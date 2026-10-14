Bir mağlubiyet, bir beraberlik: Buna razı olur muydunuz? Dünyanın en iyi takımı İspanya karşısında eksikleri acımasızca gözler önüne serilen ABD Kadın Milli Takımı için son bir hafta pek iyi geçmedi.

İspanya son dünya şampiyonu ve 2-0'lık galibiyet ile 2-2'lik beraberlik, bunun nedenini açıkça gösterdi. İlk maçta Emma Hayes'in takımını yenmek için vites yükseltmeye ihtiyaç duymuş gibi bile görünmediler. İkinci maç daha umut verici olsa da yapılacak çok iş var.

Peki bu maçlardan ne çıkarabiliriz? Öncelikle ABD'nin muhtemelen biraz silkelenmeye ihtiyacı vardı. Bu yapı elbette kazanmaya alışkın. Ancak bazen en iyisi olmak için en iyisiyle oynamak gerekir. O hâlde soru şu: ABD Kadın Milli Takımı bu seviyeden ne kadar uzak? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları değerlendiriyor.