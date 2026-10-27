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Conte only man who can whip Man Utd into shape_1-1.jpgGetty/GOAL

Taviz vermeyen Antonio Conte, perişan haldeki Manchester United'ı toparlayabilecek tek teknik direktör

Old Trafford’da teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik daha yakın görünüyor. Başarılarla dolu kariyeri ve tavizsiz tutumuyla tanınan İtalyan teknik adam, futbolun en zor görevi için en güçlü aday.

James Westwood
Çeviri:

  • Michael Carrick'in günleri sayılı. Manchester United, ilk sekiz maçından yalnızca birini kazanarak 1986'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yaptı. Takım, Premier League'de düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.

    Old Trafford'da Sir Alex Ferguson sonrası dönemde pek çok dip nokta yaşandı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Como'ya karşı alınan küçük düşürücü 4-1'lik yenilginin ardından Bournemouth'a evinde 3-0 kaybeden Manchester United, artık dibe vurmuş gibi görünüyor. Carrick'in takımın kötü gidişatını tersine çevirmesi için kendisine fırsat verileceği yönündeki haberler üzerine cumartesi günü Chelsea deplasmanında da görevde kalacak. Ne var ki bunu başarması mucize gerektirir; çünkü soyunma odasındaki bazı oyuncuların mücadeleyi bıraktığı ve ona cephe aldığı açık.

    Carrick'ten önce Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal ve David Moyes de aynı şeyi yaşadı. On yılı aşkın süredir oyuncuların kulüp içindeki gücü kontrolsüz biçimde arttı. Bunun başlıca nedeni, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde başarılı olmak için gereken kaliteye veya zihniyete sahip olmayan oyuncuların transferine defalarca onay veren transfer departmanının beceriksizliğiydi.

    Carrick, belki de tüm zamanların en yetersiz orta saha yapılanması için kendisine yalnızca 155 milyon sterlin ayıran yönetimin onu yüzüstü bıraktığını rahatlıkla söyleyebilir. INEOS yönetimi ve Glazer ailesi, United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı için ona iki yıllık sözleşme vermelerine rağmen bir kulüp efsanesine geçici teknik direktör muamelesi yapmayı sürdürdü. Bu affedilemezdi. Bournemouth maçından sonra taraftarların Carrick'e gösterdiği büyük sevgi de yaşananların hiçbirinde suçun ona ait olmadığını ortaya koydu.

    Yine de kötü sonuçlar devam ederse bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve teknik direktörü görevden almak her zaman en kolay hamle. Kulübün sahipleri rahat koltuklarından indirilmedikçe United başarısızlık döngüsünden çıkamayacak. Ancak Carrick'in yerini sonunda, perişan durumdaki kadroyu disipline sokacak ve defalarca şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör alırsa kulübün çok ihtiyaç duyduğu kültürel değişim mümkün olabilir. İşte Antonio Conte.

  • Altın fırsat

    Antonio Conte Napoli
    Getty Images

    Manchester United ile adı anılan Conte, geleceği hakkında konuştu ve bir sonraki görevinde “tam kontrol” talep edeceği iddialarını reddetti.

    Conte'nin Napoli'deki son görevinden karşılıklı anlaşmayla ayrılmasının üzerinden beş ay geçti. Bu da şu anda göreve başlayabileceği ve kendisi için herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmeyeceği anlamına geliyor. Manchester United yönetimi, Conte'yle en azından Old Trafford'a olası gelişi konusunda görüşmezse görevini bir kez daha gerektiği gibi yapmamış olacak.

    Böylesine başarılı bir teknik direktörün kriz döneminde boşta olması nadir görülen bir durum. Bu, bir daha ele geçmeyebilecek altın değerinde bir fırsat; çünkü Conte yakın gelecekte mutlaka üst düzey bir başka göreve gelecek. Şimdilik kendisini cezbeden bir teklif bekliyor. Geçen hafta United'la adının anılmasına yanıt verirken bunu açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissetti.

    Conte, Instagram'da şu ifadeleri kullandı: "Adım birçok kulüple anılıyor ancak şu anda ileri aşamada herhangi bir görüşme yok. Napoli'de geçirdiğim harika ve başarılı dönemin ardından teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum zamanı ayıracağım. Bu, koşulların uygun olduğuna inandığımda vereceğim, üzerinde dikkatle düşünülmüş bir karar olacak.

    "Adı geçen kulüplerden sözde şimdiden mali taleplerde bulunduğuma ve tam kontrol istediğime dair haberlerin yanı sıra 'güçlü kişiliğim' olarak nitelendirilen özelliğime ilişkin çekinceler bulunduğunu da okudum. Şu anda bu tür değerlendirmelerin somut bir dayanağı olmadığı için söz konusu haberler asılsız.

    "Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple görüşmenin ve her iki tarafın ihtiyaçları ile teknik direktör olarak çalışmalarımı tanımlayan niteliklerimi ve yaklaşımımı dikkate alarak olası bir anlaşmanın şartlarını birlikte değerlendirmenin zamanı o zaman gelecek. O zamana kadar taleplerime ve profesyonel geleceğime ilişkin tüm varsayımlar spekülasyondan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez."

  • Etkileyici özgeçmiş

    Napoli v Cagliari - Serie A
    Getty Images Sport

    İtalyan teknik direktör, çalıştırdığı hemen her kulüpte somut başarılar elde etti ve bu başarılar genellikle kısa sürede geldi.

    Bu açıklama, üstü kapalı bir “gelin beni alın” çağrısı olarak yorumlanabilir. Conte, taviz vermeyen ve disiplin talep eden bir teknik direktör olarak ününün kendisinden önce geldiğini biliyor. Üst düzey kulüplerde teknik direktörlük pozisyonları boşaldığında bu ünün aleyhine işlemesini istememesi de doğal.

    Ancak United, onu tam da bu ünü nedeniyle göreve getirmeyi düşünmeli. Üstelik neden ona “tam yetki” vermesin? INEOS'un azınlık hissesini satın almasından bu yana futbolla ilgili tüm kararlarda son sözü Jason Wilcox ve Omar Berrada söyledi. Bu kararların hepsi sahadaki durumun daha da kötüleşmesine yol açtı.

    Conte ne yaptığını çok iyi biliyor ve bunu kanıtlayan bir kariyere sahip. Juventus'ta üst üste üç kez şampiyon olduktan sonra Inter ve Napoli'ye de şampiyonluk yaşatarak Serie A tarihinde üç farklı kulüple Scudetto kazanan tek teknik direktör oldu. Chelsea'yi ise takımın başındaki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğuna taşıdı. Bir takımın kaderini değiştirebilen bir teknik direktör olduğunu gösteren bir başka nokta da Chelsea ve Napoli'nin, Conte göreve gelmeden önce kendi liglerini 10. sırada bitirmiş olması.

    Bari ve Siena, Conte yönetiminde Serie A'ya yükseldi; İtalya'yı da Euro 2016'da çeyrek finale taşıdı. Conte'nin kariyerindeki tek ciddi olumsuzluk, Tottenham'da sert bir ayrılıkla sona eren iki yıllık dönemi. Yine de ilk sezonunda özgüveni sarsılmış Tottenham'ı dokuzuncu sıradan dördüncülüğe taşıdı. Nuno Espirito Santo'nun yerine ancak kasım ayında geçtiği düşünüldüğünde bu başarı daha da dikkat çekici.

    United'da şimdi karşılaşacağı görev buna çarpıcı biçimde benziyor. United sezonu gözden çıkarmak yerine kurtarmak istiyorsa Conte açık ara en iyi seçenek.

  • “Bir polis çavuşu gibi”

    Parma Calcio 1913 v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Çabuk öfkelenen ve katı taleplerde bulunan bir teknik direktör olan Conte, insanları rahatsız edebilir ancak United’ın böyle bir liderliğe büyük ihtiyacı var.

    United da Conte de onun Tottenham'dan olaylı ayrılışının tekrarlanmaması konusunda son derece temkinli olacaktır. Conte'nin oyunculara ve Tottenham'ın eski sahiplerine yönelik kamuoyu önündeki sert çıkışının ardından görevine devam etmesi imkânsız hâle gelmişti. Çıkışını, “Teknik direktörü değiştirebilirler ama durum değişmez” sözleriyle tamamlamıştı.

    Conte'nin de söylediği gibi, koşulların uygun olması gerekiyor. 2014'te Juventus'tan ayrıldığından beri hiçbir kulüpte iki yıldan uzun süre görev yapmamasının bir nedeni var: Birlikte çalışılması kolay biri değil ve işlerin kendi istediği gibi yapılmasını şart koşuyor. United yönetiminin bunu en başından kabul etmesi gerekir.

    Yine de Conte'nin soyunma odasına katacakları için buna değer. Bunların başında, iş yapıyormuş gibi görünenlere ve huzur bozanlara karşı sıfır tolerans politikası geliyor. Chelsea'deki günlerinde Thierry Henry'ye verdiği bir röportajda, “Her zaman terbiyeden ve saygıdan söz ederim. Ben bunları gösteririm ama karşılığında da beklerim” demişti. “Birisi antrenmanda doğru tutumu sergilemiyorsa ya da farklı durumlarda iyi davranmıyorsa onu öldürmeyi tercih ederim.”

    “Öldürülmemek” için oyuncuların ellerinden gelen her şeyi vermesi gerekiyor. Conte'nin gelişi, United'ın mevcut kadrosundaki tembel, olgunlaşmamış ve beklentilerin altında kalan oyuncular için sert bir silkelenme anlamına gelecektir. Onun felsefesini benimseyenler genellikle başarılı olurken benimsemeyenler gözden çıkarılır. Amorim, kadrodaki bu ayıklamayı takdire değer biçimde denedi ancak Portekizli teknik direktör, Conte'nin sağlayabildiği saygıyı aynı şekilde sağlayamadı.

    Eski Juventus ve İtalya savunmacısı Giorgio Chiellini, 2018'de “Conte ile bu yalnızca maçta yaşanan bir şey değil. Bütün gün, her antrenmanda böyle. Bir polis çavuşu gibi” demişti. “Antrenmanı bitirdiğinizde bitik olursunuz. Yorgun değil, bitik. Bunu ancak onun yaptıklarına inandığınız için yapabilirsiniz. Yüzde 100 onun yanındasınızdır. Öyle bir ortam yaratır ki herkes birbirine enerji verir. Kesinlikle en iyilerden biri.”

  • ‘Sıkıcı’ ama etkili

    Pisa SC v SSC Napoli - Serie A
    Getty Images Sport

    Conte’nin titiz yaklaşımı, her an tam konsantrasyon ve çaba gerektiriyor. Bu da kazanma alışkanlığı edinmek için hayati önem taşıyor.

    Eski Manchester United kanat oyuncusu Ashley Young, 2020-21 sezonunda, 35 yaşındayken Conte yönetiminde kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi ve Inter'in Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynadı. Ancak Conte'nin yöntemlerini hatırlarken Chiellini kadar övgü dolu konuşmuyor.

    Young, kısa süre önce Overlap Daily programında şöyle dedi: “Bu arada kendisi çılgın, gerçekten çılgın. Kenarda biraz [Atletico Madrid teknik direktörü] Diego Simeone gibi; sesini durmadan duyuyorsunuz. Antrenmanlar yoğun, çok fazla koşu var.

    “Yaptığı çok şey vardı. Antrenmanlarda çok fazla 11'e 11 oynardık, bazen biraz sıkıcı olurdu. Toplantılar uzundu. Uzun derken şunu kastediyorum: Bir maç kaybettiğimizde toplantıya girerdik ve kelimenin tam anlamıyla her şeyi durdururdu. Üç ya da dört saat orada kalabilirdiniz. ‘Hadi ama, artık ciddi olalım’ dedirtiyordu.

    “Bence bir yerde uzun süre kalamamasının nedenlerinden biri bu. Çünkü zihinsel olarak sınamaya çalıştığı yalnızca oyuncular değil, yönetim kurulu ve kulüp sahipleri de. Bence insanlar ondan rahatsız olup ‘Artık gitme vaktin geldi’ diye düşünüyor. Manchester United'ın koşu istatistikleri hakkında çok konuşuldu. Eğer koşmayacaklarsa ve Antonio Conte oraya gelirse, bence felaket olur.”

    “Sıkıcı” olmak çoğu zaman istikrarlı olmak anlamına gelir; Arsenal'e bakmak yeterli. Mikel Arteta yönetimindeki oyun tarzı son iki yıldır sürekli eleştiriliyor ama herkes rolünü biliyor ve teknik direktörün vizyonunu benimsiyor. Bu yüzden de üst üste ikinci kez Premier League şampiyonu olma yolundalar. Manchester United'ın ise Ferguson'ın ayrılığından bu yana izleyebileceği etkili bir günlük çalışma düzeni olmadı.

    Bazı oyuncular rahatsız olacaksa olsun. Bu, yalnızca Conte'nin çizgisine uymayanlar için bir “felaket” olur. Manchester United çok uzun zamandır en iyi performansını yalnızca kısa dönemlerde sergiliyor. Kadro derinliği eksik, ancak yeniden ilk dört mücadelesi verecek kadar kalite var. Geçen sezonun ikinci yarısında Carrick'in ilk kez göreve getirilmesinin ardından diğer tüm Premier League takımlarından daha fazla puan toplayan takımın büyük ölçüde aynı takım olduğunu unutmayalım.

    Young, Conte'den pek hoşlanmamış olabilir ama talimatlarını harfiyen uyguladı. İngiltere millî takım oyuncusu, bunu yapmasaydı beş dakika bile dayanamazdı. Conte, Manchester United'da standartları yükseltip o seviyede tutmak için aynı temel düzeyde korkuyu yaratabilir.

  • “Açık ara önde”

    Antonio Conte Pisa Napoli 17052026
    Getty Images

    Manchester United'ın değerlendirmesinde Conte'nin önünde olduğu düşünülen üç teknik direktör var ancak hiçbiri İtalyan çalıştırıcının seviyesinde değil.

    Carrick'in sonunda görevden alınması hâlinde Conte, United'ın teknik direktörlüğü için favori olarak görülmüyor. Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Unai Emery de kulübün değerlendirdiği adaylar arasında.

    Temmuz ayında Newcastle'daki görevinden ayrılan Howe'un, Carrick'in yerine geçmeye “tamamen açık” olduğu söyleniyor. Ancak United'ın Howe'u göreve getirmek için Newcastle'a milyonlarca sterlinlik tazminat ödemesi gerekecek. Howe'un St James' Park'taki sözleşmesinin bitmesine üç yıl daha vardı. Villa ise Emery'yi mevcut sözleşmesinden çıkarmak için 20 milyon sterlin talep edecektir.

    Peki ikisi de bu zahmete gerçekten değer mi? Howe, Carabao Kupası'nı kazanarak Newcastle'ın 50 yıllık kupa hasretine son verdi ve takımı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ancak Newcastle, sonraki sezonlarda Premier League'i sırasıyla yedinci ve 12. sırada bitirdi. Bu da Howe'un United'ı içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarmak için yeterince donanımlı olmadığını düşündürüyor.

    Emery'nin deneyimi daha fazla. İspanyol teknik adam Aston Villa'da harikalar yarattı; Villarreal ve Sevilla'da da beklentilerin üzerine çıkarak bu üç kulüpteki görevleri boyunca toplam beş Avrupa Ligi şampiyonluğuyla rekor kırdı. Ancak Emery, Paris Saint-Germain ile kazandığı Ligue 1 şampiyonluğu dışında en üst düzeyde beklentileri karşılayamadı. Fransız devini Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ötesine taşıyamadı ve Arsenal'in başında yalnızca 18 ay kalabildi. Premier League'deki galibiyet oranı ise yüzde 49 gibi kötü bir seviyede kaldı.

    Nagelsmann için tazminat ödenmesi gerekmeyecek, çünkü Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda şok edici biçimde elenmesinin ardından görevden alındı. Daha önce Bayern Münih'te geçirdiği iki yılda da yalnızca bir büyük kupa kazanabildi ve haberlerde, aşırı karmaşık taktikleriyle birkaç tecrübeli oyuncuyu kendisinden uzaklaştırdığı belirtildi.

    Conte'nin geçmiş başarıları ise, özellikle United efsanesi Paul Scholes'un gözünde, çok daha ikna edici. Scholes, The Good, The Bad & The Footballpodcast'inin son bölümünde şöyle dedi: “Bence mevcut seçenekler arasında en iyisi Conte. En üst düzey isimlerden söz edip bu dört adaya baktığımda, Conte'nin hepsinin çok önünde olduğunu düşünüyorum. Çabuk parlayan biri; bunu biliyorum ve biraz çılgın da olabilir. Ama büyük kulüplerde başarı kazanmış teknik direktörlerden söz ediyorsak açık ara önde.

    “Kısa vadeli olması umurumda değil. 18 ay kalıp bizi lig şampiyonluğu yarışına sokarsa bu bir başarı olur. Üzerine düşündükçe Conte'nin gelip takımı silkelenmesi gerektiğine daha çok inanıyorum.”

    Bu bazılarına gerçekçi gelmeyebilir. Ancak Conte o kadar süre kalırsa kadroyu kendi anlayışına göre şekillendirmek için dört transfer dönemi geçirecek. Gerçek bir yeniden yükselişin temellerini atabilir. Conte gibi bir “çılgına” güvenmek, United'ın almak zorunda olduğu hesaplı bir risk. Ortaya çıkacak futbol her zaman göze hoş gelmeyebilir, ancak 57 yaşındaki teknik adam kimliğini yitirmiş bir kulüpte önemli bir değişim yaratmak için inandıklarının arkasında duracak cesarete sahip olacaktır.