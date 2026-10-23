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CanlıBiletler
Lazio 1:1Getty/GOAL

“Taraftarlar olmadan futbol b*k gibi”: Taraftarlar arasındaki iç savaşa rağmen Lazio’nun Serie A sezonuna tarihindeki en iyi başlangıcı yapmasının perde arkası

Lazio, iç saha maçlarında Stadio Olimpico neredeyse boş kalmasına rağmen İtalya'nın en üst liginde zirvedeki Inter'le aynı puanda.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Pazar günü öfkeli binlerce Juventus taraftarı Allianz Stadium'dan ayrılırken, tribünlerdeki bazı taraftarlar da kulüp atkılarını yakıyordu. Lazio taraftarları ise Juventus'u 3-0 yenerek Serie A lideri Inter'le puanlarını yeniden eşitleyen Gennaro Gattuso ve oyuncularına övgüler yağdıran tezahüratlar yapıyordu.

    Bu galibiyet, Gattuso için kişisel açıdan da büyük önem taşıyordu. Teknik direktör olarak daha önce Torino'da Juventus'a karşı hiç maç kazanmamıştı. Ayrıca İtalya'nın bu yılki Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememesinin ardından itibarını yeniden inşa etmesi gerekiyor. Ancak hak ettiği takdiri görmek için deplasman tribününe doğru yönlendirilen Gattuso, önce oyuncularını işaret etti, ardından taraftarlardan seslerini yükseltmelerini istedi.

    Coşku içindeki Lazio taraftarları da bu isteği yerine getirdi. Üstelik bunun tek nedeni, Gattuso'nun oyuncularının Juventus deplasmanında neredeyse on yıl sonra alınan ilk galibiyetle her türlü övgüyü hak etmiş olması değildi. Deplasman taraftarları, gerçekten tarihî nitelikteki bu galibiyetin tadını sonuna kadar çıkarmaya kararlıydı çünkü şu sıralar hiçbiri iç saha maçlarına gitmiyor.

    Lazio, Serie A'da şu anda yükselişte. İlk yedi maçında topladığı 19 puanla, son şampiyonluğunu kazandığı 26 yıl önce aynı dönemde elde ettiğinden daha fazla puan topladı. Ancak kulübün taraftarları ile başkanı Claudio Lotito arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar kötü durumda; Stadio Olimpico ise artık sert bir iç çekişmeye sahne oluyor.

  • Kutuplaştırıcı başkan

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Girişimci ve siyasetçi Claudio Lotito’nun, destekçileri kadar eleştireni de olduğu söylenebilir.

    Lotito ile Lazio'nun en fanatik taraftarları arasındaki gerilimin, 2004'te kulübü devralmasına kadar uzandığını unutmamak gerek. John Foot'un 'Calcio' adlı kitabında anlattığı üzere, Romalı Lotito'nun özellikle biletler ve lisanslı ürünler konusunda ultraların kulüp üzerindeki kontrolünün bir kısmını sınırlama girişimleri sert bir tepkiye yol açtı.

    Foot, "Vahşet ve yıldırma yoluyla harekete geçmeye karar verdiler," diye yazdı. "Lotito'yu hem herkesin önünde (maçlar sırasında) hem de özel hayatında tehdit ettiler... Lazio taraftarları, eski yıldız Giorgio Chinaglia aracılığıyla kulübü satın almaya bile çalıştı, ancak yargının müdahalesi sayesinde bu girişim başarısız oldu."

    Lotito, uzun zamandır Serie A'nın en çok görüş ayrılığı yaratan başkanlarından biri. Serie A söz konusu olduğunda bu bile başlı başına dikkat çekici. Bunun da Calciopoli'ye karışması, üçüncü taraf mülkiyetine ilişkin kuralları ihlal etmesi ve Covid-19 düzenlemelerine aykırı davranması gibi çeşitli nedenleri var. Bu üç olayın her biri İtalyan senatörün görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. Ayrıca ırkçılık olaylarını hafife aldığı, hatta açıkça inkâr ettiği ve daha küçük kulüpler hakkında küçümseyici sözler sarf ettiği için de ağır eleştirilere maruz kaldı.

    Ancak son yıllarda çok sayıda Lazio taraftarının Lotito'ya sırt çevirmesinin nedeni, kulübün 2023 Coppa Italia zaferinden bu yana A takım kadrosuna yeterince yatırım yapılmadığı yönündeki algı. Bu durum, geçen sezonun ortasında doruğa ulaştı.

  • “Sevgi gösterisi”

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    Eski Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, taraftarların Olimpico’yu boykot etmesine destek verdi

    30 Ocak'ta Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio, Olimpico'da Genoa'yı 3-2 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda giderek azalan umutlarını korudu. Ancak Danilo Cataladi'nin 100. dakikada attığı penaltıya yalnızca 5.402 kişi tanıklık etti. Çünkü Lazio taraftarlarının büyük çoğunluğu fiilen maçlara gitmeme kararı almıştı. Sarri'nin tribünlere gelmeyen taraftarları eleştirmemesi de dikkat çekiciydi; kendisi de Lotito'nun transfer piyasasındaki cimri yaklaşımından aynı ölçüde hayal kırıklığına uğramıştı.

    “Birçok nedenden dolayı zor haftalar geçirdik,” dedi gözle görülür biçimde tepkili olan Toskanalı teknik direktör, DAZN Italia'ya. “Stadyumda taraftarların olmadığı çok sıra dışı bir akşamda takımımın verdiği tepkiden memnunum. Kolay değildi ama oyunculara da söylediğim gibi, ‘Taraftarların yaptığı bir sevgi gösterisiydi.’”

    Taraftarların neden böylesine sert bir adım atmak zorunda hissettiğini anlamak güç değildi. Lazio, kış transfer döneminde beş oyuncu kadrosuna katmış olsa da West Ham'a sattığı Valentin Castellanos ve Fenerbahçe'ye sattığı Matteo Guendozi'den elde ettiği paranın yalnızca yarısını harcamıştı.

    Durumu çok daha kötü hâle getiren bir başka gelişme de Lotito'nun, oyuncuların Lazio'dan ayrılmak istemesinden Sarri'yi sorumlu tuttuğunun kameraya yansımasıydı. Bu sözler, eski Chelsea teknik direktörünün hoşuna gitmedi.

    “Daha 10 gün önce bir oyuncu, ayrılmadan önce ağlayarak ofisime geldi. Dolayısıyla benimle takım arasında bir sorun yok,” dedi Sarri. “Bir oyuncunun benimle anlaşamadığı için satıldığını söylemeleri hoş değil. Özellikle de ayrılan oyuncular bana olayların çok farklı bir şekilde geliştiğini anlatmışken.”

    Sarri, bazı oyuncuların “bu kulüpte herhangi bir hırs görmedikleri için ayrılmak istediklerini” öne sürdü. Taraftarlar da aynı görüşteydi ve Lotito'yu kulübü satmaya zorlamak için iç saha maçlarını boykot etmekten başka seçenekleri kalmadığını düşünüyordu.

  • 'Daha ne yapmalıyım?'

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Lotito, geçen sezonun sonunda kendi yönetimini küfürlü ifadelerle savundu.

    Sarri'nin tüm çabalarına rağmen Lazio, Serie A'yı dokuzuncu sırada bitirip Coppa Italia finalinde lig şampiyonu Inter'e yenilince Avrupa kupalarına katılamadı. Bunun üzerine Lotito'ya görevi bırakması yönündeki çağrılar arttı. Ancak iş insanı geri adım atmadı. Görev süresini savunduğu sıra dışı açıklamasında, maçları boykot eden “g*tlerin”, sahaya çıktıklarında sık sık “altlarına s*çtıklarını” söylediği oyuncuların eksiklikleri yüzünden kendisini günah keçisi ilan ettiğini öne sürdü.

    “22 yıldır başkanım, altı kupa kazandım, takımı yeniden Avrupa'ya taşıdım, Lazio için çalışıyorum, yeni Flaminio stadyumunun planını sundum, akademiyi tamamlıyorum. Daha ne yapmam gerekiyor?” diye gazetecilere sordu. “Kulübü New York'taki Nasdaq'ta borsaya kote ediyorum. Böylece kulübün değeri 1,5 milyar avro olacak; kendisine ait bir stadyumla bu değer 3 milyar avroya ulaşacak. Geri kalanı kahvehane muhabbeti.”

    “Kimseye savaş ilan etmedim. Hayal kırıklıklarını anlıyorum ama taraftarlar kulübü desteklemeli. Başkanlık görevimi yapıyorum ve Lazio'yu ölümsüz, Claudio Lotito'dan bile bağımsız kılmak istiyorum. Lazio'nun tarihini korumalıyım; kulübün iflas etmesine izin veremem.”

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Lotito'nun oldukça sert bir üslupla yaptığı barış çağrısı karşılık bulmadı.

  • “Artık çok geç”

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    Lazio taraftarları, Lotito başkanlık görevinde kaldığı sürece iç saha maçlarına gitmemeleri nedeniyle özür dilemiyor

    Binlerce Lazio taraftarı, 2026-27 sezonu için kombine biletlerini yenilememe yönündeki ortak kararını uyguladı. Bu durum kulübü milyonlarca gelirden mahrum bırakırken, giderek daha çaresiz hâle gelen Lotito, maçlara gitmeyen taraftarlara hitaben Il Messaggero'da yayımlanan açık bir mektup kaleme aldı.

    “Karar veren herkes hata yapabilir,” diye yazdı. “Lazio kadar önemli bir kulübü yöneten herkes, göz önünde olacağını, yargılanacağını ve eleştirileceğini bilir. Bundan kaçmıyorum. Ancak değerlendirmelerin, yaşananların yalnızca en duygusal ya da en kolay görünen kısmını değil, resmin tamamını dikkate almasını istiyorum.

    “Bu resmin içinde açıkça değinmek istediğim bir konu var: Taraftarlarla ilişkimiz önemli ölçüde iyileşmeli. Bunu hiçbir belirsizliğe yer bırakmadan söylüyorum. Lazio, taraftarlarını dinlemenin, onlarla iletişim kurmanın ve onları sürece dâhil etmenin yeni, ciddi ve sorumlu yollarını bulmalı.

    “Hepinize, tutkunuzu ve temsil ettiğiniz tarihi gözeterek söylüyorum: Yeni bir sayfa açma zamanının geldiğine inanıyorum. Daha fazla diyalog, daha fazla dinleme ve daha fazla ortak sorumluluk. Manipülasyon olmadan. Hesaplaşma olmadan. Lazio'yu iyiler ve kötüler diye ikiye bölmeden.”

    Taraftar gruplarının yanıtı netti: “ARTIK ÇOK GEÇ!” Çeşitli taraftar gruplarının paylaştığı açıklamada, Lotito'nun başkanlığına yönelik muhalefetin gücünü ve boyutunu tamamen hafife aldığı da savunuldu.

    Ortak açıklamada, “[Mektubu], birkaç kez belirtildiği üzere, özellikle Lazio Clubs'a hitaben yazılmış. Bu bile Sayın Lotito'nun Lazio taraftarlarını ne kadar az tanıdığını gösteriyor,” denildi. “Sayın Lotito, en fazla taraftarı temsil eden ve en aktif Lazio Clubs gruplarından bazılarının aynı zamanda organize taraftar gruplarının da parçası olduğunun farkında değil. Bunu bilmesi mümkün değil, çünkü bu dünyayı anlamıyor ve anlamaya hiçbir zaman ilgi duymadı.

    “Bu mektubun amacı, bir taraftar topluluğunu ‘iyi’ ve ‘kötü’ diye ayırıp bir tarafı diğerinin aleyhine kazanmaya çalışmak. Bir kez daha başarılı olamayacak. Bu durumdan yorulmuş, tek cephede birleşmiş, kenetlenmiş ve omuz omuza duran bir toplulukla karşı karşıya.”

    Bu nedenle Lazio'nun sezonu 16 Ağustos'ta Mantova ile oynadığı İtalya Kupası maçıyla başladığında tribünlerde 5.000'in biraz üzerinde taraftar vardı. Bunların neredeyse yarısı deplasman tribünündeydi. Bazı Roma taraftarları ise ezeli rakiplerinin sıkıntılı durumuyla eğlenmek için ev sahibi tribünlerinden bilet aldı.

    Serie B ekibi karşısında alınan sürpriz 2-0'lık yenilgi, beklendiği gibi kulüpteki gerilimi daha da artırdı. Yine de tüm bu ayrışmanın ortasında Lazio, Danimarkalı stoper Oliver Provstgaard'ın daha önce hiç yaşamadığını söylediği bir birlik duygusunu oyuncular arasında oluşturmayı başardı.

    “Gattuso'nun bunda büyük payı var,” dedi Danimarkalı oyuncu, Torino'daki galibiyetin ardından DAZN Italia'ya. “Buraya gelmesine çok sevindim.”

  • “Kimsenin mutlu olduğunu sanmıyorum”

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Gattuso açıkça kabul etti: Lazio'nun güçlü başlangıcını sürdürebilmesi için taraftarlarının Olimpico'ya dönmesi gerekiyor

    Gattuso'nun teknik direktör olarak Sarri'nin yerine getirilmesi biraz şaşırtıcı bir tercihti. İtalya'yı Dünya Kupası'na götürememesi, kamuoyunda onun hırslı ama taktik bilgisi sınırlı bir teknik direktör olduğu yönündeki algıyı pekiştirmişti. Ancak eski takım arkadaşının İtalya teknik direktörlüğüne getirilmesini destekleyen Gigi Buffon, Gattuso'nun niteliklerinin hafife alındığını düşünüyor.

    “Rino'da Marcello Lippi'den izler görüyorum. Hem grubu yönetme biçiminde hem de her oyuncunun içindeki enerjiyi ortaya çıkarışında,” dedi eski İtalya milli takımı yöneticisi Gazzetta dello Sport'a. “Oyuncularının onun için, tıpkı Marcello için yapacakları gibi, ateşe atılacağını herkes biliyor.

    “Ayrıca bir Serie A teknik direktörünün yetenekli olmadığını veya taktik bilgiden yoksun olduğunu iddia etmeyelim. Hepsi yetenekli ve işinin ehli. Asıl fark, takımla kurdukları ilişkide ve bilgilerini nasıl aktardıklarında yatıyor. Bir de elbette o deha kıvılcımı var: Maçın nasıl gelişeceğini öngörüp oyunu tamamen değiştiren oyuncu değişiklikleri veya taktik hamleler yapabilme becerisi.”

    Gattuso bu açıdan şu ana kadar neredeyse hiç hata yapmadı. Lazio'nun kazanamadığı tek lig maçı, AC Milan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Kaptan Mattia Zaccagni, devreyi 2-0 önde kapattıkları bu maçta Olimpico'nun tam desteğini arkalarında hissetselerdi galibiyete ulaşabileceklerini düşünüyordu.

    Gattuso, Lazio'nun bu sezon şu ana kadarki maç başına seyirci ortalamasının 10.000'in altında kalmasıyla ortaya çıkan bu ciddi dezavantajın etkisini hafifletmeye çalışıyor. Takımının “maç maç ilerlerse” bu sezon “insanları şaşırtmaya” devam edebileceğine inanıyor.

    Ancak Davide Frattesi son derece isabetli bir transfer gibi görünse de beklentileri karşılamayan bir başka transfer döneminin ardından kadronun hâlâ yeterli derinliğe sahip olmadığını pek saklamıyor. Olimpico tribünleri dolmadan Lazio'nun bırakın şampiyonluğu, ilk dört için bile mücadele etmesi pek olası görünmüyor.

    “Bu durumdan kimsenin memnun olduğunu sanmıyorum,” dedi. “Herkes stada gelmek, orada 50.000, 55.000 kişinin olmasını istiyor. Taraftarlar olmadan futbol b*k gibi.” Ancak Lazio taraftarlarının çoğunun ne zaman geri döneceği hâlâ tam bir muamma.

    Geçen hafta sonu Torino'da Gattuso, oyuncuları ve takımı deplasmanda destekleyen taraftarlar arasındaki güzel bağı gördükten sonra sportif direktör Angelo Fabiani, cumartesi günü Parma ile oynanacak iç saha maçı öncesinde “ateşkes” çağrısında bulundu. Ancak protestocu taraftarlar bu çağrıyı daha baştan kesin bir dille reddetti. Bu da Stadio Olimpico'daki iç savaşın sona ereceğine dair ufukta hiçbir işaret olmadığı anlamına geliyor.