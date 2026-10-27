Michael Carrick'in günleri sayılı. Manchester United, ilk sekiz maçından yalnızca birini kazanarak 1986'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yaptı. Takım, Premier League'de düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.

Old Trafford'da Sir Alex Ferguson sonrası dönemde pek çok dip nokta yaşandı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Como'ya karşı alınan küçük düşürücü 4-1'lik yenilginin ardından Bournemouth'a evinde 3-0 kaybeden Manchester United, artık dibe vurmuş gibi görünüyor. Carrick'in takımın kötü gidişatını tersine çevirmesi için kendisine fırsat verileceği yönündeki haberler üzerine cumartesi günü Chelsea deplasmanında da görevde kalacak. Ne var ki bunu başarması mucize gerektirir; çünkü soyunma odasındaki bazı oyuncuların mücadeleyi bıraktığı ve ona cephe aldığı açık.

Carrick'ten önce Ruben Amorim, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Louis van Gaal ve David Moyes de aynı şeyi yaşadı. On yılı aşkın süredir oyuncuların kulüp içindeki gücü kontrolsüz biçimde arttı. Bunun başlıca nedeni, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde başarılı olmak için gereken kaliteye veya zihniyete sahip olmayan oyuncuların transferine defalarca onay veren transfer departmanının beceriksizliğiydi.

Carrick, belki de tüm zamanların en yetersiz orta saha yapılanması için kendisine yalnızca 155 milyon sterlin ayıran yönetimin onu yüzüstü bıraktığını rahatlıkla söyleyebilir. INEOS yönetimi ve Glazer ailesi, United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı için ona iki yıllık sözleşme vermelerine rağmen bir kulüp efsanesine geçici teknik direktör muamelesi yapmayı sürdürdü. Bu affedilemezdi. Bournemouth maçından sonra taraftarların Carrick'e gösterdiği büyük sevgi de yaşananların hiçbirinde suçun ona ait olmadığını ortaya koydu.

Yine de kötü sonuçlar devam ederse bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve teknik direktörü görevden almak her zaman en kolay hamle. Kulübün sahipleri rahat koltuklarından indirilmedikçe United başarısızlık döngüsünden çıkamayacak. Ancak Carrick'in yerini sonunda, perişan durumdaki kadroyu disipline sokacak ve defalarca şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör alırsa kulübün çok ihtiyaç duyduğu kültürel değişim mümkün olabilir. İşte Antonio Conte.