Tartışmalı final: Juventus, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi tahtından nasıl indirdi ve büyük tartışma yaratan doping iddialarına nasıl yol açtı?

Roma'da karşılarına çıkan ekip, Van Gaal'in son Avrupa şampiyonu Ajax'ıydı. UEFA Süper Kupası'nı kazanıp 1995-96 sezonunda Eredivisie'deki rakiplerine büyük üstünlük kuran Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind ve De Boer kardeşler gibi isimler, İtalya'nın başkentine uzanan bir başka üstün Avrupa serisinde yalnızca iki maç kazanamadı.
Juve, karşısındaki zorluğun farkındaydı. Sergio Porrini, en büyük tehdidin Litmanen olduğunu vurguluyordu.
“Kuşkusuz en tehlikeli oyuncu oydu. Topa dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu. Nitekim gol de attı. O 4-3-3'ün kanat oyuncuları, Hollandalı Kiki Musampa ve Nijeryalı Finidi George da çok iyiydi. Hücumda zarar verebiliyorlardı ama aynı zamanda savunmada çok fazla açık veriyorlardı.”
Ancak Ajax'ın gençlik enerjisi o noktada kibre dönüşmüştü. Van Gaal de rakiplerine ekstra motivasyon sağladı.
Ciro Ferrara'nın anlattığına göre: “Finalden birkaç gün önce Ajax teknik direktörü Van Gaal'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanacağı soruldu. O da 'Kimin kazanacağını bilmiyorum ama o kupanın bizim uçağımızla döneceğini biliyorum' diye yanıt verdi.”
İtalyan oyuncu, “Bu sözler bize ihtiyacımız olan itici gücü verdi” diye ekledi.
Doğaçlama bir konuşmayla oyuncularını ateşleyen Lippi, onları şu mesajla sahaya çıkardı: “10 seferin dokuzunda onlar kazanır ama bir sefer de sıra bize gelir. O gece de bu gece.”
Sözleri hemen etkisini gösterdi. Finalin henüz 12. dakikasında Frank de Boer kafa vuruşunu yanlış hesaplayıp Van der Sar'ın çıkıp topu almasını bekledi. Ancak araya giren Ravanelli topu kaparak boş kaleye gönderdi.
Ajax ise iyi karşılık verdi. De Boer'ın serbest vuruşunda kaleci Angelo Peruzzi'nin çeldiği top Litmanen'in önüne düşünce Porrini'nin sözleri gerçek oldu. Litmanen, bir savunmacının müdahalesine rağmen yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
Yoğun mücadeleyle geçen 120 dakikanın kalan bölümünde iki takım da eşitliği bozamadı ve maç sonunda penaltı atışlarına kaldı.
Lippi'ye göre Gianluca Vialli, aynı statta Dünya Kupası'nda İtalya forması giyerken yaşadıklarının etkisiyle ilk penaltılardan birini kullanmayı reddetti.
Beşinci ya da altıncı penaltıyı neden kullanmak istediğini Corriere della Sera'ya şöyle anlattı: “Olimpico'da 1990 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı bir penaltı kaçırmıştım. Roma'ya karşı kullandığım bir başka penaltıda da ayağımı kırmıştım. O gece Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için son şansım olduğunu biliyordum.
“Yoksa göreceğim kâbusları bir düşünün!”
Lippi ise şöyle açıkladı: “Vialli, Barcelona'ya karşı oynadığı finalden kalan olumsuz duyguları taşıyordu ve o finali özellikle önemsiyordu. Bana, 'Bu Şampiyonlar Ligi'ni o kadar çok önemsiyorum ki penaltıyı kaçırdığım için kaybedersek intihar ederim' dedi.”
Ajax'ta da benzer bir durum yaşanıyordu. Sonny Silooy şöyle itiraf etti: “Uzatmalardan sonra hiçbirimiz penaltı kullanmak istemedik. Buna gerçekten çok üzülmüştüm. Louis herkese tek tek sormuştu. Önemli oyuncular penaltı kullanmaktan kaçtı.”
Ferrara, Gianluca Pessotto ve Padovano penaltılarını gole çevirirken kaleci Peruzzi de kalesinde maçın kahramanı oldu. Önce Davids'in ilk penaltısını kurtardı; daha sonra orta saha oyuncusu için gülerek “Topu doğruca üzerime vurdu!” diyecekti. Ardından Sonny Silooy'un vuruşunu da köşeye uzanarak çıkardı.
Skor 3-2'yken sıra Jugovic'e gelmişti.
Takım arkadaşları gergindi, tribündeki yöneticiler ise bakmaya dayanamıyordu. Jugovic ise gülümsüyordu. Sonucun çoktan belli olduğunu hissediyordu.
Corriere della Serra'ya, “Gol atacağımdan emindim. Gülümsüyordum çünkü kader, hem şahsen benim hem de bunca yıldır bu zaferi bekleyen bir kulüp olan Juventus için böylesine önemli bir galibiyette beni seçmişti” dedi.
Van der Sar'ın, Jugovic'in alt köşeye gönderdiği füze gibi şutu kurtarma şansı yoktu.