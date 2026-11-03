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Tartışmalı final: Juventus, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi tahtından nasıl indirdi ve büyük tartışma yaratan doping iddialarına nasıl yol açtı?

İtalyan ekibi, felaketin ardından toparlanıp Ajax’ın Avrupa’daki hâkimiyetine son verdi ancak çok geçmeden bu zaferin meşruiyeti sorgulanacaktı.

Peter McVitie
Çeviri:

  • Vladimir Jugovic, Roma’daki Stadio Olimpico’da penaltı noktasına geldiğinde Avrupa şampiyonluğunun kaderi onun omuzlarındaydı.

    Penaltı atışlarında durum 3-2’yken 26 yaşındaki oyuncunun golü, İtalyan devi Juventus’a Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirecekti. Kaçırması hâlinde ise son şampiyon Ajax, kontrolü yeniden ele geçirme fırsatı bulacaktı.

    Kaleci Edwin van der Sar’a karşı vuruşunu yapmak üzere bekleyen 26 yaşındaki Jugovic’in yüzünde bir gülümseme belirdi.

    Şaşkın takım arkadaşları, “Neye gülüyor?” diye düşündü. “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için oynuyoruz!”

    Yönetici locasında da gerilim artıyordu. Yedek oyuncunun penaltıyı kaçırmasından korkan diğer kulüp yöneticilerinin başlarını çevirdiğini gören efsanevi başkan Gianni Agnelli, kuşku duyanlara, “Sakin olun, o Sırp” dedi.

    Jugovic, beklendiği gibi kusursuz bir vuruş yaptı. Topu Van der Sar’ın uzanan kollarının ötesinden alt köşeye gönderdi.

    Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps ve Fabrizio Ravanelli gibi oyuncuların öncülük ettiği Juventus, Louis van Gaal’in takımını tahtından indirerek Avrupa’nın zirvesine çıkmıştı.

    Ancak İtalya’nın başkentinde ve Torino’da kutlamalar başlarken, zaferin meşruiyeti hakkında şüpheler de şimdiden dile getiriliyordu.

    Ajax oyuncularından bazıları o dönemde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmişti. Rakiplerinin doping yaptığına dair şüphelerinin doğrulanması ise yıllar alacak ve bu, o büyük Juventus takımının başarılarına gölge düşürecekti.

  • Felaketin ardından yeniden yapılanma

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    Juventus Teknik Direktörü Lippi, Giovanni Trapattoni’nin attığı temellerin üzerine koyarak Torino ekibini Avrupa’da şampiyonluk yarışına soktu.

    Juventus, 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen ve Mark Lawrenson'ın yer aldığı Liverpool'u yenerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Ancak bu galibiyet, 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 600 kişinin yaralandığı facianın gölgesinde kaldı. Belçika'da o akşam yaşanan can kaybı öylesine büyük ve sarsıcıydı ki kulüpte kimse o güne sevinçle bakamıyordu. Başkan yardımcısı Roberto Bettega daha sonra, “Heysel yüzünden 1985'i hiçbir zaman gerçek anlamda bir zafer olarak görmedik,” dedi.

    Sonraki iki sezonda turnuvaya erken veda eden Juventus, yaklaşık on yıl boyunca Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yer alamadı. 1990 ve 1993'te UEFA Kupası'nı kazanıp iki yıl sonra yeniden finale yükselse de o finalde ligdeki rakibi Parma'ya kaybetti. Asıl hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ydi.

    1994'te Giovanni Trapattoni'nin yerine geçen Marcello Lippi, kulübü yeniden yapılandırmaya başladı. 1995 yazında kadro köklü biçimde değişti: Roberto Baggio rekor bir transferle AC Milan'a satıldı, Jurgen Kohler ve Robert Jarni ayrıldı; Ciro Ferrara, Didier Deschamps ve Paulo Sousa gibi isimler takıma katıldı.

    İlk sezonunda lig ve kupayı kazanan Lippi, takımını daha da güçlendirmek için Sampdoria'dan üç oyuncu aldı. Bu transferler arasında, sürekli gülümseyen bir Sırp oyuncunun gelişi belirleyici önemdeydi.

    Juve, 1995-96 sezonunda Serie A'yı AC Milan'ın arkasında ikinci sırada bitirse de gözünü yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasına girmeye dikmişti.

    Avrupa serüveni ise kötü başladı. Dortmund'a karşı oynadığı ilk maçın henüz ilk dakikasında gol yedi. İki yıl önce Juventus'tan Dortmund'a geçen Andreas Moller, eski takımının karşısına çıkmıştı.

    Ancak Torino ekibi için bu yalnızca kısa süreli bir aksilikti. Del Piero geri dönüşe öncülük etti: 10 dakika sonra Michele Padovano'nun beraberlik golünü hazırladı, ardından 21 yaşındaki forvet harika bir gol attı ve son olarak Conte'nin maçı bitiren golünün pasını verdi.

    Del Piero'nun bu belirleyici performansı, durdurulamaz bir serinin başlangıcı oldu. Üst üste beş maçta gol attı; Juventus, Rangers ve Steaua Bükreş'i etkili oyunlarla yenerek grubunu lider tamamladı.

    Lippi'nin takımı, Avrupa'nın köklü devleriyle mücadele edecek dirence sahip olduğunu da gösterdi. Real Madrid'e karşı ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi, rövanşta aldığı baskın bir 2-0'lık galibiyetle tersine çevirerek yarı finale yükseldi. Orada da çekişmeli bir eşleşmede dirençli Nantes'ı toplamda 4-3 yenerek finale çıktı.

    Vialli, “Kimseden korkmuyorduk,” dedi. “Real Madrid'i yendikten sonra finale çıkmamız neredeyse kaçınılmaz görünüyordu.”

    Futbolseverlerin hafızasında bugün hâlâ yer eden o faciadan 11 yıl sonra Juve, yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasında olduğunu göstermeye hazırdı.

  • Avantaj Juventus'ta

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Ajax'la oynanan çekişmeli mücadele 120 dakika sürdü. Şampiyonu penaltı atışları belirledi.

    Roma'da karşılarına çıkan ekip, Van Gaal'in son Avrupa şampiyonu Ajax'ıydı. UEFA Süper Kupası'nı kazanıp 1995-96 sezonunda Eredivisie'deki rakiplerine büyük üstünlük kuran Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind ve De Boer kardeşler gibi isimler, İtalya'nın başkentine uzanan bir başka üstün Avrupa serisinde yalnızca iki maç kazanamadı.

    Juve, karşısındaki zorluğun farkındaydı. Sergio Porrini, en büyük tehdidin Litmanen olduğunu vurguluyordu.

    “Kuşkusuz en tehlikeli oyuncu oydu. Topa dokunduğunda gol attığı bir dönemden geçiyordu. Nitekim gol de attı. O 4-3-3'ün kanat oyuncuları, Hollandalı Kiki Musampa ve Nijeryalı Finidi George da çok iyiydi. Hücumda zarar verebiliyorlardı ama aynı zamanda savunmada çok fazla açık veriyorlardı.”

    Ancak Ajax'ın gençlik enerjisi o noktada kibre dönüşmüştü. Van Gaal de rakiplerine ekstra motivasyon sağladı.

    Ciro Ferrara'nın anlattığına göre: “Finalden birkaç gün önce Ajax teknik direktörü Van Gaal'e Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazanacağı soruldu. O da 'Kimin kazanacağını bilmiyorum ama o kupanın bizim uçağımızla döneceğini biliyorum' diye yanıt verdi.”

    İtalyan oyuncu, “Bu sözler bize ihtiyacımız olan itici gücü verdi” diye ekledi.

    Doğaçlama bir konuşmayla oyuncularını ateşleyen Lippi, onları şu mesajla sahaya çıkardı: “10 seferin dokuzunda onlar kazanır ama bir sefer de sıra bize gelir. O gece de bu gece.”

    Sözleri hemen etkisini gösterdi. Finalin henüz 12. dakikasında Frank de Boer kafa vuruşunu yanlış hesaplayıp Van der Sar'ın çıkıp topu almasını bekledi. Ancak araya giren Ravanelli topu kaparak boş kaleye gönderdi.

    Ajax ise iyi karşılık verdi. De Boer'ın serbest vuruşunda kaleci Angelo Peruzzi'nin çeldiği top Litmanen'in önüne düşünce Porrini'nin sözleri gerçek oldu. Litmanen, bir savunmacının müdahalesine rağmen yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

    Yoğun mücadeleyle geçen 120 dakikanın kalan bölümünde iki takım da eşitliği bozamadı ve maç sonunda penaltı atışlarına kaldı.

    Lippi'ye göre Gianluca Vialli, aynı statta Dünya Kupası'nda İtalya forması giyerken yaşadıklarının etkisiyle ilk penaltılardan birini kullanmayı reddetti.

    Beşinci ya da altıncı penaltıyı neden kullanmak istediğini Corriere della Sera'ya şöyle anlattı: “Olimpico'da 1990 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı bir penaltı kaçırmıştım. Roma'ya karşı kullandığım bir başka penaltıda da ayağımı kırmıştım. O gece Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için son şansım olduğunu biliyordum.

    “Yoksa göreceğim kâbusları bir düşünün!”

    Lippi ise şöyle açıkladı: “Vialli, Barcelona'ya karşı oynadığı finalden kalan olumsuz duyguları taşıyordu ve o finali özellikle önemsiyordu. Bana, 'Bu Şampiyonlar Ligi'ni o kadar çok önemsiyorum ki penaltıyı kaçırdığım için kaybedersek intihar ederim' dedi.”

    Ajax'ta da benzer bir durum yaşanıyordu. Sonny Silooy şöyle itiraf etti: “Uzatmalardan sonra hiçbirimiz penaltı kullanmak istemedik. Buna gerçekten çok üzülmüştüm. Louis herkese tek tek sormuştu. Önemli oyuncular penaltı kullanmaktan kaçtı.”

    Ferrara, Gianluca Pessotto ve Padovano penaltılarını gole çevirirken kaleci Peruzzi de kalesinde maçın kahramanı oldu. Önce Davids'in ilk penaltısını kurtardı; daha sonra orta saha oyuncusu için gülerek “Topu doğruca üzerime vurdu!” diyecekti. Ardından Sonny Silooy'un vuruşunu da köşeye uzanarak çıkardı.

    Skor 3-2'yken sıra Jugovic'e gelmişti.

    Takım arkadaşları gergindi, tribündeki yöneticiler ise bakmaya dayanamıyordu. Jugovic ise gülümsüyordu. Sonucun çoktan belli olduğunu hissediyordu.

    Corriere della Serra'ya, “Gol atacağımdan emindim. Gülümsüyordum çünkü kader, hem şahsen benim hem de bunca yıldır bu zaferi bekleyen bir kulüp olan Juventus için böylesine önemli bir galibiyette beni seçmişti” dedi.

    Van der Sar'ın, Jugovic'in alt köşeye gönderdiği füze gibi şutu kurtarma şansı yoktu.

  • Şüpheler hemen ortaya çıkıyor

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Bazı Ajax oyuncuları o finalin ardından Juventus'tan şüpheleniyordu ancak Zdenek Zeman'ın çarpıcı röportajına kadar soruşturma açılmadı.

    Juve kafilesi çılgınca sevinirken, bitkin Ajax oyuncuları içlerine sinmeyen bir hisle Stadio Olimpico'nun sahasından ayrıldı.

    Soyunma odasında Overmars, endişelerini paylaşmak için Ronald de Boer'u bir kenara çekti.

    De Boer, The Independent'a şunları söyledi: “Marc Overmars bana çok kısa süre içinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğini söyledi. Gözlerine normal görünmeyen bir rakip görmüştü. O rakibin bir şeyler aldığını düşünüyordu.”

    Şöyle devam etti: “Ben öyle hissetmedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü hep kimsenin böyle bir şey yapmayacağını düşünürüm. Bunun hiç farkında değildim. Birisi daha hızlı koşuyorsa belki de sadece daha hızlı koşuyordur. Bizim için uzun bir sezon olduğunu biliyorduk.”

    Ajax'ın yenilgiyi kabullenip yoluna devam etmekten başka çaresi yoktu. Juventus ise üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi finaline çıktı; Borussia Dortmund ve Real Madrid'e kaybetti.

    Ardından Ağustos 1998'de Roma teknik direktörü Zdenek Zeman, L'Espresso dergisine verdiği ve bazı İtalyan takımlarının yasa dışı yöntemlerini kınadığı çarpıcı bir röportajda özellikle Juventus'a dikkat çekti. İtalyan futbolunun “eczaneden çıkması” gerektiğini söyledi.

    “Ben demagog ya da provokatör değilim,” dedi. “Ben bir spor insanıyım. Ortalıkta dolaşan söylentileri, hâkim olan havayı fark ediyorum. Sadece bisiklette değil, futbolda da hazırlık eksikliğinin eczane ürünleriyle giderilmeye çalışıldığını duyuyor ve görüyorum. Futbolda henüz büyük bir skandal patlak vermedi. Ama bir spor ne kadar önemliyse tehlikeler de o kadar büyüyor. Bisikletten futbola geçen birçok doktor tanıyorum. Farmakolog çalıştıran birçok Serie A kulübü biliyorum. Ligin Tour de France'a dönüşmesini önlemeliyiz.”

    Şöyle devam etti: “Gianluca Vialli ile başlayıp Alessandro Del Piero'ya kadar uzanan bir şaşkınlık kaynağı bu. Kendim de çeşitli sporlar yapmış biri olarak, böyle sonuçların ancak yıllarca süren özel antrenmanların ardından vücut geliştirmeyle elde edilebileceğini düşünürdüm. Futbolun bambaşka türde bir faaliyet olduğuna inanıyorum; en azından benim oynattığım, tek kelimeyle ‘pozitif’ diye tanımlayacağım futbolun.”

    Zeman, Lazio oyuncularının toparlanmalarına yardımcı olmak veya psikolojik destek sağlamak için farklı kimyasal maddeler aldığını kabul etti ancak şunları vurguladı: “Son zamanlarda işlerin fazla ileri gittiği izlenimindeyim. Oyuncular üzerindeki baskı giderek ağırlaşıyor. Ve sihirli hapın cazibesine direnmek giderek zorlaşıyor… Napoli, [Diego] Maradona'yı Barcelona'dan aldığında uyuşturucu sorunları zaten konuşuluyordu. Benimle yaşadığı tartışmada iyi tavırlarıyla tanınmayan takım arkadaşı Ciro Ferrara'nın bunlardan habersiz olduğuna inanamıyorum. Maradona bir şampiyon gibi oynamaya devam etti. Bugün de hâlâ oynuyor. Ama Ferrara'ya şunu hatırlatmak isterim: Görmezden gelinmeseydi, birisi onun uyuşturucu bağımlılığıyla ilgilenseydi, böyle üzücü bir duruma düşmekten kurtarılabilirdi. Ama artık iş dünyası her şeyin önüne geçiyor. Futbol dünyasına eczanelerin yanı sıra finans da hâkim.”

    Zeman'ın iddialarının ardından polis, Juve'nin ofislerine ve antrenman tesisine baskın düzenleyerek 281 farklı ilaç maddesi buldu. Bir uzman daha sonra mahkemede “Burası daha çok küçük bir hastanenin donanımına benziyor,” diye ifade verecekti.

    Çoğu iltihap giderici, ağrı kesici ve kalp uyarıcısı olan bu ilaçların hiçbiri o dönemde yasaklı maddeler listesinde değildi. Ancak baskında el konulan sağlık kayıtlarında ve kan örneklerinde suçlayıcı kanıtlar ortaya çıktı.

    Savcı Raffaele Guariniello, Juventus kulüp doktoru Riccardo Agricola ile CEO Antonio Giraudo'yu 2004'te mahkemeye çıkardığında mahkeme, bu örnekleri incelemesi için hematolog Dr. Giuseppe d’Onofrio'yu bilirkişi olarak görevlendirdi.

    Bulgular ağırdı.

    D’Onofrio, “Verilerde gördüğüm değişkenlik normal kabul edilemezdi,” diye ifade verdi.

    Juventus kadrosundaki kırmızı kan hücresi sayıları ve hemoglobin düzeylerindeki aşırı dalgalanmaların ancak kan nakliyle ya da kaslara oksijen taşınmasını artırıp dayanıklılığı geliştirmek için tasarlanmış sentetik hormon eritropoietinin (EPO) kullanımıyla açıklanabileceğini belirtti. D’Onofrio, 1990'ların ortalarında iki Juventus oyuncusunun EPO aldığının “neredeyse kesin”, diğer yedisinin de almış olmasının “çok muhtemel” olduğunu söyledi. Juventus'un avukatları ise olasılıklara ilişkin bu ifadelerin hiçbir şeyi makul şüphenin ötesinde kanıtlamadığında ısrar etti.

    Juve oyuncularına büyük miktarda performans artırıcı ilaç sağladığı gerekçesiyle Dr. Agricola, sporda dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve 22 ay hapis cezasına çarptırıldı; cezası ertelendi. Ancak kendisi ve Giraudo, 2005'te temyizde beraat etti. İki yıl sonra İtalya'nın en yüksek mahkemesi olan Yargıtay davayı incelediğinde, temyiz mahkemesinin kararını bozarak ilaç verilmesinin İtalyan hukukuna göre sporda dolandırıcılık teşkil edebileceğine hükmetti. Ne var ki olaylar 1994 ile 1998 arasında yaşandığı için zamanaşımı süresi dolmuştu.

    Dava kapandı.

  • Bununla da bitmedi.

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    Ajax'ın burukluğu sürüyor, ancak o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hâlâ Juventus'a ait

    Avrupa futbolunun üzerinde kritik bir soru asılı kaldı: Juventus oyuncuları performans artırıcı ilaçları sistematik olarak kullanıyorsa, 1996 finali civarında neden hiçbir oyuncunun doping testi pozitif çıkmadı?

    Yanıt, 2013 yılında Hollanda yapımı belgesel dizisi Andere Tijden Sport’un dönüm noktası niteliğindeki bir bölümünde ortaya çıktı. Savcı Guariniello, soruşturmasında Serie A ve Avrupa maçlarından Roma’daki resmî test laboratuvarına gönderilen doping numunelerinin hiç test edilmediğini tespit ettiğini kamera karşısında açıkladı. Bu anlatımı, artık faaliyet göstermeyen Roma laboratuvarının eski müdürü de belgeselde doğruladı.

    D'Onofrio ve meslektaşı bilim insanı Alessandro Donati, Roma’daki Mayıs 1996 finalinin oynandığı haftaya ait kan kayıtlarını yeniden analiz etti. Kan değerlerinin, Juventus oyuncularının EPO ile hazırlandığını neredeyse kesin olarak kanıtladığına ikna oldular.

    Finidi George, ortaya çıkan bilgiler hakkında “Vay canına, bu tuhaf. İçime hiç sinmedi,” dedi. “Sadece bir oyuncu değil, takımdan birkaç oyuncu. O maçta böyle oynayan altı, yedi oyuncunuz varsa bu büyük bir hile.”

    Ajax ile Juventus arasındaki husumet sona ermedi, ancak iki takımın 2019’da bu turnuvanın çeyrek finalinde karşılaşmasına kadar yeniden gündeme gelmedi.

    Ajax’ın eski genel menajeri David Endt, Hollanda ekibinin “biraz dopingli” bir takıma kaybettiği için intikam almak istediğini söyledi. Daha sonra The Independent’a, o yenilgi nedeniyle hâlâ “kırgın” ve “midesi bulanmış” hissettiğini anlattı.

    Eski Juventus yıldızı Alessio Tacchinardi ise şu yanıtı verdi: “Şu çok ünlü David Endt’in açıklamalarını dinledim ve sadece kendisinden utanması gerektiğini söyleyebilirim. Yazıklar olsun sana! O takım, Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Torino’ya getirmek için sezon öncesi antrenmanlarının ilk gününden itibaren çok çalıştı ve biz de bu hayalimizi gerçekleştirdik.

    “Hatta umarım sözleri, oyuncularımızın Ajax’ı bir kez daha elemesi için onlara ekstra motivasyon sağlar. Yazıklar olsun!”

    Eski savunma oyuncusu Ferrara da şunları ekledi: “Endt’in o zaferde bize çok yardımcı olduğunu belirtmek isterim. Finalden birkaç gün önce teknik direktör Louis van Gaal’e Şampiyonlar Ligi’ni kimin kazanacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: ‘Bilmiyorum ama o kupa bizim uçağımızla geri dönecek.’

    “Takımın iletişiminden sorumlu kişi olarak Endt, bu sözlerin bizi ne kadar hırslandırdığını bilmeli.”

    Suçlamalara hâlâ öfkeli olan Juventus ve taraftarları, Roma’daki o geceyi kendilerini akladıkları bir gece olarak hatırlamaya devam ediyor. Lippi’nin vizyonu, Peruzzi’nin kahramanlıkları ve Jugovic’in penaltısıyla gelen bir zafer. Kulübün, Heysel’in acısını geride bırakarak Avrupa futbolunun en büyük ödülünü yeniden kazandığı an.

    Ancak Ajax ve Avrupa’daki pek çok kişi için bu zaferin yanında kalıcı bir yıldız işareti var.