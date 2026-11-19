Loris Karius (33), kulüpsüz kaldığı dönemin ve Liverpool, Berlin ile Newcastle'da geçirdiği çok zorlu yılların ardından Schalke 04'te yeniden birinci kaleci olmayı başardı. Üstelik bununla da kalmadı: Takımın üst lige yükselmesinde kahramanlardan biri oldu ve şu anda Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında yer alıyor.

TSG Hoffenheim'ın kalecisi Oliver Baumann (36), Eintracht Frankfurt efsanesi Karl-Heinz Körbel'i geride bırakarak Bundesliga'nın en çok maça çıkan oyuncusu olabilir. Bunun için 71 maça daha çıkması gerekiyor.

Bernd Leno (34), dünyanın en iyi liginde, dünyanın en heyecan verici şehirlerinden birinde mücadele eden Fulham'ın tartışmasız birinci kalecisi. Üstelik etkileyici bir seriyi sürdürüyor: Leno, son 160 Premier League maçında tek bir dakika bile kaçırmadı.

Finn Dahmen (28), Augsburg'daki güçlü performanslarıyla kısa süre önce Almanya millî takımına kadar yükseldi.

Bu dört kalecinin tamamı Bayern Münih'in yeni yedek kalecisi olabilecek isimler arasında gösteriliyor . İnsan ister istemez şu soruyu soruyor: Bu dörtlüden biri, sahip olduğu her şeyi bırakıp Münih'te yedek kulübesine oturmayı neden istesin? Ancak rekor şampiyonun köklü kulüp tarihine kısaca bakınca, ilk bakışta tartışmalı görünen böyle bir karar lehine pekâlâ gerekçeler bulunabiliyor.