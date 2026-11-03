Tartışmalı final: Juventus, Ajax'ı Şampiyonlar Ligi tahtından nasıl indirdi ve büyük tartışma yaratan doping iddialarına nasıl yol açtı?

Juventus, 1985'te Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen ve Mark Lawrenson'ın yer aldığı Liverpool'u yenerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Ancak bu galibiyet, 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 600 kişinin yaralandığı facianın gölgesinde kaldı. Belçika'da o akşam yaşanan can kaybı öylesine büyük ve sarsıcıydı ki kulüpte kimse o güne sevinçle bakamıyordu. Başkan yardımcısı Roberto Bettega daha sonra, “Heysel yüzünden 1985'i hiçbir zaman gerçek anlamda bir zafer olarak görmedik,” dedi.

Sonraki iki sezonda turnuvaya erken veda eden Juventus, yaklaşık on yıl boyunca Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yer alamadı. 1990 ve 1993'te UEFA Kupası'nı kazanıp iki yıl sonra yeniden finale yükselse de o finalde ligdeki rakibi Parma'ya kaybetti. Asıl hedefi ise Şampiyonlar Ligi'ydi.

1994'te Giovanni Trapattoni'nin yerine geçen Marcello Lippi, kulübü yeniden yapılandırmaya başladı. 1995 yazında kadro köklü biçimde değişti: Roberto Baggio rekor bir transferle AC Milan'a satıldı, Jurgen Kohler ve Robert Jarni ayrıldı; Ciro Ferrara, Didier Deschamps ve Paulo Sousa gibi isimler takıma katıldı.

İlk sezonunda lig ve kupayı kazanan Lippi, takımını daha da güçlendirmek için Sampdoria'dan üç oyuncu aldı. Bu transferler arasında, sürekli gülümseyen bir Sırp oyuncunun gelişi belirleyici önemdeydi.

Juve, 1995-96 sezonunda Serie A'yı AC Milan'ın arkasında ikinci sırada bitirse de gözünü yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasına girmeye dikmişti.

Avrupa serüveni ise kötü başladı. Dortmund'a karşı oynadığı ilk maçın henüz ilk dakikasında gol yedi. İki yıl önce Juventus'tan Dortmund'a geçen Andreas Moller, eski takımının karşısına çıkmıştı.

Ancak Torino ekibi için bu yalnızca kısa süreli bir aksilikti. Del Piero geri dönüşe öncülük etti: 10 dakika sonra Michele Padovano'nun beraberlik golünü hazırladı, ardından 21 yaşındaki forvet harika bir gol attı ve son olarak Conte'nin maçı bitiren golünün pasını verdi.

Del Piero'nun bu belirleyici performansı, durdurulamaz bir serinin başlangıcı oldu. Üst üste beş maçta gol attı; Juventus, Rangers ve Steaua Bükreş'i etkili oyunlarla yenerek grubunu lider tamamladı.

Lippi'nin takımı, Avrupa'nın köklü devleriyle mücadele edecek dirence sahip olduğunu da gösterdi. Real Madrid'e karşı ilk maçtaki 1-0'lık yenilgiyi, rövanşta aldığı baskın bir 2-0'lık galibiyetle tersine çevirerek yarı finale yükseldi. Orada da çekişmeli bir eşleşmede dirençli Nantes'ı toplamda 4-3 yenerek finale çıktı.

Vialli, “Kimseden korkmuyorduk,” dedi. “Real Madrid'i yendikten sonra finale çıkmamız neredeyse kaçınılmaz görünüyordu.”

Futbolseverlerin hafızasında bugün hâlâ yer eden o faciadan 11 yıl sonra Juve, yeniden Avrupa'nın seçkin takımları arasında olduğunu göstermeye hazırdı.