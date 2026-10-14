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USWNT Rondo 1-1GOAL

The Rondo, ABD Kadın Millî Takımı özel bölümü: Amerikalılar İspanya’nın ne kadar gerisinde? Mallory Swanson’ın yeniden gol atması, en iyi formuna dönmeye başladığının işareti mi?

ABD Kadın Milli Futbol Takımı, İspanya'ya karşı bir maç kaybedip bir maçta berabere kaldı. Ancak galibiyet alamamasına rağmen belki de bu maçlardan çıkarabileceği pek çok olumlu nokta var.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Bir mağlubiyet, bir beraberlik: Buna razı olur muydunuz? Dünyanın en iyi takımı İspanya karşısında eksikleri acımasızca gözler önüne serilen ABD Kadın Milli Takımı için son bir hafta pek iyi geçmedi.

    İspanya son dünya şampiyonu ve 2-0'lık galibiyet ile 2-2'lik beraberlik, bunun nedenini açıkça gösterdi. İlk maçta Emma Hayes'in takımını yenmek için vites yükseltmeye ihtiyaç duymuş gibi bile görünmediler. İkinci maç daha umut verici olsa da yapılacak çok iş var.

    Peki bu maçlardan ne çıkarabiliriz? Öncelikle ABD'nin muhtemelen biraz silkelenmeye ihtiyacı vardı. Bu yapı elbette kazanmaya alışkın. Ancak bazen en iyisi olmak için en iyisiyle oynamak gerekir. O hâlde soru şu: ABD Kadın Milli Takımı bu seviyeden ne kadar uzak? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde tüm bunları değerlendiriyor.

  • ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın her iki maçtaki genel performansını nasıl değerlendirirsiniz?

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson, İspanya'ya karşı oynanan iki maçın ikincisinde gol attı.

    Tom Hindle: İdare eder mi? Emma Hayes son birkaç yılını oyuncu havuzunu genişleterek geçirdi. Bu iki maç da gerçek millî takım oyuncularıyla yedek kadroyu birbirinden ayırdığınızda neler olacağını gösterir gibiydi. ABD zaman zaman iyi oynadı ve ikinci maçta geriden gelip beraberliği yakalamak küçümsenecek bir başarı değil. Ancak kalite açısından İspanya çok ileride.

    Celia Balf: Kesinlikle idare eder derim. ABD Kadın Millî Futbol Takımı tamamen etkisiz kalmadı ama şu anda Dünya Kupası’na hazır olduğuna da beni ikna etmedi. İkinci maçın ilkinden belirgin biçimde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yine de netleşen bir şey varsa o da İspanya’nın ne kadar iyi olduğu.

    Alex Labidou: Büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı, ancak ABD salı günü ikinci yarıda gelişme işaretleri gösterdi. Bu seviyedeki bir takımın, özellikle kendi sahasında, iki maçta karşılık veremeden dört gol yiyip ancak ardından reaksiyon göstermekten daha iyisini yapmasını beklersiniz. Öte yandan İspanya gerçekten çok iyi. Fakat ABD Futbol Federasyonu’nun Emma Hayes’e kadın futbolunun en yüksek maaşlı teknik direktörlerinden biri olacak kadar yüksek ücret ödemesinin bir nedeni var: böyle takımlara karşı sonuç almak. Brezilya ve İspanya’ya karşı, hatta Japonya maçının bazı bölümlerinde, özellikle savunmada ve kalede belirgin zaaflar görüldü.

  • İspanya ile ABD arasındaki fark şu anda ne kadar büyük?

    imago-sport-1084507635.jpg
    Icon Sportswire

    İspanya ilk maçta nispeten rahattı.

    TH: Çok büyük, ama tamamen aşılamaz değil. Evet, İspanya birkaç önemli oyuncusundan yoksundu ve buna rağmen daha iyi taraf gibi göründü. Ancak tam kadro bir ABD Kadın Milli Takımı, özellikle ilk maçta İspanya'yı daha fazla zorlayacaktı. Şöyle söyleyeyim: İspanya dünya şampiyonu gibi görünüyor. ABD ise hâlâ oyununu oturtmaya çalışan, fakat gelişmek için önünde geniş bir alan bulunan bir takım gibi göründü.

    CB: Aradaki farkın büyük olduğunu, hatta şu anda tam olarak kavrayabileceğimizden de büyük olduğunu söyleyebilirim; çünkü İspanya iki maçta da en iyi oyuncularının tamamıyla sahada değildi. Her iki maçın devre arasında da birkaç oyuncu değişikliği yaptılar. Bu da kadrolarının inanılmaz derinliğini gösteriyordu.

    AL: Zaman zaman fark çok belirgin görünüyordu. Hücum hattı dışında ABD, kaleden orta sahaya kadar sahanın her bölgesinde rakibinin gerisinde kaldı. Bunun bir kısmı oyuncu kalitesiyle, bir kısmı da Hayes'in yaklaşımıyla ilgili. Hayes'in rakiplerine göre uyum sağlaması gerekiyor, ancak şu anda Olimpiyatlar'da kendisine çok iyi sonuç veren sürekli ileri çıkma yaklaşımına bağlı kalmak istiyor gibi görünüyor. Sorun şu ki bu iki yıl önceydi. Futbolda iki yıl bir ömür demek. Takımlar uyum sağlıyor; onun da sağlaması gerekiyor.

  • Kim öne çıktı?

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    Icon Sportswire

    Cooper, iki maçta da kritik öneme sahip çok yönlülüğünü gösterdi.

    TH: Mal Swanson. En azından hâlâ o seviyede oynayabildiğini istikrarlı biçimde gösterdiği için. Yaklaşık iki yıldır futbolun en üst seviyesinden uzaktı. Ancak yedek kulübesinden gelerek attığı değerli golün de yer aldığı 2-2'lik beraberlikteki performansı, adının yeniden konuşulmasını sağladı.

    CB: Michelle Cooper. Kanat oyuncusu olmasına rağmen ilk maçta bek olarak oyuna girdi. Üstelik Ashley Sanchez'in golüne giden pozisyonda topu tutarak belirleyici bir rol oynadı. Cooper çok yönlü, patlayıcı bir oyuncu ve tam anlamıyla süper yedek.

    AL: Mallory Swanson'ın birkaç yıl önceki hâline dönmeye başladığını görmek gerçekten umut vericiydi. NWSL'nin son sırasındaki takımda oynadığı ve ligde yalnızca iki gol attığı bu sezon, kulüp düzeyinde onun için zorlu geçti. Belki de bu performans, sezonu güçlü bitirmek için ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlar. Uzun süren millî takım gol hasretine son veren ve ABD'nin salı günü beraberliği elde etmesini sağlayan geri dönüşte önemli rol oynayan Ashley Sanchez'i de ayrıca kutlamak gerek.

  • Kim hayal kırıklığı yarattı?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    ABD, 2027 Dünya Kupası'na bir yıldan az süre kala kaleci sorunu yaşayabilir

    TH: Lily Yohannes. ABD orta sahasının bir sonraki büyük umudu olması bekleniyor. Birkaç yıl önce USWNT forması giyeceğini açıklaması büyük bir kazanım gibi gelmişti. Ancak burada biraz zorlandı; ilk maçta kaçırdığı penaltı da yaklaşık 10 günlük sıkıntılı dönemini özetledi.

    CB: Hayal kırıklığımın nedeni, USWNT'nin birinci kalecisinin kim olacağı konusunda hâlâ net bir yanıt bulunmaması. Ne Claudia Dickey ne de Phallon Tullis-Joyce etkileyici bir performans sergiledi. USWNT'nin kalede kime şans vereceği ve vermesi gerektiği konusunda herkesin kafası biraz karışık. Orta saha performansı da genel olarak beni hayal kırıklığına uğrattı. USWNT çok sık İspanya gibi oynamaya çalıştı ama İspanya değil. Farklı şeyler yapıyor ve bunları iyi yapıyor. Ancak İspanya gibi oynamaya çalışmamalı.

    AL: Kaleden savunmaya kadar burada birkaç seçenek var. Ne Claudia Dickey ne de Phallon Tullis-Joyce bu milli maç döneminden kaledeki net çözüm olarak çıktı. Ancak beni daha çok endişelendiren, özellikle iki maç boyunca oyuna etkisi son derece sınırlı kalan Lindsey Heaps'in de yer aldığı orta sahanın performansıydı. Heaps, mevkisinde dünyanın en iyi oyuncularından biri ama İspanya onun denediği hemen her şeye karşılık verebildi. ABD, Brezilya'da gerçekten iddialı olacaksa Hayes'in Summit yıldızından daha fazlasını alması gerekecek.

  • ABD Kadın Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için endişelenmeli mi?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Bu iki sonucun ardından Hayes'in üzerinde çalışması gereken çok şey var.

    TH: Hayır, ancak bu, Hayes’e üzerinde çalışacağı pek çok konu gösteren çok değerli bir uyarıydı. SheBelieves Cup ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarından öğrenebilecekleriniz sınırlı (o maçlardan biri yenilgiyle bitmiş olsa bile). İspanya en iyilerin başında geliyor ve ABD artık kendi durumunu daha net görebiliyor. Dünya Kupası’na sekiz ay kala dünya şampiyonuna karşı bir beraberlik ve bir yenilgi mi? Özellikle de hâlâ gösterecek çok şeyi olan bir takım için bundan daha kötü sonuçlar olabilirdi.

    CB: Endişeliyim demezdim, ancak turnuva zamanı geldiğinde ne kadar çok şeyin ince ayar gerektirdiğini ve netleştirilmesi gerektiğini biraz daha iyi gördük. Bu maç formatı, ABD’ye herhangi bir sonuç doğurmadan İspanya ile iki kez oynama fırsatı verdi. Dünya Kupası’nda ise elenme riski var.

    AL: Evet, alarm zilleri çalmalı. İspanya çok iyi, ama gerçek şu ki ABD de öyle. İspanya’nın Amerikalılarla adeta oynadığı bölümler vardı. Daha da endişe verici olan, ilk üç devre boyunca ev sahibi ekibin pek fazla çözüm bulamamış görünmesiydi. Salı günü ikinci yarıda verilen karşılık umut vericiydi, ancak Dünya Kupası’nı kazanmak için ABD’nin kendi oyununu rakibe daha iyi kabul ettirmesi gerekecek. İspanya ve Brezilya karşısında bunu yeterince istikrarlı biçimde başaramadı.