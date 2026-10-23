Pazar günü öfkeli binlerce Juventus taraftarı Allianz Stadium'dan ayrılırken, tribünlerdeki bazı taraftarlar da kulüp atkılarını yakıyordu. Lazio taraftarları ise Juventus'u 3-0 yenerek Serie A lideri Inter'le puanlarını yeniden eşitleyen Gennaro Gattuso ve oyuncularına övgüler yağdıran tezahüratlar yapıyordu.

Bu galibiyet, Gattuso için kişisel açıdan da büyük önem taşıyordu. Teknik direktör olarak daha önce Torino'da Juventus'a karşı hiç maç kazanmamıştı. Ayrıca İtalya'nın bu yılki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından itibarını yeniden inşa etmesi gerekiyor. Ancak hak ettiği takdiri görmek için deplasman tribününe doğru yönlendirilen Gattuso, önce oyuncularını işaret etti, ardından taraftarlardan seslerini yükseltmelerini istedi.

Coşku içindeki Lazio taraftarları da bu isteği yerine getirdi. Üstelik bunun tek nedeni, Gattuso'nun oyuncularının Juventus deplasmanında neredeyse on yıl sonra alınan ilk galibiyetle her türlü övgüyü hak etmiş olması değildi. Deplasman taraftarları, gerçekten tarihî nitelikteki bu galibiyetin tadını sonuna kadar çıkarmaya kararlıydı çünkü şu sıralar hiçbiri iç saha maçlarına gitmiyor.

Lazio, Serie A'da şu anda yükselişte. İlk yedi maçında topladığı 19 puanla, son şampiyonluğunu kazandığı 26 yıl önce aynı dönemde elde ettiğinden daha fazla puan topladı. Ancak kulübün taraftarları ile başkanı Claudio Lotito arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar kötü durumda; Stadio Olimpico ise artık sert bir iç çekişmeye sahne oluyor.