçekten anlatılmaya değer hikâyeler de vardı.

Harry Kane, 2001’de Michael Owen’dan bu yana futbolun en çok arzulanan bireysel ödülünü kazanan ilk İngiliz oldu. Alexia Putellas, kadınlarda üçüncü Ballon d’Or’unu kazanıp rekoru egale ederek tüm zamanların en iyisi olarak anılma iddiasını güçlendirdi. İspanya’nın ise eve dönerken fazladan bir bavula ihtiyacı var gibiydi.

Çok fazla sürpriz yoktu ama konuşulacak çok şey vardı. Ne Lionel Messi’nin ne de Cristiano Ronaldo’nun katıldığı gece, futboldaki kuşak değişimini bir kez daha hatırlattı. Bu dönemin yükselen ikonları kimler?

O hâlde lafı daha fazla uzatmadan, karşınızda yeni sayısıyla The Rondo.